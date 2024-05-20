Коллекционировать искусство: актуальные художники. Часть третья

Вадим Михайлов, Миша Никатин, Ульяна Подкорытова, Егор Федоричев, Тимофей Радя, Наташа Хабарова, Ника Черняева.
Для арт-дропа «Коллекционировать искусство» редакция «Собака.ru» собрала всех акторов совриска в России. Поговорили с теми, кто не только покупает или продает, но и прививает культуру коллекционирования, а также собрали галереи, коллекционеров и художников — актуальных (здесь первая, вторая и третья части), патриархов, истеблишмент (здесь части первая и вторая) и дижитал. Внимание, у нашего арт-дропа есть побочное явление: вам тоже захочется коллекционировать!
Вадим Михайлов
Вадим Михайлов работает с российским бессознательным и коллективной памятью, охотится на знаковые для жителей страны образы и символы, поэтому объекты для своих работ ищет в петербургских коммунальных квартирах, в которых живет, и на барахолках. «Как-то я шел по барахолке на Уделке мимо кучи ломаных и грязных детских игрушек и вдруг почувствовал взгляд мехового зайчика — он меня позвал. Это типичная история — вещь, из которой я создам арт-объект, должна меня позвать».
Вадим Михайлов. «Ночью в “Диснейленде”». 2021
Старая мебель, одежда, ковры, разделочные доски, рушники и просто деревяшки — основа, на которой художник выцарапывает свои рисунки и текст, напоминающий старинный русский лубок. Царапать Вадим любит с детства — признается, что «был мастером резьбы по партам», а затем решил, что будет развивать «царапание» как собственный стиль, в противовес более распространенным живописи и рисунку. Его суперспособность — черный и хлесткий юмор. Вадим максимально соответствует Zeitgeist: на его объекте-рушнике написано: «Не положено», а на черном объекте, похожем на вымпел, написано: «Жить-то как-то надо?».
В прошлом году моностенд Вадима на ярмарке 1703 представляла Myth Gallery. Галеристки Юлия Вяткина и Ольга Профатило опасались непонимания консервативной петербургской публики, но получилось наоборот — зрители оценили прямолинейность высказывания и красоту объектов.
Myth Gallery
объекты в диапазоне от 250 000 до 2 000 000 ₽ в зависимости от масштаба.
Миша Никатин
Миша Никатин работает с наследием московского романтического концептуализма (течение конца 1970-х, к которому относят и поэта и публициста Льва Рубинштейна, и классика лэнд-арта и кинетического искусства Франциско Инфанте).
В версии Миши это выглядит так: сады Тюильри, пинтерестные зеленые пустые стулья, подпись “You” и “me”. Возможно, только ему удается не скатиться в салонность или наивность, изображая заросшие цветами и зеленью дома и балконы. Это оценили опытные сотрудники галереи «Триумф», открыв в прошлом году персональную выставку Никатина You and Me. Вирусная живопись и эстетика обыденности, урбанистические пейзажи и архитектура советского модернизма, простые предметы и повседневный быт — это его любимые сюжеты. О планах художник рассказывает так: «Достроил наконец мастерскую, часть мебели и света сделал петербургский бренд Максима Максимова Asketik. Запускаю классный коллаб с брендом Backyard Studio».
Онлайн-галерея «Объединение», галерея «Триумф»
Цены варьируются от 55 000 до 280 000 ₽. Самый дорогой холст на сайте «Объединения» — 280 000 ₽.
Ульяна Подкорытова
Свое детство Ульяна провела близ Абрамцева, и атмосфера места, где в конце XIX века работали Врубель, Васнецов и Коровин («арт-резиденция» мецената Саввы Мамонтова!), повлияла на художницу: она одинаково умело работает с видеоартом, керамикой, рисунком и арт-объектами. Она и сама — как арт-объект и часто выступает героиней перформансов, видео и фотографий собственных проектов в образе синелицей боярыни с огромной косой (проект «Рай'ок»).
Ульяна Подкорытова. Лайтбокс «Серафим». 2023
Искусство Ульяны — про соединение народного и мемного. Например, героини ее фильма «Тамотка» — хранительницы обрядовых плачей из пинежской деревни Чакола отмахиваются от назойливых комаров, как от назойливых всплывающих окон в интернете. Поющие женщины околополярных областей — важная тема для Ульяны, которая сама отлично поет. В 2020 году она исполнила вокальный перфоманс Global Silent Spell в рамках онлайн-программы Мультимедиа Арт Музея. В планах на 2024 год — продолжить читать лекции по истории искусств, посетить арт-резиденцию в Индии, организованную при поддержке коллекционеров и Myth Gallery, открыть персональную выставку в кипрской галерее и выпустить серию украшений для книжного магазина Garage (вместе с ювелиром Марией Еськиной).
MYTH Gallery
графика — 700 €, объекты — от 800 до 5 500 €, видеоарт — от 2 200 до 6 500 €.
Егор Федоричев
Выпускник ГИТИСа и школы Родченко, художник и музыкант сочетает традиционные художественные техники и нехудожественные материалы в поиске баланса между разнообразными формами искусства и выстраивает экспозиции со стороны не только визуального восприятия, но и аудиального.
