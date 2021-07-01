Почему Альбина Сексова — новая (абсолютная!) любимка зумеров вместо Ланы Дель Рей? Манифест примадонны параллельной эстрады

Примадонна параллельной эстрады перевоплощается на сцене в императрицу бурлеска и декаданса, а ее альбом «Королева Тик-тока» потеснил на стримингах Лану Дель Рей и пополнил золотой фонд мата в авторской песне. Абсолютная любимка зумеров и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2021 в номинации «Музыка».
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Альбина сфотографирована у Ростральных колонн на Стрелке Васильевского острова — когда-то они были фонарями порта столицы, а теперь вокруг них танцуют ча-ча-ча и собираются байкеры.
На Егоре: пальто Balenciaga (ДЛТ)
Альбина Сексова об Альбине Сексовой
Мой образ на сцене и то, какая я в жизни, — это два совершенно разных человека. Альбина Сексова — моя роль. Конечно, людям интересны фантазии, где Альбина ходит по дому в кожаных трусах и стегает любовников плеткой, но тут я вас разочарую: это не так. Каждый решает за себя, но я думаю, что для здоровья лучше отделять образ от реальности. Иначе можно заиграться. Не буду называть имен, но мне знакомы люди, которые на сцене настолько вжились в роль пьяниц и гопников, что стали вести себя так же и в быту.
Я настороженно отношусь к любым «измам» — коммунизму, фашизму, социализму, феминизму в том числе. В то же время мне близка идея «сильной независимой женщины». Я и сама по жизни всегда выбирала свободу, не могла плясать под чужую дудку — такой характер. В моих песнях показана женщина, которая прямо может заявить обо всем — и о сексе с приезжими иностранцами, и о конфликте с партнером, который достает выкрутасами: «Ты хочешь, чтобы я дома сидела, чтоб про таджика я песню не пела, чтобы по клубам гулять не ходила, — не много ли ты хочешь, ... (чудила)?» Этот образ вдохновляет многих принимать решения, строить свою жизнь, не оглядываясь на других.
Мое творчество высмеивает и алкоголизм, и наркотики — никакой пропаганды тут нет, скорее, жесткая сатира. Вот певица Гречка пела про мефедрон — и ничего, понятно было: она о том, что волнует подростков. А у меня песни о насущных проблемах: и домашнее насилие, и мигранты. Даже ЖКХ! «В трубы насрали, мусор не выносят — все это ... (бесящие) проблемы ЖКХ. Управдомы-... (негодяи), техники-придурки доведут страну мою родную до греха!» Чувствую себя свободной говорить на эти темы. Любой прогрессивный, образованный и адекватный человек поймет, что мои песни с юмором — никому ничего не навязываю, ничего не пропагандирую.
Независимому художнику или артисту бывает тяжело в любое время. Суть не в эпохе или власти, а в том, что если выбрал такой путь, ты отказываешься от жизни обывателя со стабильной зарплатой, семьей и гарантиями. А это приводит к проблемам с деньгами, жильем, питанием. Это дело выбора. Художником быть нелегко. Цензура существует в той или иной форме всегда. Иногда бывает так: закон был создан, чтобы защитить детей, а попадают под него совершенно другие люди, может, писатели или музыканты. Такие проблемы нужно решать в Госдуме, а не на кухонных посиделках.
Каждому свое, но мне сейчас удобнее сотрудничать с лейблом. Александр Ионов сделал так, что все мои альбомы, в том числе редкие треки, появились онлайн, он постоянно организует мне концерты и выезды в другие города. С ним я начала получать деньги за свое творчество. Без его усилий последние пару альбомов так круто не выстрелили бы. В конец концов у нас рекорды по прослушиваниям в Apple Music, это все ведь не просто так. Я полностью доверяю своей продюсерской команде. Последние два альбома за музыку отвечал звукорежиссер «Ионотеки» Иван Грибоедов. Вместе с Александром они добились модного, актуального звука, который просто сносит крышу. Разумеется, работу проводим вместе, советуемся, учитываем все мои пожелания и предложения — то один синтезатор погромче, то какой-то бит потанцевальнее.
Гением был Мамышев-Монро, все его творчество — это один бесконечный праздник, на котором опрокидывается все серьезное, становясь элементом игры. Мне нравилась группировка «Протез», увы, уже не существующая. У них юмор более злобный — такой взгляд с точки зрения рассерженных, угнетенных слоев населения. Сейчас мне интересны более тихие авторы. Например, Евгений Бутенко и Иван Дубяга. На сегодняшней сцене те художники, которых можно было бы назвать провокатирующими, слишком политизированы и несут слишком тупой социальный месседж.
Молодежь откликается на искренность, а я показываю жизнь такой, какая она на самом деле. Где сантехник пьяный, по-русски не говорит, мужики вечно хитро хотят секса на халяву. Если это все со сцены высмеять как следует, добавить гротеска, люди хотя бы задумаются, как мы живем. Может, и изменится что-то! У меня точно нет задачи нравоучениями заниматься. Вы спрашиваете, какая цель у «песен о совокуплении», но уже само это слово пошлое и не совсем подходит для моего творчества и Альбины как образа. А вот то, что такие вопросы у вас возникают, меня волнует. Может, действительно у нас общество становится тупее? Надеюсь, нет!
