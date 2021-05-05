Как Елизавета Туктамышева, «вундеркинд фигурного катания», спустя 6 лет неудач взяла медали сразу двух Чемпионатов мира

Весной 2021-го воспитанница легендарного тренера Алексея Мишина поднялась на пик своей карьеры, выиграв золото командного чемпионата мира в Осаке и серебро чемпионата мира в Стокгольме. Но мы-то знаем, что это только плато: впереди Зимние Олимпийские игры. Как это, когда тебе всего 24, а в своем деле ты уже #ФигуристкаБальзаковскогоВозраста? Елизавета Туктамышева отвечает на этот эйджистский вопрос молча — оттачивает четверной тулуп.
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«Нежность и сталь», «Статуя свободы». Все это — комментарии под разрывающим сердце видео со слезами Елизаветы Туктамышевой, только-только узнавшей о высокой оценке за прокат на чемпионате мира в Стокгольме: Лиза выжгла лед произвольной программой (под музыку Бхимы Юнусова и с хореографией Юрия Смекалова!) и короткой под ритмы такой же рок-н-рольщицы Билли Айлиш. Она поняла, что точно попадает на пьедестал, и не стала сдерживать эмоции. 28 марта 2021 года — и весь мир плачет вместе с фигуристкой из Петербурга: тот, кто когда-то придумал изречение про тернии и звезды (не то Сенека, не то Гесиод), явно имел в виду Туктамышеву.
Уже шесть лет Лизе фатально не везло: травма, отмена французского этапа Гран-при из-за серии терактов, обидные ошибки во внутрироссийских соревнованиях и как квинтэссенция ненастий — решение федерации оставить Туктамышеву в списке запасных на ЧМ-2019.
Лиза, кажется, тоже относилась к своим перспективам осторожно: «Кто-то пишет, что серебро в Стокгольме дороже золота в Осаке (речь о победе сборной России на командном чемпионате мира 2021 года, Туктамышева была капитаном национальной команды. — Прим. ред.) и моей победы на одиночном чемпионате мира в Шанхае в 2015-м. Так, конечно, нельзя говорить, все победы ценные. Но вы представьте — я тренировалась, готовилась, и при этом было непонятно, получится ли что-то вообще. Почему? В декабре 2020-го переболела коронавирусом, пропустила пятый этап Куб- ка России и вообще могла не попасть на чемпионат мира, а тут — пьедестал. Конечно, была счастлива до предела».
Победа в Стокгольме действительно немного оттенила еще один триумф Туктамышевой — 17 апреля этого года мы взяли золото командного чемпионата мира в японской Осаке. С одной стороны, понятно: в Швеции Лиза сияла сама по себе, а в Японии — в составе российской сборной. Но Туктамышева ехала в Осаку как капитан национальной команды. Это харизматический лидер, которого назначает федерация: именно капитан выступает на пресс-конференциях и от лица всей сборной. Не говоря уже о неформальных вещах: статус лидера в глазах других спортсменов, роль «первого после тренера».
Вообще все, кто говорят и пишут о Лизе, ставят теги #Упорство, #ПсихологияПобедителя, #Целеустремленность. Да. эти качества входят в стартер-пак любого спортсмена, но Туктамышева (а вот это редкость!) сочетает их с буддистским спокойствием и здоровым фатализмом. Стык 2014 и 2015 годов был для нее безумно сложным: Лиза неудачно выступила на чемпионате России и не отобралась на Олимпийские игры в Сочи. Зато сезон 2014–2015 был триумфальным. После возвращения Лиза участвовала почти во всех турнирах, даже тех, которые в мире «фигурки» считаются второстортными, и, как теннисистка, отшвыривала ракеткой заголовки про очередную одноразовую фигуристку, о которой все забудут через год.
В 2015 году она впервые выиграла золото чемпионата Европы и Гран-при, а затем присовокупила к этому победу на чемпионате мира.
