«Возраста нет, это мы все придумываем»: Валентина Ясень и Юлдус Бахтиозина обсуждают трансформацию личности, хэйт и будущее Вселенной

Валентина: Юлдус, ваш дебют «Дочь рыбака» про то, как испытания открывают в женщине царевну. А вас фильм изменил?

Юлдус: Он стал трансформирующим опытом не только для меня, но и для всей команды. Как ни странно, почти все главные героини фильма либо развелись, либо расстались со своими партнерами — кто во время съемок, кто после премьеры. В том числе и я. Конечно, все к лучшему: со всеми нами произошла мощная переоценка себя, ценностей и смыслов. И за два года работы мы сильно выросли. Я перед собой неумышленно поставила предельно сложную задачу — совместить профессии режиссера, художника по костюмам, продюсера, сценариста, оператора, художника-постановщика и даже режиссера монтажа. Только теперь, когда я понимаю, как все на самом деле работает, могу что-то с радостью делегировать. Но самое крутое в жизни — это опыт. Только получив свой, ты адекватно оценишь труд других людей. Я с фильмом до сих пор нахожусь в тесной связи. «Дочь рыбака» — это мое детище, моя серьезная инвестиция. И я горжусь, что сама все вытянула, без коммерческих интеграций или рекламных плейсментов. Этот фильм — чистое искусство. Наверное, поэтому зритель реагирует на него так честно. Влюбленность в проект компенсировала тяжелый процесс создания и запуска, ведь «Дочь рыбака» вышла в прокат в год пандемии. Сюжет фильма про преодоление — вот и мы преодолевали и преодолеваем.

Валентина: Мне любопытно, что вам из этого перечня профессий наиболее понравилось?

Юлдус: Могу сказать точно, что не понравилось совсем: монтаж. Все остальное было классно. И, возможно, я бы взяла постановщика: общение — энергозатратная история, особенно когда в кадре непрофессиональные актеры. Я вообще учусь быть более открытой, принимать идеи других креативщиков, даю больше свободы. Но у меня высокая планка: должно быть не хуже, чем у меня. А лучше, чтобы это было еще лучше. А с вами, Валентина, случились трансформации?

Валентина: Я теперь все время жду встреч с вами как с художником, они стали для меня необходимостью. Если вы меня позовете в проект, я даже не буду спрашивать, о чем он. Вы мне однажды доверились, а я доверяю в ответ. Значит, мне нужен этот опыт. Я будто впустилась в вашу реальность. Меня подкупило и то, что вы посвятили свой фильм вашему отцу. Это для меня важно. А в смысле трансформации все проще: я себя увидела другой.

Юлдус: В «Дочери рыбака» ваша героиня максимально непохожа на привычные вам модные съемки. Из вас всегда делают такую секси-няшную диву, фэшн-богиню, а у меня вы в драном халате, облезлой шубе и бахилах — городская сумасшедшая. Кстати, этот персонаж вдохновлен реальной женщиной, которая часто появлялась на Малой Садовой улице в 2000-х. Очень крутая бабуля. И я понимала, что вы отлично справитесь, несмотря на то что почти все ваши роли в кино какие-то «страдательные», тоска-печаль.

Валентина: Я люблю грустить.

Юлдус: Вы дерзкая, вы хулиганка — и это все мы все из вас вынули. Помните, ваш близкий человек сказал, что в фильме показана ваша суть, то, что почти никто не видит: игривая девчонка, с невероятной глубиной, скрытой под вуалью наивности.