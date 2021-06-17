Паулина Андреева: «Наша киноиндустрия маленькая, но мощная, и она не в жопе»

Сценарный дебют актрисы – сериал «Псих» – стал сенсацией русского кино. За остросюжетной камерной драмой психотерапевта с зависимостями, которую снял Федор Бондарчук, следили, как за блокбастером с HBO или Netflix. Да какой там Netflix. Дико, круто! Паулина Андреева — лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2021 в номинации «Кино».
В любимом нами жанре неинтервью мы попросили выступить режиссера, сценариста, актера Александра Молочникова. Наши краши: оба из Петербурга, оба переехали зачем-то в Москву, оба превзошли себя в междисциплинарности. Мы публикуем разговор Саши и Паулины без купюр, потому что это самый смешной и честный панк-текст про кино и жизнь, подобного которому нам не попадалось since очень давно.
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Плащ Giuseppe di Morabito (ДЛТ), блуза и очки Christian Dior
Визаж: Алена Моисеева для Armani Beauty: тональная основа Neo Nude, 4; консилер Luminous Silk concealer, 4,5; румяна Neo Nude A-Blush, 54; бальзам для губ Neo Nude Ecstasy balm, 03; карандаш для бровей High Precision Brow Pencil, 01; жидкие тени для век Eye tint, 10; тушь для ресниц Eyes to Kill, 01.
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Александр Молочников, фото: Сергей Мисенко
Александр: Меня Яна Милорадовская (главный редактор «Собака.ru». — Прим. ред.) попросила выяснить у тебя главное: какова роль корюшки в Октябрьской революции? Мы, как петербуржцы, должны знать вот что: встречала ли ты корюшку с запахом Невы?
Паулина: Я росла на Васильевском острове, в самом конце Среднего проспекта у Гавани. И у станции метро «Василеостровская» четко в сезон корюшки ею начинало дико пахнуть — все уличные лотки были завалены. И так, по-моему, продолжается до сих пор. Своеобразный запах весны.
Александр: Тебе нравится корюшка?
Паулина: Очень люблю корюшку!
Александр: Я не встречал в Москве этого родного привкуса. Разве что в «Одессе-маме».
Паулина: Там барабуля.
Александр: Точно, барабуля. Тогда Петербург — несомненно лучший город на земле.
Паулина: Факт. Особенно когда уезжаешь жить в Москву и теряешь его навсегда как место жительства.
Александр: Ты сейчас себя ощущаешь москвичкой?
Паулина: Нет.
Александр: Тогда почему ты живешь не в своем городе? Я себе этот вопрос часто задаю.
Паулина: Мне казалось, что в Москве — вся жизнь, движение. К тому же хотелось вырваться из семейного очага, продемонстрировать, что я страшно самостоятельная. Все могу! Например, поступить в лучший институт страны (Паулина окончила школу-студию МХАТ. — Прим. ред.). Так все и вышло, что и говорить. Тогда я была уверена, что лучший город на земле — Москва. Потом немного повзрослела, стала скучать, приезжать к родителям в Петербург. И поняла, что мне дух этот депрессивный ближе московской суеты. Это мой дом.
Александр: А снималась в Петербурге давно?
Паулина: В прошлом году мы закончили «Вертинского» (новый фильм режиссера Авдотьи Смирновой. — Прим. ред.).
Александр: Я заметил, что петербургская съемочная группа исповедует абсолютно другой подход. Наши не суетятся вообще. Плюс определенный снобизм. Приехала как-то к нам второй режиссер из Москвы. Помню, кричала: «Камеру! Камеру!» И фокус-пуллер с очень интеллигентным рельефным лицом, покручивая фокус, спокойно ей отвечал: «...» (в рифму с «камеру», но другие три первые буквы. — Прим. ред.). В таком ключе все примерно и проходило.
Паулина: Я с петербургским продакшеном работала на «Коньке-Горбунке»: даже завтраки у группы были медленные и неторопливые. В Москве я начинаю суетиться, мне не вынуть это шило столичное. А дома я моментально ловлю ритм города. Мне сразу хочется болтаться где-нибудь бессмысленно.
