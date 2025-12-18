Участники венецианской биеннале Татьяна Баданина и Сергей Наседкин вскрывают тревожный нерв цифровой эпохи на Левашовском хлебозаводе

Их герои — наблюдатели: парящие ангелы и вездесущее электронное око. Что между ними общего? Впервые за 10 лет известный арт-дуэт поговорит с петербуржцами на неудобные темы современности.
24 декабря в Котельной и Гостиной Левашовского хлебозавода открывается выставка «Наблюдатели» с работами Татьяны Баданиной и Владимира Наседкина. Куратор — Вика Межуева.
Участники множества международных выставок, биеннале в Венеции, кураторы симпозиумов в Тибете и Непале редко работают в дуэте — их творческие методы совершенно полярны. Баданина работает с бумагой, светом, создает хрупкие, парящие объекты и инсталляции, в том числе серия «Белые одежды». «Я делаю небо»: все это про свет, духовность и медитацию. С другой стороны, исследователь и документалист материального мира Наседкин. Его не интересует возвышенные эмоции, он, как любой ученый, наблюдает за структурами, созданными человеком и природой. Художник изучает индустриальные ландшафты портов, заводов, аэропортов, а затем «препарирует» их — сводит к чистой геометрии и схеме. На выставке покажут серию «Без берегов», где реальные баржи и сухогрузы усреднены до чертежей.
«Наблюдатели» подсвечивает этот контраст и представляет условный диалог «неба» и «земли». Баданина и Наседкин предлагают проследить, как за последние столетия преобразилась сама идея наблюдения: от благого взгляда ангела-хранителя до тотальной системы цифрового слежки, которая окружает нас сегодня.
Выставка Татьяны Баданиной и Владимира Наседкина «Наблюдатели» открыта с 24 декабря 2025 по 15 февраля 2026 года на Левашовском хлебозаводе на Барочной, 4а.
