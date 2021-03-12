Алексей Жидковский: «Стоит публичному персонажу чуть-чуть где-то обосраться, — это конец!»

«Мне задают вопросы, которые боятся задать родителям»

Субличность #1: советчик всея Руси

Почему парень не звонит? Как понять свой гендер? что делать, если тебя травят в школе? Миллион подписчиков задают Алексею вопросы в инстаграме — и Жидковский с тщательностью доктора Курпатова на них отвечает.

Я люблю себя анализировать и рассказываю подписчикам, как сам поступил бы в определенной ситуации. А люди могут примерить, близко это им или нет. Инстаграм-рубрика «вопрос-ответ» предполагает пятнадцать секунд. И этот тайминг очень помог научиться излагать мысль кратко, точно и доступно. Если вопрос серьезный, я могу долго раздумывать над формулировкой, чтобы уложиться в срок. Все мои советы основаны на личном опыте (моем или друзей и подруг) и носят исключительно рекомендательный характер. Я ни в коем случае не призываю делать так же.

Многие видят во мне патернальную фигуру, потому что в реальности не могут задать колкие или интимные вопросы своим родителям. В русских семьях почти не принят эмоциональный контакт, все очень закрытые, мало доверия. А доверие — принципиальный момент, на нем все должно строиться, особенно, когда девочки и мальчики входят в пубертатный период. Мне повезло: я у своей мамы мог спросить что угодно, вплоть до того, как пользоваться презервативом, и это нормально. Меня поддерживали и не ограничивали мою свободу, даже если я где-то перегибал.

Большинство русских семей иерархичны: мать и отец как бы на троне, а ты должен помалкивать и подчиняться. Вообще нет коммуникации. И крайне девиантно и страшно, например, девочке при таком раскладе спросить: «Мам, что мне делать? Я влюбилась в мальчика, а лишиться девственности — это как?». Меня поражает, как можно не наладить контакт со своим ребенком?! А потом удивляются: «Наш сын двадцать лет на героине, а мы об этом узнали минуту назад!».