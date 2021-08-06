Ролевая модель молодежи — Ульяна Добровская: сыграла в «Северном ветре», снялась для Vetements и сделала коллекцию для Московского метрополитена

К своим двадцати годам студентка Aнтверпенской академии моды Ульяна Добровская сыграла в сказочном фильме-блокбастере «Северный ветер» (хотя и не актриса), снялась в лукбуке сезона весна-лето — 2022 Vetements (хотя и не модель) и сделала свою первую коллекцию — сразу для Московского метрополитена и при поддержке мэрии. И не надо про блат, хотя быть дочерью Ренаты Литвиновой — довольно мощный козырь. Мы с вами знаем немало детей из звездных семей, но иметь возможности и воспользоваться ими — это, как известно, две большие разницы.
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Колье Bvlgari Serpenti High Jewellery, плащ Givenchy (ДЛТ)
Устроить показ дебютной коллекции-коллаборации с Московским метрополитеном в нереальной локации — только что отреставрированном здании Северного речного вокзала, ампирном символе новой Москвы 1930-х годов? Такое удалось разве что Жан-Полю Готье десять лет назад, когда он привез свое первое дефиле haute couture на Казанский вокзал. Как это вообще оказалось возможным?
Оказывается, руководство Московского метрополитена давно разрабатывало идею коллаборации. Запрос был на молодых дизайнеров, которые бы придумали новый мерч и коллекцию именно для своей аудитории. Мне всегда нравилась эстетика московского метро. Так что когда я узнала об этом проекте, то дико загорелась, придумала концепцию, стала рисовать эскизы — и их приняли! Я очень благодарна мэру Сергею Собянину и вице-мэру Максиму Ликсутову, получить такую возможность — это что-то невероятное! У коллекции есть соавтор — мой друг Федор Дьяконов, он уже закончил Антверпенскую академию. Я отвечала за женскую часть, он — за мужскую. Очень правильное решение, я бы стрессовала все делать сама. А так у меня всегда было второе мнение и помощь в технических вопросах. С Федей мы вместе придумываем и декорации для показа.
Нам нужны подробности!
Показ нашей первой коллекции пройдет на крыше Северного речного вокзала!
Коллекция про метро, а показ на вокзале?
Да, потому что этот объект тоже относится к Департаменту транспорта, а логистически организация намного проще, чем в подземке. Мы готовим сложный сет-дизайн и снимаем видеоролик. Им занимается культовая студия интерактивных медиа Sila Sveta, одна из самых крутых по мэппингу и сценическому дизайну в мире. В этом мини-фильме о метро как о необыкновенном портале классный кастинг: в ролях основательница модельного агентства Lumpen Авдотья Александрова — невероятная strong personality, актриса Виктория Мирошниченко — она играла главную роль в фильме Кантемира Балагова «Дылда», художник Александр Петлюра, я с содизайнером коллекции Федором Дьяконовым и, конечно же, мама. Саундтрек к показу пишет мой друг — петербургский диджей Кирилл Шаповалов. В его музыке есть радость и энергия, которые исходят от него самого — он просто транслирует волны счастья и добра.
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Колье Bvlgari Serpenti High Jewellery, кольца Bvlgari Serpenti и B.zero1, кардиган Givenchy, топ Wolford (все — ДЛТ)
Ты специально выбирала на роли в фильме сильных женщин?
Да, меня вдохновляют реализовавшиеся женщины, которые действуют вопреки обстоятельствам. Такие, как, например, вице-президент США Камала Харрис. Мы с мамой часто обсуждаем концепцию феминизма, и как-то она заметила, что не считает себя феминисткой. Но, конечно же, это не так: она состоялась в профессии, где доминируют мужчины. Она стала финансово независимой, крутым профессионалом, создала свой стиль в русском кино. Это и есть феминизм. Она, кстати, потом со мной согласилась.
А ты как воспринимаешь ситуацию?
