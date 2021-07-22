«Нормальное — самое слабое звено в нашем новом мире, где властвует аномалия»: манифест художницы Юлдус Бахтиозиной

О Мариинском театре

Я создала костюмы для премьеры трех произведений Стравинского в мультимедийной постановке Максима Петрова для Мариинского театра. 11 июля состоялась премьера оперы «Мавра» и двух балетов — «Байка про лису, петуха, кота да барана» и «Поцелуй феи». Я считаю, чтобы остаться в живых, балет должен впускать в себя больше новшеств, что и делает в своей работе Максим для такой классической институции, как Мариинский. Моей задачей было трансформировать и переосмыслить классический балетный костюм, оставить ощущение пачки, но сделать ее современной. Поэтому мои богатыри в спортивных костюмах, а у красавиц — техно-кокошники. Конечно же, я использовала русские коды, например лубок, но не прямо, а оставив его орнаменталистику. Интеллигент из «Поцелуя феи» напоминает Данилу Багрова, который не попал в армию, а отучился в университете. Мой самый любимый костюм — гусара из «Мавры» — получился очень архетипичным.

О множестве личностей

Сейчас я живу в потоке и являюсь его создателем. Я коммуницирую с огромным количеством разных людей, я не делю их на классы, виды или гендеры. У меня есть критерии поведения, нравственности, воспитанности, заботы, порядочности и уважения. Принятие и свобода — мой девиз. Я ощущаю себя как «мы»: часто говорю о себе «мы сделали», «мы решили», «мы рискнули», «мы захотели». При реализации проектов и заказов мне приходится быть максимально интегральным человеком: быть и креатором, и продюсером, и режиссером, и коучем, и психологом, и директором, и политиком — все это требует разных энергетик — и мужских, и женских. Видимо, бушует мое многокровие, ну и всегда есть с кем поболтать. У меня с детства была мечта иметь своего клона, точную версию себя по функционалу. Даже снилось, что я родилась с сестрой-близнецом, но она умерла, и родители мне об этом никогда не рассказывали. Это не только любовь к себе, хотя я не отрицаю самообожание, более того, считаю его одним из важных качеств, ведь если ты себя любишь, то счастлив сам и всех вокруг хочешь сделать счастливыми. Это желание больше делать, узнавать, изучать и делиться со своим идеальным партнером, а также быть в разных местах в одно и то же время. Я верю, что когда-то это станет возможным, но доступным очень немногим.