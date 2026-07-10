10 треков с вайбом Петербурга: выбор декаданс-дуэта «Бомба-Октябрь»

В воскресенье, 12 июля, в баре «Юнион» пройдет концерт проекта «Бомба-Октябрь», который удачно синтезирует меланхоличную лирику и постомдернистскую деконструкцию. По просьбе редакции Собака.ru его участники — актер (вы могли видеть его в инди-драмеди «Здесь был Юра»!) Вася Михайлов и композитор Игорь Ушаков — выбрали треки, идеально подходящие духу Петерубрга.
Бонус: плейлист — в конце материала!
Radiohead — Nice Dream
Вася Михайлов: Прохладный октябрьский день. Вокруг редкие прохожие. Таврический сад. По некоторым причинам я шатаюсь в нем уже достаточно долго. Смотрю на «Башню» Вячеслава Иванова (легендарный литературно-философский салон. — Прим.ред.) и думаю, как любили и умирали поэты Серебряного века. Попадаю во временную петлю, и она меня придушивает. Вокруг настолько красиво, что мне становится неизбежно грустно. В ушах Том Йорк на повторе рассказывает о чудесных снах.
Simon and Garfunkel — The Only Living Boy in New York
Вася Михайлов: Дворцовая набережная, ливень хлещет как плетьми. Мы с девушкой целуемся, и это один из моих первых поцелуев. Почему-то я всю жизнь мечтал сделать это именно под дождем. Скорее всего, виновато влияние фильма «Страна садов». Получилось по-юношески жадно. Потом, промокшие до нитки, мы долго обнимались. Момент испортил появившийся из речной ряби попрошайка с историей про деньги на билет. Через пару недель мы расстались, потому что оказалось, что у нее был парень, от которого она не могла, но хотела уйти. Это уже совсем неинтересно, это я уже все забыл, а вот дождь, набережную, губы и эту песню запомнил.
Эминем — Lose Yourself
Вася Михайлов: Ублюдский ноябрь или декабрь, понедельник. Иду в школу на нелюбимую физику. В небе — подобие дождя и снега. На оранжево-черном MP3-плеере играет Lose Yourself, скачанный с Zaycev.net. Мир против меня, а я против него. Перехожу с нашей «дамбы» (Ленинский) на «ветерки» (Ветеранов) и еще не подозреваю, что мне устроят гоп-стоп. Плеер, телефон Alcatel и полосатая черно-белая шапка, купленная мне родителями на рынке, переходят во владение незнакомцев с перочинным ножичком. Вещи забрали, но зато оставили мне в памяти песню. И на том спасибо.
Земфира* (внесена Минюстом РФ в список иностранных агентов) — «Пальто»
Вася Михайлов: Репино. Начало марта. Идет снег. Я, влюбленный, гуляю по чавкающему льду Финского залива и пытаюсь разглядеть линию горизонта. Ноги промокают, но для меня это незаметно. Как оказалось позже, тогда я был счастлив.
A Silver Mt. Zion — 13 Angels Standing Guard ’Round the Side of Your Bed
Вася Михайлов: Несколько лет эта музыка сопровождает меня и зацикливается в плейлисте. Так было и тогда, в 2008-м: иду по Моховой, домой не хочется, под ногами — декабрьское месиво, в воздухе — ощущение, что до конца дней мне суждено страдать по кому-то или по чему-то. Весь этот питерский вайб удачно дополняла подруга-ангина. Было холодно, а я носил осеннее пальто, потому что находиться в пуховике — стыдно и некрасиво. На повторе зависли A Silver Mt. Zion, и казалось, что столько всего впереди. Сейчас есть ощущение, что многое позади.
King Krule — Baby Blue
Вася Михайлов: Февраль, люто влюблен, заходим в магазинчик на Жуковского. Берем бутыль коньяка и яблочного сока, делаем щедрый глоток и отправляемся в Таврический сад кататься на ледяной горке. На улице темно и холодно, как и в любой другой день в это время года в Петербурге. Снег кружит. Редкий, но крупный. Красиво.
Meshuggah — Broken Cog
Игорь Ушаков: Однажды поздно вечером я возвращался домой из Александринского театра и пребывал в крайне возбужденном эмоциональном состоянии (короче, устал!). Все раздражало, и нудный питерский дождик поддавал атмосферы. На Фонтанке вспомнил про новый альбом группы Meshuggah, и первая песня произвела на меня неожиданный терапевтический эффект. Как только заиграло интро, я выдохнул и почувствовал равновесие.
Robot Koch — Lyra One
Игорь Ушаков: Если вы бываете за рулем и путешествуете по ЗСД, этот трек необходим к прослушиванию. Точная локация — отрезок с вантовым мостом через Петровский фарватер к «Газпром Арене». Желательно, чтобы был летний вечер и лил дождь. Почувствуете себя героем «Бегущего по лезвию».
Palace — Heaven Up There
Игорь Ушаков: Это талисман последних двух лет моей жизни. Он умиротворяет, вдохновляет и напоминает о том, кто я такой. Послушайте этот трек, прогуливаясь по Некрасова, Жуковского, Белинского, Литейному проспекту или на набережной Фонтанки. Атмосфера этих мест — мэтч с музыкой Palace. Да и вообще рекомендую весь альбом Life After.
Peter Bjorn and John — Young Folks
Игорь Ушаков: Если окажетесь на ночной прогулке по Неве на катере, включите Peter Bjorn and John, проплывая Эрмитаж. В июне я испытал это удовольствие. Мы отдыхали большой компанией, состоящей из творческой тусовки, и когда внезапно заиграла эта композиция, я расплылся в улыбке и почувствовал себя юным счастливым человеком.
Фото на обложке: Ася Минеева.
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