Александр: Опиши день актрисы Андреевой.
Паулина: Обычно в пробках между озвучкой, примерками и спектаклем. Я просыпаюсь примерно в шесть утра, после смены в кино мчусь, чтобы быть к пяти вечера в театре, играю спектакль, потом еще где-нибудь посидеть с друзьями. Когда в этом плавающем графике легкого безумия возникают окна, я начинаю их панически забивать делами, которые по-настоящему и не нужны. Просто для мнимой эффективности, чтобы не простаивать. Жизнь сценариста совсем другая.
Александр: А день писателя Андреевой? Ты же в локдаун справилась со сценарием сериала «Псих»?
Паулина: Так бы хотелось какую-то интригу, но ее нет. В локдаун четко себе ставила в план: должна сесть в 13 и писать до 16, не вставая. Но потом наступает час дня, а ты смотришь видео на ютубе и не можешь остановиться.
Александр: То есть не можешь начать?
Паулина: Не можешь начать.
Александр: Е-е-е-е-е! Потому что ты же, типа, можешь писать потом весь день.
Паулина: Вечером в итоге садишься и все в последний момент, работая глубоко за полночь. Главное, открыть ноутбук и написать хоть что-то.
Александр: Есть метод Маловичко (Олег Маловичко, сценарист, автор сериала «Метод». — Прим. ред.): ты просыпаешься с утра и ни в коем случае ничего никуда, как от огня. Сразу открываешь текст, смотришь и ненавидишь его. Потом — оп! — опечатка. Поправляешь, потом еще одну — и втягиваешься. Вот тогда начинается круто. Но начать — это мука.
Паулина: Чудовищная. Сейчас я пишу новый сценарий и в данный конкретный момент, когда я им не занимаюсь, успокаиваю себя тем, что думаю о нем, кручу в голове, наблюдаю за людьми, — и сцены начинают рождаться. Бывает, что я смотрю чье-то интервью и вдруг замечаю, что уже полчаса как не понимаю, о чем там речь, потому что полностью ушла в свои мысли.
Александр: То есть ты смотрела мое интервью с Собчак (на ютуб-шоу «Осторожно: Собчак!». — Прим. ред.), а думала о сценарии?
Паулина: Да.
Александр: Жесть. Ну вот про завтрашний день давай: выбираешь движуху или подумать?
Паулина: У меня раздвоение личности, не знаю.
Александр: Может, тебя действительно две. Вообще удобно.
Паулина: В какой-то момент работы над сценарием мы в МХТ параллельно выпускали спектакль «Чайка». Я от интенсивности происходящего переодически ловила поток: очнулся — и видишь уже написанное. Крутое состояние.
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Ободок и халат Prada, юбка Miu Miu, пиджак Wardrobe.NYC (ДЛТ)
Визаж: Алена Моисеева для Armani Beauty: тональная основа Neo Nude, 4; консилер Luminous Silk concealer, 4,5; румяна Neo Nude A-Blush, 54; бальзам для губ Neo Nude Ecstasy balm, 03; карандаш для бровей High Precision Brow Pencil, 01; жидкие тени для век Eye tint, 10; тушь для ресниц Eyes to Kill, 01.
Александр: Тебе интересна режиссура?
Паулина: Да, я сняла один короткометражный фильм (черная комедия «Плачу с вами» для Школы кино и телевидения «Индустрия», проекта Федора Бондарчука. — Прим. ред.). Но понимаешь, какая штука: когда я писала «Психа» и понимала, что снимать все это не мне, становилось легче на душе. Моя фантазия была настолько свободна в придумывании сцен любого объема и масштаба, в любых локациях. Я не была ограничена сметой или какими-то техническими вещами.
Александр: Ну там и режиссер был неплохой, надо сказать (Сериал «Псих» снял Федор Бондарчук. — Прим. ред.). Тем более, что он тоже не ограничивает свою фантазию. Как он отнесся к тому, что чуть ли не впервые за его карьеру у него не было каких-то невероятных спецэффектов или там высадки инопланетян? Самая масштабная сцена в «Психе» — поиски в лесу.
