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Знакомьтесь, молодой и дерзкий театр FULCRO — билеты сюда раскупают моментально (и не только из-за Сергея Горошко из «Майора Грома»!)

Театральный феномен года: куратор Дарья Шамина и артисты мастерской Фильштинского основали проект FULCRO и за полгода стали городской сенсацией! Они превратили цеха бывшего завода на Курляндской в свою штаб-квартиру, заговорили о Холокосте и добавили к спектаклям-прогулкам социальные эксперименты! Результат — грандиозный солд-аут до осени. FULCRO — лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2021 в номинации «Театр».

  • Команда Fulcro сфотографирована в цехах бывшего пивоваренного завода «Степан Разин». Сейчас девелопер Семен Голубев возвращает к жизни исторические здания.

Как начался FULCRO?

Ваня Кириллов. Актер и интроверт. Любит задавать другим вопросы, но сам отвечает на них редко. Однажды Ване не понравилось то, что происходило на репетиции, и он просто тихо ушел. Нашелся уже в метро. Очень честный. Бездонно талантливый.

Шел четвертый курс. Мы репетировали пьесу «Темные дни». У каждого был план на будущее после выпуска, но в жизнь ворвалась пандемия. В это «темное время» возникла идея сделать что-то свое. Наступил июль. Мне позвонила Даша Шамина, будущий куратор, и предложила присоединиться к FULCRO. Мы переехали на бывший пивоваренный завод Степана Разина и сразу начали репетировать открытие — два вечера кабаре «Цветы» и «Шутка», вдохновленные немецкой и советсткой литературой, поэзией и музыкой соответственно. Интересное было время, постапокалипсис. Я думал, все закончится завтра. Но нет.

Почему ваша штаб-квартира находится на заводе?

Даша Шамина. Режиссер и куратор проекта FULCRO. В прошлом — журналист. Верит в торжество междисциплинарных горизонтальных отношений. Вырастила FULCRO на кухне своей квартиры на улице Марата. В декабре 2016 года впервые искупала Аню Завтур и Катю Тихонову в Фонтанке. Не выносит скандалов.

Когда мы впервые приехали на завод, мы поняли — это оно. Многие культурные институции Европы связаны с индустриальными пространствами. Это было решающим моментом, ведь мы мним себя современной командой и подвальное помещение нам бы точно не подошло. Большую часть спектаклей мы играем в огромном цеху. Это помещение с гигантскими дырами в потолке, которые остались от пивоваренного производства. Когда мы привели туда великого русского театрального художника, Алексея Порай-Кошица, он сказал: «Пожалуйста, только ничего здесь не испортьте. Все должно остаться так. Потому что это прекрасно».

Какие традиции есть у команды FULCRO?

Анастасия Гордыманова. Актриса, голос и музыка FULCRO — во всех смыслах слова. Однажды, работая над ролью, переоделась в сумасшедшую старуху и гуляла по Большой Конюшенной вдоль витрин бутиков.

Перед спектаклем «Наш класс» мы всегда поем гимн Польши. А перед вечерами «Кабаре» не разговариваем друг с другом — накапливаем содержание и мысли, чтобы было что выплеснуть на сцене. Еще одну традицию одолжили у пушкинских времен: после любого важного события мы садимся в круг, говорим что-то и выпиваем по глотку из одной чаши. Однажды чаши не было, поэтому мы налили в хрустальную салатницу коньяк и передавали ее друг другу. У кого последнего останется чаша, тот пьет до дна!

Как выбрали название и что оно значит?

Денис Прытков. С детства хотел стать актером, но после школы работал художником по стеклу, как мама и папа. Сам себя называет «почти положительным героем». Одновременно с этим — дизайнер, который разработал фирменный стиль проекта FULCRO.

