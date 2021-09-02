Настя Ивлеева: «Мне исполнилось 30 лет. Снимать веселые видосики — прикольно, но хочется большего»

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МАТИЛЬДА: Настя, ты вот смеешься, а я ведь реально серьезно погрузилась в задачу взять у тебя интервью. И начну так: ты — феномен. И я собираюсь тебя исследовать! В шоу-бизнесе я много лет и хорошо понимаю, как он устроен и по каким законам существует. Так вот: наступила новая эпоха. То, что старая система больше не работает, уже очевидно всем. По реакции непонимания или даже агрессии артистов старшего поколения видно, насколько они не готовы принимать новых звезд. Интересно, как ты сама опишешь эту новую эпоху. Что такое шоу-бизнес — 2021?

НАСТЯ: Суперскорость — вот реальность 2021 года. Это в эпоху инстаграма популярность раскачивалась долго и плавно. Сейчас новая звезда может вспыхнуть по щелчку! А те, кто выстрелил всего два года назад, уже не поспевают за сверхновым поколением. Затем — мультимедийность. Тиктокер с большой аудиторией может легко стать музыкантом: записать трек и собирать огромные залы, давать корпоративы. И неважно, талантливо его творчество или нет — подписчики будут это слушать. Главное, пробовать, не стесняться ошибок. Проблема (или на самом деле не проблема?) в том, что самое главное, чему можно поучиться у новых звезд , — абсолютной свободе самовыражения. У TikTok эдакая медитативная функция. Его открываешь, чтобы расслабиться и разгрузить голову.

МАТИЛЬДА: Мне кажется, именно со свободой новых героев связана агрессия старшего поколения. Они привыкли существовать в системе жестких правил. Я и сама, наблюдая за молодыми девушками-блогерами, понимаю: чтобы сделать нечто подобное, нужно прямо-таки поломать свои рамки. Открыться, принять тело, не бояться быть нелепой, что-то там станцевать на камеру. Нам все время вдалбливали, как можно и как нельзя себя вести. И когда ты видишь эту колоссальную свободу, но если сам себе ее не разрешаешь, то автоматически осуждаешь. Или не осуждаешь, а принимаешь: если ты внутренне свободный человек или работаешь над этим.

НАСТЯ: Точно. Реакция осуждения триггерит именно так, из защиты: настолько страшно себе что-то разрешить. Свободные люди раздражают, потому что могут позволить себе всё — от любого внешнего вида до принятия решений.

МАТИЛЬДА: Ты считаешь себя свободным человеком?

НАСТЯ: Помню период, когда я себя стеснялась, комплексы не давали возможности раскрыться или экспериментировать. Я начала заниматься блогингом, появились первые деньги, я ушла с нелюбимой работы — и почувствовала уверенность и силу. С обретением финансовой независимости я реально ощутила себя свободнее. Постепенно свобода распространилась на все сферы жизни — в какой-то момент я поняла, что не переживаю за комментарии, мне безразлично чужое мнение. Так она трансформировалась в свободу духа. Но деньги это один из элементов. Я чувствовала себя свободнее, так как делала то, что нравится, и не зависела от «дяди». Мне стало лучше, когда я сосредоточила мир вокруг себя.

МАТИЛЬДА: Быть собой и быть тру — вот что объединяет тех, кого выбирают люди? Я смотрела интервью с Диной Саевой, с Даней Милохиным — большими звездами, которые находятся в значительном отрыве от других блогеров, — и каждый говорит про то, что нужно давать эмоции. Возникает вопрос о будущем этих пока еще детей, как они будут взрослеть, смогут ли трансформироваться. Мы обсуждали с тобой как-то, что блогерство — дело молодых. Давать эмоции, когда ты взрослый человек, уже сложно: о главном хочется поговорить, о вечном.

НАСТЯ: Эмоции — это новая нефть. И их нужно постоянно качать! Классический советский шоу-бизнес был построен на загадке, на недоступности — ты не мог увидеть молодую Аллу Пугачеву нигде, кроме как на концерте. Любая новость об Алле Борисовне вызывала восторг. В 2021 году все открыто, выставлено напоказ, вывернуто кишками наружу. Что остается делать блогерам? Цеплять, все время цеплять! Нужен все более мощный контент — просто наблюдать за твоей жизнью никому не интересно. Важно бить по всем клавишам и играть эмоциями человека, чтобы удержать интерес. Вот тут тебе посочувствовали, тут над тобой посмеялись. Я перестала постоянно сидеть в сториз, что-то бесконечно транслировать, улыбаться, кривляться. Мне интересно генерировать эмоции с помощью большого продукта, не распыляться и сохранять ресурс.