Проблема феминизма в том, что движение стало модной темой. А по сути это совершенно естественная вещь. Если мужчина считает, что мужчина и женщина равноправны, то он феминист. В России женщины сильнее, но их подводит концепт, что «реализоваться» означает жить за счет мужчины. Женщина должна работать и вкладывать в семью точно так же, как мужчина должен уходить в декретный отпуск. Нормально, если мальчик однажды заплатит за тебя в ресторане, но ты не можешь висеть у кого-то на шее. Когда парень платит за твою квартиру — это абсолютно ненормальный концепт. Объективация! Ходить цветочком и украшать чью-то жизнь я бы не смогла. Если я не работаю три дня, то сразу чувствую себя не в своей тарелке. Я хочу создать свой бренд и свой стиль.
И как ты собираешься это сделать?
Главное, чему нас учат в Антверпенской академии моды, — визуализировать свой уникальный мир. Мне нравились китч, готика, а сейчас микс спорта и «парадно-выходного»! Лучше всех с этим работает стилист Лотта Волкова. Я с ней недавно познакомилась, очень крутая! Вернее, я знаю Лотту лет с четырнадцати, она как-то приходила к нам в гости в Париже с дизайнером Демной Гвасалия, но тогда я не имела шансов поговорить, так сказать, по-взрослому. Да и мода тогда меня не особенно интересовала. Мы снова недавно увиделись на дне рождения у друга семьи, модельера и фотографа Гоши Рубчинского, и я не упустила возможности обо всем ее расспросить. Поэтому, получается, мы познакомились заново. Вот она миксует все со всем — платья с русских выпускных, гламур 2000-х, спорт, кутюр. Кстати, Гоша для меня тоже невероятный пример того, как возможно создать собственный мир на основе своего видения и эстетики и сделать так, чтобы это захотел весь мир. По сути, он открыл русским дорогу в модную индустрию, умело использовав советские коды и андеграунд. Мне нравится, как мода переходит от идеального к реальному, и сегодня ее героини — обычные девушки. Теперь с помощью моды ты проявляешься. Если ты излучаешь мощь, то тебе все идет и неважно, какая у тебя фигура. Если у тебя идеальное тело, но нет харизмы — ничего не работает, как себя ни укрась. Мы недавно делали примерку, вызвали двух моделей, все вроде бы село, но как-то не так. И мы, шутки ради, попросили маму примерить те же луки — и они смотрелись потрясающе. Сразу появилась энергия. Мода теперь про личностей.
Поэтому тебя пригласили сняться в лукбуке Vetements весна-лето — 2022? Почувствовали энергию?
Совершенно удивительный опыт! Меня пригласил Гурам Гвасалия, который сейчас занимается маркой. На примерку и съемку летала в Цюрих, сначала переживала, оказавшись среди высоченных ребят из крутейшего и очень креативного модельного агентства Tomorrow Is Аnother Day, но все прошло очень здорово. Интересно, что по концепту не было никакого визажа, кроме тона на лице, а все герои снимались в солнцезащитных очках.
Какая эстетика тебе близка?
Я недавно посмотрела фильм «Все умрут, а я останусь» Валерии Гай Германики. Думала о нем еще дня четыре, такое он оставил послевкусие. Да, снято трэшово и очень жестко, но это реальные проблемы реальных девочек.
Ты наверняка любишь фильмы Балабанова.
Подождите, а есть те, кто не любит фильмы Балабанова? Я таких не знаю.
Что будет с твоей первой коллекцией? Она будет продаваться?
Мы покажем расширенную версию со сложными знаковыми вещами, а в продажу как мерч метрополитена пойдут коммерческие единицы, которые легко производить: свитшоты, футболки, поло, шарфы, рубашки и шорты.
Из чего состоит мудборд коллекции?