Однажды мы поехали в Польшу с «Нашим классом». После спектакля к нам подошли какие-то иностранцы и начали повторять «Вы фулкро, вы фулкро». Когда у нас появилась идея создавать театр, мы стали думать над названием, и вот загадка: всем пришло в голову именно слово FULCRO. Каждый вспомнил тот случайный эпизод в Польше. Я позвонил Даше Шаминой, куратору, и спросил: «Как тебе FULCRO?» Она ответила, что только что сама об этом думала. С разных языков FULCRO переводится по-разному, но мы считаем, что это «центр, точка опоры, связующее звено».

Как в пандемию в Петербурге появился независимый и дерзкий театр FULCRO — проект учеников Фильштинского

Где брать деньги?

Сергей Горошко. Актер театра и кино, звезда фильма «Майор Гром: Чумной доктор». Играет на барабанах, умеет рычать и кричать как птеродактиль. Иногда ведет себя как гопник из Дзержинска, но на деле обладает душой наследного принца. Ненавидит говорить о себе.

На старте у FULCRO ничего не было. Ноль. И мы пошли путем набивания шишек. Из-за ошибок посреди открытия в октябре 2020-го у нас полностью кончились деньги и за сутки пришлось искать неимоверную сумму. У меня был период, когда я просыпался утром и понимал, что должен буквально всем друзьям. Но конец света на улице — когда еще начинать свое дело? Помню, как забирал диплом из РГИСИ и думал, что театр — это творчество и работа за идею. Это правда. Но театр — это еще и деньги. Большие деньги. В какой-то момент к нам присоединились Женя Петровская и Даша Вернер (одни из лучших театральных менеджеров и продюсеров России. — Прим. ред.). Эти две девушки нас за шкирку вытащили из финансовой дыры.

Из-за чего возникают конфликты?

Саша Другов. Актер. До поступления в театральный профессионально занимался баскетболом и жил в Перми. Играет мрачного и грозного Зигмунта в спектакле «Наш класс», поэтому привык как к любви публики, так и к нелюбви (из-за специфики персонажа).

Все обиды — от безделья. Мы шпыняем друг друга, когда кто-то не чуток к процессу. Если кто-то опаздывает или достает телефон, то все моментально обижаются. Но вообще, у нас нет конфликтов. Мы их все пережили в студенчестве, пока учились, ругались, влюблялись, оби- жались, а сейчас повзрослели и успокоились. Тяжелее и напряженнее всего было в январе 2021-го, когда мы ждали подтверждение финансирования и параллельно договаривались с заводом «Степан Разин». Было неясно, сможем мы там сделать свою штаб-квартиру и начать репетиции или нет. Мы выясняли проблемы в зуме, это было невыносимо. Нас очень часто называют ансамблем. Так вот: ансамбль в зуме невозможен.

О чем ваши спектакли?

Никита Гольдман-Кох. Кладезь идей и знаний. Актер, с диапазоном ролей от раввина до богини немецкого кабаре на 16-сантиметровых шпильках. Говорит, поет и думает на нескольких языках.

У Чеховского Тузенбаха есть фраза «Какие красивые деревья и какая красивая около них должна была быть жизнь». И мы задаемся вопросом: а почему не так? Где эта жизнь? Может, человек человеку ад, как думал Сартр? Или, как за 100 лет до его рождения говорил дедушка Амоса Оза, «человек — человеку рай»? Кто вообще прав? Что происходит? Почему люди поступают так или иначе? Почему они убивают друг друга? На эти вопросы мы ищем ответ со зрителем. То, что произошло в Казани недавно, и то, что происходит сейчас в Израиле, не может не влиять на меня, как на актера.

  • Дарья Шамина: кардиган и юбка Miu Miu (Babochka Nevsky 152); Денис Прытков: комбинезон Lemaire (Babochka Nevsky 152); Сергей Горошко: жакет Valentino, брюки Lemaire (Babochka Nevsky 152)

Зачем нужен сайт-специфик?

