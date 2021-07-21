Сыгравший Майора Грома актер Тихон Жизневский: «Я лентяй, но жизнь мне что-то постоянно подкидывает»

Петербург, у тебя появился новый супергерой! Тихон Жизневский, звезда «молодой гвардии» Александринского театра, сыграл главную роль в первом (визуально безупречном!) российском кинокомиксе «Майор Гром: Чумной доктор»: бандитский Петербург — все. Тихон — лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2021 в номинации «Кино».
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Сорочка Dries Van Noten, брюки Kazuyuki Kumagai (все — ДЛТ), ожерелья и кольцо Before.Swine, кольца Mineral Weather (8 store), шляпа Cocoshnick
Тихон сфотографирован в Царском фойе и на балюстраде лоджии Александринского — первого российского государственного публичного театра (архитектор Росси, вы помните!).
Жизневский: Я, вообще, интервью не люблю.
Исмаилова: Начало хорошее. Почему?
Жизневский: Одно и то же спрашивают. Сидишь и натурально молишься: «Только бы не спросили смешную историю со съемок “Майора Грома”». Ну какая история? Мне смешны вещи, которые ни один журнал не напечатает. Приходится выкручиваться. Мне кажется, интервью с артистами никому не интересны. Мы все сидим, бубним что-то. Кому это нужно?
Исмаилова: А ты сам интервью коллег не читаешь?
Жизневский: Ну очень редко. Последнее полезное, что я из медиа узнал, — это то, что Юлия Пересильд летит по работе в космос. Сниматься будет на МКС. Я за нее ужасно рад.
Исмаилова: А если бы тебе завтра предложили в ракету сесть и улететь в космос, ты бы полетел?
Жизневский: Конечно. Это лучшее, что может с человеком случиться. Посмотреть на наш шарик сверху — это же мечта! В 2021 году внезапно оказалось, что в космос по работе отправиться может не только какой-нибудь случайный миллиардер, но и артист.
Исмаилова: И не страшно? Вдруг упадет ракета?
Жизневский: Ничего не упадет. Это у Илона Маска все падает, у нас все летает. Все нормально будет.
Исмаилова: Про космос понятно. Вместе с успехом всегда приходит страх. Чего ты сейчас боишься больше всего?
Жизневский: Боюсь плохо работу делать и стать невостребованным в кино, в театре. Интерес к жизни потерять. Зазнаться. Знаешь, я не хочу говорить: «САМЫЙ БОЛЬШОЙ СТРАХ ЖИЗНЕВСКОГО — ЭТО...» Такие лозунги всегда звучат пафосно. Я поэтому не люблю интервью. Читаешь текст и думаешь, что за индюк такой. Я даже с тобой сейчас пытаюсь выстраивать образ человека, который лучше других все знает. Получается высокомерно. Но это все из-за обстановки. Если бы мы сейчас сидели где-то на побережье, пили коктейли и болтали за жизнь, все было бы иначе.
Исмаилова: А мы всего лишь сидим на бархатных диванах в Александринке.
Жизневский: Ну да. И все какое-то плоское получается. А хотелось бы быть открытым и честным до глубины. Вот. Это мой главный страх — быть нечестным.
Исмаилова: А тем временем тебе всю жизнь потрясающе везет. Поступление с первого раза в лучшие театральные вузы Москвы, сразу после — работа в театре, а в 2020 — роли в трех кассовых фильмах. Как относишься к этому?
Жизневский: Меня словно судьба за руку ведет. Были в жизни микромоменты, когда приходилось прикладывать серьезные усилия, но редко, очень редко. Вокруг меня есть люди, которые постоянно трудятся. Люди-пахари. А я не пахарь, я лентяй. Бездельник. Но жизнь что-то подкидывает мне постоянно. Думаю, дело реально в имени — Тихон же переводится как «удачливый». Надеюсь, что меня за все счастливые совпадения потом не стукнет по голове.
Исмаилова: Мистика. Ты в мистику веришь?
Жизневский: Нет. Но есть у меня три приметы. Я в зеркало смотрюсь, когда случайно домой возвращаюсь, прошу на ногу переступить и сажусь на текст, если он на пол падает.
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Исмаилова: А суперсила у тебя есть?
