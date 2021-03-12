Алексей Жидковский: «Стоит публичному персонажу чуть-чуть где-то обосраться, — это конец!»

Краш миллионов Алексей Жидковский ведет в инстаграме краткий курс счастливой жизни: подписчики обращаются к нему за самыми дикими советами, а он, представьте, отвечает почти каждому. Жестко, но справедливо. Ответы сложились в книгу «ж.о.п.а.» — «Жизнь одна — подумай, а!». Детство, буллинг, кибербуллинг — в литературном дебюте (выходит в марте!) Жидковский делится опытом, что делать, если ты не такой, как все.
-
Плащ Wardrobe NYC, колье Gucci (все — ДЛТ)
«Мне задают вопросы, которые боятся задать родителям»
Субличность #1: советчик всея Руси
Почему парень не звонит? Как понять свой гендер? что делать, если тебя травят в школе? Миллион подписчиков задают Алексею вопросы в инстаграме — и Жидковский с тщательностью доктора Курпатова на них отвечает.
Я люблю себя анализировать и рассказываю подписчикам, как сам поступил бы в определенной ситуации. А люди могут примерить, близко это им или нет. Инстаграм-рубрика «вопрос-ответ» предполагает пятнадцать секунд. И этот тайминг очень помог научиться излагать мысль кратко, точно и доступно. Если вопрос серьезный, я могу долго раздумывать над формулировкой, чтобы уложиться в срок. Все мои советы основаны на личном опыте (моем или друзей и подруг) и носят исключительно рекомендательный характер. Я ни в коем случае не призываю делать так же.
Многие видят во мне патернальную фигуру, потому что в реальности не могут задать колкие или интимные вопросы своим родителям. В русских семьях почти не принят эмоциональный контакт, все очень закрытые, мало доверия. А доверие — принципиальный момент, на нем все должно строиться, особенно, когда девочки и мальчики входят в пубертатный период. Мне повезло: я у своей мамы мог спросить что угодно, вплоть до того, как пользоваться презервативом, и это нормально. Меня поддерживали и не ограничивали мою свободу, даже если я где-то перегибал.
Большинство русских семей иерархичны: мать и отец как бы на троне, а ты должен помалкивать и подчиняться. Вообще нет коммуникации. И крайне девиантно и страшно, например, девочке при таком раскладе спросить: «Мам, что мне делать? Я влюбилась в мальчика, а лишиться девственности — это как?». Меня поражает, как можно не наладить контакт со своим ребенком?! А потом удивляются: «Наш сын двадцать лет на героине, а мы об этом узнали минуту назад!».
-
Жакет и водолазка Gucci, брюки Bottega Veneta (все — ДЛТ)
В сториз задают самые разные вопросы, но большинство из них, конечно, касается отношений — с собой или с окружающими. Очень популярный запрос: «Что делать, если вдруг понял, что ты гей или лесбиянка?» Я отвечаю так: «Ребята, это ваш выбор, и он нормален. Но не надо это афишировать, личная жизнь должна оставаться за кадром». Ведь гетеросексуалы не ходят и не орут: «Мы гетеро!!!!» — это странно как-то. А у людей с другой ориентацией стало принято нести ее впереди себя. Зачем? Мы живем в стране с архаичными социальными устоями, и не все готовы к переменам.
Для ответов про дела сердечные я придумал два собирательных образа: всех мужчин я называю Лукасами, а женщин — Жади. Это имена героев из сериала «Клон», такого классического про любовь, где слезы, страдания бесконечные, наматываем сопли на кулак, вся такая нерешительность. Но этот сериал — отличное зеркало той реальности, в которой мы живем сейчас, да и жили из поколения в поколение. Однотипные страдания, мучения, ссоры, расхождения — тут позвонила, тут не написала, потеряла свою судьбу, он уже с другой — все как в жизни.
Спрашивают и конкретно про петербургских Лукасов. Их главная особенность? Отсутствие денег — олигархов здесь раз-два и обчелся. Скрупулезность, жизнь по раздельному счету — Лукасы из Петербурга предпочитают жить «по финским правилам», как я это называю. Это для меня диковато. Но так и есть — чуть-чуть жлобинки.
Люди до сих пор верят в понятие любви, почерпнутое из сказок: это тоже ясно из вопросов. Всем нам родители читали на ночь истории про белоснежек, золушек, туфельки, богатую жизнь и вот это все. Проблема в том, что помимо них нам не дают альтернативного жизненного сценария. Вспомните, какое дикое разочарование испытывает ребенок, когда узнает, что Деда Мороза не существует. А когда ты понимаешь, что любовь — не то, что описано в книжках, что твой мужчина может тебя унижать, бить, изменять? Сколько глубоко несчастных женщин и мужчин не готовы столкнуться с реальностью. Они впадают в депрессию, потому что не понимают, как сложилось, что их обманули.
