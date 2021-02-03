Как блогер-феномен Анастасия Миронова построила в 25 лет бизнес-империю с прибылью 30 миллионов в месяц

Твои бизнесы — и школа фитнеса, и бренд спортивной одежды IRNBY — строятся вокруг идеи совершенного тела. Причем, практически обнаженного. Что ты думаешь об объективации?

Секс действительно продает — это один из основных инстинктов, и никуда от этого не деться. Я этот механизм ясно осознаю и использую. Но в откровенности может быть не пошлость, а поэзия. Я ведь продаю не тело, а эмоции. Мне важно, чтобы при взгляде на мои фотографии или рекламные кампании у человека возникало бы ощущение подъема и желание спроецировать их на себя. Такие снимки — не призыв, а диалог. Какими бы мы ни были визуальными эстетами с запредельным уровнем насмотренности, на красивую физическую форму смотреть всегда приятно.

Тебя саму что смотивировало?

Я не с самого детства в спорте, в зал впервые пришла, когда мне было лет двадцать. Однажды посмотрела на себя в зеркало и осталась недовольна отражением. Да и физически чувствовала себя не очень. Тогда я поняла, что если хочу жить долго и качественно, то пора заняться здоровьем. Тело — это ведь не только инструмент для секса или предмет для демонстрации в соцсетях. На самом деле, забота о теле говорит об уровне осознанности, об ответственности за свою жизнь, об умении направлять энергию в правильное русло. И о силе воли — поддерживать форму требует немалых усилий, особенно с возрастом, когда ты не можешь больше выезжать на быстром обмене веществ.

В России — привет, советское прошлое! — все телесное долгое время было табуированной темой. Ты продвигаешь довольно важную историю: демонстрируешь, что в сексуальности нет ничего стыдного. Прилетает от ханжей?

Негативные комментарии бывают, но я спокойно к ним отношусь, потому что могу понять, отчего люди так действуют. Я свою позицию никому не навязываю и реакцию незнакомых мне людей никогда не принимаю на свой счет. История искусств ясно показывает, что, до того как религия наложила на сексуальность вето греховности, она не была запретной темой. Настало время запустить процесс освобождения, духовности все меньше нужны институты. Вопросами религии я тоже занимаюсь, особенно мне интересен ее аспект как инструмента влияния на людей. И чем больше в это углубляюсь, тем дальше от меня возможность стать воцерковленным человеком.

Тебе пришлось разбираться с собственными внутренними запретами?

Нет, меня вырастили человеком свободных взглядов. Тема секса в нашей семье никогда не была запретной. Мой отчим довольно болезненно переживал отсутствие доверительного диалога с собственными родителями и не хотел, чтобы его дети испытали подобное, поэтому по собственной инициативе объяснял мне, что к чему, когда мне было лет десять. И спасибо ему за это, ведь моя мама на такие разговоры бы не решилась — она довольно скромная женщина. О моем сексуальном опыте родители тоже узнали первыми. Мне кажется, что запреты передаются детям от закомплексованных родителей. Плохо, когда инстинкты подавляются. Плохо, когда формируются табу. Я просто фотографирую свое обнаженное тело — в этом нет ничего аморального. При этом я знаю людей, которые внешне абсолютные скромники, но они способны на совершенно дикие поступки. Я считаю, лучше без скелетов в шкафу и честно.