«Возраста нет, это мы все придумываем»: Валентина Ясень и Юлдус Бахтиозина обсуждают трансформацию личности, хэйт и будущее Вселенной

Супермодель агентства Oldushka и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Мода» в год своего 66-летия снялась у арт-группы AES+F для рекламной мультимедиа-кампании супермодного бренда оптики Gentle Monster, появилась на обложке «Собака.ru» и вьетнамского Harper's Bazаar, сыграла роль в фильме-участнике «Берлинале» «Дочь рыбака» Юлдус Бахтиозиной и стала guest star показа нашего ежегодного конкурса «Новые имена в моде».
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Топ Balmain, кюлоты MLZ, серьги Saint Laurent Paris (все — ДЛТ)
Фэшн-фотограф, художница и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Кино» Юлдус Бахтиозина ворвалась в кино — ее дебют, сказка «Дочь рыбака» с музыкой Shortparis, хореографией Владимира Варнавы и видами Канонерки, прославляет царевность в каждой женщине и едет на «Берлинале».
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Топ и велосипедки Balmain, сабо Bottega Veneta (все — ДЛТ)
Слева направо: Тарас Сургунченко, Вадим Загудаев, Борислав Рекуненко, Макар Санжаро, Юрий Реппо LUKOVSKY MODEL ACADEMY
Юлдус сфотографирована в Библиотеке им. Маяковского на Фонтанке
Дебютный фильм Юлдус Бахтиозиной «Дочь рыбака» едет на «Берлинале 2021», Шанхайский международный кинофестиваль, New Horizons и Raindance — такую судьбу вряд ли можно было ожидать от картины, вышедшей в разгар пандемии. История про царевен и инициацию оказалась созвучна всему миру. В роли верховной царевны-бродяжки снялась востребованная модель агентства Oldushka Валентина Ясень, которая недавно отпраздновала 66-летие и снялась на обложку вьетнамского Harper’s Bazaar. Мы попросили режиссера и актрису поговорить друг с другом о том, что за сказочные трансформации с ними произошли за год.
Валентина: Юлдус, ваш дебют «Дочь рыбака» про то, как испытания открывают в женщине царевну. А вас фильм изменил?
Юлдус: Он стал трансформирующим опытом не только для меня, но и для всей команды. Как ни странно, почти все главные героини фильма либо развелись, либо расстались со своими партнерами — кто во время съемок, кто после премьеры. В том числе и я. Конечно, все к лучшему: со всеми нами произошла мощная переоценка себя, ценностей и смыслов. И за два года работы мы сильно выросли. Я перед собой неумышленно поставила предельно сложную задачу — совместить профессии режиссера, художника по костюмам, продюсера, сценариста, оператора, художника-постановщика и даже режиссера монтажа. Только теперь, когда я понимаю, как все на самом деле работает, могу что-то с радостью делегировать. Но самое крутое в жизни — это опыт. Только получив свой, ты адекватно оценишь труд других людей. Я с фильмом до сих пор нахожусь в тесной связи. «Дочь рыбака» — это мое детище, моя серьезная инвестиция. И я горжусь, что сама все вытянула, без коммерческих интеграций или рекламных плейсментов. Этот фильм — чистое искусство. Наверное, поэтому зритель реагирует на него так честно. Влюбленность в проект компенсировала тяжелый процесс создания и запуска, ведь «Дочь рыбака» вышла в прокат в год пандемии. Сюжет фильма про преодоление — вот и мы преодолевали и преодолеваем.
Валентина: Мне любопытно, что вам из этого перечня профессий наиболее понравилось?
Юлдус: Могу сказать точно, что не понравилось совсем: монтаж. Все остальное было классно. И, возможно, я бы взяла постановщика: общение — энергозатратная история, особенно когда в кадре непрофессиональные актеры. Я вообще учусь быть более открытой, принимать идеи других креативщиков, даю больше свободы. Но у меня высокая планка: должно быть не хуже, чем у меня. А лучше, чтобы это было еще лучше. А с вами, Валентина, случились трансформации?