Лера Калегина. Актриса. Пример идеального синкретизма в искусстве: может сыграть абсолютно любую роль. Например, Марину Мнишек в спектакле по пьесе KLIMа «Темные дни».

Сайт-специфик-спектакль — это когда люди ходят вокруг тебя, пьют пиво и разговаривают о чувствах. Мне очень нравится. В этом есть свобода и жизнь. Если честно, я не знала, что это за жанр, пока наша команда не начала им заниматься. Я не знала Rimini Protokoll или испанский уличный театр Kamchatka. Когда мы начали думать о репертуаре, моментально возникла идея с прогулками по улицам Петербурга. Я играю в маршруте «Ясность»: создавая его, мы вдохновлялись Коломной. Просто собрались толпой и прошлись от Никольских рядов до Нарвской. Улица — отличное пространство для спектакля без всякой сценографии или реквизита.

Как взаимодействуете со зрителем?

Женя Тимохин. Актер с цирковым прошлым. Непрошибаемый оптимист, который про себя говорит так: «Цирк уехал, клоун остался, переоделся и стал актером».

«Наш класс» — идеальный пример того, что мы хотим от взаимодействия со зрителем. Мы хотим вместе разобраться в материале, поэтому на сцене существуем с постоянно открытыми тетрадками. Я, как Женя Тимохин, никогда не испытывал той степени ярости, которую пережили поляки, убивающие своего товарища. И я думаю, что воображать эту ярость, только чтобы сыграть, — неправильно. Получится фальшиво. Правильно — предложить зрителю вместе почувствовать то, что происходило в пьесе. Зритель чувствует, что мы не отбираем у него ответственность за смысл текста.

Зачем делать коллаборации ?

Аня Завтур. Актриса театра и кино. Сыграла главную женскую роль в сериале «Немцы».Обожает контрасты и парадоксы, совмещает службу в традиционном репертуарном театре (МДТ) и опыты в современном искусстве (FULCRO).

Наш мастер Вениамин Фильштинский в несвободных реалиях театрального образования воспитывал свободных людей. Он хотел, чтобы мы боролись за свое мнение, был не против, когда мы с ним спорили, и даже любил это. Поэтому мы в FULCRO — дети свободы: мы не боимся вступать в диалог с режиссерами, потому что привыкли к этому. Во время учебы мы постоянно коллаборировались друг с другом как полноценные соавторы. Сейчас, когда есть FULCRO, мы продолжаем этот камертон выдерживать внутри и извне. Когда Даша Шамина предложила делать коллаборации с людьми вне театра, я сразу же загорелась и пригласила в проект свою подругу, балерину Мариинского театра Катю Чебыкину и певицу и актрису Леру Гехнер! Дальше — больше.

  • Анна Завтур: платье 404 Not Found; Катя Филиппова: винтажный плащ, платье Valentino (Babochka Nevsky 152); Валерия Калегина: жакет и брюки 404 Not Found

Что такое горизонтальность?

Катя Тихонова. Актриса. Тонкая и умная, в каждой роли докапывается до до сути вещей.

Мир сейчас очень странный и движется с космической скоростью, а человек остается со своим переживаниями и эмоциями. Театр продолжает соединять между собой людей. Мы — молодой театр и только начинаем «горизонтальные» отношения выстраивать. Ошибаемся и учимся на ошибках. Где-то надо было больше поговорить, где-то — промолчать, где-то — проявить инициативу. Горизонтальность — это честность. Когда это так, это имеет смысл.

Чего вы боитесь?

Аля Покровская. Актриса. Самый въедливый человек в команде — собирает любую работу из мельчайших крупиц и деталей бытия.

Гарантий, что все будет хорошо, — ноль. Поэтому мы не боимся ничего. Бояться глупо. Мы идем в ту сторону, где ничего не знаем. С учетом всего, что проиходит в стране и мире, страшно, не бессмысленно ли то, чем мы занимаемся, о чем говорим. Еще какой-то страх пришел вместе с успехом от осознания того, что у нас что-то получается. У нас есть площадка, есть зрители, есть бюджеты. Словно так не бывает в жизни! Этот страх иррациональный. Когда у тебя появляется что-то ценное, тебе становится страшно это потерять.

