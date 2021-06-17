Паулина Андреева: «Наша киноиндустрия маленькая, но мощная, и она не в жопе»

Александр: Меня Яна Милорадовская (главный редактор «Собака.ru». — Прим. ред.) попросила выяснить у тебя главное: какова роль корюшки в Октябрьской революции? Мы, как петербуржцы, должны знать вот что: встречала ли ты корюшку с запахом Невы?

Паулина: Я росла на Васильевском острове, в самом конце Среднего проспекта у Гавани. И у станции метро «Василеостровская» четко в сезон корюшки ею начинало дико пахнуть — все уличные лотки были завалены. И так, по-моему, продолжается до сих пор. Своеобразный запах весны.

Александр: Тебе нравится корюшка?

Паулина: Очень люблю корюшку!

Александр: Я не встречал в Москве этого родного привкуса. Разве что в «Одессе-маме».

Паулина: Там барабуля.

Александр: Точно, барабуля. Тогда Петербург — несомненно лучший город на земле.

Паулина: Факт. Особенно когда уезжаешь жить в Москву и теряешь его навсегда как место жительства.

Александр: Ты сейчас себя ощущаешь москвичкой?

Паулина: Нет.

Александр: Тогда почему ты живешь не в своем городе? Я себе этот вопрос часто задаю.

Паулина: Мне казалось, что в Москве — вся жизнь, движение. К тому же хотелось вырваться из семейного очага, продемонстрировать, что я страшно самостоятельная. Все могу! Например, поступить в лучший институт страны (Паулина окончила школу-студию МХАТ. — Прим. ред.). Так все и вышло, что и говорить. Тогда я была уверена, что лучший город на земле — Москва. Потом немного повзрослела, стала скучать, приезжать к родителям в Петербург. И поняла, что мне дух этот депрессивный ближе московской суеты. Это мой дом.

Александр: А снималась в Петербурге давно?

Паулина: В прошлом году мы закончили «Вертинского» (новый фильм режиссера Авдотьи Смирновой. — Прим. ред.).

Александр: Я заметил, что петербургская съемочная группа исповедует абсолютно другой подход. Наши не суетятся вообще. Плюс определенный снобизм. Приехала как-то к нам второй режиссер из Москвы. Помню, кричала: «Камеру! Камеру!» И фокус-пуллер с очень интеллигентным рельефным лицом, покручивая фокус, спокойно ей отвечал: «...» (в рифму с «камеру», но другие три первые буквы. — Прим. ред.). В таком ключе все примерно и проходило.

Паулина: Я с петербургским продакшеном работала на «Коньке-Горбунке»: даже завтраки у группы были медленные и неторопливые. В Москве я начинаю суетиться, мне не вынуть это шило столичное. А дома я моментально ловлю ритм города. Мне сразу хочется болтаться где-нибудь бессмысленно.