Егор Федоричев. Из серии «Единство». 2022
Федоричев часто соединяет холст с найденными предметами: баннерами, строительными материалами, упаковкой, промышленными тканями. Так он создает свои авторские визуальные исследования в русле «интуитивной археологии» — попытки зафиксировать то, как наше настоящее медленно ускользает в прошлое. Он замешивает коллаж, скульптуру, объекты и плоскостные картины в тотальные инсталляции и делает огромные полотна с разводами краской, которые полюбились не только коллекционерам — Егор стал номинантом премии «Инновация-2018», а в 2021 году — Премии Кандинского как «Молодой художник. Проект года» и Премии Анатолия Зверева. Его работы находятся в частных коллекциях, художественном центре Zuzeum и Мультимедиа арт музее. В июне 2024 года произведения Егора можно будет увидеть на ярмарке 1703 — Myth Gallery покажет его персональный стенд.
MYTH Gallery
графика — от 20 000 до 60 000 ₽, объекты — от 350 000 до 2 500 000 ₽.
Тимофей Радя
Недавно работу стрит-артиста «Кто мы, откуда, куда мы идем?» на крыше бывшего приборостроительного завода в Екатеринбурге закрыли пленкой, но суперспособность его искусства в том, что оно продолжает жить в фотографиях. Фотодокументации стрит-арт-произведений Ради становятся отдельными произведениями — их коллекционеры покупают в галерее и на аукционах. Простые интернет-пользователи распространяют фото в соцсетях, и они начинают жить собственной мемной жизнью — многие даже не знают, что пересылают друг другу произведение важного современного художника.
Тимофей Радя. Фотодокументация инсталляции «Они ярче нас». 2016
Фирменный прием Тимофея Ради — поместить цепляющие фразы в городское пространство или природный ландшафт так, чтобы среда и слова срезонировали. Например, светящиеся буквы «Это не сон» среди сосен в нижегородском лесу или вирусное «Я бы обнял тебя, но я просто текст», написанное на пустом баннере на крыше дома. «Для меня всегда были интересными два направления — поэтическое и политическое. Но в последние годы поэтическое ушло на второй план, а политическое и социальное — наоборот, предельно заострилось». О планах художник не рассказывает принципиально — новая работа должна быть настоящим сюрпризом, в том числе и для него самого. Работы Ради есть не только в наших «сохраненках», но и в собраниях Третьяковской галереи, Нижегородского государственного художественного музея, музея PERMM, а также в коллекциях Андрея Малахова, Дениса Химиляйне и Ксении Чилингаровой.
Artwin gallery
от 2000 до 10 000 €.
Наташа Хабарова
Картины представительницы нового поколения петербургских живописцев полюбились нам по выставкам галереи «Люда» Петра Белого и перформансам «Школы активного рисования и перформативного позирования» группы «Север-7».
Наташа Хабарова. «Без названия». 2017
В 2023 году Наташа перешла под крыло Alina Pinsky gallery, которая умеет делать из молодого андеграунда коммерчески успешных и модных авторов. Стенд на Cosmoscow 2023 и новая московская прописка повлияли на цены на работы Наташи, которые выросли кратно. В своем искусстве Хабарова рассказывает очень личную историю урбанистического телесного одиночества, хрупкости и незащищенности. Хабарова пишет только с натуры, все больше абстрагируясь от изображения фигуры в пользу чувственного интимного образа, намеренно используя поврежденные холсты.
Alina Pinsky gallery
от 300 000 до 2 000 000 ₽.
Ника Черняева
Главное медиа Ники — живопись, а ее стиль чем-то напоминает художников «Бубнового валета» — очень много цвета и цветов, ведь детство художница провела в московском Ботаническом саду, где работала мама.
Ника Черняева. «Без названия». 2023
До того как начать профессиональную арт-карьеру, Ника успела выучиться на социолога, поработать в сфере недвижимости и в PR-команде, которая занималась выставкой звезды современной живописи Люка Тюйманса. Затем было обучение в Central St. Martin's (по гранту!), решение стать full-time-художником и понимание, что ее во многом автобиографичные работы — про жизнь как процесс. В этом процессе есть место парадным романтическим портретам парней из приложений для знакомств, с которыми у Ники случился мэтч — этому посвящена серия «Тиндермен». Часто сюжеты для живописи находятся в соцсетях — серия «2020» посвящена картинкам из папки «Сохраненное» и сторис друзей: сиюминутным посланиям, которые исчезают через сутки. Темой для проекта может стать даже асаи-боул — модное фотогеничное блюдо, олицетворяющее тренд на здоровое питание, не очень вкусное, но визуально насыщенное. Эта живопись подойдет тому, кто хочет повесить на стену кусочек интернет-опыта или собрать полноценную коллекцию сиюминутных трендов в формате самого консервативного медиа.
SISTEMA GALLERY, Ural Vision Gallery, TEO by Cosmoscow, Third Place NFT
Акварель — от 16 000 до 30 000 ₽, масло/акрил — от 30 000 до 210 000 ₽.
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