Ксения Раппопорт: «Возможно, я не настоящая артистка: не прихожу домой в образе Раневской и — давай посуду мыть!»

Добрыгин предложил тебе роль актрисы, которая в пандемию приютила у себя мигранта-курьера, — эта камерная драма «На близком расстоянии» только что вышла в прокат.

Мне с Гришей работать было адски сложно, но интересно. Он такой очень-очень «авторский автор». Только он представляет, каким именно должен получиться кадр, и это знание существует исключительно в его голове. Поэтому он иногда даже не пытается другим что-то объяснить, потому что... ну бессмысленно. Просто заставляет тебя делать сорок раз одно и то же, пока что-то не соткется. Кстати, в какой-то момент ты это чувствуешь — и раз! — что-то волшебное получилось. Это нелегкий процесс — ничего не делать, специально не играть, а просто позволить чему-то случиться. Чему-то настоящему.

Сложность была в импровизации?

Нет. Сейчас объясню. Это просто другой жанр, другой характер повествования и существования. Чаще всего зрителями востребованы лихо закрученные истории с большим количеством событий и ярким, выразительным существованием актеров. И ты приучаешься искать наиболее острые, иногда утрированные выразительные средства для того, чтобы рассказать историю своего персонажа. Так вот: все эти навыки абсолютно жестко пресекались Гришей, он хотел стерильного существования, без эмоциональных проявлений, без подсказок зрителю. Ведь как обычно происходит: вот у актера грустный взгляд, он плачет — понятно: герою плохо. Или удивленные глаза — ага, неожиданный поворот, герой этого не ожидал. А тут просто сиди — и не дай бог что-то сыграть. Вообще никаких движений. Дрогнет бровь — сразу нет. Зачем бровь? Не надо. Кричать и плакать в кадре проще, чем сосредоточенно прожить какое-то маленькое событие, никак не проявляя его внешне.

Ты знаешь анекдот про Малый драматический?

Нееет.

Актера спрашивают: «Я слышал, что у вас в Малом драматическом переигрывают?» Тот отвечает, громко и инфернально акцентируя каждое слово: «У нас?! В Малом?! Драматическом?! ПЕРЕИГРЫВАЮТ??! АХАХАХА!»

Ну, это точно не про наш Малый драматический.

Конечно нет. Про некий театр вообще. Ведь есть разница между существованием на сцене и в кадре. Или нет?

Есть, конечно. Особенно в таком почти документальном жанре. У Гриши на площадке я просто впала в дзен. Кто-то не понимал, что мы делаем и зачем — он же ничего не объяснял, — и это немного бесило. Было дикое количество дублей — и вот ты в восемьдесят пятый раз повторяешь одно и то же, а кажется, что разницы между этими действиями нет никакой. Обстановка иногда накалялась. Я очень старалась как-то это все гармонизировать и не поддаваться панике. В результате я вошла в такое состояние, что даже если бы меня попросили сделать еще двести сорок четыре дубля, то, наверное, я бы смогла. Самым трудным оказались дубли, в которых нужно было есть: количество гречневой каши, которое я впихнула в себя, не поддается счету. Но если серьезно, я очень благодарна Грише за драгоценный опыт.