«Я всегда теряюсь, когда у меня спрашивают про мотивацию к спорту и работе. Я не все показала в фигурном катании и еще ого-го как много покажу, — голос Лизы звучит действительно многообещающе, — Я кайфую на льду, кайфую на тренировках и прокатах — какая еще нужна мотивация?»
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Мы все в курсе, как спортсмены любят на все лады пересказывать мантру never give up и даже писать 400-страничные талмуды о том, как они, собственно, не сдавались. Тут бы уже и автобиографию издать! Но популистские лозунги — не про Лизу, ей не до этого. Сейчас она работает над четверным тулупом. Кейс вот в чем: тулуп — один из обязательных прыжков в «фигурке», который может состоять из одного, двух, трех или четырех оборотов. четверной, конечно, оценивается выше всех. Однако если юным одиночницам, которые берут ящик с медалями в 13, а в 16 считаются ветеранами, сейчас ставят этот прыжок чуть ли не одновременно с изучением алфавита в первом классе, то в спортивном детстве (да и юности) Лизы четверной считался для девочек слишком сложным и недосягаемым. И вот прямо сейчас Туктамышева трудится над этим элементом и уверена: будет исполнять его не хуже, чем те, у кого он почти что в ДНК.
«Это серебро — далеко не последнее мое слово и далеко не последний челлендж, — в озерных глазах Лизы вспыхивает олимпийский огонь, — Запомните: я хочу поставить четверной тулуп и приложу все усилия, чтобы это сделать».
Лиза родилась в удмуртском городе Глазове и встала на коньки еще в пять лет. В десять на соревнованиях в Белгороде ее заприметил маэстро петербургской одиночной «фигурки» Алексей Мишин. В 1960-е он выступал в паре с дивой льда Тамарой Москвиной, а когда стал тренером, превратился в человека-фабрику по производству чемпионов в одиночном катании. Под его началом Евгений Плющенко стал обладателем самого большого числа олимпийских наград в мужской одиночке (2 золота и 2 серебра), а Алексей Ягудин взял четыре золотых медали чемпионата мира и одно олимпийское золото. Вместе со своим первым тренером, Светланой Веретенниковой, Туктамышева каждые две недели ездила в Петербург к Мишину на тренировки из Глазова, а в 2009-м уже заняла второе место на «взрослом» чемпионате России.
В голосе наставника Туктамышевой, заслуженного тренера России Алексея Мишина звучат и нежность, и уважение: «Вы бы видели, какой Лиза предстала передо мной в первый раз. Маленькая девочка в пальто не по размеру, в большой шапке и шарфе — только большие глаза видны. Но по ее катанию было видно, что потенциал ого-го! А когда Лизе исполнилось 12 лет, мы все в этом убедились окончательно: она очень быстро все схватывала и почти сразу начала делать двойные-тройные прыжки. И как спортсменка, и как человек. Сами же видите, Лиза сейчас одна из главных женщин в России! Меня часто спрашивают про ее уникальность, но я, честно говоря, не люблю такие громкие слова. Всем отвечаю: “Лиза — хорошая. И достойна самых высоких наград”. И я не буду говорить, что, мол, сразу в детстве разглядел в ней будущую чемпионку. Нет, я просто увидел человека, который готов трудиться. А все большие победы — это труд, труд и еще раз труд».
Туктамышевой и Мишину повезло встретить друг друга. Лиза вспоминает: «Глаза человека часто говорят больше, чем слова. В глазах Алексея Николаевича я сразу увидела поддержку и веру в наше большое будущее. И что у нас роскошное будущее. Его крутость в том, что он никогда меня не останавливает и не осторожничает: с самого детства позволяет мне отрабатывать сложные элементы. При этом Алексей Николаевич совершенно не склонен к пафосным мотивационным речам, и это его сила: у нас бессловесная энергетическая связь, а мотивирую я себя сама».
