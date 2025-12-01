Егор Федоричев размышляет на тему жестокости для проекта «Утро неспящих» в MYTH Gallery

Участник нашего пула актуальных художников из первого арт-дропа «Коллекционировать искусство» построит тотальную инсталляцию на все пространство галереи.
Егор Федоричев, Из проекта "Утро неспящих", 2025 (фрагмент)
13 декабря в MYTH Gallery открывается соло-выставка Егора Федоричева «Утро неспящих».
Автор продолжает эксперименты с традиционными медиа и сюжетами. Серия живописных работ на неочевидной основе — вместо холста художник использовал ветошь — показывает полуабстрактный пейзаж зимней охоты. Не как продолжение классической иконографии жанра, а в качестве повода порефлексировать на тему насилия, боли и страха.
Егор Федоричев, Из проекта "Утро неспящих", 2025 (фрагмент)
На деформированной, скомканной и произвольно сложенной ткани из отходов текстильного производства и старого белья художник изображает сцены «интуитивной археологии». Кровожадные сюжеты жанра таким образом остаются за кадром, а вся драматургия сосредоточена на абстрактных подсказках — контрастно-красных брызгах, изломах и прорехах на бланковых полотнах.
Егор Федоричев (р.1988, Омск) — художник-живописец и эксклюзивный резидент MYTH Gallery, часто прибегает к технике «интуитивной живописи». Окончил Художественно-промышленный колледж в родном Омске, потом я приехал «поступать в Москву – учился в школе-студии МХАТ, в ГИТИСе, ИПСИ, в Школе Родченко в мастерской Сергея Браткова». Вошел в рейтинг «Топ-50 самых перспективных российских художников» по версии The Art Newspaper Russia в 2020 году. Работы находятся в частных коллекциях, в собрании Multimedia Art Museum Mosсow, Фонда Владимира Смирного и Константина Сорокина, ЦСИ Винзавод. В июне 2024 года произведения Егора можно было увидеть на ярмарке 1703 — Myth Gallery показала его персональный стенд.
Персональная выставка «Утро неспящих» открыта с 13 декабря 2025 года по 15 февраля 2026 года в MYTH Gallery на Чайковского, 61.
16+