Жизневский: Нет. У Майора Грома, кстати, в фильме ее тоже нет. Мы с ним обычные люди. А у тебя что, есть суперспособность?
Исмаилова: У меня цветы домашние не умирают. Все приживаются.
Жизневский: Так у меня тоже. Растут и цветут. А месяц назад я взял и елку незаконно на Рубинштейна посадил. У меня три года после праздников дерево стояло дома в горшке и не осыпалось. В конце апреля я его вынес за окно, посадил в землю. Хожу теперь, поливаю. Елочка зеленые иголочки дала. Кофейком ее с девушкой по очереди посыпаем.
Исмаилова: Кофейком?
Жизневский: Ага. Говорят, что кофе червяков приманивает.
Исмаилова: Значит, за человеком, который сыграл Майора, числится незаконная высадка елки. А реально ты когда-нибудь в полицию попадал?
Жизневский: Один раз. В Петербурге, на Маяковской. Мы шли с товарищем, и у нас в руках были стаканчики с колой и коньяком. Но мы очень прилично себя вели, поэтому когда полицейские нас тормознули, то по закону предъявить ничего не смогли. Спросили только: «Распиваете?» Ну я и ответил честно: «Распиваем».
Исмаилова: Нарвался.
Жизневский: Это был актерский эксперимент. Мне хотелось поездить немного в полицейской тачке, посмотреть, как изнутри это все работает. Мы приезжаем в отдел, а у друга моего паспорта с собой нет. Я тогда жил на Невском, поэтому предложил свои документы в залог оставить и сбегать домой. Выхожу из полиции, прохожу 50 метров и чувствую сзади мощный удар с ноги в голову. Я падаю, у меня кровь носом, оборачиваюсь, а там — семь человек. Топтали меня, пинали, прыгали на лице, пока какой-то проезжавший мужик не остановился. Он их разогнал и предложил меня в полицию отвезти. Ну мы с ним проехали обратно 50 метров. Я захожу в отдел, весь в крови. Мой товарищ в шоке, сотрудники тоже в шоке. Я тогда на всех наорал со злости, что они нас задержали и держали, а предотвратить лютую драку прямо под носом не смогли.
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Свитер Celine, шорты Kazuyuki Kumagai, лоферы Bottega Veneta (все — ДЛТ), кольца Minera Weather (8 store), шляпа Cocoshnick
Исмаилова: А как ты детство провел? Хулиганил?
Жизневский: Я был предоставлен сам себе — сейчас у детей такой возможности нет. Всегда был свободным, меня таким родители воспитали, за что им спасибо большое. Мне открыто говорили: «Мы тебя в этот мир привели, а дальше — сам». Я рос в маленьком городе на побережье возле Калининграда, в Зеленоградске. В футбол играл, самострелы делал, шифер и пластмассу поджигал. На рыбалку ходил и в компьютерные залы по ночам. Мастерили с пацанами что-то постоянно. В детстве было так много счастья, что мне потом по жизни было тяжело. Казалось, всегда так будет. А нет.
Исмаилова: Собираюсь в Калининград летом. Посоветуешь места?
Жизневский: Куршская коса и немецкие форты. Немцы очень круто строили, конечно. Лучший пример — мой дом. Там летом прохладно, а зимой тепло. Ты на рыбалку сходи обязательно, а потом на пляже посиди с пивом. Пиво в Калининграде очень вкусное. Дешевое.
Исмаилова: Какое у тебя отношение к деньгам?
Жизневский: У меня их особо никогда не было. В детстве мы вообще небогато жили, но не бедствовали. Помню, был случай, когда я однажды из общего шкафа своровал полтос. Пошел накупил себе киндеров. До вечера гулял, съел все в одно лицо, пришел и вижу, что отец ждет меня на разговор. Мы сели и он спрашивает: «Рассказывай, Тихон, что купил?» Я отвечаю: «Коробку киндеров». Он говорит: «Круто. Смотри, наша семья на 50 рублей три дня могла бы прожить. Мама, Матюша, ты и я. Нам есть нечего будет, но зато ты, Тихон, шоколада поел». Отец очень спокойно об этом сказал и отправил меняспать. Была ужасная ночь. Я измучился, хотя никто меня не ругал. На меня вообще никогда не кричали. Спокойно и вразумительно разговаривали.
Исмаилова: А ты своего ребенка будешь как воспитывать?
