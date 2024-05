Коллекционировать искусство: актуальные художники. Часть третья

В версии Миши это выглядит так: сады Тюильри, пинтерестные зеленые пустые стулья, подпись “You” и “me”. Возможно, только ему удается не скатиться в салонность или наивность, изображая заросшие цветами и зеленью дома и балконы. Это оценили опытные сотрудники галереи «Триумф», открыв в прошлом году персональную выставку Никатина You and Me. Вирусная живопись и эстетика обыденности, урбанистические пейзажи и архитектура советского модернизма, простые предметы и повседневный быт — это его любимые сюжеты. О планах художник рассказывает так: «Достроил наконец мастерскую, часть мебели и света сделал петербургский бренд Максима Максимова Asketik. Запускаю классный коллаб с брендом Backyard Studio».

Онлайн-галерея «Объединение», галерея «Триумф»

Цены варьируются от 55 000 до 280 000 ₽. Самый дорогой холст на сайте «Объединения» — 280 000 ₽.