Паулина: Федя шутил, что все время ждал, когда же в этой сцене полетит вертолет. На самом деле он давно хотел срежиссировать психологическое драматическое кино и внутренне был к этому абсолютно готов. Но не было материала.
Александр: И так сложилось, что материал оказался рядом. Женился на актрисе, а оказалось более выгодно! (Смеются.) Многие говорят, что «Псих» — лучший фильм Бондарчука. Понятно, что дело вкуса, но хвалят сильно.
Паулина: И мне это безумно приятно. Он еще и блестяще работает с актерами.
Александр: Ты придумывала роли под конкретных актеров? Все эти пациенты — ты сразу понимала, кто их будет играть?
Паулина: Богомолова предложил Федя. Розу Хайруллину на роль его матери придумала я. И удивилась, почему этого до сих пор никто не сделал. Вообще мне гораздо легче писать на конкретного человека, тогда я лучше чувствую фактуру персонажа.
Александр: Вот как ты почувствовала, что из Игоря Верника получится отличный пациент-гей? (Смеется.)
Паулина: Это, кстати, действительно смешная история, случайный кастинг. Игорь узнал, что я пишу сценарий, прочитал первую серию и поинтересовался, а где же обещанная за долгие годы дружбы роль для него. И Федя сказал: «Игорь, конечно, будет роль, но есть нюанс». Игорь без разговоров вписался и сыграл круто и смело.
Александр: Тебе тема психотерапии кажется важной?
Паулина: Да, конечно. Это же наука про нас самих. Я и сама имею опыт психоанализа. Это такая ментальная гигиена. От нее эффект, как будто протерли очки и наступила ясность.
Александр: Советские люди вряд ли по статистике были более несчастливы, хотя ничего не знали про психотерапию.
Паулина: У советского человека жизнь была более линейна и понятна — вот задача, вот пятилетка. Сейчас мы все в основном фрилансеры, многие еще и не в силах сами себе помочь, осознать себя, справиться с трудными ситуациями или потерями. И психотерапия круто помогает. Я, кстати, обращалась за консультацией по сценарию к практикующему специалисту, мы вычитывали по серии, и он правил меня, оставляя допуск, что это художественное, а не документальное кино.
Александр: Что ты почувствовала, когда увидела свой текст на экране?
Паулина: На самом первом монтаже меня сжало в камень. Я подумала: «Боже, это никому не интересно, никто это не досмотрит». На мой взгляд, «Псих» – сериал, не обслуживающий зрительские потребности в полной мере. Он заставляет тебя подумать, поработать над собой. И я была страшно напугана ответственностью, это же мой дебют. Но финальная версия оказалась лучше, чем я срежессировала в своей голове.
Александр: Может, и хорошо, что он не стал народным хитом. Не «Дом с лилиями» (мелодраматическая сага «Первого канала» о судьбе фронтовика. — Прим. ред.). Каким ты ощущаешь сейчас статус российского кино? «Наше кино в жопе, один Бондарчук — молодец», — так было лет пятнадцать назад.
Паулина: Мне бы хотелось, чтобы эту фразу когда-нибудь вымыло из зрителя. Ко мне иногда подходят и просят сфотографироваться со словами: «Я вообще не смотрю российское кино, случайно увидел ваш фильм, и мне понравилось». Считается, что любить наше кино как-то неловко. Но это не так. Сейчас молодцы многие. Индустрия маленькая, но мощная, и она не в жопе.
Александр: Жопа расширяется! (Смеются.) Есть такое негласное мнение, что творческий человек должен быть психом, одержимым. Ты такая?
Паулина: Профессией — да, не могу без нее себя представить. И это счастье и мучение одновременно, потому что ты все время испытываешь к себе легкую ненависть, самоедством занимаешься.
Александр: Дмитрий Черняков (всемирно известный оперный режиссер. — Прим. ред.) процентное соотношение творческого процесса определяет так: 80 на 20. 80 процентов мучений, 20 — радости.
Паулина: Эта формула мне близка. Но чем длительнее мучения, тем слаще наслаждение.
Александр: Так мы и выяснили, что творческий человек — садомазохист.
Паулина: Ловко получилось!
Фото: Владимир Васильчиков
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