Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Участники венецианской биеннале Татьяна Баданина и Сергей Наседкин вскрывают тревожный нерв цифровой эпохи на Левашовском хлебозаводе

Их герои — наблюдатели: парящие ангелы и вездесущее электронное око. Что между ними общего? Впервые за 10 лет известный арт-дуэт поговорит с петербуржцами на неудобные темы современности.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Левашовского хлебозавода. Фото: Сергей Мисенко

24 декабря в Котельной и Гостиной Левашовского хлебозавода открывается выставка «Наблюдатели» с работами Татьяны Баданиной и Владимира Наседкина. Куратор — Вика Межуева.

Участники множества международных выставок, биеннале в Венеции, кураторы симпозиумов в Тибете и Непале редко работают в дуэте — их творческие методы совершенно полярны. Баданина работает с бумагой, светом, создает хрупкие, парящие объекты и инсталляции, в том числе серия «Белые одежды». «Я делаю небо»: все это про свет, духовность и медитацию. С другой стороны, исследователь и документалист материального мира Наседкин. Его не интересует возвышенные эмоции, он, как любой ученый, наблюдает за структурами, созданными человеком и природой. Художник изучает индустриальные ландшафты портов, заводов, аэропортов, а затем «препарирует» их — сводит к чистой геометрии и схеме. На выставке покажут серию «Без берегов», где реальные баржи и сухогрузы усреднены до чертежей.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Левашовского хлебозавода. Фото: Сергей Мисенко

«Наблюдатели» подсвечивает этот контраст и представляет условный диалог «неба» и «земли». Баданина и Наседкин предлагают проследить, как за последние столетия преобразилась сама идея наблюдения: от благого взгляда ангела-хранителя до тотальной системы цифрового слежки, которая окружает нас сегодня.

Выставка Татьяны Баданиной и Владимира Наседкина «Наблюдатели» открыта с 24 декабря 2025 по 15 февраля 2026 года на Левашовском хлебозаводе на Барочной, 4а.

12+

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: