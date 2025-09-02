В Театральном музее покажут (впервые в России!) артефакты из личной коллекции балетмейстера-реконструктора Пьера Лакотта

11 сентября в Музее театрального и музыкального искусства стартует масштабная выставка с артефактами из архива французского танцовщика и балетмейстера Пьера Лакотта и его бессмертной музы Гилен Тесмар. В основе «Пьер и Сильфиды» — личная коллекция хореографа, переданная в дар музею. Ее впервые покажут широкой публике.

Экспозиция погрузит в мир «Белого балета», расскажет о творческом пути мастера и его музы, а также отразит панораму развития западноевропейского балетного искусства XVIII–XIX веков. Лакотт стал известен реконструкциями старинных балетов XIX века. Его самая известная работа — восстановление символа эпохи романтизма балета «Сильфида».