Жизневский: Не знаю. Появится — узнаю.
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Сорочка Dries Van Noten, брюки Kazuyuki Kumagai, (все — ДЛТ), ожерелья и кольцо Before.Swine, кольца Mineral Weather (8 store), шляпа Cocoshnick
Исмаилова: Кто у тебя лучший друг?
Жизневский: Филипп Бледный. В 16 лет познакомились, когда поступали в Театральный институт имени Щукина с ним вместе. Всю жизнь общаемся друг с другом и больше ни с кем. Ездим туда-сюда, живем друг у друга, ужинаем с родителями, гуляем с девушками.
Исмаилова: Твое идеальное свидание?
Жизневский: Дома на диване. С едой. Либо можно в ресторан пойти. Я люблю Tiger Lily, морских гадов в La Perla у дома, Frank на Пяти Углах и шаверму.
Исмаилова: Что тебя может разозлить?
Жизневский: Хамство. А еще я не люблю, когда меня будят. Если я просыпаюсь не по будильнику, то все. Конец.
Исмаилова: Что важно?
Жизневский: Порядочным человеком оставаться. Сегодня ты есть, а завтра про тебя забыли. Важно в моменте получать удовольствие и счастье. А не жить в ожидании, что вот-вот, еще немного, и я буду лежать в лучах славы, рассматривая подарки.
Исмаилова: Самый интересный подарок, который тебе дарили?
Жизневский: Недавно подарили много духов восточных. Нюхаешь, а там кожа бобра с крокодилом и соловьиные яйца с тибетских гор. Ими если напрыскаешься, то у людей будет чувство, что мимо прошел шейх.
Исмаилова: Есть у тебя любимый аромат?
Жизневский: Santal 33 Le Labo.
Исмаилова: А праздники любишь?
Жизневский: Люблю. 9 мая — любимый праздник. Потом Новый год. День рождения я не праздную вообще. Друзей не зову и вечеринки не устраиваю уже лет 10.
Исмаилова: Отношение к Петербургу?
Жизневский: Я люблю этот город. С дикой радостью перебрался сюда в 2009 из тогда еще грязной и неухоженной Москвы. К Петербургу я быстро прикипел. Сейчас, если больше месяца–двух без города, — всё, стою по возвращении в слезах на вокзале у обелиска.
Исмаилова: Любимый маршрут?
Жизневский: Выходишь и идешь. Поворачиваешь, заходишь в двор. Чувствуешь, хочешь посидеть — посиди. Хочешь по сторонам посмотреть — посмотри.
Исмаилова: Суета после выхода «Грома», «Огня» и «Топей» немного улеглась. Есть у тебя сейчас роль мечты?
Жизневский: Да, стало поспокойнее. Мне бы хотелось еще что-то порядочное сделать, сыграть.
Исмаилова: На съемках любимая часть работы?
Жизневский: Работа. То, что после «мотор, камера, поехали». И момент перевоплощения, когда ты сначала внешне с помощью грима меняешься. А потом и внутренне.
«Огонь»
Фильм, на котором завязалась крепкая и веселая дружба Жизневского и Ивана Янковкого (вы видели эти Тиктоки?), сыгравших народных супергероев-пожарных: вместе они пробирались сквозь лесной пожар (реальный, никаких съемок на зеленке!) и прятались за спиной своего командира, Константина Хабенского.
«Топи»
Журналист желтой газеты «Моська.ру» (на что намек?!) Максим Кольцов в исполнении Жизневского бесит всех. И даже самого себя. Карьерист, циник и ловелас отправляется вместе с айтишником Дэном (и здесь мы снова встречаем Янковского-младшего!) в мистическую деревню Топи, паралелльно копая на него компромат.
«Майор Гром: Чумной доктор»
В супергеройском фильме Олега Трофима Жизневский сыграл порядочного (почти святого!) майора Игоря Грома, который, несмотря на отсутствие суперспособностей, успешно борется с петербургской преступностью, обожает шаверму и живет в старинной мансарде.
Текст: Алина Исмаилова
Фото: Данил Ярощук
Стиль: Эльмира Тулебаева
Груминг и волосы: Оля Змеюка
Свет: Максим Самсонов, Skypoint
Благодарим администрацию Александринского театра за помощь в организации и проведении съемки.
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
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