Знакомьтесь, молодой и дерзкий театр FULCRO — билеты сюда раскупают моментально (и не только из-за Сергея Горошко из «Майора Грома»!)

Театральный феномен года: куратор Дарья Шамина и артисты мастерской Фильштинского основали проект FULCRO и за полгода стали городской сенсацией! Они превратили цеха бывшего завода на Курляндской в свою штаб-квартиру, заговорили о Холокосте и добавили к спектаклям-прогулкам социальные эксперименты! Результат — грандиозный солд-аут до осени. FULCRO — лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2021 в номинации «Театр».
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Команда Fulcro сфотографирована в цехах бывшего пивоваренного завода «Степан Разин». Сейчас девелопер Семен Голубев возвращает к жизни исторические здания.
Как начался FULCRO?
Ваня Кириллов. Актер и интроверт. Любит задавать другим вопросы, но сам отвечает на них редко. Однажды Ване не понравилось то, что происходило на репетиции, и он просто тихо ушел. Нашелся уже в метро. Очень честный. Бездонно талантливый.
Шел четвертый курс. Мы репетировали пьесу «Темные дни». У каждого был план на будущее после выпуска, но в жизнь ворвалась пандемия. В это «темное время» возникла идея сделать что-то свое. Наступил июль. Мне позвонила Даша Шамина, будущий куратор, и предложила присоединиться к FULCRO. Мы переехали на бывший пивоваренный завод Степана Разина и сразу начали репетировать открытие — два вечера кабаре «Цветы» и «Шутка», вдохновленные немецкой и советсткой литературой, поэзией и музыкой соответственно. Интересное было время, постапокалипсис. Я думал, все закончится завтра. Но нет.
Почему ваша штаб-квартира находится на заводе?
Даша Шамина. Режиссер и куратор проекта FULCRO. В прошлом — журналист. Верит в торжество междисциплинарных горизонтальных отношений. Вырастила FULCRO на кухне своей квартиры на улице Марата. В декабре 2016 года впервые искупала Аню Завтур и Катю Тихонову в Фонтанке. Не выносит скандалов.
Когда мы впервые приехали на завод, мы поняли — это оно. Многие культурные институции Европы связаны с индустриальными пространствами. Это было решающим моментом, ведь мы мним себя современной командой и подвальное помещение нам бы точно не подошло. Большую часть спектаклей мы играем в огромном цеху. Это помещение с гигантскими дырами в потолке, которые остались от пивоваренного производства. Когда мы привели туда великого русского театрального художника, Алексея Порай-Кошица, он сказал: «Пожалуйста, только ничего здесь не испортьте. Все должно остаться так. Потому что это прекрасно».
Какие традиции есть у команды FULCRO?
Анастасия Гордыманова. Актриса, голос и музыка FULCRO — во всех смыслах слова. Однажды, работая над ролью, переоделась в сумасшедшую старуху и гуляла по Большой Конюшенной вдоль витрин бутиков.
Перед спектаклем «Наш класс» мы всегда поем гимн Польши. А перед вечерами «Кабаре» не разговариваем друг с другом — накапливаем содержание и мысли, чтобы было что выплеснуть на сцене. Еще одну традицию одолжили у пушкинских времен: после любого важного события мы садимся в круг, говорим что-то и выпиваем по глотку из одной чаши. Однажды чаши не было, поэтому мы налили в хрустальную салатницу коньяк и передавали ее друг другу. У кого последнего останется чаша, тот пьет до дна!
Как выбрали название и что оно значит?
Денис Прытков. С детства хотел стать актером, но после школы работал художником по стеклу, как мама и папа. Сам себя называет «почти положительным героем». Одновременно с этим — дизайнер, который разработал фирменный стиль проекта FULCRO.
Однажды мы поехали в Польшу с «Нашим классом». После спектакля к нам подошли какие-то иностранцы и начали повторять «Вы фулкро, вы фулкро». Когда у нас появилась идея создавать театр, мы стали думать над названием, и вот загадка: всем пришло в голову именно слово FULCRO. Каждый вспомнил тот случайный эпизод в Польше. Я позвонил Даше Шаминой, куратору, и спросил: «Как тебе FULCRO?» Она ответила, что только что сама об этом думала. С разных языков FULCRO переводится по-разному, но мы считаем, что это «центр, точка опоры, связующее звено».
Где брать деньги?
Сергей Горошко. Актер театра и кино, звезда фильма «Майор Гром: Чумной доктор». Играет на барабанах, умеет рычать и кричать как птеродактиль. Иногда ведет себя как гопник из Дзержинска, но на деле обладает душой наследного принца. Ненавидит говорить о себе.
На старте у FULCRO ничего не было. Ноль. И мы пошли путем набивания шишек. Из-за ошибок посреди открытия в октябре 2020-го у нас полностью кончились деньги и за сутки пришлось искать неимоверную сумму. У меня был период, когда я просыпался утром и понимал, что должен буквально всем друзьям. Но конец света на улице — когда еще начинать свое дело? Помню, как забирал диплом из РГИСИ и думал, что театр — это творчество и работа за идею. Это правда. Но театр — это еще и деньги. Большие деньги. В какой-то момент к нам присоединились Женя Петровская и Даша Вернер (одни из лучших театральных менеджеров и продюсеров России. — Прим. ред.). Эти две девушки нас за шкирку вытащили из финансовой дыры.
