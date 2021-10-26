Актриса-дебютантка Анастасия Красовская — о победе на фестивале в Локарно, телесности, сообщениях от Госпара Ноэ и моделинге в Китае

А вы могли бы назвать себя подругами? Или это сугубо деловые отношения?

Наталья: Я вчера на вечеринке «Кинотавра» была в ее лифчике и в ее боди. Это отлично иллюстрирует отсутствие какой-либо дистанции между нами. Хотя на съемках «Герды» мы работали все же с дистанцией. Я — интроверт, Настя тоже. Так что сближались постепенно.

Анастасия: Наша дружба — эффект того, что происходило на съемках. Мне кажется, мы с тобой сблизились, когда ты меня бить начала.

Наталья: (Смеется.) Она шутит. Мы точно стали общаться менее формально после того, как я родила ребенка (Наталья родила сына во время съемок «Герды». — Прим. ред.). Ко мне приезжали ребята из съемочной группы, и Настя, конечно же, тоже.

Анастасия: Ты позвонила и сказала, что родился Тим. Я обрадовалась — какая новость хорошая! Да, тогда я и поняла — ты мне небезразлична.

Наталья: У меня все случилось раньше: я бы не смогла снимать актрису, в которую не была бы влюблена как режиссер. И эта влюбленность произошла, как только я увидела твое, Настя, фото. Я поняла, человек на снимке — по глазам, внешности, достоинствам и недостаткам — мой человек. И на площадке была магия: вроде мы незнакомы, а чувствуется связь.

Анастасия: Любишь меня?

Наталья: Люблю тебя очень.

Анастасия: А я тебя.