Как ни странно, основным вдохновением стали чирлидерши. Микс американы, стритвира и очень нарядного. Я хотела передать очень юное, очень свежее ощущение, поэтому не сильно углублялась в ДНК сталинской тоталитарной архитектуры. Но мы сделали принты со статуями метрополитена, их с наших фотографий отрисовывал графический дизайнер, а потом напечатали ткань. Еще мы сильно впечатлились фэнтези-фильмом о параллельном мире магов в современной Москве «Дневной дозор». Поэтому метро в нашей коллекции — магическое. Ты спускаешься в него и попадаешь в другой мир. Это главная идея нашего показа и видео.
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Платье Ulyana Dobrovskaya
Тебе свойственно магическое мышление? Может, ты и таро раскладываешь?
Раскладываю, конечно. У меня колода мистических кошек, но я бы хотела освоить классическое марсельское. Ощущение присутствия магии становится все интенсивнее, особенно почему-то в России. Но я не спрашиваю карты про будущее. Мне верится, что есть зоны, в которые лучше не соваться. Ты же одна не пойдешь ночью в лес. Таро для меня — способ отрефлексировать ситуацию, чаще всего связанную с отношениями. Не задаю слишком серьезные вопросы — ну а вдруг ответ будет негативным и у меня поменяется настрой? Лучше я останусь со своим интуитивным ощущением. Сделаю все, что от меня зависит, а дальше как случится. Я по такому принципу и живу, пытаюсь не лажать. А если не получилось, значит, не время или не судьба. Таро — это фан!
Реально волшебные события с тобой происходили?
Обычно все мои загаданные желания исполняются. Но я верю не в магию, а в судьбу. Мне кажется, все предопределено, главное ничего не испортить деструктивными действиями. Если происходит нечто, что кажется в конкретном моменте абсолютным несчастьем, неизвестно, как это обернется в будущем. Это только момент, в котором не видно перспективы. Когда я не поступила в лондонский колледж Saint Martins, то думала, что это одна из самых гигантских травм в моей жизни. Даже думала уехать работать официанткой в Японию на год. Там живет мой близкий друг. Смотрела квартиры, изучала рынок труда. Было еще много хаотичных идей, но потом я поступила в Антверпенскую академию, а сейчас готовлю мерч для московского метро! Поэтому был ли это провал? Теперь я так не думаю.
Значит стать дизайнером — написано тебе по судьбе?
Скорее всего! Точно могу сказать, что мою жизнь изменила стажировка в доме Balenciaga. Во Франции принято, что в шестнадцать лет ты проходишь двух-трехнедельную стажировку. Тогда я хотела быть художницей, написала, наверное, в двести галерей, но мне либо вообще не ответили, либо отказали. Я посоветовалась с мамой, и она предложила пойти к Демне Гвасалия, им как раз нужны были руки перед сезонным показом. Я обожала его одежду, но не горела профессией дизайнера. Штаб-квартира Balenciaga находится в шестом округе Парижа в старом особняке, который внутри превращен в суперсовременное пространство со стеклянными лифтами и минималистичным техно-дизайном в фирменном стиле бутиков марки. Там просто невероятно красиво. Когда я увидела, как все готовятся, сидят в офисе и режут старые винтажные сумки и обувь, шьют, драпируют, снимают, стилизуют, собирают мудборды, то меня это дико затянуло. Я ощутила это движение, машину и захотела стать частью процесса. Сначала я, как и все стажеры, просто носила кофе, потом помогала дрессером — одевала моделей, отпаривала вещи, носилась с поручениями, а на шоу помогала с рассадкой гостей. Команда в Balenciaga просто отличная, очень многие закончили именно Антверпенскую академию моды — это меня и подтолкнуло к поступлению.
Что тебя больше всего зацепило в этом опыте?
Насколько все четко и продуманно. В июле я была на первом кутюрном показе Balenciaga в Париже — это огромный шаг вперед для Демны, теперь его можно называть кутюрье! По архивным фотографиям он восстановил декорации шоурума Кристобаля Баленсиаги, выбрал для показа респектабельный особняк на авеню Жоржа V, и впервые на дефиле не было музыки. Модели выходили с номерами, как это было принято пятьдесят лет назад. Абсолютная магия — так легко и современно интерпретировать коды дома и создать волшебную атмосферу! Кстати, один лук вдохновлен моей мамой. Она носила кожаную юбку с рваными краями, над которой Демна все время подшучивал, но включил вариацию этого образа в дефиле. Я сразу узнала референс!
