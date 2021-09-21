«Да, я — Хофманнита»: рэп-артистка о рехабе и новом альбоме «Культ Личности», сексизме в музыке и детских дневниках

«В моем мире сложно, да? Ха-ха-ха»

Про детские дневники, лечение алкогольной зависимости и Эми Уайнхаус

Аня Михеева в жизни и Hofmannita в треках — есть разница?

Hofmannita, наверное, более сумасшедшая, чем Аня Михеева. Она вообще все себе позволяет.

Одни читают рэп про деньги и сумки, у тебя — сюрреалистичные метафоры и трагические цитаты про любовь, смерть, зависимость. Сама пишешь тексты или есть гострайтер?

Сама, хотя многие не верят. Какие-то фразы может подкинуть мой парень Матвей. Первые тексты для треков «Любимый, ты спишь?» и Spring Walk писала еще во время «Пацанок» — было много свободного времени между съемками. Я тогда страдала после отношений с первым мальчиком, в текстах много отсылок к этому.

А в детстве твое образное мышление себя как-то проявляло?

Я всю жизнь веду дневник. Если прийти ко мне в гости, могу показать кучу тетрадок — храню их с детства. Меня кто-то приучил — уже не помню кто — записывать все мысли, оценивать свое настроение, чтобы потом перечитывать. Сейчас в дневнике могу набросать «скелет» будущего текста, фиксирую прикольные фразы в заметках телефона. Или могу зайти на свою стенку ВКонтакте и достать оттуда цитату десятилетней давности для нового трека. Сначала было тяжело с рифмами, пользовалась онлайн-генератором «Рифмач», потом начала спокойно фристайлить.