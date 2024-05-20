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Искусство

Коллекционировать искусство: актуальные художники. Часть третья

Вадим Михайлов, Миша Никатин, Ульяна Подкорытова, Егор Федоричев, Тимофей Радя, Наташа Хабарова, Ника Черняева.

Для арт-дропа «Коллекционировать искусство» редакция «Собака.ru» собрала всех акторов совриска в России. Поговорили с теми, кто не только покупает или продает, но и прививает культуру коллекционирования, а также собрали галереи, коллекционеров и художников — актуальных (здесь первая, вторая и третья части), патриархов, истеблишмент (здесь части первая и вторая) и дижитал. Внимание, у нашего арт-дропа есть побочное явление: вам тоже захочется коллекционировать!

Вадим Михайлов

 

Вадим Михайлов работает с российским бессознательным и коллективной памятью, охотится на знаковые для жителей страны образы и символы, поэтому объекты для своих работ ищет в петербургских коммунальных квартирах, в которых живет, и на барахолках. «Как-то я шел по барахолке на Уделке мимо кучи ломаных и грязных детских игрушек и вдруг почувствовал взгляд мехового зайчика — он меня позвал. Это типичная история — вещь, из которой я создам арт-объект, должна меня позвать».

 

Вадим Михайлов. «Ночью в “Диснейленде”». 2021

Вадим Михайлов. «Ночью в “Диснейленде”». 2021

Старая мебель, одежда, ковры, разделочные доски, рушники и просто деревяшки — основа, на которой художник выцарапывает свои рисунки и текст, напоминающий старинный русский лубок. Царапать Вадим любит с детства — признается, что «был мастером резьбы по партам», а затем решил, что будет развивать «царапание» как собственный стиль, в противовес более распространенным живописи и рисунку. Его суперспособность — черный и хлесткий юмор. Вадим максимально соответствует Zeitgeist: на его объекте-рушнике написано: «Не положено», а на черном объекте, похожем на вымпел, написано: «Жить-то как-то надо?». 

В прошлом году моностенд Вадима на ярмарке 1703 представляла Myth Gallery. Галеристки Юлия Вяткина и Ольга Профатило опасались непонимания консервативной петербургской публики, но получилось на­оборот — зрители оценили прямолинейность высказывания и красоту объектов.

Myth Gallery
объекты в диапазоне от 250 000 до 2 000 000 ₽ в зависимости от масштаба.

Миша Никатин

 

Миша Никатин работает с наследием московского романтического концептуализма (течение конца 1970-х, к которому относят и поэта и публициста Льва Рубинштейна, и классика лэнд-арта и кинетического искусства Франциско Инфанте).

 

В версии Миши это выглядит так: сады Тюильри, пинтерестные зеленые пустые стулья, подпись “You” и “me”. Возможно, только ему удается не скатиться в салонность или наивность, изображая заросшие цветами и зеленью дома и балконы. Это оценили опытные сотрудники галереи «Триумф», открыв в прошлом году персональную выставку Никатина You and Me. Вирусная живопись и эстетика обыденности, урбанистические пейзажи и архитектура советского модернизма, простые предметы и повседневный быт — это его любимые сюжеты. О планах художник рассказывает так:  «Достроил наконец мастерскую, часть мебели и света сделал петербургский бренд Максима Максимова Asketik. Запускаю классный коллаб с брендом Backyard Studio».

Онлайн-галерея «Объединение», галерея «Триумф»
Цены варьируются от 55 000 до 280 000 ₽. Самый дорогой холст на сайте «Объединения» — 280 000 ₽.

Ульяна Подкорытова

 

Свое детство Ульяна провела близ Абрамцева, и атмосфера места, где в конце XIX века работали Врубель, Васнецов и Коровин («арт-резиденция» мецената Саввы Мамонтова!), повлияла на художницу: она одинаково умело работает с видеоартом, керамикой, рисунком и арт-объектами. Она и сама — как арт-объект и часто выступает героиней перформансов, видео и фотографий собственных проектов в образе синелицей боярыни с огромной косой (проект «Рай'ок»).

 

Ульяна Подкорытова. Лайтбокс «Серафим». 2023

Ульяна Подкорытова. Лайтбокс «Серафим». 2023

Искусство Ульяны — про соединение народного и мемного. Например, героини ее фильма «Тамотка» — хранительницы обрядовых плачей из пинежской деревни Чакола отмахиваются от назойливых комаров, как от назойливых всплывающих окон в интернете. Поющие женщины околополярных областей — важная тема для Ульяны, которая сама отлично поет. В 2020 году она исполнила вокальный перфоманс Global Silent Spell в рамках онлайн-программы Мультимедиа Арт Музея. В планах на 2024 год — продолжить читать лекции по истории искусств, посетить арт-резиденцию в Индии, организованную при поддержке коллекционеров и Myth Gallery, открыть персональную выставку в кипрской галерее и выпустить серию украшений для книжного магазина Garage (вместе с ювелиром Марией Еськиной).

MYTH Gallery
графика — 700 €, объекты —  от 800 до 5 500 €, видеоарт — от 2 200 до 6 500 €.

Егор Федоричев

 

Выпускник ГИТИСа и школы Родченко, художник и музыкант сочетает традиционные художественные техники и нехудожественные материалы в поиске баланса между разнообразными формами искусства и выстраивает экспозиции со стороны не только визуального восприятия, но и аудиального.

