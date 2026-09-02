Чем заняться в Петербурге в первые выходные осени: фестиваль «Книжный сад», концерт Ильи Папояна и выставка Николая Акимова

Главные премьеры этой недели в кино: французско-бельгийский ретро-ромком «Электрический поцелуй» (18+) и испанская драма со звездой «Трех метров над уровнем неба» Марио Касасом «Изгой» (18+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.

Фестиваль «Александринский», Александринский театр, Новая сцена Александринского театра (16+)

В честь 270-летия один из старейших драматических театров страны покажет постановки из Японии, Бразилии, Ирана и Монголии, программу к 80-летию режиссера Валерия Фокина и громкую премьеру Никиты Кобелева по роману Тынянова о Грибоедове.

Маст-си этой недели: фокинский «Мейерхольд. Чужой театр» и «Сын Тенгри» — обращение к истории азиатского воина и правителя.

До 11 октября

Выставка «Николай Акимов. К 125-летию со дня рождения», Мраморный дворец Русского музея (0+)

В экспозиции — более 230 книжных иллюстраций, портретов, а также эскизов декораций и костюмов основателя Театра комедии.

До 11 января

Спектакль «Под землей», Летний театр в Новой Голландии (12+)

Панк-хореограф (ставила балет для котов и хореографию для привидений!) Ольга Цветкова создала коллаборацию с участниками Венецианской биеннале-2026 — ансамблем «Толока». Обещают обрядовый пляс, колыбельные, свадебные и меланхоличные песни.

3 и 4 сентября

Концерт The Todd Herbert Quartet, джаз-клуб Игоря Бутмана (18+)

22:00

Знакомимся с джазовой сценой Чикаго на выступлении саксофониста Тодда Херберта.

Лекция «Подвиг просвещенной благотворительности», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)

19:00

Искусствовед Татьяна Лехович расскажет, как барон Штиглиц и его семья повлияли на локальную историю прикладного искусства и декоративной графики.

+ Идея: остаться дома и смотреть лучшие сериалы сентября.

От новой версии истории Стругацких «Трудно быть богом» до продолжения обаятельного комедийного мокьюментари «Олдскул».