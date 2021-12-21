Аглая Тарасова: «Если бы я не была актрисой — искала убийц и спасала человеческие жизни»

Что значит быть Аглаей?

Какой непростой вопрос... Наверное, параллельно разрываться от количества энергии, радости к жизни, постоянных переживаний и нежности к любимым людям.

Тебе вообще нравится интервью давать?

Нет, это дикий стресс. Я ехала сюда и понимала, что выхода нет. По-моему, лучше больше работать и меньше болтать.

Мы в журнале берем интервью не только у знаменитостей — артистов и режиссеров, но и разговариваем с учеными, врачами, изобретателями. Если бы ты руководила своим медиа, о чем бы ты писала?

Я бы концентрировалась на науке и благо­творительности, как ты и сказала. На людях-мотиваторах, которые справились с тяжелыми испытаниями в жизни и не опустили руки. На людях, которые всю свою жизнь посвящают помощи другим. Для меня это люди — герои. Я к ним не отношусь, но все равно стараюсь много помогать. У меня есть десять ежемесячных списаний с карты для фондов, которым я доверяю. Чаще, чем через организации, я помогаю через инстаграм. Мне пишут в директ, что нужна помощь больным животным в приюте, и просят средства на операцию. Если присылают доказательства — я сразу же перевожу нужную сумму.

Не случается разочарований?

К сожалению, меня часто обманывают. Я всегда прошу документы и звоню по видео, чтобы проверить ситуацию, но иногда это не помогает. Одному приюту я помогала полгода — мне постоянно присылали фотографии до операции и после. Не было ни одной негативной мысли, пока мне не написала девушка, что аккаунт приюта просто крадет все ее посты. Я записала видеообращение, друзья с аудиторией помогли распространить информацию, приют закрыл страницу. Было обидно до слез. Денег не жалко, жалко, что люди могут так поступать. А бывает, что я помогла человеку в трудной ситуации, и дальше человек начинает требовать от меня помощи насильно, хамски, на регулярной основе. Это тоже очень неприятно — я делаю, что могу, и иногда не могу дать больше.