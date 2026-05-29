Как техно-визионеры Kontrkult стали главными по рейвам в Петербурге (от терминала Пулково до доков Кронштадта!)

Корпорация искусств и Курехин как ролевая модель

Рейвы kontrkult — это гезамткунстверк: можно танцевать и поучаствовать в слэмах, смотреть показы мод и перформансы, послушать лекции, купить одежду и даже сделать тату. На обычных тусовках вам скучно?

Марго: Еще пару лет назад у меня были силы и настроение просто танцевать, а сейчас уже неинтересно. Массовое мероприятие должно иметь культурный вес, иначе для меня это сделка с совестью. Важно, чтобы человек знакомился с чем-то новым и расширял свое видение.

Саша: Что старички индустрии, что молодые делают одно и то же: похожие площадки, музыка, свет. То есть задача, чтобы человек пришел, выпил и ушел. Я считаю крутым, когда внутри остается не мимолетное ощущение «я побывал на тусовке», а какое-то осознание.

Марго: Например, когда мы делали ивент «При-сутствование» в храме на Минеральной улице, то попытались сблизить духовенство и зумеров. Наши техно-рейверы тогда пришли в рубашечках, клали на алтарь розы и ставили свечи.

Фиксируем тренд? Теперь остроактуальная вечеринка уже не привлечет публику исключительно лайн-апом?

Артур: Медийный артист заинтересует народ. Если же лайн-ап состоит из локальных диджеев, нужно постараться и провести хорошее промо.

Саша: Я думаю, обычные танцы были, есть и будут. Но наравне с массовым появляется иное, настоящее.

Марго: Да, уклон рейва в искусство — только наш заскок.

Как бы вы определили свою нишу в тусовочном Петербурге? Для кого работаете?

Саша: Мы точно не делаем рэп для кабанчиков. (Смеется.)

Марго: В нашем случае нефоры — база, а нормисы — что-то непривычное. Мы их приобщаем к культуре, и через пару вечеринок они уже приходят нормально одетыми. (Смеется.) Тусовки Kontrkult — для людей, открытых к новому. Мы работаем не для снобов, а для тех, кто понимает, зачем пришел в пространство с полураздолбанной лестницей и отсутствием комфортных условий. Один из самых крутых наших ивентов проходил в заброшенном советском бункере 1980-х: мы танцевали по колено в глине. А в клубе Kontrkult на Полюстровском проспекте (вторая постоянная площадка команды, открывшаяся в 2022-м. — Прим.ред.) не было пола и окон. Мы просто накидали песка и кирпичей, положили доски и налепили на окна пленку.

Нефоры — база, а нормисы — что-то непривычное.

На вас случайно не давит ответственность за то, что вы формируете представление о рейв-культуре у зумеров? То есть у тех, кто не застал вечеринки в «Грибоедове», «Доме быта», «Танцплощадке», Stackenschneider, «Кружке» и прочих местах силы.

Артур: Ко мне пока не пришло осознание, что мы влияем на культуру. Больше думаю о музыке и том, как сделать крутую тусовку.

Марго: Рейв в хороших руках. Мы серьезно фильтруем то, что даем послушать, и предлагаем мультикультурный опыт.

Тебе наверняка возразят те, кто хейтят Kontrkult за треки Платины на вечеринках.

Саша: Мы включаем рэп, потому что сами его любим. Мы вышли из хип-хопа и не любим рейверский снобизм.

Марго: Я помню, как Саша однажды поставил Пашу Техника! Тогда человек двести развернулись и ушли. (Смеется.)

Саша: Да, мы любим поугорать. Мы поняли, что не надо держать в себе то, что действительно хочешь делать.

Поделитесь с нами манифестом Kontrkult. Нестандартные локации, DIY-оформление, причудливый синтез музыки — что еще принципиально важно понимать про вашу ДНК?

Артур: Для меня главное — качество звука. Что люди приходят и говорят: здесь бочка пробивает грудь.

Марго: Kontrkult любят за демонстрацию актуального, неформального и авангардного.

Саша: Наша цель — создать корпорацию искусств, которая будет давать артистам возможность реализовываться и развиваться.

Кто вам ближе всего из контракультурщиков прошлого? Может быть обэриуты?

Саша: Маяковский.

Марго: Ненавижу Маяковского!

Саша: Еще Ленинградский рок-клуб и джазмены той эпохи. Ребята двигались красиво. Того же Давида Голощекина критиковали за то, что он исполняет джаз. А что в итоге? Он создал свой ансамбль и открыл филармонию в центре Петербурга. Кайф!

Марго: Я бы скорее сравнила нас с Сергеем Курехиным и его опытом соединения искусств. Или со школой мусорных ведер (художественное направление в США в начале ХХ века. — Прим.ред.): они крутые ребята, которые обращали внимание на малозаметные проявления повседневности.

Саша: Думаю, символично, что мы занимаемся электронной музыкой в городе, где зародился этот жанр. Лет десять назад папа отвел меня на концерт в Политех, и там я впервые узнал об одном гениальном выпускнике Политеха: физик-акустик, музыкант, изобретатель Лев Термен в 1920-е изобрел терменвокс, первый в мире электронный инструмент.

Получается, Kontrkult — наследники Термена?

Саша: Забавно, первый проект Kontrkult как раз назывался nasledie.