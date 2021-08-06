Ролевая модель молодежи — Ульяна Добровская: сыграла в «Северном ветре», снялась для Vetements и сделала коллекцию для Московского метрополитена

Ты специально выбирала на роли в фильме сильных женщин?

Да, меня вдохновляют реализовавшиеся женщины, которые действуют вопреки обстоятельствам. Такие, как, например, вице-президент США Камала Харрис. Мы с мамой часто обсуждаем концепцию феминизма, и как-то она заметила, что не считает себя феминисткой. Но, конечно же, это не так: она состоялась в профессии, где доминируют мужчины. Она стала финансово независимой, крутым профессионалом, создала свой стиль в русском кино. Это и есть феминизм. Она, кстати, потом со мной согласилась.

А ты как воспринимаешь ситуацию?

Проблема феминизма в том, что движение стало модной темой. А по сути это совершенно естественная вещь. Если мужчина считает, что мужчина и женщина равноправны, то он феминист. В России женщины сильнее, но их подводит концепт, что «реализоваться» означает жить за счет мужчины. Женщина должна работать и вкладывать в семью точно так же, как мужчина должен уходить в декретный отпуск. Нормально, если мальчик однажды заплатит за тебя в ресторане, но ты не можешь висеть у кого-то на шее. Когда парень платит за твою квартиру — это абсолютно ненормальный концепт. Объективация! Ходить цветочком и украшать чью-то жизнь я бы не смогла. Если я не работаю три дня, то сразу чувствую себя не в своей тарелке. Я хочу создать свой бренд и свой стиль.

И как ты собираешься это сделать?

Главное, чему нас учат в Антверпенской академии моды, — визуализировать свой уникальный мир. Мне нравились китч, готика, а сейчас микс спорта и «парадно-выходного»! Лучше всех с этим работает стилист Лотта Волкова. Я с ней недавно познакомилась, очень крутая! Вернее, я знаю Лотту лет с четырнадцати, она как-то приходила к нам в гости в Париже с дизайнером Демной Гвасалия, но тогда я не имела шансов поговорить, так сказать, по-взрослому. Да и мода тогда меня не особенно интересовала. Мы снова недавно увиделись на дне рождения у друга семьи, модельера и фотографа Гоши Рубчинского, и я не упустила возможности обо всем ее расспросить. Поэтому, получается, мы познакомились заново. Вот она миксует все со всем — платья с русских выпускных, гламур 2000-х, спорт, кутюр. Кстати, Гоша для меня тоже невероятный пример того, как возможно создать собственный мир на основе своего видения и эстетики и сделать так, чтобы это захотел весь мир. По сути, он открыл русским дорогу в модную индустрию, умело использовав советские коды и андеграунд. Мне нравится, как мода переходит от идеального к реальному, и сегодня ее героини — обычные девушки. Теперь с помощью моды ты проявляешься. Если ты излучаешь мощь, то тебе все идет и неважно, какая у тебя фигура. Если у тебя идеальное тело, но нет харизмы — ничего не работает, как себя ни укрась. Мы недавно делали примерку, вызвали двух моделей, все вроде бы село, но как-то не так. И мы, шутки ради, попросили маму примерить те же луки — и они смотрелись потрясающе. Сразу появилась энергия. Мода теперь про личностей.