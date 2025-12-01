Егор Федоричев размышляет на тему жестокости для проекта «Утро неспящих» в MYTH Gallery

Егор Федоричев (р.1988, Омск) — художник-живописец и эксклюзивный резидент MYTH Gallery, часто прибегает к технике «интуитивной живописи». Окончил Художественно-промышленный колледж в родном Омске, потом я приехал «поступать в Москву – учился в школе-студии МХАТ, в ГИТИСе, ИПСИ, в Школе Родченко в мастерской Сергея Браткова». Вошел в рейтинг «Топ-50 самых перспективных российских художников» по версии The Art Newspaper Russia в 2020 году. Работы находятся в частных коллекциях, в собрании Multimedia Art Museum Mosсow, Фонда Владимира Смирного и Константина Сорокина, ЦСИ Винзавод. В июне 2024 года произведения Егора можно было увидеть на ярмарке 1703 — Myth Gallery показала его персональный стенд.

Персональная выставка «Утро неспящих» открыта с 13 декабря 2025 года по 15 февраля 2026 года в MYTH Gallery на Чайковского, 61.

16+