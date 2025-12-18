Более 100 произведений Мстислава Добужинского из частных коллекций покажут на выставке к 150-летию художника

26 декабря в Антикварной галерее «Петербург» на Невском, 54 открывается выставка «Мстислав Добужинский. К 150-летию художника. Живопись, графика и книги из частных коллекций».

В экспозиции — более 100 произведений члена «Мира искусства», созданные с 1900 по 1940-е годы. Многое из пула широкому кругу будет показано впервые. Это и многочисленная графика, и редкая живопись с панорамами Петербурга и Амстердама начала XX века, и сценографии к спектаклям Московского художественного театра и мировым постановкам, и культовые иллюстрации к «Морщинке» Алексея Ремизова, «Свинопасу» Ганса Христиана Андерсона, сентиментальной повести Федора Достоевского «Белые ночи».

Экспозиция подготовлена при поддержке Национального союза библиофилов, Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Правительства Санкт-Петербурга, при содействии частных коллекционеров Москвы и Санкт-Петербурга.

Выставка «Мстислав Добужинский. К 150-летию художника. Живопись, графика и книги из частных коллекций» открыта с 26 декабря 2025 по 10 марта 2026 года в Антикварной галерее «Петербург» на Невском, 54.

6+