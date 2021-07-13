Медиаприма и ресторатор Матильда Шнурова — о своем новом онлайн-проекте, Tik-Tok и Петербурге будущего

Медиаприма и первая женщина из России в рейтинге лучших рестораторов мира запустила в пандемию сразу три проекта: мекку для ППшников Bio My Bio, дом высокой кухни Cococouture и демократичное СOCOCO Bistro в Новой Голландии. За тем, как Матильда трудится во благо петербургской гастрономии, что слушает, читает и даже ест, следит серьезная аудитория. Мы попросили друга Матильды, журналиста Анатолия Бузинского, основателя культурной консьерж-службы ЧПХ и ЗОЖника, поговорить о тик-токе и новом проекте.
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Колье и серьги Mercury из коллекции Flower, жакет Balmain (ДЛТ)
У тебя добрые, няшные подписчики в инстаграме, нет хейта. Как так, при почти полумиллионной аудитории?
Я никогда не вела свои соцсети, скажем так, «профессионально», то есть по определенным блогерским механизмам. Я никогда особенно не демонстрировала личную жизнь или быт. У меня нет медиаплана, я действую по наитию: захотела — поделилась. Неважно чем, опытом или красивой картинкой. Если уж пилить контент, то либо вдохновлять, создавать настроение в моменте, либо рассказывать что-то важное для меня. И на это у моей аудитории есть огромный запрос: меня постоянно спрашивают о мотивации, о вдохновении, о том, как преодолевать или быть женственной.
“Sharing is new caring” — девиз нашей жизни. Да, стратегия просто показывать свою жизнь мне неинтересна. Это не реалити-шоу. Я хочу быть небесполезной в сети.
Кстати, про пользу. В ресторане здорового питания Bio My Bio ты запустила «Завтраки с пользой»: приглашаешь нутрициологов, специалистов по биохакингу, врачей, предпринимателей. И каждый может посмотреть эфиры у тебя в инстаграме.
Мне кажется, это полезный проект. Опыт других помогает на пути к своему здоровью. Задача каждого человека — найти собственный баланс. Нет одного универсального решения для всех. Я, например, хорошо понимаю механизмы генетики, как работают клетки, как влияют продукты на организм.
Ты по образованию биохимик. Как тебе помогают эти знания?
У меня классное общее представление о биохимии: на моем факультете генная инженерия была серьезной частью программы обучения. Генетика — мощнейшая основа: если ты к своим данным подберешь соответствующий образ жизни, будет отличный результат. Образование, которое я получила в Санкт-Петербургском государственном технологическом университете, очень правильно сформировало меня с точки зрения мышления, способности держать информацию в фокусе, развило математические навыки — я легко запоминаю цифры и хорошо в них ориентируюсь. Поэтому я всегда топлю за высшее образование: даже если ты не собираешься работать по профессии, ты научишься системно мыслить и получишь академические знания. Я могла позволить себе получить диплом для галочки, но намеренно поступила на сложнейший факультет, где с меня содрали три шкуры. Я закончила бесплатное отделение, полностью преодолев все этапы. И я этому опыту очень благодарна.
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Колье, кольцо и серьги Mercury из коллекции Classic, кейп Gucci, водолазка Stella McCartney, леггинсы Vetements, обувь Bottega Veneta (все — ДЛТ)
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Портрет Матильды фотограф Михаил Розанов сделал в 462-метровом «Лахта-центре» — самом высоком в Европе и самом северном в мире небоскребе.
Главная площадка для медиалидеров сейчас — TikTok. Но в TikTok ты можешь заработать миллионы без высшего и низшего образования. Интеллект не нужен в сети?
TikTok — не про интеллект, а про эмоции. За полчаса залипания я испытываю весь спектр чувств: удивление — вот глаз дернулся — посмеялся — офигел. Иногда через пять минут думаешь: «Не, ерунда, пойду делами заниматься». Но бывают и такие подборки, что я заряжаюсь нереальным настроением, вижу безумно красивые кадры, танцы, оригинальные луки — дико смелое творчество. Меня это супернаполняет, потому что я вижу классных, смешных, талантливых, стильных и, главное, совершенно свободных людей. Я, кстати, завела свой тик-ток, мне в кайф.
Чем отличаются тик-токеры, лидеры мнений нового времени?
