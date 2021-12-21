Аглая Тарасова: «Если бы я не была актрисой — искала убийц и спасала человеческие жизни»

Мир потерял гениального следователя, когда Аглая Тарасова отказалась от мечты детства и выбрала стать актрисой. Впрочем, ее это не остановило: Аглая исследует русскую хтонь заброшенных деревень на съемках грядущей военной драмы «Воздух» Германа-младшего, разгадывает, что движет серийным маньяком в триллере «Казнь» клипмейкера Ладо Кватании (пока мы ждем февральскую премьеру, фильм вошел в программу Роттердамского фестиваля!) и заполняет досье «Новые лица русского кинематографа» в интервью для «Собака.ru».
Кольцо из коллекции Flower Mercury
Что значит быть Аглаей?
Какой непростой вопрос... Наверное, параллельно разрываться от количества энергии, радости к жизни, постоянных переживаний и нежности к любимым людям.
Тебе вообще нравится интервью давать?
Нет, это дикий стресс. Я ехала сюда и понимала, что выхода нет. По-моему, лучше больше работать и меньше болтать.
Мы в журнале берем интервью не только у знаменитостей — артистов и режиссеров, но и разговариваем с учеными, врачами, изобретателями. Если бы ты руководила своим медиа, о чем бы ты писала?
Я бы концентрировалась на науке и благотворительности, как ты и сказала. На людях-мотиваторах, которые справились с тяжелыми испытаниями в жизни и не опустили руки. На людях, которые всю свою жизнь посвящают помощи другим. Для меня это люди — герои. Я к ним не отношусь, но все равно стараюсь много помогать. У меня есть десять ежемесячных списаний с карты для фондов, которым я доверяю. Чаще, чем через организации, я помогаю через инстаграм. Мне пишут в директ, что нужна помощь больным животным в приюте, и просят средства на операцию. Если присылают доказательства — я сразу же перевожу нужную сумму.
Не случается разочарований?
К сожалению, меня часто обманывают. Я всегда прошу документы и звоню по видео, чтобы проверить ситуацию, но иногда это не помогает. Одному приюту я помогала полгода — мне постоянно присылали фотографии до операции и после. Не было ни одной негативной мысли, пока мне не написала девушка, что аккаунт приюта просто крадет все ее посты. Я записала видеообращение, друзья с аудиторией помогли распространить информацию, приют закрыл страницу. Было обидно до слез. Денег не жалко, жалко, что люди могут так поступать. А бывает, что я помогла человеку в трудной ситуации, и дальше человек начинает требовать от меня помощи насильно, хамски, на регулярной основе. Это тоже очень неприятно — я делаю, что могу, и иногда не могу дать больше.
Платье Lanvin (ДЛТ), унты Strogo Vintage
Насколько тебе самой легко просить помощи?
Мне постоянно нужна какая-то простая помощь: советы, ответы на вопросы или просто заехать погладить моих котов, пока я в разъездах. Со мной всегда рядом моя семья. Мои друзья, которые готовы прилететь ради меня первым рейсом из другой страны. Равно как и я к ним. Для меня это серьезный показатель.
По каким критериям ты выбираешь людей?
Доброе сердце, эмпатия, чувство юмора, интеллект, харизма. И талант.
Мы встречаемся на Патриарших. Ты живешь здесь где-то рядом?
Да, через два дома.
Есть картинка Патриарших и современной Москвы, отраженная в сериале «Беспринципные». Как местный эксперт можешь проанализировать район и рассказать, что на самом деле тут происходит?
Я не знаю Патрики с глянцевой стороны сериала, у меня немного другие интересы, чем у его героев. (Смеется.) Патриаршие — что-то крошечное и уютное для меня. Маленькая Европа в центре города. Мне здесь не одиноко. Я спускаюсь вниз и сразу кого-то встречаю, покупаю фреш и полезные продукты для дома. Это место не похоже на Москву. Я из Петербурга, мне нравится камерность.
Я в Москве всего два дня, но уже безумно скучаю по Петербургу. Как ты себя здесь чувствуешь?
Москва стала мне родной. Когда я переезжала, мне казалось, что я никогда этот город не покорю. В самом начале жила на Авиамоторной, и чтобы перейти дорогу, мне надо было потратить десять минут на переходы по тоннелям. Сейчас я приблизилась к максимальному комфорту — не вылезаю из центра, только если меня вывозят на съемки в область.
В Петербург не хочется?
Я люблю Петербург, но энергия города не совместима с моей. Приехать с друзьями на выходные, посмотреть на мосты и посидеть в баре — это да. Но, в Петербурге бывало, что я просыпалась и не знала, что делать целый день. В Москве такого еще ни разу не было. У меня выходные проходят активнее, чем съемочные — я пихаю в них все что можно.
