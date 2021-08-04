Знакомьтесь, молодой и дерзкий театр FULCRO — билеты сюда раскупают моментально (и не только из-за Сергея Горошко из «Майора Грома»!)

Как начался FULCRO?

Ваня Кириллов. Актер и интроверт. Любит задавать другим вопросы, но сам отвечает на них редко. Однажды Ване не понравилось то, что происходило на репетиции, и он просто тихо ушел. Нашелся уже в метро. Очень честный. Бездонно талантливый.

Шел четвертый курс. Мы репетировали пьесу «Темные дни». У каждого был план на будущее после выпуска, но в жизнь ворвалась пандемия. В это «темное время» возникла идея сделать что-то свое. Наступил июль. Мне позвонила Даша Шамина, будущий куратор, и предложила присоединиться к FULCRO. Мы переехали на бывший пивоваренный завод Степана Разина и сразу начали репетировать открытие — два вечера кабаре «Цветы» и «Шутка», вдохновленные немецкой и советсткой литературой, поэзией и музыкой соответственно. Интересное было время, постапокалипсис. Я думал, все закончится завтра. Но нет.

Почему ваша штаб-квартира находится на заводе?

Даша Шамина. Режиссер и куратор проекта FULCRO. В прошлом — журналист. Верит в торжество междисциплинарных горизонтальных отношений. Вырастила FULCRO на кухне своей квартиры на улице Марата. В декабре 2016 года впервые искупала Аню Завтур и Катю Тихонову в Фонтанке. Не выносит скандалов.

Когда мы впервые приехали на завод, мы поняли — это оно. Многие культурные институции Европы связаны с индустриальными пространствами. Это было решающим моментом, ведь мы мним себя современной командой и подвальное помещение нам бы точно не подошло. Большую часть спектаклей мы играем в огромном цеху. Это помещение с гигантскими дырами в потолке, которые остались от пивоваренного производства. Когда мы привели туда великого русского театрального художника, Алексея Порай-Кошица, он сказал: «Пожалуйста, только ничего здесь не испортьте. Все должно остаться так. Потому что это прекрасно».

Какие традиции есть у команды FULCRO?

Анастасия Гордыманова. Актриса, голос и музыка FULCRO — во всех смыслах слова. Однажды, работая над ролью, переоделась в сумасшедшую старуху и гуляла по Большой Конюшенной вдоль витрин бутиков.

Перед спектаклем «Наш класс» мы всегда поем гимн Польши. А перед вечерами «Кабаре» не разговариваем друг с другом — накапливаем содержание и мысли, чтобы было что выплеснуть на сцене. Еще одну традицию одолжили у пушкинских времен: после любого важного события мы садимся в круг, говорим что-то и выпиваем по глотку из одной чаши. Однажды чаши не было, поэтому мы налили в хрустальную салатницу коньяк и передавали ее друг другу. У кого последнего останется чаша, тот пьет до дна!

Как выбрали название и что оно значит?

Денис Прытков. С детства хотел стать актером, но после школы работал художником по стеклу, как мама и папа. Сам себя называет «почти положительным героем». Одновременно с этим — дизайнер, который разработал фирменный стиль проекта FULCRO.

Однажды мы поехали в Польшу с «Нашим классом». После спектакля к нам подошли какие-то иностранцы и начали повторять «Вы фулкро, вы фулкро». Когда у нас появилась идея создавать театр, мы стали думать над названием, и вот загадка: всем пришло в голову именно слово FULCRO. Каждый вспомнил тот случайный эпизод в Польше. Я позвонил Даше Шаминой, куратору, и спросил: «Как тебе FULCRO?» Она ответила, что только что сама об этом думала. С разных языков FULCRO переводится по-разному, но мы считаем, что это «центр, точка опоры, связующее звено».