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Фигурное катание — это изящество, воздушность и красота. Но если открыть комментарии к любому видео, которое как-то связано с этим видом спорта, можно поседеть: поклонники разных фигуристок поливают друг друга такими словами, от которых покраснели бы даже футбольные фанаты. Во многом из-за этого у «фигурки» есть медийная репутация террариума.
Отношение к этому может иметь кто угодно, только не Туктамышева. Со всеми коллегами-одиночницами она как минимум приятельствует. Общается, например, с уже завершившими карьеру Юлией Липницкой и Аделиной Сотниковой. С суперзвездами из команды Этери Тутберидзе Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой Лиза в хороших отношениях, а более близкой дружбе мешает только разница в возрасте. «Были бы девочки постарше, я бы с ними с удовольствием общалась, а так, кажется, общаюсь больше с мамами», — сказала она в интервью журналисту Василию Конову.
Однако опытная Лиза уже успела выступить как мудрый кот Леопольд в споре Загитовой и Медведевой о том, кто должен был победить на Кубке Первого канала. Выиграла команда Загитовой (с чем Медведева была не согласна), Туктамышева назвала этот результат справедливым и наказала молодежи получать удовольствие от процесса, а не ссориться.
Еще одна серьезная проблема — эйджизм в женском одиночном катании. 18 лет сейчас — это возраст, когда спортсменка успевает выиграть пару медалей, пережить спад, подъем, еще один спад и закончить карьеру под «Виват, король, виват». Лизе 24. Нет, большинство комментаторов и журналистов называют ее «надеждой всех взрослых фигуристок», а олимпийская чемпионка Ирина Слуцкая считает ее катание «женственным и сексуальным», но ситуация, когда успешное выступление спортсменки, которой не исполнилось еще и 25 лет, нет-нет да и подается как фантастическая победа над возрастом, заставляет задуматься, не пора ли что- то менять в системе и ментальности этого (и не только этого!) вида спорта.
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Но Туктамышеву зумеризация «фигурки» волнует слабо: «Я вообще не люблю злость и злобу, хоть спортивную, хоть неспортивную. Фигурное катание — это искусство. Как можно заниматься искусством и источать злобу? Никак. На лед я выхожу только в гармонии и на позитиве. Отношения с коллегами — то же самое. Мы дружим, нормально общаемся. Чем каждой из нас поможет вражда? А то, что многие одиночницы моложе, мне даже помогает. Бодрюсь рядом с новым поколением! (Смеется.) И они подтягиваются, глядя на меня, такую взрослую и умудренную опытом. Все постоянно говорят про возраст, называют это проблемой. Но поймите, все хотят высоких результатов. Что нужно для этого делать? Правильно, ставить сложные четверные прыжки еще в детстве. Если спортсменка уже в 13 лет катается так, что может претендовать на победы в международных турнирах, что, ей надо запретить в них участвовать? Я не думаю, что в будущем появится разделение соревновательных групп по возрасту. Просто тренеры и спортивная медицина будут работать над тем, чтобы девушки сохраняли топовую форму и способности как можно дольше. Я иногда шучу над своей якобы старостью в инстаграме, но это не более, чем юмор».
Алексей Мишин тоже далек от мыслей об эйджшейминге: «Смотрите, какая интересная ситуация. Лизе 24, мне 80. И мы до сих пор идем вперед и развиваемся. Не видим преград и идем себе идем. Сервантес “Дон Кихота” чуть ли не в 90 лет написал, а мы чем хуже? (Смеется.) Расцвет талантов Елизаветы Сергеевны идет перманентно и безостановочно, — так и напишите. Поймите, ее, как вы говорите, фишка — это любовь. Она не выходит на лед или тренировки с оскалом преодоления, она просто любит фигурное катание и не может без него жить. Сколько было болезней, неудач, травма была — любая другая бы абсолютно точно опустила руки, но не Лиза. Она, как Статуя Свободы, держит факел и говорит: “Девочки, работайте, и победы обязательно придут”. Знаете, что помогло ей на чемпионате мира в Стокгольме? Лиза не катала произвольную программу на тренировке, решила сохранить силы для выступления. Болельщики были в панике, но она знала, что делает, — и завоевала медаль, даже несмотря на то, что упала в процессе: кроме этого катание было идеальным».