Например?
Я раньше думала, что развитие — это литература, хорошее кино, мастер-классы... Но в последнее время я думаю, что не менее важно заниматься телом и здоровьем. Еще я борюсь с соцсетями, но мне сложно это контролировать: в WhatsApp находится вся работа, а инстаграм и телеграм засасывают. Я стараюсь читать полезные каналы, но все равно регулярно обнаруживаю, что уже час читаю про людей, которые мне совершенно не интересны. Завела правило: если есть перерыв между съемками, то откладываю айфон, беру и читаю книгу.
Какие телеграм-каналы читаешь?
Я почему-то люблю читать криминальную хронику, прям залипаю. Не знаю, насколько это здорово, но мне нравится. Еще читаю каналы, которые пишут о киноиндустрии. Ну и светскую иногда. Но последнее — это то, от чего я хочу избавиться.
В последнее время ты много снимаешься в русской глубинке. Есть инсайты?
На съемках «Воздуха» мы ехали от отеля час по такой дороге, что я отбила коленки до синяков. Приехали в деревню, где было 15 пустых домов, в которых уже никто не живет. Очень грустное зрелище. А ведь многие живут так до сих пор. Я, когда увидела эту деревню, поняла, что не смогла бы там жить, но человеку, который смог бы, я бы позавидовала. Мы все избалованные, у нас расфокусированное внимание и сбитые приоритеты. Когда человек просыпается, идет за водой к колодцу, кормит своих животных и кайфует от того, что вокруг природа и покой, от которых он получает энергию, он может пойти в поле, работать и долго-долго о чем-то думать. Это то, что вымерло в городских жителях. Я бы хотела это качество вернуть. Мечтаю поехать на долгий срок в изоляцию и одновременно боюсь этого.
Колье, браслет и кольцо из коллекции Flower Mercury, топ Dolce & Gabbana, брюки Balmain (все — ДЛТ)
Что ты смотришь?
Из русского я посмотрела «Пингвины моей мамы» и "Happy end". И только что закончила "You", "The great" и сериал "Maid" c Маргарет Куэлли. Это социальный сериал, основанный на реальных событиях про мать-одиночку, которая бежит от домашнего насилия.
Я недавно начала смотреть — потрясающий.
Да! Ты знала, что мать главной героини Энди играет реальная мама актрисы Маргарет Куэлли? Я, когда поняла это, позвонила моей маме и сказала: «Когда мы будем работать вместе — соглашаться надо на что-то подобное». Этот эффект непередаваем — мне кажется, только мать и дочь могут сыграть нечто настолько объемное, подкладывая проблемы, с которыми сталкиваются в реальной жизни. Такое наслоение происходит.
Как ты проявляешь свою любовь?
Через заботу и внимание. Делаю так, чтобы родные знали, что я всегда рядом и сделаю для них всё, что могу, и даже больше.И что я никогда их не обижу.
Расскажи про свой идеальный день в Москве?
Знаешь, я очень люблю спать. Стала ругать себя в последнее время за это — сплю-сплю, жизнь уходит. Но вообще, когда ты встаешь десять дней подряд в 7:00, то в выходные можешь позволить себе не вставать рано. В идеальный день я могу поехать к любимому человеку или к своей маленькой сестре, сходить с ней в кино, а потом поехать к друзьям или сходить на вечеринку. Если мне надо остаться наедине с собой, то я иду на спорт или массаж. Хотя, это уже работа — мне надо оставаться в форме.
Колье и серьги из коллекции Color, колье из коллекции Classic и браслет из коллекции Flower Mercury, платье Solace, босоножки Jimmy Choo (все — ДЛТ), легинсы Tom Ford
Мир сейчас сотрясает культ продуктивности и эффективности. Что это такое?
Это истерика. И я ею немного заразилась. Но я все равно сохраняю здоровое отношение. У меня есть пара знакомых, которые с ума сошли на этой теме — стали слишком просветленными. Надо все равно быть проще. Поработала — отдохни, занималась спортом — выспись. Во всем должна быть гармония. Отработала 100 часов? Лежи дома и смотри сериалы. Раньше я другое практиковала: сначала жестко работала, потом жестко веселилась. Сейчас повзрослела и поняла, что любовь к себе — это не только позволить себе нечто приятное, но и заставить сделать нечто неприятное, но полезное. Вечером не хочется, но утром ты проснешься в шикарном настроении.
Что тебя может разозлить?