Валентина: Я теперь все время жду встреч с вами как с художником, они стали для меня необходимостью. Если вы меня позовете в проект, я даже не буду спрашивать, о чем он. Вы мне однажды доверились, а я доверяю в ответ. Значит, мне нужен этот опыт. Я будто впустилась в вашу реальность. Меня подкупило и то, что вы посвятили свой фильм вашему отцу. Это для меня важно. А в смысле трансформации все проще: я себя увидела другой.
Юлдус: В «Дочери рыбака» ваша героиня максимально непохожа на привычные вам модные съемки. Из вас всегда делают такую секси-няшную диву, фэшн-богиню, а у меня вы в драном халате, облезлой шубе и бахилах — городская сумасшедшая. Кстати, этот персонаж вдохновлен реальной женщиной, которая часто появлялась на Малой Садовой улице в 2000-х. Очень крутая бабуля. И я понимала, что вы отлично справитесь, несмотря на то что почти все ваши роли в кино какие-то «страдательные», тоска-печаль.
Валентина: Я люблю грустить.
Юлдус: Вы дерзкая, вы хулиганка — и это все мы все из вас вынули. Помните, ваш близкий человек сказал, что в фильме показана ваша суть, то, что почти никто не видит: игривая девчонка, с невероятной глубиной, скрытой под вуалью наивности.
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Валентина Ясень
Топ Balmain (ДЛТ)
Валентина: Это замечательно! Возраста действительно нет, это мы все придумываем. Такая прелесть сниматься среди красивых, энергичных, шутливых людей в благостной атмосфере праздника. Понимаете, такого со мной еще не бывало. Прихожу я к вам на первую репетицию и вижу очень много красивых девочек — и все какие-то огромного роста.
Юлдус: Люблю больших женщин, будучи сама очень компактной. (Смеется.)
Валентина: Я впервые была в подобной мастерской: на стене висел огромный ваш портрет. Крепкий такой, яркий, как будто обещающий: «Вперед! Да здравствует творчество!» Вы сели напротив меня и какими-то странными глазами смотрели — такое впечатление, что вы меня знаете и очень любите. Уже! Вот как. И все без оглядки, чтобы не сглазить, рассказали мне про роль. А дело же еще не начато. Вы меня посвятили в тему, и я была очарована, что вы мне назначили роль царевны, которой дано будет спуститься на землю и помочь новой царевне инициироваться. Это было совершенно необычно. Мне почему-то хотелось ходить невесомо, неслышимо и невидимо.
Юлдус: Вы мне сказали тогда: «Юлдус, у нас с вами одни вертикали».
Валентина: Мне показалось, я робко себя вела. Во всяком случае, помню такое ощущение.
Юлдус: Помню, как вы ушли кататься на льду и мы вас потеряли на съемках самой сложной сцены на Финском заливе. За вами ведь глаз да глаз! Вы держались круче всех. Молодежь уже замерзла, а вы песни ходили пели. Серьезно: таких, как вы, больше не производят.
Валентина: Какой там холод? Хотя, может, посинели губы, не помню уже. В тот день случился потрясающий знак-совпадение: первого марта мы снимали на льду, и в этот же день был юбилей моего агентства Oldushkа, которое придумал и основал Игорь Гавар. Меня это воодушевило!
Юлдус: Да, я через Oldushka с вами и познакомилась: и когда создавала вашего персонажа, то создавала его под вас и с вас.
Валентина: Даже не пообщавшись со мной?
Юлдус: Нет, выбрала по велению сердца!
Валентина: Можно я выйду?
Юлдус: Куда?
Валентина: На улицу.
Юлдус: Нет, здесь плачьте. (Смеется.)
Валентина: Я должна вам высказать мою благодарность и пожелать радостного творчества.
Юлдус: Нам! У меня на вас большие планы. И мы не будем зажимать себя: то, что вы сегодня в сфере моды, а я в кино и искусстве, не значит, что через два–три года мы не окажемся в политике или в бизнесе. Сейчас ты можешь быть кем угодно — границ нет. Например, вы начали фэшн-карьеру в шестьдесят два года и в следующие пять лет устроили прорыв в индустрии, став одной из самых востребованных моделей не только в России, но и в мире.
