Балет

В Театральном музее покажут (впервые в России!) артефакты из личной коллекции балетмейстера-реконструктора Пьера Лакотта

К вернисажу выставки фасад музея украсят световые портреты двух «Сильфид» — Анны Павловой и Гилен Тесмар. 

Галина Уланова в балете "Жизель"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

Галина Уланова в балете "Жизель"

Тесмар в образе Сильфиды
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

Тесмар в образе Сильфиды

11 сентября в Музее театрального и музыкального искусства стартует масштабная выставка с артефактами из архива французского танцовщика и балетмейстера Пьера Лакотта и его бессмертной музы Гилен Тесмар. В основе «Пьер и Сильфиды» — личная коллекция хореографа, переданная в дар музею. Ее впервые покажут широкой публике.

Экспозиция погрузит в мир «Белого балета», расскажет о творческом пути мастера и его музы, а также отразит панораму развития западноевропейского балетного искусства XVIII–XIX веков. Лакотт стал известен реконструкциями старинных балетов XIX века. Его самая известная работа — восстановление символа эпохи романтизма балета «Сильфида». 

Сильфиды
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

Сильфиды

В залах Театрального музея соберут гравюры, литографии, фотографии, афиши, плакаты, документы и мемориальные предметы из коллекции Лакотта, а также из фондов Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства, Большого театра, Эрмитажа. Экспозиция соберет и видеоматериалы: фрагменты «Ночь-колдунья», «Парижский мальчишка», «Голос», созданных в сотрудничестве с Сидни Беше, Шарлем Азнавуром, Эдит Пиаф, а также фильм, куда войдут интервью с Гилен Тесмар, Владимиром Васильевым, Габриэлой Комлевой, Евгенией Образцовой, Эрикой Микиртичевой.

Одним из хайлайтов проекта станет реконструкция урока, который Мария Тальони выполняла каждый день, чтобы парить на сцене. Этот фрагмент исполнит солистка Мариинского театра Мария Ильюшкина.

Шалон Па де катр из фондов музея
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

Шалон Па де катр из фондов музея

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

Выставка «Пьер и Сильфиды» открыта с 11 сентября 2025 по 5 апреля 2026 года в Музей театрального и музыкального искусств на Зодчего Росси, 2А.