 

Егор Федоричев. Из серии «Единство». 2022

Егор Федоричев. Из серии «Единство». 2022

Федоричев часто соединяет холст с найденными предметами: баннерами, строительными материалами, упаковкой, промышленными тканями. Так он создает свои авторские визуальные исследования в русле «интуитивной археологии» — попытки зафиксировать то, как наше настоящее медленно ускользает в прошлое. Он замешивает коллаж, скульптуру, объекты и плоскостные картины в тотальные инсталляции и делает огромные полотна с разводами краской, которые полюбились не только коллекционерам — Егор стал номинантом премии «Инновация-2018», а в 2021 году — Премии Кандинского как «Молодой художник. Проект года» и Премии Анатолия Зверева. Его работы находятся в частных коллекциях, художественном центре Zuzeum и Мультимедиа арт музее. В июне 2024 года произведения Егора можно будет увидеть на ярмарке 1703 — Myth Gallery покажет его персональный стенд.

MYTH Gallery
графика — от 20 000 до 60 000 ₽, объекты — от 350 000 до 2 500 000 ₽.

 

Тимофей Радя

Недавно работу стрит-артиста «Кто мы, откуда, куда мы идем?» на крыше бывшего приборостроительного завода в Екатеринбурге закрыли пленкой, но суперспособность его искусства в том, что оно продолжает жить в фотографиях. Фотодокументации стрит-арт-произведений Ради становятся отдельными произведениями — их коллекционеры покупают в галерее и на аукционах. Простые интернет-пользователи распространяют фото в соцсетях, и они начинают жить собственной мемной жизнью — многие даже не знают, что пересылают друг другу произведение важного современного художника.

Тимофей Радя. Фотодокументация инсталляции «Они ярче нас». 2016

Тимофей Радя. Фотодокументация инсталляции «Они ярче нас». 2016

Фирменный прием Тимофея Ради — поместить цепляющие фразы в городское пространство или природный ландшафт так, чтобы среда и слова срезонировали. Например, светящиеся буквы «Это не сон» среди сосен в нижегородском лесу или вирусное «Я бы обнял тебя, но я просто текст», написанное на пустом баннере на крыше дома. «Для меня всегда были интересными два направления — поэтическое и политическое. Но в последние годы поэтическое ушло на второй план, а политическое и социальное — на­оборот, предельно заострилось». О планах художник не рассказывает принципиально — новая работа должна быть настоящим сюрпризом, в том числе и для него самого. Работы Ради есть не только в наших «сохраненках», но и в собраниях Третьяковской галереи, Нижегородского государственного художественного музея, музея PERMM, а также в коллекциях Андрея Малахова, Дениса Химиляйне и Ксении Чилингаровой.

Artwin gallery
от 2000 до 10 000 €.

Наташа Хабарова

 

Картины представительницы нового поколения петербургских живописцев полюбились нам по выставкам галереи «Люда» Петра Белого и перформансам «Школы активного рисования и перформативного позирования» группы «Север-7».

 

Наташа Хабарова. «Без названия». 2017

Наташа Хабарова. «Без названия». 2017

В 2023 году Наташа перешла под крыло Alina Pinsky gallery, которая умеет делать из молодого андеграунда коммерчески успешных и модных авторов. Стенд на Cosmoscow 2023 и новая московская прописка повлияли на цены на работы Наташи, которые выросли кратно.  В своем искусстве Хабарова рассказывает очень личную историю урбанистического телесного одиночества, хрупкости и незащищенности. Хабарова пишет только с натуры, все больше абстрагируясь от изображения фигуры в пользу чувственного интимного образа, намеренно используя поврежденные холсты. 

Alina Pinsky gallery
от 300 000 до 2 000 000 ₽.

Ника Черняева

 

Главное медиа Ники — живопись, а ее стиль чем-то напоминает художников «Бубнового валета» — очень много цвета и цветов, ведь детство художница провела в московском Ботаническом саду, где работала мама.

 

Ника Черняева. «Без названия». 2023

Ника Черняева. «Без названия». 2023

До того как начать профессиональную арт-карьеру, Ника успела вы­учиться на социолога, поработать в сфере недвижимости и в PR-команде, которая занималась выставкой звезды современной живописи Люка Тюйманса. Затем было обучение в Central St. Martin's (по гранту!), решение стать full-time-художником и понимание, что ее во многом автобиографичные работы — про жизнь как процесс. В этом процессе есть место парадным романтическим портретам парней из приложений для знакомств, с которыми у Ники случился мэтч — этому посвящена серия «Тиндермен». Часто сюжеты для живописи находятся в соцсетях — серия «2020» посвящена картинкам из папки «Сохраненное» и сторис друзей: сиюминутным посланиям, которые исчезают через сутки. Темой для проекта может стать даже асаи-боул — модное фотогеничное блюдо, олицетворяющее тренд на здоровое питание, не очень вкусное, но визуально насыщенное. Эта живопись подойдет тому, кто хочет повесить на стену кусочек интернет-опыта или собрать полноценную коллекцию сиюминутных трендов в формате самого консервативного медиа. 

SISTEMA GALLERY,  Ural Vision Gallery, TEO by Cosmoscow, Third Place NFT
Акварель — от 16 000 до 30 000 ₽, масло/акрил — от 30 000 до 210 000 ₽.

 

Читайте первую и вторую части материала об актуальных художниках

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Теги:
арт-дроп2024, Коллекционировать искусство, Ярмарка искусства 1703

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