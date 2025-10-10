«Современное искусство полюбила я...»: галерея Anna Nova отмечает 20-летие! И вы можете быть его соавтором

18 и 19 октября в галерее Anna Nova на улице Жуковского состоится «исторический момент» — перформативный хеппенинг в честь 20-летия галереи «Современное искусство полюбила я» от арт-группы NONSNS. Гоша Голицын и Мария Челоянц известны своей спекулятивной и самоорганизованной практикой, работая на стыке абсурда и концептуализма.

NONSNS написали песню с припевом «Анна, Анна, Анна Нова... Современное искусство полюбила я...», которая станет саундтреком празднования. А главными соавторами финальной версии композиции выступят гости события. Всем — кураторам, коллекционерам, искусствоведам, сотрудникам институций, художникам, галеристам, арт-критикам, медиаторам, арт-дилерам и другим представителям арт-сообщества — предложат спеть эту песню и станцевать под нее перед камерой.

В пространстве галереи организуют творческие зоны. Маршрут будет вести от видеоурока с разучиванием танца на первом этаже до караоке на фоне пустых стен на втором. Будьте внимательны: вас снимают! Весь материал NONSNS смонтируют в видеоарт — коллективное поздравление. Ключевая цель — объединить разных людей из арт-мира в одном совместном художественном жесте.

Арт-группа NONSNS была образована в 2019 году в Москве. Ее основатели, Гоша Голицын и Мария Челоянц, окончили ИПСИ (ныне ИСИ Бакштейна), живут и работают в Москве. Название группы — это акроним, который расшифровывается как «Необходимая Обыкновенная Наивная Спекулятивная Новая Самоорганизация». Художники представляют московский арт-подполье, а в своих проектах используют спекулятивные методы и пиратские стратегии, заимствуя языки массовой культуры и пересобирая их через эстетику ошибки. Группа сотрудничала с Домом культуры «ГЭС-2», Музеем современного искусства «Гараж», галереями FUTURO, Anna Nova, «Пересветов переулок».