Валентина: Раньше меня пугало, что вдруг раз! — и какие-то штучки возрастные появляются: форма руки изменится или морщина новая. А теперь не пугает. Самый большой прогресс модной индустрии в том, что перестали делать фотографиям сильную ретушь. Конечно же, я очень хочу нравиться. Но такой, какая я есть, а не лакированным образом.
Юлдус: А мужчинам хочется нравиться?
Валентина: Конечно, особенно молодым. А у вас как с красотой?
Юлдус: С красотой у меня все в порядке. Так и запишите.
Валентина: Когда я вышла на пенсию, в социуме появилось какое-то жужжание. И, этим звуком напитанная, в каких-то моментах вырывается моя сущность. Стою я как-то на светофоре и не то что бы звучу, но присутствую. Девочка рядом полностью в телефоне. Ждем зеленый. Доходим до середины дороги и она, не отрываясь от телефона, говорит: «Спасибо вам за образ». Вселенная с тобой, если ты ощущаешь себя. Это как заводской гул. Помните, как в кинотрилогии про Максима Чиркова, революционера? Люблю фильмы про революцию: всю жизнь жестко себя готовила к чему-то подобному.
Юлдус: Стать революционеркой?
Валентина: Да. Еще мечтала сыграть Зою Космодемьянскую.
Юлдус: У нас хорошая компания. Я, как человек с политическим образованием, не исключаю шанса когда-нибудь стать президентом. В Академию Госслужбы я поступала с такой амбицией, а амбиции надо реализовывать. В наши дни нет ни чистого искусства, ни чистой политики — все становится интегрированным. Люди будущего не действуют узконаправленно в одной сфере, они «мульти»: смотрят на мир с множества ракурсов, способны быть гибкими и эмоциональными.
Валентина: Сразу хочется выпрямиться. Вдруг я тоже еще смогу?
Юлдус: Сможете-сможете! Я вокруг себя формирую комьюнити, специально свожу всех посредством искусства. Я уверена, что в 2024-м году сразу несколько женщин будут баллотироваться на пост президента России, потому что мир в принципе сдвигается в женскую энергетику. Общество, наконец, озадачивается не достижением цели, а тем, чтобы понять, какие у этой цели последствия. Мы, женщины, больше думаем про экологию, про морально-нравственные вещи, права, тогда как мужская энергетика — это завоевать и победить. Как человек из сферы искусства, я пытаюсь построить мостик между культурами, расширить восприятие России западной аудиторией. Многие артисты занимаются конъюнктурой: принижают, оскорбляют Родину. Но ты же здесь живешь! Лучше убеди мир в том, что новое поколение может сделать здесь что-то хорошее, покажи ресурс, потенциал. Надо выбирать путь не разрушения, а саморазвития. Россия не должна оказаться за бортом — она может быть объединяющей энергией между всеми странами. Давайте формировать хорошее будущее, а не ругать ужасное — оно есть везде.
Валентина: Значит, не случайно я заметила на съемочной площадке, что в вас есть невероятный стержень.
Юлдус: Титановый, как и положено Царевне Высшей Категории. Я собираю людей, которые вряд ли пересекутся в реальной жизни, и создаю такие условия, чтобы все начинали коммуницировать или даже танцевать. Но на площадке я — самый строгий человек на свете. Не люблю включать мужскую энергетику, не люблю жестить, но иногда приходится. Если бы я услышала, что кто-то с вами разговаривает, как иногда приходится мне во время съемки, я бы убила этого человека.
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Топ и велосипедки Balmain (все — ДЛТ)
Валентина: Вы можете быть со мной строгой, я понимаю, что это необходимо.
