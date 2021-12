Аглая Тарасова: «Если бы я не была актрисой — искала убийц и спасала человеческие жизни»

Что ты смотришь?

Из русского я посмотрела «Пингвины моей мамы» и "Happy end". И только что закончила "You", "The great" и сериал "Maid" c Маргарет Куэлли. Это социальный сериал, основанный на реальных событиях про мать-одиночку, которая бежит от домашнего насилия.

Я недавно начала смотреть — потрясающий.

Да! Ты знала, что мать главной героини Энди играет реальная мама актрисы Маргарет Куэлли? Я, когда поняла это, позвонила моей маме и сказала: «Когда мы будем работать вместе — соглашаться надо на что-то подобное». Этот эффект непередаваем — мне кажется, только мать и дочь могут сыграть нечто настолько объемное, подкладывая проблемы, с которыми сталкиваются в реальной жизни. Такое наслоение происходит.

Как ты проявляешь свою любовь?

Через заботу и внимание. Делаю так, чтобы родные знали, что я всегда рядом и сделаю для них всё, что могу, и даже больше.И что я никогда их не обижу.

Расскажи про свой идеальный день в Москве?

Знаешь, я очень люблю спать. Стала ругать себя в последнее время за это — сплю-сплю, жизнь уходит. Но вообще, когда ты встаешь десять дней подряд в 7:00, то в выходные можешь позволить себе не вставать рано. В идеальный день я могу поехать к любимому человеку или к своей маленькой сестре, сходить с ней в кино, а потом поехать к друзьям или сходить на вечеринку. Если мне надо остаться наедине с собой, то я иду на спорт или массаж. Хотя, это уже работа — мне надо оставаться в форме.