Блогер Ира Смелая (ака Татарка): «Когда я пытаюсь вести себя естественно, начинается невероятный хейт»

Расскажи о Денисе — интересно, какой он персонаж. Он же твой друг.

Он мой друг, но у него есть свои особенности. Он очень закрытый. Он только недавно согласился страницу в Инстаграме завести! Фотку с его лицом вы не найдете. По-моему, ему 31–32. Мне не особо интересно, сколько ему лет. Главное, что он … (прекрасный) человек.

А как вы подружились?

Это когда я только переехала в Питер, мы были на одной тусовке, на дне рождения у друзей. А переехала я в 2011‑м. Жесть, 10 лет уже!

Мне нравится, что мы сможем отразить в интервью, что твой альбом — это самостоятельная работа. Все-таки Татарка долго воспринималась как сайд-проект Little Big, ты была в тени Ильича.

Самое главное во всем этом — не принижать свои действия. Не недооценивать себя. Я недавно сидела на сессии у психотерапевта и говорила, что мне в конце года 30 лет, а у меня ощущение, что я ничего не сделала, — почему-то я считала, что в своей жизни не сделала … (ничего). А она говорит: «Сядь и выпиши в заметках все, что считаешь заслугой». И я выписала и такая: «Ну … (ничего) себе!» А люди этого могут не знать. У меня еще не получается быть открытой в Инстаграме: каждый раз, когда я пытаюсь сделать такое, типа вести себя естественно, как я себя обычно веду в жизни, начинается невероятный хейт. Что бы ты ни сделал и ни сказал, — «ой, ты обидишь этих», «ты обидишь вот тех».

Я надеюсь, ты скоро наберешься злости и на втором альбоме дашь всем … (прикурить). Ты же Смелая!

Я не хочу альбом, я хочу пока делать EP-шки и синглы. Само собой, второй альбом у меня есть в планах, я вижу, как примерно это сделать.

На российской рэп-сцене девушки вообще не открывают рот, считай, ты единственная. Айгель Гайсина из АИГЕЛ — редкий пример захода в рэп, но скорее это поэтический проект в современной форме. Какие темы ты хотела бы поднимать? Ты намекала на женскую эмансипацию, но в то же время в твоем месседже много сексуального и есть вызов. Если ли что-то еще, что бы ты хотела выразить?

У меня к этому отношение другое. Я не особо считаю, что музыка и творчество должны кидать вызов, поднимать специально какие-то темы. Я себя в этом не вижу. Мне хочется, чтобы это несло позитив, доброту. Я не хочу сильно копать. Это можно другими вещами делать. Я слишком близко и глубоко все воспринимаю. Если я буду это сильно в творчество вкладывать и не буду видеть какого-то фидбэка, меня это … (угнетать) будет. Типа «Я о таки-и-их вещах говорю», а люди как были тупые, так и остались». Что, если я не хочу брать на себя эту ответственность? У меня сейчас мысли об одном: вырастить ребенка, сделать из него человека. И самой не превратиться в бомжиху под мостом.

В твоем недавнем интервью Ксении Собчак звучит основной мотив, что Ира Смелая немножко робкая. А кто для тебя Татарка?

Татарка — мое альтер-эго. Это то, что я хочу из себя выпустить, но как будто немножко не получается. С возрастом становится страшно доверять людям. Не хочется растрачивать свой ресурс на всех подряд.

Значит, Татарка — это персонаж, которого ты приносишь в этот мир. Какие у вас взаимоотношения?

Отличные! Мне иногда кажется, что во мне две личности живут. Одна такая: «Пошел ты!», а вторая: «Ну нет, ты чо-о-о». Я такая мимимишная и есть внутри. Очень ранимая и нежная. Просто не все это выкупают. Но по моему лицу не совсем скажешь, что я мимимишная. Вот как тебе, когда ты увидел меня злую и голодную.