Юлдус: Довольно тяжело быть режиссером еще и потому, что ты не можешь быть каждому другом, все равно ты начальник. А начальника всегда недолюбливают, он дает распоряжение, он — один. Вождям, руководителям, управленцам приходится непросто: должна быть дистанция, иначе машина не будет работать. При этом всегда действует концепция уважительного отношения: даже в цеху, где обычно стоит операторский мат-перемат, у нас все были на «вы» и вежливо общались. Насколько здоровым и приятным это делает совместный процесс! Ведь если хотя бы один человек в команде допустил невежливость, которая может задеть, то агрессия идет по нарастающей, и коллектив распадается. Этому я научилась во время учебы в Англии — даже приезжий из глухого села через месяц начинает вести себя вежливо, потому что все так общаются и стараются деликатно сосуществовать.
Валентина: Объясните, пожалуйста: я знаю вас лично и вы отличаетесь от своего образа в социальных сетях. Вы как будто бы специально огонь вызываете на себя.
Юлдус: Я фильтрую серьезную работу баловством. Это моя точка выдоха. Я привыкла, что люди ко мне неравнодушны, иногда — со знаком минус. Постоянно читаю в соцсетях, что я блатная и у меня, абсолютной self-made девчонки из спального района, — везде связи. У меня не было богатых родителей, спонсоров, мужей, любовников. Но в это не верят. Что? Начала фотографировать и попала в первые спикеры конференции TED от России? Вошла в топ-100 влиятельных женщин по версии BBC? Создает костюмы для Королевской оперы в Лондоне и Мариинского театра? Работы в Третьяковской галерее и Музее Фаберже? Сняла первый фильм и сразу на «Берлинале»? Ну в смысле?! У меня есть сетевой имидж, который я называю «секси-нямка»: я шучу, мне нравится играть в дурочку. Когда враг тебя недооценивает, это же круто. То есть от меня, как от дурочки, ничего не ожидают, а потом я раз! — и президент. К тому же я верю в волшебство. До сих пор. Да.
Валентина: Когда веришь в сказку, она реализуется. Но в «Дочери рыбака» чудеса условны.
Юлдус: Я бы даже сказала, что наша сказка нормально так обламывает. Она про то, что ты все равно должен пахать. И не всем эта концепция понравится: общество нацелено на быстрый результат, на волшебную палочку. В русских сказках положено, что все получается по щелчку пальцев. Но так не бывает. Важно, чтобы концепция труда оставалась у человека в сознании: без нее результат не будет так ценен. Кто-то подумает: «Делов-то, фильм сняла». А я десять лет занимаюсь русскими сказками, архетипами и сюжетами, все время делаю ресерч и собрала все это в серьезный и сложный продукт. «Дочь рыбака» можно смотреть по горизонтали, по вертикали, по спиральной динамике развития человека и с каждым разом находить новые смыслы.
Валентина: Но при чем же здесь волшебство?
Юлдус: Тут несколько парней меня интервьюировали, интервьюировали, да не выинтервьюировали! Все искали какой-то подвох. Как, мол, все так «легко» получается? В какой-то момент я их спрашиваю: «А вы, ребята, верите в чудеса?» Они напряглись: ну, стопудово сумасшедшая. Я продолжаю: «Когда вы поверите в то, что чудеса существуют, они начнут происходить с вами». Они мне парируют: «А вы какого чуда ждете?» А это был как раз тот момент, когда с судьбой фильма было ничего не понятно: не то что про фестивали, даже про возможный прокат. И я ответила: «Мечтаю поехать с фильмом на “Берлинале”». Ровно через две недели нас отобрали в программу. И я получаю сообщение: «Серьезно?! Магия реально работает?» На самом деле, в работе я подключаю эмоциональный интеллект и доверяю интуиции. Но я все равно прагматик: сметы, таблицы, расписание, бюджет — все это у меня четко. Просто во мне уживаются несколько персонажей. Это и есть интегральная жизнь и философия будущего! Я вовсю это практикую!
Текст: Ксения Гощицкая
Фото: Данил Ярощук
Стиль: Эльмира Тулебаева
Ассистенты стилиста: Инга Рачкова, Виктор Кринкин
Визаж: Тамара Яворская
Волосы: Юлия Феоктистова
Ассистент по волосам: Катя Романова
Свет: Максим Самсонов Skypoint
Благодарим администрацию библиотеки имени В. В. Маяковского за помощь в организации и проведении съемки.
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
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