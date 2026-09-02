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Чем заняться в Петербурге в первые выходные осени: фестиваль «Книжный сад», концерт Ильи Папояна и выставка Николая Акимова

А еще «Александринский» фестиваль, спецпроект-посвящение обэриутам («Бомба-Октябрь»! Настасья Хрущева! Женя Любич!), «Блокадная конференция» с участием Льва Лурье, паблик-ток Олега Нестерова об Олеге Каравайчуке и коллаборация ансамбля «Толока» с хореографом Ольгой Цветковой — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных в Петербурге.

ЧЕТВЕРГ: 3 СЕНТЯБРЯ
ПЯТНИЦА: 4 СЕНТЯБРЯ
СУББОТА: 5 СЕНТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 6 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ: 3 СЕНТЯБРЯ

Валерий Фокин
Валентин Блох

Валерий Фокин

Главные премьеры этой недели в кино: французско-бельгийский ретро-ромком «Электрический поцелуй» (18+) и испанская драма со звездой «Трех метров над уровнем неба» Марио Касасом «Изгой» (18+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.

Фестиваль «Александринский», Александринский театр, Новая сцена Александринского театра (16+)

В честь 270-летия один из старейших драматических театров страны покажет постановки из Японии, Бразилии, Ирана и Монголии, программу к 80-летию режиссера Валерия Фокина и громкую премьеру Никиты Кобелева по роману Тынянова о Грибоедове.

Маст-си этой недели: фокинский «Мейерхольд. Чужой театр» и «Сын Тенгри» — обращение к истории азиатского воина и правителя.

До 11 октября

Выставка «Николай Акимов. К 125-летию со дня рождения», Мраморный дворец Русского музея (0+)

В экспозиции — более 230 книжных иллюстраций, портретов, а также эскизов декораций и костюмов основателя Театра комедии.

До 11 января

Спектакль «Под землей», Летний театр в Новой Голландии (12+)

Панк-хореограф (ставила балет для котов и хореографию для привидений!) Ольга Цветкова создала коллаборацию с участниками Венецианской биеннале-2026 — ансамблем «Толока». Обещают обрядовый пляс, колыбельные, свадебные и меланхоличные песни.

3 и 4 сентября

Концерт The Todd Herbert Quartet, джаз-клуб Игоря Бутмана (18+)

22:00

Знакомимся с джазовой сценой Чикаго на выступлении саксофониста Тодда Херберта.

Лекция «Подвиг просвещенной благотворительности», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)

19:00

Искусствовед Татьяна Лехович расскажет, как барон Штиглиц и его семья повлияли на локальную историю прикладного искусства и декоративной графики.

+ Идея: остаться дома и смотреть лучшие сериалы сентября.

От новой версии истории Стругацких «Трудно быть богом» до продолжения обаятельного комедийного мокьюментари «Олдскул».

ПЯТНИЦА: 4 СЕНТЯБРЯ

Алена Долецкая
Владимир Васильчиков

Алена Долецкая

Фестиваль «Книжный сад», Итальянский сад (6+)

Отмечаем столетие «Подписных изданий» на дискуссии Алены Долецкой и Михаила Иванова «Когда большие бренды устанут от книг?», презентации релиза «Петербургские профили. Извозчики, официанты, бродяжники, факельщики» с участием Льва Лурье, книжных свиданиях с Ксенией Прихотько, лекции Вики Чумы о Китае, а также концертах групп Terelya и «Ме4та».

С 4 по 6 сентября

Концерт «Чайковский. Три фортепианных концерта и Концертная фантазия», Филармония им. Шостаковича (6+)

19:00

Фронтмен российской академической среды Илья Папоян сыграет произведения Чайковского (в том числе свой специалитет — Концерт № 2!) под аккомпанемент симфонического оркестра.

Спектакль «Обыкновенное чудо», «Суббота» (16+)

Главный режиссер театра Андрей Сидельников инсценирует классику Евгения Шварца, которую вы можете помнить по экранизации Марка Захарова с Олегом Янковским, Александром Абдуловым и Евгением Леоновым.