С чем связан успех FULCRO?

PHIL (Катя Филиппова). Актриса и режиссер, балансирует между этими двумя ипостасями. Мать царевича Димитрия и соавтор режиссерской композиции спектакля «Темные дни». Суровая и яркая.

Успех FULCRO связан с великой волей и редкой случайностью. А еще — с трудом. Иногда я смотрю очень дорогие спектакли с заслуженными артистами, которым платят сотни тысяч, и думаю: «Ребята, ну вы чего? Вы же даже не репетировали». Я не говорю, что у нас в FULCRO все идеально. Конечно, нет. Но мы никогда не позволяем себе подводить зрителя. Люди это чувствуют.

  • Антон Вараксин: сорочка и брюки House of Leo; Никита Гольдман-Кох: рубашка Valentino, брюки Raf Simons (Babochka Nevsky 152); Анастасия Гордыманова: платье 404 Not Found; Александр Другов: рубашка и шорты Valentino (Babochka Nevsky 152)

Что с вами будет в будущем?

Антон Вараксин. Актер и музыкант. Создал собственную группу и совмещает работу в театре с музыкой.

Какие вообще к черту планы? Самые крутые вещи, которые мы делаем в FULCRO, — спонтанные. Мы постоянно экспериментируем, находим единомышленников, чтобы говорить на одном языке. Их должно быть больше и больше — людей, которые согласны с нами в том, что война — это плохо. Что насилие — это плохо. И нет никаких «более или менее» в этом вопросе. Человек — самое важное. Любовь и мир — самое важное. Хочется захватывать новых людей и, разрывая собственное горло, доказывать им, что это правильно.

Каким будет FULCRO через 3 года?

Илья Якубовский. Актер. Как и Якуб Кац из «Нашего класса», мог стать учителем, но пришел в театр. Умный и изысканный.

Через 3 года FULCRO перестанет быть только нашим единоличным местом силы. FULCRO станет огромной свободной площадкой, где другие коллективы, артисты и художники смогут проводить репетиции, мастер-классы и делать выставки. Коллабораций будет в 10 раз больше, а наша команда трансформируется в группу кураторов и хранителей. Да, думаю, все так и будет.

  • Екатерина Тихонова: платье Valentino (Babochka Nevsky 152); Илья Якубовский: рубашка Gucci (Babochka Nevsky 152); Аля Покровская: платье Rotate; Иван Кириллов: комбинезон House of Leo

FULCRO — феномен среди молодых независимых театров Петербурга. За последние 10 лет было несколько случаев, когда выпускники драматического факультета Академии на Моховой запускали свои театры, но настолько колоссального успеха (всего за полгода!) не достигал никто. Сейчас на спектакли FULCRO можно попасть только в сентябре — полный солд-аут!
Для погружения в контекст пьесы «Наш класс» драматурга Тадеуша Слободзянека команда FULCRO совершала поездки в Аушвиц, Едвабне, музеи «Рижское гетто» и POLIN в Варшаве и другие места памяти жертв Холокоста.
Прямо сейчас команда FULCRO создает концепцию нового спектакля о Хиросиме и Нагасаки с рабочим названием «Свадьбы не будет». Все спектакли команды напрямую или косвенно — это всегда рефлексия на большие трагические события в истории человечества.
Продвижением FULCRO занимаются культовые театральные продюсеры и создатели компании «Второе действие» — Дарья Вернер и Евгения Петровская.

Текст: Алина Исмаилова

Фото: Данил Ярощук

Стиль: Эльмира Тулебаева

Визаж и волосы: Евгения Сомова, Елена Попова, Александра Разживина

Волосы: Мила Воскресенская Hair by Irina Anderson

Свет: Skypoint

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