Из-за чего возникают конфликты?
Саша Другов. Актер. До поступления в театральный профессионально занимался баскетболом и жил в Перми. Играет мрачного и грозного Зигмунта в спектакле «Наш класс», поэтому привык как к любви публики, так и к нелюбви (из-за специфики персонажа).
Все обиды — от безделья. Мы шпыняем друг друга, когда кто-то не чуток к процессу. Если кто-то опаздывает или достает телефон, то все моментально обижаются. Но вообще, у нас нет конфликтов. Мы их все пережили в студенчестве, пока учились, ругались, влюблялись, оби- жались, а сейчас повзрослели и успокоились. Тяжелее и напряженнее всего было в январе 2021-го, когда мы ждали подтверждение финансирования и параллельно договаривались с заводом «Степан Разин». Было неясно, сможем мы там сделать свою штаб-квартиру и начать репетиции или нет. Мы выясняли проблемы в зуме, это было невыносимо. Нас очень часто называют ансамблем. Так вот: ансамбль в зуме невозможен.
О чем ваши спектакли?
Никита Гольдман-Кох. Кладезь идей и знаний. Актер, с диапазоном ролей от раввина до богини немецкого кабаре на 16-сантиметровых шпильках. Говорит, поет и думает на нескольких языках.
У Чеховского Тузенбаха есть фраза «Какие красивые деревья и какая красивая около них должна была быть жизнь». И мы задаемся вопросом: а почему не так? Где эта жизнь? Может, человек человеку ад, как думал Сартр? Или, как за 100 лет до его рождения говорил дедушка Амоса Оза, «человек — человеку рай»? Кто вообще прав? Что происходит? Почему люди поступают так или иначе? Почему они убивают друг друга? На эти вопросы мы ищем ответ со зрителем. То, что произошло в Казани недавно, и то, что происходит сейчас в Израиле, не может не влиять на меня, как на актера.
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Дарья Шамина: кардиган и юбка Miu Miu (Babochka Nevsky 152); Денис Прытков: комбинезон Lemaire (Babochka Nevsky 152); Сергей Горошко: жакет Valentino, брюки Lemaire (Babochka Nevsky 152)
Зачем нужен сайт-специфик?
Лера Калегина. Актриса. Пример идеального синкретизма в искусстве: может сыграть абсолютно любую роль. Например, Марину Мнишек в спектакле по пьесе KLIMа «Темные дни».
Сайт-специфик-спектакль — это когда люди ходят вокруг тебя, пьют пиво и разговаривают о чувствах. Мне очень нравится. В этом есть свобода и жизнь. Если честно, я не знала, что это за жанр, пока наша команда не начала им заниматься. Я не знала Rimini Protokoll или испанский уличный театр Kamchatka. Когда мы начали думать о репертуаре, моментально возникла идея с прогулками по улицам Петербурга. Я играю в маршруте «Ясность»: создавая его, мы вдохновлялись Коломной. Просто собрались толпой и прошлись от Никольских рядов до Нарвской. Улица — отличное пространство для спектакля без всякой сценографии или реквизита.
Как взаимодействуете со зрителем?
Женя Тимохин. Актер с цирковым прошлым. Непрошибаемый оптимист, который про себя говорит так: «Цирк уехал, клоун остался, переоделся и стал актером».
«Наш класс» — идеальный пример того, что мы хотим от взаимодействия со зрителем. Мы хотим вместе разобраться в материале, поэтому на сцене существуем с постоянно открытыми тетрадками. Я, как Женя Тимохин, никогда не испытывал той степени ярости, которую пережили поляки, убивающие своего товарища. И я думаю, что воображать эту ярость, только чтобы сыграть, — неправильно. Получится фальшиво. Правильно — предложить зрителю вместе почувствовать то, что происходило в пьесе. Зритель чувствует, что мы не отбираем у него ответственность за смысл текста.
Зачем делать коллаборации ?
Аня Завтур. Актриса театра и кино. Сыграла главную женскую роль в сериале «Немцы».Обожает контрасты и парадоксы, совмещает службу в традиционном репертуарном театре (МДТ) и опыты в современном искусстве (FULCRO).
Наш мастер Вениамин Фильштинский в несвободных реалиях театрального образования воспитывал свободных людей. Он хотел, чтобы мы боролись за свое мнение, был не против, когда мы с ним спорили, и даже любил это. Поэтому мы в FULCRO — дети свободы: мы не боимся вступать в диалог с режиссерами, потому что привыкли к этому. Во время учебы мы постоянно коллаборировались друг с другом как полноценные соавторы. Сейчас, когда есть FULCRO, мы продолжаем этот камертон выдерживать внутри и извне. Когда Даша Шамина предложила делать коллаборации с людьми вне театра, я сразу же загорелась и пригласила в проект свою подругу, балерину Мариинского театра Катю Чебыкину и певицу и актрису Леру Гехнер! Дальше — больше.
