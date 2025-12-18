Участники венецианской биеннале Татьяна Баданина и Сергей Наседкин вскрывают тревожный нерв цифровой эпохи на Левашовском хлебозаводе

«Наблюдатели» подсвечивает этот контраст и представляет условный диалог «неба» и «земли». Баданина и Наседкин предлагают проследить, как за последние столетия преобразилась сама идея наблюдения: от благого взгляда ангела-хранителя до тотальной системы цифрового слежки, которая окружает нас сегодня.

Выставка Татьяны Баданиной и Владимира Наседкина «Наблюдатели» открыта с 24 декабря 2025 по 15 февраля 2026 года на Левашовском хлебозаводе на Барочной, 4а.

12+