10 треков с вайбом Петербурга: выбор декаданс-дуэта «Бомба-Октябрь»

Simon and Garfunkel — The Only Living Boy in New York

Вася Михайлов: Дворцовая набережная, ливень хлещет как плетьми. Мы с девушкой целуемся, и это один из моих первых поцелуев. Почему-то я всю жизнь мечтал сделать это именно под дождем. Скорее всего, виновато влияние фильма «Страна садов». Получилось по-юношески жадно. Потом, промокшие до нитки, мы долго обнимались. Момент испортил появившийся из речной ряби попрошайка с историей про деньги на билет. Через пару недель мы расстались, потому что оказалось, что у нее был парень, от которого она не могла, но хотела уйти. Это уже совсем неинтересно, это я уже все забыл, а вот дождь, набережную, губы и эту песню запомнил.