«Нормальное — самое слабое звено в нашем новом мире, где властвует аномалия»: манифест художницы Юлдус Бахтиозиной

Технофольклор, мультинациональность нашей родины и актуализация рудиментарных кодов: русская художница Юлдус Вильдановна Бахтиозина делает локальное глобальным, а сказку — былью, за что мы (справедливо!) считаем ее выдающейся общественной арт-деятельницей.
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Юлдус дебютировала в кино со сказочным фильмом-посвящением отцу «Дочь рыбака» и с фестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало» отправилась на «Берлинале». А в июле у исследовательницы архетипов и обрядов премьера в Мариинском театре — она стала художницей по костюмам трех сочинений Стравинского: оперы и двух балетов в мультимедийной режиссуре Максима Петрова.
По просьбе «Собака.ru» Юлдус написала манифест и сделала серию автопортретов.
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О хаосе
Добро пожаловать в наш новый мир! В нем стерты границы, больше нет разделений и предубеждений. Он совмещает остатки прошлого, осколки ценностей и артефактов с непредсказуемым, неизбежным, хаотичным. Этот мир делает нас сверхлюдьми, здесь силен только тот, кто управляет хаосом, живет в потоке, не сбавляет скоростей работы своего эмоционального интеллекта и очень четко видит свою цель в мутном, непрестанно меняющемся пространстве. Нормальное — самое слабое звено в мире, где властвует аномалия. Антихрупкость — единственное надежное оружие в схватке с черными лебедями, которые появляются чуть ли не каждый день (книги экономиста Нассима Талеба «Антихрупкость» и «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости». — Прим. ред.). Не осталось знакомых сценариев: ты должен очень хорошо знать себя, чтобы прийти к нужной сюжетной ветке. Исследуя будущее, я строю к нему мост от прошлого. Хаос — моя родная стихия, а несоответствие — идеальная форма для создания самого продуктивного процесса.
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О русских кодах
Несмотря на то что в моей работе множество русских кодов, я когда-то потеряла связь с ними именно как человек своего времени. Мои детские воспоминания и ассоциации стали основой для их переосмысления. Прежде чем начать хоть что-то воплощать, я делала долгий и тщательный ресерч славянского фольклора, архетипов русских сказок, ритуалов. Только обладая знанием, ты можешь создавать новое. То, что у меня получилось сделать фольклор актуальным, современным, ироничным и понятным во всем мире — результат многих лет работы, экспериментов, опыта. Фольклор должен быть модернизирован и должен транслировать смыслы, близкие новому поколению. Мне нравится трансформировать клише и стереотипы. Еще в 2015 году я назвала свой стиль «татарское барокко». Смысл — в миксе представлений о татарах, их хаотичности, скорости, кочевнической сути, характера и значения слова «барокко» — в переводе с португальского это «жемчужина неправильной формы». А я всегда тяготела ко всему неправильному и неидеальному.
О задаче художника
Как артист я тонко чувствую потенциальные перемены в обществе. Моя цель построить коммуникационный мост между Россией и другими государствами, некоторые из которых все еще считают нас страной варваров, решающих любую ситуацию только физической силой. При этом уже само географическое положение между Азией, Европой и Африкой дает нам возможность быть проводником между разными менталитетами. Я хочу, чтобы Россия не оказалась за бортом современности. Очень важно иметь свое собственное лицо, но при этом принадлежать потоку с общими ценностями.