-
Сорочка Dolce & Gabbana (ДЛТ), фартук Mr. Murka
Девочки! Любовь — не то, что описано в сказках. Это работа над собой, выстраивание внутренней привязанности, понимание и принятие себя, осознание, какой человек тебе нужен рядом. А не «шла по лесу — встретила принца». Мне, например, подходит морально более сильный человек, который может сказать: «Ну-ка не ной. Встань и иди!». Мне импонирует, когда у партнера есть качества, которых нет во мне. Вот и задайте себе эти вопросы, а хрустальные туфельки купите сами в ДЛТ.
У меня всегда было ощущение внутренней зрелости. Я и общался-то в основном с теми, кто старше минимум лет на пять-десять. И думаю, перенял у них некоторую жизненную мудрость и опыт. Нет, я не изучал психологию или устройство головного мозга, к этим наукам отношусь в целом положительно и с уважением, но конкретно к психологам — скептически. Даже хороший специалист — не машина, а человек, и свои личные проблемы он так или иначе переносит на пациента. Я считаю, что многое можно решить самостоятельно. Лучше, чем вы сами себя, никто вас не знает.
Но самый полный ... (ужас) — это коучи. Мрак! Механизм работы коучей по счастливой жизни устроен так: они берут кредиты на «Бентли» и на шикарную квартиру, демонстрируют приобретения в инстаграме и приглашают тебя тоже научиться быть богачкой на «Бентли». Набирают аудиторию, платят за рекламу, чтобы привлечь побольше, берут по десять тысяч рублей с десяти тысяч участников, зарабатывают сто миллионов и из них покрывают кредиты. Кто-то отбивал, кто-то нет. Большинство коучей никакой дельной информации не дают, кроме «верь в себя, ты лучшая, ты уникальная!». Для меня это несусветная ... (ерунда).
У нас в городе есть одна блогерка, очень пробивная баба, но вся в кредитах. От нее я и в курсе этих приемов. Она была коучем по заработку, по личному счастью, по строению тела, по индийским мантрам для денег и по тому, как создать свой бренд — каждый месяц выступала в новом амплуа. Я просто офигевал каждый раз, но желающие всегда находились. Ведь стремление заработать легкие деньги вполне объяснимо — все хотят красивой жизни. Полистайте глянцевые журналы и статьи «Куда поехать отдыхать в марте — в Куршавель или на Мальдивы?». Модные сумки сезона? Разумеется, от ста тысяч. Украшения? За пять миллионов. Никто в журналах не делает топ-5 деревень на лето и не публикует подборки сумок из масс-маркета, а ведь прожиточный минимум в России составляет 12 702 рубля. Разумеется, реальность деформируется.
«Анпакинг — это мой АСМР»
Субличность #2: лакшери-нереалка
Фанат дорогих сумок и люкса вводит термин «АСМР от Жидковского» и объясняет трагически безвкусную брендоманию русских травмой бедности.
Да, я люблю лакшери. Покупая сумки (пожалуй, моя главная страсть) по цене, порой доходящей до бюджетной «Лады», я устраиваю маленький домашний спектакль для себя одного: развязать ленточки, достать из красивой бумаги пыльник, открыть коробку на магнитах — это для меня эстетическое удовольствие. Сейчас на YouTube очень модна тема АСМР — физической реакции расслабления на тактильные или визуальные стимулы, так вот шуршание этой бумаги и запах дорогой кожи для меня и есть лучший АСМР. Меня увлекает не столько момент покупки, сколько анпакинга.
Но я всегда говорю: не должно быть все в брендах. Это абсурд! Покупать за двести тысяч белую рубашку или джинсы за неистовые суммы не на скидках? Это называется «с жиру беситься». Потрать деньги на что-то полезное. Я, например, маме помогу. И не потому, что такая высокодуховная пися, а просто потому что у меня вещей и так ... (очень много). Солить все это?
-
Рубашка Balenciaga (ДЛТ), брошь 22.13
Есть категория людей, я их называю арт-вонючки. Они обожают люкс даже не оттого, что раньше были бедными — у них и сейчас денег нет. Поэтому соблюдается принцип: пусть мало вещей, но каждая — брендовая. Если рубашки, то Jil Sander или Celine, да одна-две, которые будут заношены до дыр, но тем не менее. А есть те, у кого травма бедных 1990-х. Причем бедности не духовной, а именно жизни впроголодь. И когда такие дорываются до денег, то начинается: стразы, лейблы, черепа — все напоказ. Зачастую это трагически безвкусно, немодно и неактуально. Главное, чтобы все смотрели и понимали: деньги есть! В Европе над такими русскими ржут. Если мы едем в Куршавель, то в соболиной шубе в пол, с крокодиловой «Биркин» и в очках, не знаю, из кожи младенцев. Это все от бедности.