Карт-бланш, которым ты обладаешь, накладывает на тебя особенные обязательства?
У меня долго был комплекс, что со мной общаются из-за того, что моя мама — Рената Литвинова. Сейчас я принимаю это как часть своей личности. Я перестала бороться и теперь горжусь этим фактом. Но страх провала, наверное, — самый мощный страх моей жизни. У меня гениальная мама, очень умный папа, и мне столько было дано с самого детства! Они же добивались всего сами. Поэтому я должна сделать еще больше и обеспечить им прекрасную жизнь.
А ты не чувствуешь иногда себя взрослее, чем мама?
Такое бывает! Я бы сказала, что я более практична. Но она очень меня поддерживает. Я часто звоню ей поболтать, когда мне грустно. Или спросить ее мнения. Хотя все равно сделаю по-своему. Она никогда не дает мне адски раздражающих советов типа «полюби себя и у тебя все будет хорошо». Я и так понимаю, что работать над собой необходимо. Считаю очень верным алхимический закон: чтобы что-то получить, ты должен отдать что-то равноценное. Я учусь отдавать. Кстати, тот факт, что мама — признанная икона стиля, тоже помог мне в поисках собственной эстетики. У нас совершенно разные вкусы. Мама представляет меня по-своему. Кстати, платья, которые она мне дарит, я не ношу. Зато все, что мне дарит Земфира, идеально вписывается в мой гардероб. Мама предпочитает классику, а я обожаю мини, сексуальную, но при этом не вульгарную одежду. Могу взять винтажное платье, отрезать от него подол и оставить необработанные концы. Такой панк немного.
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Колье Bvlgari Serpenti High Jewellery, кардиган Givenchy, топ Wolford (все — ДЛТ)
В светской Москве появилась новая модная тема — аскеза: даешь обещание отказаться от какой-то привычки или ввести ее как минимум на 21 день. А за это просишь что-то исполнить. Практически составляешь контракт, как в «Фаусте» Гете.
Почему же модная, я таким в детстве часто занималась. Как-то мы очень поругались с бабушкой, потому что я не заправляла кровать и вообще вела себя не особо хорошо. Она на меня зверски обиделась и три дня со мной не разговаривала. Тогда я дала обещание, что не буду играть в какие-то свои приставки и смотреть в телефон неделю, тогда она меня простит.
Держалась?
Да! Но было очень сложно. Мы помирились почти сразу, но надо было еще неделю не нарушать обещания. Мне казалось, что если я не сдержу слово, все может пойти очень плохо.
То есть магия сопровождает тебя с самого детства?
Сложно сказать. К магическим вещам я всегда относилась настороженно, моя бабушка с папиной стороны была очень религиозна. Мы часто ходили в церковь, где подобные практики не поощряются. Теперь я верю не столько в отмаливание грехов, сколько в саморазвитие. Но я точно знаю, что у меня есть ангел-хранитель.
На съемку мы пригласили guest star из Петербурга — хореограф Владимир Варнава примерил вещи из мужской линии Ulyana Dobrovskaya и прокатился с нами в метро. Ведь современный танец — это андеграунд, а андеграунд — это подземка. Так пластично мы еще не выступали.
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На Ульяне: платье Ulyana Dobrovskaya
На Владимире Варнаве: рубашка Ulyana Dobrovskaya
Фото: Маша Попова
Текст: Ксения Гощицкая
Стиль: Ира Головко
Визаж: Ольга Глазунова
Волосы: Кристина Гулая
Ассистент продюсера: Александра Скопина
Благодарим департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города москвы за помощь в организации и проведении съемки.
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