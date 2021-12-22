Историк и сенсация 2021 года Евгений Понасенков: «Я застываю часа на 3 у зеркала начала XVIII века — не могу расстаться с этим удивительным человеком!»

Слово: Евгений, вы интересуете нас как историк и как денди. Ваш безупречный вид интригует — вы идеально выглядите примерно всегда. Как это у вас получается?

Понасенков: Вот именно! И ладно бы речь шла о глянцевом персонаже, который нежится себе в ванночке где-нибудь в Майами! Но выглядеть хорошо, отбиваясь от тысяч малоадекватных сограждан, например, от алкашей-реконструкторов, которые носили водку расчленителю Соколову... Плюс, извините, уже пятнадцать лет я сплю по четыре часа в сутки. Я пишу, я работаю над своей монографией, я занимаюсь еще и тем, что называется «права человека». Что в России, в общем, почти бессмысленная работа. Но я не болтологию практикую — я конкретных людей спасаю. Дело надо найти, рассмотреть, найти юриста, проконтролировать, иногда задействовать связи. И вот в ситуации постоянной борьбы, часто физической, с маргиналами и подонками еще и выглядеть хорошо — да, это действительно нечто феноменальное.

Гощицкая: У вас очень красивое кольцо. Черепа, изумруд, бриллианты. Век XVIII? Редко встретишь мужчину, который умеет такое носить.

Понасенков: И дело не только в этом. Вы наденьте то же самое на кого-то другого...

Гощицкая: Наверное, это невозможно...

Понасенков: Да, это будет бардак!

Слово: Я заметила за вами такую черту — вы очень хорошо понимаете, из чего складывается образ. Одним своим видом вы пишете историю про детали: не только костюм, но и кольца, туфли, галстук.

Понасенков: Прежде всего, я никогда в жизни не задумывался над тем, что вы называете «образ» и «имидж». Хотя это, в общем-то, в переводе с английского одно и то же. Если бы я специально об этом думал и что-то намеренно выстраивал, то я, совершенно уверен, был бы вам неинтересен. И этой необычности, о которой вы говорите, не было бы. Все, что я проявляю вовне, — это прямое, ежесекундное и сиюминутное следствие моих внутренних переживаний, мыслей, идей. И, надо сказать, поскольку я сформировал для себя образ мира и представление о мире очень-очень рано, уже лет в 12–13, и до сих пор его не изменил, а только обосновываю, укрепляю, развиваю, расширяю, — все это стало чем-то бо́льшим, чем какие-то отдельные элементы. Это стало стилем. Моим стилем! Но я повторяю: все это ни на одну секунду не специально. Ни жесты, ни платочки — ничего нарочно я никогда не придумываю. Более того, у меня на это нет ни желания, ни времени: мой характер, моя натура — это импульс. Я очень импульсивный человек! Но при этом я никогда не был человеком настроения. Все, что я делаю, — это в рамках моих принципов и очень четкой картины мира. В том числе научного.