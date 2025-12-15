Инопланетный гоп-парад «Коллективное привлекательное» соберут в DiDi Gallery

По соседству со скульптурой покажут живопись, отсылающую к паттернам Барнетта Ньюмана и Марка Ротко. В этих работах Максимау прячет предельно материальное — куртку от Louis Vuitton.

Максимау окончил Минский государственный профессиональный технический колледж декоративно-прикладных искусств им. Кедышко по направлению «ДПИ, Керамика» и отделение «Изделия из керамики» Белорусской государственной академии искусств, а сейчас живет и работает в Петербурге. Художник развивает линию творчества, балансирующую на грани западной философии и древневосточных художественных практик, между венским акционизмом, буддийским искусством Хара-Хото и инсталляциями Ай Вэйвэя. Он рефлексирует над состоянием социума с его тревожностью по поводу социально-экономических бурь, с его страхом изолированности, с его системами контроля и таргета, заставляющими жить с ощущением взгляда на затылке.

Персональная выставка Артемия Максимау «Коллективное привлекательное» открыта с 20 декабря 2025 по 22 февраля 2026 года в DiDi Gallery на Большом проспекте Васильевского острова, 62.

12+