Коллекционировать искусство: актуальные художники. Часть третья

Старая мебель, одежда, ковры, разделочные доски, рушники и просто деревяшки — основа, на которой художник выцарапывает свои рисунки и текст, напоминающий старинный русский лубок. Царапать Вадим любит с детства — признается, что «был мастером резьбы по партам», а затем решил, что будет развивать «царапание» как собственный стиль, в противовес более распространенным живописи и рисунку. Его суперспособность — черный и хлесткий юмор. Вадим максимально соответствует Zeitgeist: на его объекте-рушнике написано: «Не положено», а на черном объекте, похожем на вымпел, написано: «Жить-то как-то надо?».

В прошлом году моностенд Вадима на ярмарке 1703 представляла Myth Gallery. Галеристки Юлия Вяткина и Ольга Профатило опасались непонимания консервативной петербургской публики, но получилось на­оборот — зрители оценили прямолинейность высказывания и красоту объектов.

Myth Gallery

объекты в диапазоне от 250 000 до 2 000 000 ₽ в зависимости от масштаба.