А интерьеры! У меня есть друзья с квартирами, где одно сплошное сусальное золото, то ли взбесившийся ампир, то ли сиротское барокко. Глаза выпадают сразу же. У моей подруги в прихожей стоит фонтан в виде золотой колонны, а в ванной во всю стену выложена голова медузы из золотой мозаики. Я ее спрашиваю: «Ты сама-то не устала здесь жить? Это же мясо полное!» С другой стороны, мы ведь живем в царской России — нужно соответствовать!
«Варенья, соленья, холодец из свиной ноги — я еще и ферментировать умею»
Субличность #3: шеф-повар
Жидковский выкладывает в инстаграм рецепты стейка тунца с кукурузой и лосося с бейби-картофелем, а лучшие опубликует в книге «ж.о.п.а», релиз которой назначен на март в издательствах «аст» и book24.
Больше всего я люблю средиземноморскую кухню и морепродукты. Готовить предпочитаю не для себя, а для кого-то. В процессе я полностью уделываю кухню, после чего приходится долго убираться, и это дико бесит. Но если приглашаешь гостей, не так обидно тратить на это время. Ужины для себя любимого делаю редко. Из-за того, что я ни в чем себе не отказываю, получается тупо неэкономно — моя паста с морепродуктами по себестоимости будет тысяч пять за тарелку.
Засаливаю, мариную, ферментирую: я умею все — и варенья, и соленья, и оливье, и холодец из свиной ноги варю по семь часов. Один из подписчиков — битмейкер — перед Новым годом подарил мне трек «Холодец» с моим голосом, который тут же стал вирусным. Я же еще и диджей (как и полагается настоящему шеф-повару, по принципу «солянка»). Слушаю абсолютно разную музыку и делюсь ею в телеграм-канале «Без трусикоff», там уже почти 160 000 подписчиков.
Возвращаясь к готовке: ненавижу электрические плиты, не чувствую их вообще, у меня всегда газ. Кстати, меня поражает, что многие мои подруги вообще не умеют готовить — даже самые простые салаты. Поэтому мои кулинарные экзерсисы пользуются бешеной популярностью.
В книге «ж.о.п.а.» будет опубликована и коллекция рецептов на скорую руку. Держите эксклюзив на креветочный mood (без фанатизма). Первый вариант: с петрушкой и чесноком на сковороде (не забывая делать надрезы на спинках, от начала головы до хвоста, вычищая говно). Мало кто так делает, думая, что и так сойдет, — ребят, для меня это нож в сердце сразу. Чувствовали когда-нибудь песок на зубах? Это какашули их. Поэтому не делайте так больше. Ну и высший пилотаж — с беконом: очищаем тигровые креветки от панциря, вычищаем, кладем на 20 минут в соевый соус (можно выдавить в него немного чеснока), затем достаем и закатываем в бекон как рулетик, ну и на гриль или в духовку (200 градусов), подержать на одном боку 2–3 минуты, потом на другом так же, короче, пока бекон не обретет корочку, как в фильмах со счастливыми семьями и завтраками. В плане гарнира — моя любовь авокадо, каперсы, помидоры, ялтинский лук, моцарелла, соль по вкусу и сверху — бальзамическим соусом. Просто, быстро — рубрика «Лукас сдохнет».
-
Плащ Philosophy di Lorenzo Serafini, бадлон Bottega Veneta (все — ДЛТ), очки Gucci (собственность героя)
«Я не использую маски в инстаграме — боюсь подсесть»
Субличность #4: бьютиголик
Цифра: 141 187 человек. Столько подписчиков у телеграм-канала «Роскошь бутиков», где Алексей разбирает новинки и классику косметики. Некоторым крепко достается. Глубокие познания в контуринге и хайлайтах Жидковский передает в онлайн-школе Make up me, где макияжу учатся и женщины, и мужчины.
Макияж для меня — это защита, некая стена от мира. Так я чувствую себя более уверенно и спокойно. Это моя броня. Есть люди, которые носят амулеты, а я ношу макияж. Я никуда не выхожу без косметики по двум причинам. Во-первых, я везде встречаю своих подписчиков и они часто просят сфотографироваться. И объяснять, что я не буду этого делать по причине отсутствия мейка — глупо. Лучше я накрашусь, потрачу время, силы, но не откажу. Во-вторых, я не считаю себя красивым человеком, и я вижу, как макияж меняет мое лицо. Так я себе больше нравлюсь.