Елизавета Туктамышева — это еще и медиа. Она ведет инстаграм, твиттер, комментирует фигурное катание на ТВ, во время чемпионата Европы 2020 года вела блог на «Первом канале». Она не превращает свою личную жизнь в то-самое-шоу- закрытое-на-одном-канале, но и не делает тайны из того, что, например, встречалась с симпатичным фигуристом Андреем Лазукиным.
«Для меня медийность — штука совершенно естественная. На меня же камеры с самого детства направлены, я привыкла. Если встречаюсь с парнем, почему должна это скрывать? Если отдыхаю где-то на пляже, как и все нормальные люди, я делаю это в купальнике. Почему не выложить классную фотку? Я простой, земной человек и люблю свайпать инстаграм и получать лайки. Это как бы вообще естественная и нормальная вещь для молодой девушки, но почему-то моя открытость многих удивляет. Есть искренность, а есть откровенность. Я искренна и просто веду себя в соцсетях как в жизни, а в жизни я нормальная веселая девчонка Лизка Туктик».
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Лиза говорила и говорит, что ее будущее после карьеры тоже связано с фигурным катанием. Но смотрит на мир шире. У нее есть свой бренд одежды, Empress Wear. Это к слову о том, что Лиза умеет играть в иронию. Когда-то давно поклонники дали ей прозвище «алая императрица» — в честь одноименного фильма Джозефа фон Штернберга, посвященного Екатерине II, с Марлен Дитрих в главной роли. Потом она написала в инстаграме: «В России быть 21-летней фигуристкой в одиночном женском катании — все равно что быть 40-летней женщиной в жизни» и поставила хэштеги #ФигуристкаБальзаковскогоВозраста, #ШальнаяИмператрица и #EmpressOfFigureSkating. Журналисты, в том числе западные (которые, конечно, не считали отсылку к творчеству Ирины Аллегровой), это подхватили, и прозвище «императрица» к Лизе привязалось.
«Сначала я просто хотела, чтобы у меня был свой мерч: видела на Западе фанатские магазины с хоккейной и футбольной атрибутикой и подумала, что мерч необходим и “фигурке”, чтобы фанаты могли носить что-то с принтом или именем любимого спортсмена. Ориентировалась на то, что сама ношу каждый день: кэжуал — худи, футболки. В итоге все переросло в стильные, сдержанные вещи без привязки к фигурному катанию в дизайне. Это хобби, но кто знает, как сложится потом — может быть, и уйду в дизайнеры. Сейчас все мои главные цели — спортивные. Но жизнь-то многогранная, и закрывать для себя что-то еще, что мне нравится, я не хочу».
Как закалялась сталь
17 декабря 1996 года — Елизавета Туктамышева родилась в Глазове, Удмуртия
2006 — знакомится с Алексеем Мишиным на соревнованиях в Белгороде
2009 — второе место на «взрослом» чемпионате России, уступила Аделине Сотниковой всего 0,78 балла
2010 — бронза чемпионата России
2011 — переезд в Петербург, серебро юниорского чемпионата мира
2013 — бронза чемпионата Европы
2015 — золото чемпионата Европы и чемпионата мира
2021 — золото командного чемпионата мира в Осаке и серебро чемпионата мира в Стокгольме
Фото: Ксения Каргина
Текст: Игорь Топорков
Директор отдела моды: Ксения Гощицкая
Стиль: Эльмира Тулебаева
Визаж: Мария Непряхина
Волосы: Евгения Сомова
Ассистент стилиста: Виктор Кринкин
Свет: Иван Волков, Максим Самсонов, Skypoint
Ретушь: Жанна Галай
Благодарим Дину Серову и администрацию СК «Юбилейный» за помощь в организации и проведении съемки.
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