4 и 5 сентября

Выставка «Пагубно универсален», «XX век» (6+)

В масштабный трибьют Сергею Довлатову вошли его личные вещи, графика сооснователя «Митьков» Александра Флоренского, посвященная писателю, и самиздат советского периода.

До 9 ноября

Спектакль-променад «Дом, который покинул Лев», Елагин остров (12+)

Почему в 1910 году Лев Толстой оставил свою семью, покинул поместье в Ясной Поляне и ушел в странствие? Ответят художница Этель Иошпа и хореограф Алена Смирницкая на основе биографии и дневников писателя, а также воспоминаний его современников.

4, 5 и 6 сентября

Вечеринка без названия, «Грибоедов» (18+)

00:00

Не пропустите сеты электронного экспериментатора Kito Jempere, сооснователя дуэта Simple Symmetry Sergey Lipsky и диджея с 20-летним опытом Enfant.

Вечеринка DOBRO x CRUISE, Английская набережная, 56 (18+)

23:30

Запрыгиваем на борт наших любимых устроителей речных вояжей Kuznya Cruise, чтобы зарядиться плюс вайбом у странствующего винилового лейбла Dobro. В лайн-апе — Dubsane & Васо, Iner & Oiuna, Fomichev, Babak, Infujin.

СУББОТА: 5 СЕНТЯБРЯ

Олег Нестеров
Алексей Костромин

Олег Нестеров

Концерт «Внутренний голос», Дом Радио, Невский, 62 (12+)

20:00

Скрипачка оркестра musicAeterna Ольга Артюгина и хаммерклавиристка Алла Белова объединят в одной программе венских классиков (Моцарт! Бетховен!) и их полузабытых друзей и учеников (Эберль! Гуммель!).

Паблик-ток «Олег Каравайчук. Три степени свободы», Новая сцена Александринского театра (12+)

19:00

Лидер группы «Мегаполис» Олег Нестеров поделится инсайдами о композиторе Олеге Каравайчуке и советской киномузыке.

Концерт «Золотой век Испании», концертный зал на Английской набережной (6+)

19:00

Органист мадридской Папской базилики Даниэль Сальвадор представит свою версию мелодий XVII–XVIII столетий.

Фестиваль Original Meet, Мануфактура 10/12 (0+)

Микс из выставки редких автомобилей, гастрономии (обязательно пробуем местное барбекю!) и музыки. Среди артистов, к примеру, участник «Поп-механики» Сергей Летов и фронтмен Super Collection Orchestra Ник Брусковский.

5 и 6 сентября

Вечеринка KONTRKULT x CRUISE, Английская набережная, 56 (18+)

23:30

Отправляемся на сет резидента андеграундного клуба Kontrkult и экс-лидера команды «Грибоедова» Леши Superlative.

Вечеринка «К-30 Двор», «К-30» (18+)

23:00

Ловим (возможно, последний!) шанс потанцевать на уличной тусовке. За селекцию отвечают Shutta, Shulya, Dead Moon, Brat + Knfprty.

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 6 СЕНТЯБРЯ

Лев Лурье
Валентин Блох

Лев Лурье

Концерт «На нечетной стороне», «Летний театр» в Новой Голландии (16+)

20:00

Декаданс-дуэт «Бомба-Октябрь», композитор Настасья Хрущева, лидер «Мегаполиса» Олег Нестеров, автор бэнгера Russian Girl Женя Любич, камерный хор Festino, mader nort и другие артисты презентуют композиции, посвященные обэриутам.

«Блокадная конференция», «лекторий’порт», «Севкабель Порт» (12+)

12:00

Накануне Дня памяти жертв блокады слушаем дискуссию «Новые темы и темные пятна при изучении блокады» с участием Льва Лурье.

Концерт The Dan Barnett Band, джаз-клуб Игоря Бутмана (18+)

19:30

Легенда австралийского джаза покажет, что такое свингующий тромбон.

Концерт Петра Налича, Roof Place (16+)

20:00

Сольник участника «Евровидения» 2010 года и создателя мем-хита нулевых «Gitar».

+ Идея: съездить в новое пространство «Среда».

Камерный кластер на Васильевском острове объединил гастрорезидентов, а также ритейл-, бьюти- и велнес-проекты. Так, с августа здесь работает ресторан высокой кухни Patu 11/08.

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