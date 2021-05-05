Как Елизавета Туктамышева, «вундеркинд фигурного катания», спустя 6 лет неудач взяла медали сразу двух Чемпионатов мира

Лиза родилась в удмуртском городе Глазове и встала на коньки еще в пять лет. В десять на соревнованиях в Белгороде ее заприметил маэстро петербургской одиночной «фигурки» Алексей Мишин. В 1960-е он выступал в паре с дивой льда Тамарой Москвиной, а когда стал тренером, превратился в человека-фабрику по производству чемпионов в одиночном катании. Под его началом Евгений Плющенко стал обладателем самого большого числа олимпийских наград в мужской одиночке (2 золота и 2 серебра), а Алексей Ягудин взял четыре золотых медали чемпионата мира и одно олимпийское золото. Вместе со своим первым тренером, Светланой Веретенниковой, Туктамышева каждые две недели ездила в Петербург к Мишину на тренировки из Глазова, а в 2009-м уже заняла второе место на «взрослом» чемпионате России.

В голосе наставника Туктамышевой, заслуженного тренера России Алексея Мишина звучат и нежность, и уважение: «Вы бы видели, какой Лиза предстала передо мной в первый раз. Маленькая девочка в пальто не по размеру, в большой шапке и шарфе — только большие глаза видны. Но по ее катанию было видно, что потенциал ого-го! А когда Лизе исполнилось 12 лет, мы все в этом убедились окончательно: она очень быстро все схватывала и почти сразу начала делать двойные-тройные прыжки. И как спортсменка, и как человек. Сами же видите, Лиза сейчас одна из главных женщин в России! Меня часто спрашивают про ее уникальность, но я, честно говоря, не люблю такие громкие слова. Всем отвечаю: “Лиза — хорошая. И достойна самых высоких наград”. И я не буду говорить, что, мол, сразу в детстве разглядел в ней будущую чемпионку. Нет, я просто увидел человека, который готов трудиться. А все большие победы — это труд, труд и еще раз труд».

Туктамышевой и Мишину повезло встретить друг друга. Лиза вспоминает: «Глаза человека часто говорят больше, чем слова. В глазах Алексея Николаевича я сразу увидела поддержку и веру в наше большое будущее. И что у нас роскошное будущее. Его крутость в том, что он никогда меня не останавливает и не осторожничает: с самого детства позволяет мне отрабатывать сложные элементы. При этом Алексей Николаевич совершенно не склонен к пафосным мотивационным речам, и это его сила: у нас бессловесная энергетическая связь, а мотивирую я себя сама».