Сыгравший Майора Грома актер Тихон Жизневский: «Я лентяй, но жизнь мне что-то постоянно подкидывает»

Жизневский: Я, вообще, интервью не люблю.

Исмаилова: Начало хорошее. Почему?

Жизневский: Одно и то же спрашивают. Сидишь и натурально молишься: «Только бы не спросили смешную историю со съемок “Майора Грома”». Ну какая история? Мне смешны вещи, которые ни один журнал не напечатает. Приходится выкручиваться. Мне кажется, интервью с артистами никому не интересны. Мы все сидим, бубним что-то. Кому это нужно?

Исмаилова: А ты сам интервью коллег не читаешь?

Жизневский: Ну очень редко. Последнее полезное, что я из медиа узнал, — это то, что Юлия Пересильд летит по работе в космос. Сниматься будет на МКС. Я за нее ужасно рад.

Исмаилова: А если бы тебе завтра предложили в ракету сесть и улететь в космос, ты бы полетел?

Жизневский: Конечно. Это лучшее, что может с человеком случиться. Посмотреть на наш шарик сверху — это же мечта! В 2021 году внезапно оказалось, что в космос по работе отправиться может не только какой-нибудь случайный миллиардер, но и артист.

Исмаилова: И не страшно? Вдруг упадет ракета?

Жизневский: Ничего не упадет. Это у Илона Маска все падает, у нас все летает. Все нормально будет.

Исмаилова: Про космос понятно. Вместе с успехом всегда приходит страх. Чего ты сейчас боишься больше всего?

Жизневский: Боюсь плохо работу делать и стать невостребованным в кино, в театре. Интерес к жизни потерять. Зазнаться. Знаешь, я не хочу говорить: «САМЫЙ БОЛЬШОЙ СТРАХ ЖИЗНЕВСКОГО — ЭТО...» Такие лозунги всегда звучат пафосно. Я поэтому не люблю интервью. Читаешь текст и думаешь, что за индюк такой. Я даже с тобой сейчас пытаюсь выстраивать образ человека, который лучше других все знает. Получается высокомерно. Но это все из-за обстановки. Если бы мы сейчас сидели где-то на побережье, пили коктейли и болтали за жизнь, все было бы иначе.

Исмаилова: А мы всего лишь сидим на бархатных диванах в Александринке.

Жизневский: Ну да. И все какое-то плоское получается. А хотелось бы быть открытым и честным до глубины. Вот. Это мой главный страх — быть нечестным.