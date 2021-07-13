Медиаприма и ресторатор Матильда Шнурова — о своем новом онлайн-проекте, Tik-Tok и Петербурге будущего

У тебя добрые, няшные подписчики в инстаграме, нет хейта. Как так, при почти полумиллионной аудитории?

Я никогда не вела свои соцсети, скажем так, «профессионально», то есть по определенным блогерским механизмам. Я никогда особенно не демонстрировала личную жизнь или быт. У меня нет медиаплана, я действую по наитию: захотела — поделилась. Неважно чем, опытом или красивой картинкой. Если уж пилить контент, то либо вдохновлять, создавать настроение в моменте, либо рассказывать что-то важное для меня. И на это у моей аудитории есть огромный запрос: меня постоянно спрашивают о мотивации, о вдохновении, о том, как преодолевать или быть женственной.

“Sharing is new caring” — девиз нашей жизни. Да, стратегия просто показывать свою жизнь мне неинтересна. Это не реалити-шоу. Я хочу быть небесполезной в сети.

Кстати, про пользу. В ресторане здорового питания Bio My Bio ты запустила «Завтраки с пользой»: приглашаешь нутрициологов, специалистов по биохакингу, врачей, предпринимателей. И каждый может посмотреть эфиры у тебя в инстаграме.

Мне кажется, это полезный проект. Опыт других помогает на пути к своему здоровью. Задача каждого человека — найти собственный баланс. Нет одного универсального решения для всех. Я, например, хорошо понимаю механизмы генетики, как работают клетки, как влияют продукты на организм.

Ты по образованию биохимик. Как тебе помогают эти знания?

У меня классное общее представление о биохимии: на моем факультете генная инженерия была серьезной частью программы обучения. Генетика — мощнейшая основа: если ты к своим данным подберешь соответствующий образ жизни, будет отличный результат. Образование, которое я получила в Санкт-Петербургском государственном технологическом университете, очень правильно сформировало меня с точки зрения мышления, способности держать информацию в фокусе, развило математические навыки — я легко запоминаю цифры и хорошо в них ориентируюсь. Поэтому я всегда топлю за высшее образование: даже если ты не собираешься работать по профессии, ты научишься системно мыслить и получишь академические знания. Я могла позволить себе получить диплом для галочки, но намеренно поступила на сложнейший факультет, где с меня содрали три шкуры. Я закончила бесплатное отделение, полностью преодолев все этапы. И я этому опыту очень благодарна.