Мне пишут письма юноши и девушки, рассказывают о своих проблемах, обращаются за советом. Они стесняются поговорить о сексе с родителями. Поэтому секс-просвет устраиваю им я. «Секс без защиты — это не айс, презерватив — это нужный девайс. Даже когда ты и пьян, и влюблен, юзай хороший, прочный гондон». Они тоже меня просвещают, после общения с ними в моих песнях появился «тик-ток», «стикеры», «веб-кам», «донаты на сбербанк». Говорить о разнице в возрасте уже не современно, мы живем в такое время, когда многие границы стерлись, и это только к лучшему. Это все предрассудки, в творчестве это вообще неважно. Я не пенсионерка, которая сидит дома, талдычит о своих болезнях и вяжет носки. Пою на языке современной молодежи, и мне это нравится.
Мне не очень интересно, как меня позиционируют. Любой артист выбирает сам для себя выразительные средства, манеру исполнения. Актеры, без которых невозможно каждое шоу Альбины Сексовой, воплощают песни визуально на сцене по моему сценарию. Стилистически это и бурлеск, и декаданс, и просто сумасшедший дом. Не ищите глубинные смыслы в перьях и вуалях — просто это красиво, мне нравится. Колготки в сетку и секс-игрушки — это еще мелочи. Чего только не бывает на самом деле!
Что я делаю? Послушайте, это называется перформанс. Любой человек, который разбирается в искусстве, это понимает. Вместо того, чтобы часами рассуждать о смыслах, лучше посмотреть короткое видео моего выступления. Могу сказать только одну, возможно, не самую очевидную вещь. За всей карнавальностью, юмором, бурлеском мерцает неоновая надпись с предупреждением «Помни о смерти». Вы ее не увидите, но она подразумевается. Напоминание о том, что жить и веселиться надо именно сегодня и сейчас. И ничего не стесняться.
Если не раскрашивать жизнь, рутина и бытовуха будут засасывать все глубже и глубже. Сопротивление этому — непрерывный процесс, он и называется жизнью. Иначе нас ждет унылое существование, проходящее в диапазоне от нелюбимой работы до сетевого магазина продуктов. Общество — серое и спокойное, ему не хватает ярких красок. Я придумала тот образ, которого в окружающей среде мне не хватало, — женщины, лишенной ложного пафоса, которая живет на всю катушку, не стесняется себя и своих мнений, не боится быть смешной, может критически отнестись к реальности. Вот я отвечаю вам и понимаю, что это всего лишь слова, которые может сказать любой. Лучше посмотрите на меня, и все сразу станет ясно!
Массу ассоциаций вызывает у меня слово «гараж». Чтобы понять почему, послушайте мою песню «Автослесарь», которая написана во многом по реальным событиям, — только пара моментов там гиперболизирована: «Он меня возил до двери на своей “Оке”, романтический ужин устроил в кабаке, в кухне вычистил кастрюли и помыл плиту. Я решила: лучше парня вряд ли я найду! Ах, как мне весело — ... (занимаюсь сексом) с автослесарем!» А еще на лейбле Ionoff Music выпускается группа «Гараж Говна» — мне очень нравится это название, будет прекрасно, если вы его напечатаете! А еще есть музей «Гараж» в Москве. А еще есть такой слабоалкогольный напиток, популярный у молодежи. Вы спрашиваете меня о гараже как месте формирования человека, есть ли такое у меня. Мне подобное убежище не нужно, мне все-таки уютнее в квартире, где самым важным элементом является шкаф с моими костюмами! Но места всегда не хватает, нужен еще один.
Мои песни и мой образ уникальны. Я ничего не продолжаю и никому не подражаю. С таким же успехом можно сравнивать любых певцов, поющих в микрофон, — он же тоже так делает ртом, да? Любой из нас играет роли, из этого жизнь состоит. Когда человек во всех ситуациях ведет себя одинаково, не умеет адаптироваться — это признак дурачины. Я, как дорогое вино, — с возрастом становлюсь лучше и пикантнее. Я заряжаюсь энергией на моих концертах, ловлю кайф от реакции публики, молодых ребят, когда они танцуют, веселятся. Останавливаться не собираюсь. Планов у меня много, только вперед!
Ярче всех звезд и весеннего солнца,
ангельский голос из уст моих льется,
я ото всех предрассудков вакцина
Фамилия — Сексова, имя — Альбина!
* * *
Идеальное шоу Альбины Сексовой, какое оно?
Кремлевский дворец. На меньшее я не согласна! Но надо еще посмотреть, какой там звук. Надо ведь, чтоб басы качали!
Крупный бренд игрушек для взрослых предлагает стать их амбассадором. Соглашаемся?
Зависит от предложения. Если все направлено на доброе дело укрепления семьи, или чтобы люди не грустили и занимались сексом, то пожалуйста, обсудим! Было бы классно, если бы я зашла в секс-шоп, а там моя фотография на упаковке секс-игрушек. Но это всего лишь фантазии, на самом деле я об этом даже не задумывалась.
Видели билборд Spotify на Таймс-сквер, где вместо Монеточки фан-арт с Альбиной?
Фотожаба, конечно, забавная, мне понравилась! Мои фанаты не дремлют.
Прогноз Сексовой: юмор в музыке с нами надолго?
Ну, смотрите: книги Салтыкова-Щедрина ведь до сих пор актуальны. Сатира — это такой вечный рецепт в искусстве, как яичница, — из моды не выходит, всегда на столе. Формы меняются, а сатирическая суть сохраняется: в прошлом веке памфлеты, потом песни, сейчас тик-токи. Во все времена был и остается спрос на высмеивание пороков и неприглядных сторон жизни. Да и вообще, умение посмеяться над собой и над жизнью — это святое.
Текст: Дарья Гладких
Фото: Данил Ярощук, Саша Чайка
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