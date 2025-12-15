Инопланетный гоп-парад «Коллективное привлекательное» соберут в DiDi Gallery

«Артемий дает свою интерпретацию русского космизма, добавляя к "приземленным" героям представителей внеземных цивилизаций», — комментируют в галерее.
20 декабря в камерной DiDi Gallery на Большом проспекте Васильевского острова открывается персональный проект художника Артемия Максимау «Коллективное привлекательное». Скульптор, известный фарфоровыми миниатюрами на тему поиска новой русской идентичности, препарирует популярный образ современный культуры, маркер социального положения и расположения духа — куртки-олимпийки.
По соседству со скульптурой покажут живопись, отсылающую к паттернам Барнетта Ньюмана и Марка Ротко. В этих работах Максимау прячет предельно материальное — куртку от Louis Vuitton.
Максимау окончил Минский государственный профессиональный технический колледж декоративно-прикладных искусств им. Кедышко по направлению «ДПИ, Керамика» и отделение «Изделия из керамики» Белорусской государственной академии искусств, а сейчас живет и работает в Петербурге. Художник развивает линию творчества, балансирующую на грани западной философии и древневосточных художественных практик, между венским акционизмом, буддийским искусством Хара-Хото и инсталляциями Ай Вэйвэя. Он рефлексирует над состоянием социума с его тревожностью по поводу социально-экономических бурь, с его страхом изолированности, с его системами контроля и таргета, заставляющими жить с ощущением взгляда на затылке.
Персональная выставка Артемия Максимау «Коллективное привлекательное» открыта с 20 декабря 2025 по 22 февраля 2026 года в DiDi Gallery на Большом проспекте Васильевского острова, 62.