О корнях
Мое стремление сочетать несочетаемое и работать в самых diversity-формах обусловлено не только мультикультурным опытом жизни в Европе, но и семьей, в которой я росла. Я была счастливым ребенком, мне повезло родиться в семье со смешанными религиями и корнями. Несмотря на то что я петербурженка в третьем поколении, мои корни разбросаны по всей стране. Прадед по папиной линии родом из Рязани, он обладал княжеским титулом и даже своей мечетью. Дедушка — советский ученый, родился в Петербурге, погиб во время блокады. Он был главным инженером на ТЭЦ, снабжал весь город энергией. Умер от голода: свой паек он отдавал матери. Это был невероятно умный человек, гений. Со светлым лицом и душой. Рассказы о нем всегда вызывают у меня невероятное чувство гордости от того, что я являюсь его потомком. Я еще в детстве поймала необычное чувство покровительства рода, который невидим, но хранится в памяти поколений. По маминой линии мои предки родом из Житомира, предположительно со смесью польских, еврейских и украинских кровей. Дедушка родился в Новосибирске и считал себя сибиряком. С бабушкой они встретились в Ленинграде. Мои родители — папа, татарин княжеских кровей, мусульманин, и моя мама, его третья жена — встретились благодаря моей сестре (от маминого первого брака с иудеем) в детском саду, куда ходил второй сын моего отца. Итого у меня два брата-татарина и одна сестра наполовину еврейских кровей. Я росла в семье, где за одним столом собирались мусульмане, христиане и иудеи. При этом это было общение на общей волне, всегда с шутками — чувство юмора в моей семье есть у всех. Все, кто попадал в нашу семью, если обижался на подколы и не умел парировать, очень быстро изгонялся. Я нахожу отсутствие чувства юмора у людей показателем невысокого интеллекта, а обидчивость считаю признаком ущербности. Моя семья и ее традиции сформировали меня как человека, открытого всему самому разнообразному. При этом среда за ее пределами часто была агрессивно настроена. Самый частый комментарий от моих ровесников (в мягкой печатной версии): «Будь как все!». Сверстники находили меня «не такой» во всем — от поведения до одежды. Сейчас я понимаю, что в ментально закрытом и зашоренном обществе необычность вызывает тревогу от непонимания и неприятие, перерастающее в агрессию. Но я дико ему благодарна за закалку.
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Краткая биографическая справка
Я, Юлдус Вильдановна Бахтиозина, родилась в спальном районе Ленинграда, ходила в серую дворовую школу. В тринадцать меня сбила машина: были порваны мышцы, сломано бедро, множественные вывихи — я была надолго прикована к постели. Пришлось заново учиться ходить. После школы я поступила в Академию госслужбы с амбицией стать первой женщиной-президентом, потом уехала в London University of Arts. Уехала, кстати, туда спортсменкой и учителем по йоге — мои травмы помогли мне серьезно заняться спортом. Потом была Азия и различные практики: от рейки в Варанаси до шаманизма в Непале. В 2013-м я захотела поэкспериментировать с пленкой, сняла свой первый фотопроект и попала с ним на конференцию TED, став первым спикером из России. В 2014-м канал BBC назвал меня «женщиной года», а в 2016-м итальянский Vogue — лучшим молодым фотографом. Мои работы находятся в фондах Музея Фаберже и Третьяковской галереи. Помимо сольных выставок я участник групповых выставок с такими художниками, как Марина Абрамович, Йоко Оно и Ян Фабр. В 2019 году Royal Opera House предложил мне создать костюмы для их постановки. Я никогда не училась костюму, просто очень захотела попробовать это направление. В том же году я решила снять кино — историю о том, как пройти испытания и открыть в себе царевну. «Дочь рыбака» — фильм-посвящение моему отцу — попал на «Берлинале», Шанхайский кинофестиваль, Raindance, New Horizons, а также на родной фестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало», где я получила эстафету от Александра Сокурова — снять трейлер к фестивалю в этом году. Я считаю, что могу все, что хочу.