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Анна Завтур: платье 404 Not Found; Катя Филиппова: винтажный плащ, платье Valentino (Babochka Nevsky 152); Валерия Калегина: жакет и брюки 404 Not Found
Что такое горизонтальность?
Катя Тихонова. Актриса. Тонкая и умная, в каждой роли докапывается до до сути вещей.
Мир сейчас очень странный и движется с космической скоростью, а человек остается со своим переживаниями и эмоциями. Театр продолжает соединять между собой людей. Мы — молодой театр и только начинаем «горизонтальные» отношения выстраивать. Ошибаемся и учимся на ошибках. Где-то надо было больше поговорить, где-то — промолчать, где-то — проявить инициативу. Горизонтальность — это честность. Когда это так, это имеет смысл.
Чего вы боитесь?
Аля Покровская. Актриса. Самый въедливый человек в команде — собирает любую работу из мельчайших крупиц и деталей бытия.
Гарантий, что все будет хорошо, — ноль. Поэтому мы не боимся ничего. Бояться глупо. Мы идем в ту сторону, где ничего не знаем. С учетом всего, что проиходит в стране и мире, страшно, не бессмысленно ли то, чем мы занимаемся, о чем говорим. Еще какой-то страх пришел вместе с успехом от осознания того, что у нас что-то получается. У нас есть площадка, есть зрители, есть бюджеты. Словно так не бывает в жизни! Этот страх иррациональный. Когда у тебя появляется что-то ценное, тебе становится страшно это потерять.
С чем связан успех FULCRO?
PHIL (Катя Филиппова). Актриса и режиссер, балансирует между этими двумя ипостасями. Мать царевича Димитрия и соавтор режиссерской композиции спектакля «Темные дни». Суровая и яркая.
Успех FULCRO связан с великой волей и редкой случайностью. А еще — с трудом. Иногда я смотрю очень дорогие спектакли с заслуженными артистами, которым платят сотни тысяч, и думаю: «Ребята, ну вы чего? Вы же даже не репетировали». Я не говорю, что у нас в FULCRO все идеально. Конечно, нет. Но мы никогда не позволяем себе подводить зрителя. Люди это чувствуют.
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Антон Вараксин: сорочка и брюки House of Leo; Никита Гольдман-Кох: рубашка Valentino, брюки Raf Simons (Babochka Nevsky 152); Анастасия Гордыманова: платье 404 Not Found; Александр Другов: рубашка и шорты Valentino (Babochka Nevsky 152)
Что с вами будет в будущем?
Антон Вараксин. Актер и музыкант. Создал собственную группу и совмещает работу в театре с музыкой.
Какие вообще к черту планы? Самые крутые вещи, которые мы делаем в FULCRO, — спонтанные. Мы постоянно экспериментируем, находим единомышленников, чтобы говорить на одном языке. Их должно быть больше и больше — людей, которые согласны с нами в том, что война — это плохо. Что насилие — это плохо. И нет никаких «более или менее» в этом вопросе. Человек — самое важное. Любовь и мир — самое важное. Хочется захватывать новых людей и, разрывая собственное горло, доказывать им, что это правильно.
Каким будет FULCRO через 3 года?
Илья Якубовский. Актер. Как и Якуб Кац из «Нашего класса», мог стать учителем, но пришел в театр. Умный и изысканный.
Через 3 года FULCRO перестанет быть только нашим единоличным местом силы. FULCRO станет огромной свободной площадкой, где другие коллективы, артисты и художники смогут проводить репетиции, мастер-классы и делать выставки. Коллабораций будет в 10 раз больше, а наша команда трансформируется в группу кураторов и хранителей. Да, думаю, все так и будет.
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Екатерина Тихонова: платье Valentino (Babochka Nevsky 152); Илья Якубовский: рубашка Gucci (Babochka Nevsky 152); Аля Покровская: платье Rotate; Иван Кириллов: комбинезон House of Leo
Для погружения в контекст пьесы «Наш класс» драматурга Тадеуша Слободзянека команда FULCRO совершала поездки в Аушвиц, Едвабне, музеи «Рижское гетто» и POLIN в Варшаве и другие места памяти жертв Холокоста.
Прямо сейчас команда FULCRO создает концепцию нового спектакля о Хиросиме и Нагасаки с рабочим названием «Свадьбы не будет». Все спектакли команды напрямую или косвенно — это всегда рефлексия на большие трагические события в истории человечества.
Продвижением FULCRO занимаются культовые театральные продюсеры и создатели компании «Второе действие» — Дарья Вернер и Евгения Петровская.
Текст: Алина Исмаилова
Фото: Данил Ярощук
Стиль: Эльмира Тулебаева
Визаж и волосы: Евгения Сомова, Елена Попова, Александра Разживина
Волосы: Мила Воскресенская Hair by Irina Anderson
Свет: Skypoint
«Собака.ru»
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