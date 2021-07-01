Почему Альбина Сексова — новая (абсолютная!) любимка зумеров вместо Ланы Дель Рей? Манифест примадонны параллельной эстрады

Что я делаю? Послушайте, это называется перформанс. Любой человек, который разбирается в искусстве, это понимает. Вместо того, чтобы часами рассуждать о смыслах, лучше посмотреть короткое видео моего выступления. Могу сказать только одну, возможно, не самую очевидную вещь. За всей карнавальностью, юмором, бурлеском мерцает неоновая надпись с предупреждением «Помни о смерти». Вы ее не увидите, но она подразумевается. Напоминание о том, что жить и веселиться надо именно сегодня и сейчас. И ничего не стесняться.

Если не раскрашивать жизнь, рутина и бытовуха будут засасывать все глубже и глубже. Сопротивление этому — непрерывный процесс, он и называется жизнью. Иначе нас ждет унылое существование, проходящее в диапазоне от нелюбимой работы до сетевого магазина продуктов. Общество — серое и спокойное, ему не хватает ярких красок. Я придумала тот образ, которого в окружающей среде мне не хватало, — женщины, лишенной ложного пафоса, которая живет на всю катушку, не стесняется себя и своих мнений, не боится быть смешной, может критически отнестись к реальности. Вот я отвечаю вам и понимаю, что это всего лишь слова, которые может сказать любой. Лучше посмотрите на меня, и все сразу станет ясно!

Массу ассоциаций вызывает у меня слово «гараж». Чтобы понять почему, послушайте мою песню «Автослесарь», которая написана во многом по реальным событиям, — только пара моментов там гиперболизирована: «Он меня возил до двери на своей “Оке”, романтический ужин устроил в кабаке, в кухне вычистил кастрюли и помыл плиту. Я решила: лучше парня вряд ли я найду! Ах, как мне весело — ... (занимаюсь сексом) с автослесарем!» А еще на лейбле Ionoff Music выпускается группа «Гараж Говна» — мне очень нравится это название, будет прекрасно, если вы его напечатаете! А еще есть музей «Гараж» в Москве. А еще есть такой слабоалкогольный напиток, популярный у молодежи. Вы спрашиваете меня о гараже как месте формирования человека, есть ли такое у меня. Мне подобное убежище не нужно, мне все-таки уютнее в квартире, где самым важным элементом является шкаф с моими костюмами! Но места всегда не хватает, нужен еще один.

Мои песни и мой образ уникальны. Я ничего не продолжаю и никому не подражаю. С таким же успехом можно сравнивать любых певцов, поющих в микрофон, — он же тоже так делает ртом, да? Любой из нас играет роли, из этого жизнь состоит. Когда человек во всех ситуациях ведет себя одинаково, не умеет адаптироваться — это признак дурачины. Я, как дорогое вино, — с возрастом становлюсь лучше и пикантнее. Я заряжаюсь энергией на моих концертах, ловлю кайф от реакции публики, молодых ребят, когда они танцуют, веселятся. Останавливаться не собираюсь. Планов у меня много, только вперед!

Ярче всех звезд и весеннего солнца,

ангельский голос из уст моих льется,

я ото всех предрассудков вакцина

Фамилия — Сексова, имя — Альбина!