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О Мариинском театре
Я создала костюмы для премьеры трех произведений Стравинского в мультимедийной постановке Максима Петрова для Мариинского театра. 11 июля состоялась премьера оперы «Мавра» и двух балетов — «Байка про лису, петуха, кота да барана» и «Поцелуй феи». Я считаю, чтобы остаться в живых, балет должен впускать в себя больше новшеств, что и делает в своей работе Максим для такой классической институции, как Мариинский. Моей задачей было трансформировать и переосмыслить классический балетный костюм, оставить ощущение пачки, но сделать ее современной. Поэтому мои богатыри в спортивных костюмах, а у красавиц — техно-кокошники. Конечно же, я использовала русские коды, например лубок, но не прямо, а оставив его орнаменталистику. Интеллигент из «Поцелуя феи» напоминает Данилу Багрова, который не попал в армию, а отучился в университете. Мой самый любимый костюм — гусара из «Мавры» — получился очень архетипичным.
О множестве личностей
Сейчас я живу в потоке и являюсь его создателем. Я коммуницирую с огромным количеством разных людей, я не делю их на классы, виды или гендеры. У меня есть критерии поведения, нравственности, воспитанности, заботы, порядочности и уважения. Принятие и свобода — мой девиз. Я ощущаю себя как «мы»: часто говорю о себе «мы сделали», «мы решили», «мы рискнули», «мы захотели». При реализации проектов и заказов мне приходится быть максимально интегральным человеком: быть и креатором, и продюсером, и режиссером, и коучем, и психологом, и директором, и политиком — все это требует разных энергетик — и мужских, и женских. Видимо, бушует мое многокровие, ну и всегда есть с кем поболтать. У меня с детства была мечта иметь своего клона, точную версию себя по функционалу. Даже снилось, что я родилась с сестрой-близнецом, но она умерла, и родители мне об этом никогда не рассказывали. Это не только любовь к себе, хотя я не отрицаю самообожание, более того, считаю его одним из важных качеств, ведь если ты себя любишь, то счастлив сам и всех вокруг хочешь сделать счастливыми. Это желание больше делать, узнавать, изучать и делиться со своим идеальным партнером, а также быть в разных местах в одно и то же время. Я верю, что когда-то это станет возможным, но доступным очень немногим.
Об антихрупкости
У меня начался период скорости, движения, познания. В такой гармонии, как сейчас, я не была никогда. Я вывела из своей жизни все токсичные элементы — от людей до действий. Собрала самых необычных и достойных личностей, команду и работаю только над интересными и полезными проектами. Поставила себе новую цель в режиссуре. У меня над головой чистое небо и все возможности достигнуть новых высот. Обнулиться, зайти в новую среду, где ты пока никто, и стать кем-то! Это такой кайф! Я горжусь, что мой кинодебют стал успешным. Это пример того, что человек способен на все, если захочет. Я использую этот прием — ставлю задачу так, чтобы человек сам захотел что-то сделать. Тогда точно будет круто! Когда началась пандемия, я поняла, что хочу выйти на новый уровень в тяжелый для всех период. Расти из точки кризиса — это антихрупкость, которой должен обладать каждый артист. Главное — хотеть и пахать. Ключевое — пахать. После сильного «хотеть». За моими достижениями простираются километры вспаханных русских полей. Хотите и вы. Будьте тем, кем вы можете быть. Будьте хозяевами своей жизни, но при этом гостеприимными и уважительными ко всем.
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Боди TTSWTRS, SFX-модель — мастерская Some.Handsome.Hand Виктории Лисовской, провода AliExpress
Текст: Ксения Гощицкая
Идея, арт-дирекшн, стиль, фото: Юлдус Бахтиозина
Ассистенты: Лия Абель, Данил Сибиркин
Директор отдела моды и искусства: Ксения Гощицкая
Визаж: Глаша Гурьянова
Ассистент визажиста: Екатерина Лысова
Волосы: Екатерина Романова
Ассистенты по стилю: Виктор Кринкин, Анастасия Пилова
Свет: Иван Волков, Максим Самсонов Skypoint
Ретушь: Ксения Першина
Благодарим Кирилла Андреева и Макара Санжарова за помощь в проведении съемки
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