В моей онлайн-школе Make up me мы учим женщин и мужчин краситься и любить себя. На сегодня топ-средства — это база под макияж Dior Dream Skin Capture Totale, карандаш-помада Bobbi Brown и хайлайтер Becca в оттенке «опал».
Я не использую маски в инстаграме — боюсь подсесть. Это дикая история: мои подруги вообще не воспринимают себя без масок. Они прямо маскаголики — все время шарят в сетях в поисках нового более лучшего фильтра. Это настоящий бич. В отличном футурологичном сериале про новые технологии «Годы» был такой эпизод: у девушки на лице стекло, а на нем меняются маски в зависимости от собеседника: фильтр собачки она легко меняет на фильтр дивы со скулами. И родители ей говорят: «Выключи маску, мы с тобой хотим поговорить!» — а она отвечает: «Нет, мне комфортно так». Это пугает. Мне кажется, я тоже не смогу отказаться от инстамасок, поэтому даже не начинаю их скачивать. Привыкну к себе идеальному, и меня будет триггерить реальный образ, я буду волноваться и не понимать, где я, а где — не я, и как я выгляжу в жизни.
-
Пальто Balenciaga, жилет Burberry, водолазка Christopher Kane, брюки Bottega Veneta, мюли Gucci (все — ДЛТ)
«Института репутации в России нет»
Субличность #5: внутренняя богиня
Зачем тестировать себя на симптомы звездной болезни и чем опасно увлечение хайпом — внутренняя богиня Жидковского отвечает за адекватность.
Богиня — та, кто не реагирует ни на какие выпады в ее адрес, потому что масса дел, да и в целом ... (все равно). Спасибо, что говорите про меня говно и делаете пиар, я этого не замечаю. Если где-то меня обсуждают, я не отвечаю. Кто-то подкидывает дров в камин? Что ж, я не побегу голыми руками их вытаскивать и вопить: «Не надо, пусть этот огонь потухнет!» Я просто посмотрю, как они догорят. Богиня никого не трогает и не оскорбляет. Чем больше ты даешь реакции, тем больше к тебе липнет, ведь все, кто тебя задевает, хотят обратной связи, внимания.
Еще одно важное качество богини — вести себя соответственно статусу. Не распыляться. У меня нет такого запала, как у Ольги Бузовой: попробовать себя везде! Если ты везде, то по факту везде ты так себе, — невозможно удерживать качество. Мне нравится говорить на камеру, давать советы и узнавать, что они помогают, нести какую-то пользу (даже если я ее не несу). Зарабатывать десять миллионов в месяц, но терять себя? Нет, это изматывает и в итоге лишает кредита доверия. Мне было бы неудобно перед самим собой.
Института репутации в России на данный момент нет. Зато есть такое слово — хайп. На 99,99 процентов — он грязный и мерзкий, а значит, тиражируемый. Хайп приносит прирост аудитории, то есть деньги. Мне не раз предлагали дико странные вещи, но я всегда отказывался.
Показательный пример, как потерять статус внутренней богини — Анастасия Волочкова. Была потрясающая девочка, красивая, пробивная, много работавшая, балерина Большого театра. Потом начались шпагаты, алкогольные истории, бесконечные скандалы. То по храмам туда-сюда, а потом приходит в каком-то видоизмененном состоянии на НТВ и: «Я — Анастасия Волочкова, мой отец — Порфирий Волочков, жизнь моя сложилась бестолково, я влюблялась только в мудаков». И это на федеральном канале! Если хочешь быть неким подобием священной коровы, веди себя соответствующе.
Стоит публичному персонажу чуть-чуть где-то обосраться, — это конец. Второго шанса не дано. В погоне за хайпом люди часто перечеркивают все свои немалые достижения. Еще важно помнить, что зрители тонко чувствуют фальшь. Если ты в инстаграме святой и «Люди добрые!», а за кадром материшься как сапожник — такое не прощают. Между моим образом и реальной жизнью нет никакой разницы. Но я прекрасно понимаю, где бранные слова уместны, а где нет. Подписчики называют меня «краш» и «икона». Интересно, что чаще всего они просят не сфотографироваться, а обняться.
