Наша прошлая обложка «Собаки. ru» с вами была четыре года назад, в феврале 2017 года, когда вы были восходящей звездой инди-сцены.

Та обложка была моей вообще первой в жизни! Это большая смелость Яны Милорадовской и всей вашей команды поставить на обложку девчонку, у которой меньше 200 тысяч подписчиков в инстаграме! Для меня это стало большим знаком и поддержкой, что превратилось потом во вдохновение и веру в себя. Так что огромное спасибо!

Всегда рады поддержать настоящих героев! Теперь мы говорим с вами уже в новом времени и с новой вами. Чтобы развеять всю конспирологию о вашем участии в «Евровидении»: как сложилось ваше участие?

Вот как все было: ровно год назад, в начале марта, я поехала в Тель-Авив на гастроли с «Гоголь-центром», где пела в спектакле «Наша Алла». Я решила задержаться на пару дней, сделала пост: «Ой, ребята, есть ли какие-нибудь музыканты в Тель-Авиве, хочу поделать музыку». А я обожаю работать над музыкой в путешествии: знакомлюсь с людьми, они меня вдохновляют, я вижу другие традиции и интегрирую их. И мне нравится новая поп-музыка Израиля! С одной стороны, она свободная, с другой, традиционная — это я чувствую и внутри себя самой. И вот я знакомлюсь с двумя потрясающими музыкантами, Ори Капланом и Ори Авни. И (внимание!) именно 8 марта 2020 года я написала с ними драфт песни Russian Woman.

Что такое драфт песни?

Драфт — это куплет, припев, куплет. Остальное еще не было написано. И этот набросок так и остался лежать — начался ковид. Помните трек Джейсона Деруло Talk Dirty? (Напевает.) Вот Ори Каплан этот хук придумал. Уже после работы над треком мы узнали о заслугах каждого, когда сели в баре и обсудили, кто что делает по жизни, и я поняла, что передо мной два таких больших музыканта. Я не знала, что с этими людьми познакомлюсь. Моя подруга встречается с другим Ори, который дружит с этим Ори, и в общем тут какая-то... загадка судьбы. Эта демка лежала год, и ничто не предвещало — пока буквально 5 марта 2021-го не раздался звонок, и мой директор и партнер Майя Серикова сказала: «Скоро отборочный тур на “Евровидение”, будем участвовать?» (отборочный тур состоялся 8 марта 2021 года. — Прим. ред.).

То есть, какого марта для вас началась история с «Евровидением»?! Серьезно? 5 марта 2021 года?

Да, 5 марта мы отправили в оргкомитет все мои песни, которые были недавно написаны, и они выбрали Russian Woman. Я говорю: погодите, эта еще не доделана, вот же готовые. А они такие: нет-нет, пусть будет Russian Woman.