Меня злит злость. Я неконфликтный человек, но я не люблю злость, подлость и тупость. Становлюсь сразу же агрессивной. Еще не люблю непрофессионализм, а все остальное вроде терпимо. Например, ты работаешь на площадке, у тебя важная сцена, а ты слышишь, что оператор не хочет выставлять профессиональный свет, потому что это долго, а ему уже хочется быстрее снять и домой. Или ты просишь дубль у режиссера, а тот отвечает, что еще много сцен впереди и времени нет. Это невероятно расстраивает, и я все равно до конца стою на своем. Всем хочется домой, но надо думать о качестве.
Вернемся к Герману. Ты играешь летчицу в его военной драме «Воздух». Как ощущения?
Отличные. У него необычное чувство юмора и особенный метод работы. Смотри, грубо говоря, актеры делятся на два типа: кто-то смотрит на себя в плейбек после дубля, а кто-то предпочитает этого не делать. Меня когда-то учили два больших артиста и один говорил «Аглая, подходи обязательно», а второй запрещал это делать. Уже постфактум, набрав опыта, я понимаю, что видимо лучше самой всегда перепроверять. Герман после каждой съемки собирает всех артистов у плейбека. Он любит снимать одним кадром, а время в фильме военное, и в эпизоде могут участвовать 30 человек, а сцена идти четыре минуты. И пока Герману не понравится каждый актер, каждая фраза — мы не снимем. Думаю, это одна из причин, почему «Воздух» снимается в четыре раза медленнее, чем обычное кино. И это круто.
Тяжело это?
Ну, всем попадает, конечно, но по-доброму. Такой стиль работы мне подходит — тебе объясняют, и ты понимаешь, что надо сделать. Я вообще люблю, когда люди, пока не добьются того результата, который поставили, они не остановятся. Тех, для кого главное — результат. Алексей Алексеевич Герман — такой. Он режиссер старой школы, и ему как режиссеру не все равно. Я уверена: хорошее кино создается исключительно в любви, взаимоуважении и ответственном отношении к своему делу.
Колье из коллекции Flower Mercury, топ Saint Laurent (все — ДЛТ)
Выступишь экспертом? Давай попробуем обозреть киноиндустрию и назвать новые имена, которые широкой публике еще не известны, а профессиональной уже понятны.
Денис Власенко и Лена Тронина, они оба из "Happy End". С Денисом мы еще сыграли в сериале «И снова здравствуйте!», который скоро выйдет на ivi. Кто еще? Макар Хлебников! Открыла его для себя в сериале «Пингвины моей мамы» И, конечно же, Ладо Кватания. Он не совсем дебютант, но до фильма «Казнь» снимал только клипы. Я думаю, что у него невероятное будущее — он в хорошем смысле не русский режиссер. Международный и тонко чувствующий тенденции. А еще Ладо — визуалист. У него клиповое мышление. В наше время «клиповое мышление» — это комплимент.
А как ты относишься к «ТикТок» ?
«ТикТок» мне не близок и не думаю, что мое отношение изменится. Мне кажется это не про развитие, а про деградацию. Детям, которые растут на «ТикТоке», сложно дать в руки книгу. Да и мне уже тяжелее становится читать — погрузиться в сюжет с головой, глубоко, внимательно.. Внимание мультизадачно: прочитал строчку, схватил что-то съел, ответил на звонок и все. Человеческая память меняется, концентрация уходит. Мне от этого страшно. Следующему поколению уже не страшно, потому что они не знают, что бывало по-другому.
Фильм «Казнь», в котором ты сыграла — откровенно мрачная картина.
Было очень тяжело. Но мне хотелось сыграть такое — не комедию, не мелодраму, а психологический триллер, в каком-то смысле чернуху, хаос. Я кайфовала, хотя физически и эмоционально иногда было невыносимо. Фильм сюжетно про серийного маньяка, но на самом деле он про низменные психологические потребности людей. Это исследование — кто на что способен ради своей безопасности? Что происходит с человеком, когда у него ломается психика и он становится животным? Мне это интересно.
Отсылка к любви к криминальной хронике.
Да! Что поделать. Я люблю копаться в людях, мне интересно, в какой момент человек сломался и из-за чего. Я в детстве хотела стать либо следователем, либо психологом.
Скорее следователем или психологом?
Следователем. Я поменяла уже столько психологов, что сейчас думаю, что мода на них сомнительна. Лучше психологи — люди, которые тебя любят. Я сначала у терапевта что-то рассказываю, а потом понимаю: человеку напротив самому нужна помощь. А следователь — это круто. Если бы не была актрисой, то находила бы убийц и спасала бы человеческие жизни.
Браслет и кольцо из коллекции Flower Mercury, платье Self-Portrait, легинсы Dolce & Gabbana (все — ДЛТ), туфли Miu Miu
Как думаешь, почему некоторым людям расслабить мозг легче, чем напрячь?
