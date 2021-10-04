Режиссер фильма «Разжимая кулаки» Кира Коваленко: «До победы в Каннах даже мои родители долго не понимали, что я делаю»

Ваша жизнь изменилась после Каннского фестиваля? Можно считать гран-при программы «Особый взгляд» рубежным моментом? Или это преувеличение?

Моя жизнь никак не изменилась. Ну, конечно, стало больше профессиональных предложений — мне постоянно приходят письма. Пишут агенты, из американских компаний. Но я практически не отвечаю — не до конца пока понимаю, зачем это нужно, особенно если это не идет в параллель с моими целями. Еще пишут люди, которые предлагают сценарии, хотят, чтобы их истории были экранизированы. Но я вряд ли смогу снять чужую историю.

Нужно, чтобы история шла от вас?

Да. В остальном, если говорить про изменения, происходит процесс переосмысления. Разумеется, это рубежный момент — внутренне я не была ко всему этому готова. Я пытаюсь сохранить себя. Пытаюсь не сильно обращать внимание. Но — да, пугает слишком большое количество новостей обо мне.

Как вы к этому привыкаете?

Я продолжаю приблизительно в том же ритме существовать, занимаюсь накапливанием и потихоньку думаю о том, что делать дальше. Например, один из замыслов — снять документальное кино на Кавказе. Говорят, что, несмотря на все успехи и достижения, каждый новый фильм — будто заново входишь в профессию. Приходится снова доказывать, что ты можешь это снять. Да, я тоже так думаю. Каждый раз начинаешь с нуля. Вроде накопил опыт, который может пригодиться в производстве. Но нужен и свежий подход. Думаю, это у всех так.

Как вы ищете возможность реализовать новые задумки? Рассказываете их продюсерам?

Нет. Я обычно долго коплю, собираю информацию, детали, а потом создаю мир. О своих замыслах никому не рассказываю, пока не наступает подходящий момент, когда нужно это сделать.

У вас нет необходимости тестировать на ком-то свои замыслы и идеи? Рассказывать, чтобы получать реакцию и понимать, верно вы всё делаете или нет?

Нет. Но мне повезло, потому что мы с Кантемиром (Балаговым. — Прим. ред.) можем друг другу рассказать идеи, посоветоваться, понять, интересно это или нет.