Я об этом, кстати, часто размышляю, анализируя происходящее в соцсетях. Переломный момент наступил, и мир за 2020 год поделился на «до» и «после». Закон интернет-мира таков: чем моложе аудитория, тем больше просмотров, охвата и лайков, потому что дети суперактивные и реактивные. Они кликают, репостят, шерят — большую часть жизни они проживают именно в сети. Пример: если посмотришь клипы Мадонны, то вскроешься от того, насколько у нее меньше просмотров по сравнению с Билли Айлиш. Звезды TikTok отличаются тем, что у них юная аудитория и гигантский охват. Да, интеллектуальное содержание в их роликах, как правило, отсутствует. Весь контент направлен на то, чтобы вызвать эмоцию. Но для создания успешного канала в TikTok нужны талант и работоспособность. Все, у кого получается, — молодцы. Мы живем в великое время, когда у каждого человека есть возможность чего-то достичь. Посмотрите истории блогеров Дани Милохина или Дины Саевой, в каких условиях они выросли и чего добились к двадцати годам: их аудитория — десятки миллионов человек. Это потрясающе, что технологии позволяют детям стать независимыми.
American Dream, абсолютная история успеха. Технологии позволяют детям стать не зависимыми ни от чего. У меня, например, было сложное детство, мне рано пришлось начать зарабатывать, выживать. Не у каждого ребенка был компьютер дома, а уж тем более у меня. В моем классе он был у одной девочки, и все ей страшно завидовали.
И когда у тебя первый компьютер появился?
Лет в двадцать. Но интернет и тогда был роскошью. Я рада за всю молодежь, которая сейчас получила шанс и ухватилась за него. Если ты креативный, смелый, не ленивый — вперед. «Мне что-то мешает, чтобы стать...» — теперь просто отговорка. Либо человек не хочет, либо боится, либо не верит в себя. Реально, больше не мешает абсолютно ничего, поэтому я считаю, что настоящее время дико крутое.
За бумерским YouTube ты следишь?
Да, у нас же сейчас бум видеоинтервью. Но даже у самых классных журналистов одна задача — словить хайп: вытащить что-то суперличное из жизни, показать дом или обнародовать заработок. Это похоже на подглядывание в замочную скважину. Мне не хватает мотивирующих историй, буквально поднимающих людей на ноги. Когда ты видишь реальные истории успеха, которые тебе откликаются, — то, что герой пережил такую же травму, как и ты, а то и похуже, но смог не потерять себя и достичь всего, — заряжаешься невероятно. Я всем рекомендую посмотреть на Netflix цикл интервью Дэвида Леттермана «Следующий гость не нуждается в представлении». Гениальный ведущий! Он способен через очень человечный разговор, дико тактично (чего я не встречаю в RuTube) поговорить о самых сложных моментах и тяжелейших испытаниях героя. Иногда я просто плакала. Мне кажется, цель этого шоу — дать большой заряд света и замотивировать зрителя. Это не про заглянуть в личную жизнь, а узнать путь преодоления, достижения и вдохновиться им.
Медиалидером какого типа ты хотела бы стать, скажем, через два года?
Я создаю новый онлайн-ресурс в моем любимом направлении: тело, спорт, еда, любовь к себе и к жизни. Под запуск этого проекта осенью я буду многое менять и в своей жизни, даже стратегию публичного поведения. Привлекаю авторов делать суперконтент — я планирую большой диджитальный рост.
Раз уж речь зашла о будущем, каким ты видишь Петербург в 2025-м?
Петербург будущего я бы хотела видеть более ухоженным и с высоким уровнем инфраструктуры. Я не понимаю, что происходит со средствами, выделяемыми на этот город. Я сама много строю и иногда думаю: «Вот дали бы мне! Можно сделать такую конфетку!» Петербург создан для любования. Он должен быть ошеломительным. До сих пор в нем сохранились безумная аура, энергия, манкость, роскошь. Боль этого города в том, что засрано все до безобразия.
Как будто осиротевший.
Просто вот в конкретном упадке. Каким бы хотелось его видеть? Конечно, чистым, развитым, удобным. Мне кажется, нам просто не хватает в управлении людей с нормальным вкусом. И было бы здорово сюда привлечь больше бизнеса и разных представительств, чтобы повысилась платежеспособность. Я, например, привлекаю кадры со всей России. Видишь, я до сих пор не в Москве. Я держусь за этот город. Пока всю свою жизнь и сердце я отдаю Петербургу. И не просто так. Я так люблю этот город, что понимаю: если я отсюда уеду, то движа будет поменьше.
Только не это. Вот тут редакция «Собака.ru» выступает с лозунгом «Петербург — гастрономическая столица России». Что скажешь?
А есть варианты?
Текст: Ксения Гощицкая
Фото: Михаил Розанов
Ассистент фотографа: Константин Гребнев
Стиль: Эльмира Тулебаева
Ассистент стилиста: Виктор Кринкин
Визаж и волосы: Алена Кондратьева
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