Когда ты читаешь об очередном скандале двух поп-звезд, тебе это проще и интереснее, чем читать новость, как ученый изобрел лекарство от болезни. У меня у самой такое бывает: я открываю длинную научную статью или автобиографию, читаю до половины и торможу. Понимаю, что в голове уже много фактов, впереди еще столько же. Я заставляю себя дочитывать, но желание сдаться на полпути — оно есть. Не могу осуждать людей, которые даже не открывают эти материалы. Наверное, люди, которые от себя ничего не требуют, более счастливы. Те, кто постоянно рефлексируют, больше подвержены стрессу и недовольству, грусти. Но по моему опыту только те, кто хочет быть «лучшей версией себя», добиваются чего-либо. Когда ничего от себя не требуешь, ничего не получаешь.
Что ты требуешь от себя сейчас?
Быть более сознательной и относиться с любовью к себе. Следить за здоровьем, развиваться в эмоциональном плане. Не допускать зависти и ревности, работать над своей душой. Я все время думаю о том, что жизнь мне многое дала и мне не хочется через 30 лет обернуться и понять, что я неправильно распределила приоритеты и потратила ресурсы. Закончился период, когда я думала только об удовольствии.
В какой одежде ты чувствуешь себя комфортно?
Слушай, признаюсь, я — шмоточница. У меня огромная гардеробная, бренды часто мне дарят вещи. Сейчас русские бренды стали очень крутыми, мне хочется их поддерживать. У меня есть подруги, которые принципиально не берут ничего в подарок. Я эту позицию уважаю, но сама ей не следую. Раз в три месяца беру 40 % всего, что есть, и дарю семье, подругам, передаю в детские дома и ночлежки. Но самое глупое при этом, что я не модница. Одно дело быть как Кэрри Брэдшоу — рассекать в идеальных образах на шпильках. Другое дело — быть мной: я ношу каблуки только на ковровую дорожку и езжу по Москве в спортивных костюмах и свитерах с джинсами.
Серьги из коллекции Flower Mercury, платье Prada
У меня есть еще несколько часов в городе, куда сходить в Москве?
Знаешь, я вообще мало куда-то хожу. Любила раньше гулять в парке Горького, люблю «Гараж» и Третьяковку. По ночным клубам тусила, любила вечеринки, премии, мероприятия. В последние годы это все куда-то ушло. Меня это даже немного расстраивает, потому что ушло ощущение радости, а в нашей среде круто получать от этого удовольствие. Шампанское, фотографы, друзья — в какой-то момент ловишь себя на мысли, что всё одно и то же, одно и то же.
Один из последних твоих проектов — сериал «Вне себя», его режиссировал мой хороший знакомый Клим Козинский. Что скажешь про проект?
В Клима я влюблена, как в профессионала. Он тот режиссер, за которым я бы пошла, куда бы он ни позвал. На площадке кроме нас и Клима постоянно работал Саша Дулерайн. Часто сложно, когда на площадке и шоураннер, и режиссер, но эти двое работали в потрясающем тандеме. Еще мне очень повезло с партнерами — Цыганов, Лядова и Стычкин. У героя Стычкина серьезная психотравма, которая с ним случилась во взрослом возрасте. Когда человек испытывает сильную боль, его мозг блокирует жизненно важные каналы — кто-то теряет память, кто-то — рассудок. Из-за того, что у героя Стычкина проблемы, он всегда видит меня и своих фантомов — Цыганова и Лядову, а я вижу только Стычкина. Сниматься из-за этого было очень весело.
Над чем ты хохотала в последний раз?
Я часто смеюсь над всем подряд. Ехала с утра на съемку, увидела видео с чьей-то свадьбы и засмеялась так, что порвала губу. Мужчина с женщиной должны были красиво зайти в зал, где их ждали друзья и родственники. Мужчина на радостях подпрыгнул, ударился лбом о дверной проем и упал на пол. Надо было видеть лицо невесты!
Про идеальную свадьбу спрашивать не буду, поэтому какое у тебя идеальное свидание?
Свидание-сюрприз. Классно, когда любимый человек забегает в квартиру, говорит: «Хватай паспорт» и везет тебя в аэропорт. А куда уже вы дальше летите, неважно. Главное — вдвоем.
Текст: Алина Исмаилова
Фото: Полина Набока
Худрук: Яна Милорадовская
Директор моды: Ксения Гощицкая
Стиль: Эльмира Тулебаева
Визаж: Ольга Арманд
Волосы: Виола Пяк
Ассистент стилиста: Анастасия Пилова
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