Недавно я стал лауреатом премии «Народное голосование Рунета 2020», церемонию ее вручения показывали в прямом эфире на телеканале «Культура». И мое появление на сцене вызвало шквал хейта, особенно тот факт, что мы стояли на одной сцене с представителями Росгвардии. По какой причине люди себе это позволяют, мне не совсем понятно. Почему я не могу быть в этом эфире? Я что, убийца? Насильник? Издеваюсь над животными? Я никому не желаю зла, никого ни к чему не склоняю и ни за что не агитирую. Я пришел в костюме, не в латексе и не с голыми сосками. Я прекрасно понимаю, где нужно выглядеть уместно и адекватно себя вести. Может, я и создаю впечатление человека, который придет к королеве английской и такой: «Ну что ты там копаешься, чаю наливай давай!», но я прекрасно понимаю понятие «этикет».
Мне важнее всего оставаться собой. Самое страшное, если кто-то из друзей мне скажет: «Леша, ты зазвездился». Я периодически делаю чек-лист реальности, спрашиваю: «Ребята, тот ли я человек, с которым вы общались?» Я прекрасно знаю, как меняют деньги или известность, и не хочу, чтобы со мной это произошло, хотя ни того, ни того я особо не чувствую. Конечно, у меня есть собственные заскоки — езжу только первым классом, например. Но не потому, что хочу роскоши, это вопрос банального комфорта, особенно когда живешь на два города — Петербург и Москву.
Я всегда анализирую свои действия на предмет адекватности. Иногда делаю неправильные вещи, за которые мне стыдно, и понимаю, что в момент включился такой собирательный образ «персоны интернета». Недавно был случай на съемках: несмотря на то что я объяснил, как нужно сделать коррекцию, визажист все перепутала, и тон лег кусками. Я выразил недовольство в жесткой форме, она вышла, расплакалась. Потом я подумал, может, надо было сказать по-другому? Но с другой стороны, это съемочный процесс, каждая минута на счету и один человек непрофессионализмом подводит всех, не только меня: аренда павильона, тайминг — все поехало. Пусть я останусь для нее мерзким человеком, но дальше она будет думать головой: все мы проходим через этапы личностного роста, который может быть довольно неприятным.
-
Плащ и килт Gucci, ботинки Bottega Veneta (все — ДЛТ)
«У вас может быть любой гендер и возраст — никто не имеет права вас унижать»
Субличность #6: феминист
Алексей поддерживает стремление женщин отстаивать свои границы и выражает сомнение в радикальных формах актуальных движений.
Конечно же, я топлю за феминизм, ведь девяносто процентов моих подписчиков — женщины. Когда моих подруг ущемляют, я говорю: «Девочки, хватит это терпеть!». У женщин должны быть точно такие же права, как и у мужчин. Гендер никак не должен влиять на размер заработной платы, возможности выбора и всего остального. Но я не поддерживаю, когда за понятиями феминизма или бодипозитива прячется радикализм. Мне симпатично движение бодипозитива, как идея того, что понятие красоты гораздо шире навязанной медиа и рекламой картинки. Но все превращается в какой-то цирк с небритыми подмышками и распусканием себя. Обратите внимание, как за собой следят модели плюс-сайз: они в прекрасной форме! Мне не нравится, когда на якобы движение списывают банальную лень заниматься собственной внешностью и здоровьем. Хорошо выглядеть нужно прежде всего для себя, а не для кого-то — вот это стоит понять.
Еще я негативно отношусь к радикальному феминизму, как к полному истреблению мужчин и превращению их в глазах женщин в абьюзеров и нелюдей. Из-за жесткой позиции силы, с которой высказываются радикальные феминистки, женщины не могут найти себе мужчину. Мои подруги говорят: «Спасибо большое радикальным феминисткам за то, что парень боится ко мне подойти».
Феминизм — не про то, чтобы не принимать цветов и подарков и обзавестись кошками. Феминизм — это осознанность, понимание границ и равные права. И то, что до нас обычно доносятся какие-то вопли из серии «Не смей открывать мне дверь!», приводит к тому, что Оксана Акиньшина огребла волну хейта, назвав феминизм в недавнем интервью «проблемой некрасивых женщин». Я думаю, она имела в виду как раз проявления радикального феминизма, ведь за ним чаще всего действительно женщины, которым не хотят открывать дверь.
Самое важное, что я стараюсь донести своим подписчикам: никто не имеет права вас унижать, оскорблять, ущемлять, заставлять чувствовать себя неполноценно. На это не влияет ни возраст, ни гендер. Никто не должен нарушать ваши личные границы. Не надо бояться!
Текст: Ксения Гощицкая
Фото: Саша Чайка
Стиль: Эльмира Тулебаева
Ассистент стилиста: Анна Помыканова
Визаж и волосы: Ольга Колесова
Свет: Skypoint
Благодарим отель Four Seasons за помощь в организации и проведении съемки.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.