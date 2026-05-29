Как техно-визионеры Kontrkult стали главными по рейвам в Петербурге (от терминала Пулково до доков Кронштадта!)

Техно-визионеры Kontrkult — лауреаты премии Собака.ru «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2026 в номинации «Музыка» и законодатели мод ночной жизни Петербурга (читай: повинны в незаконно хорошем звуке и вкусе главных рейвов города)! Стартовали на тусовочном пепелище сразу после ковида — в итоге запатентовали формат поп-ап-тус в эпических локациях (от терминала Пулково до доков Кронштадта!) и переоткрыли хард-техно для зумеров (хард-биты Леши Superlative и Миши Sixxxseven соседствуют с треками Платины и Глюкозы!). А еще Kontrkult бодро заходит на поле совриска — не только объединяет на своих ивентах вернисажи и лютый трэп-дэнс (в референсах — «Школа мусорных ведер» и «Поп-механика» Сергея Курехина!), но и проводит перформансы на Новой сцене Александринки (вместе со звездой петербургской техно-сцены Kito Jempere!).
Так что не удивляйтесь, если увидите в толпе контркультурщиков идеолога модельного панк-агентства Lumpen Авдотью Александрову и хип-хоп-артистку Baby Cute — не надо их спасать, они там, где хотят быть!
Идеолог проекта Маргарита Котельникова, его CEO Александр Романов и технический директор Артур Роос вызвали команду Собака.ru на стрелку в самую криповую заброшку «Красного треугольника». Честно, мы готовились к диджей-баттлу, а в итоге узнали все про запуск букинг-агентства и совриск-лаборатории НИИ «Куколка» (эксклюзив!), вписались в подготовку культового рейв-феста «Отдых 24» (с 29 по 30 августа!) и почти согласились отправиться на тусовку на МКС (просто космос!).
Корпорация искусств и Курехин как ролевая модель
Рейвы kontrkult — это гезамткунстверк: можно танцевать и поучаствовать в слэмах, смотреть показы мод и перформансы, послушать лекции, купить одежду и даже сделать тату. На обычных тусовках вам скучно?
Марго: Еще пару лет назад у меня были силы и настроение просто танцевать, а сейчас уже неинтересно. Массовое мероприятие должно иметь культурный вес, иначе для меня это сделка с совестью. Важно, чтобы человек знакомился с чем-то новым и расширял свое видение.
Саша: Что старички индустрии, что молодые делают одно и то же: похожие площадки, музыка, свет. То есть задача, чтобы человек пришел, выпил и ушел. Я считаю крутым, когда внутри остается не мимолетное ощущение «я побывал на тусовке», а какое-то осознание.
Марго: Например, когда мы делали ивент «При-сутствование» в храме на Минеральной улице, то попытались сблизить духовенство и зумеров. Наши техно-рейверы тогда пришли в рубашечках, клали на алтарь розы и ставили свечи.
Фиксируем тренд? Теперь остроактуальная вечеринка уже не привлечет публику исключительно лайн-апом?
Артур: Медийный артист заинтересует народ. Если же лайн-ап состоит из локальных диджеев, нужно постараться и провести хорошее промо.
Саша: Я думаю, обычные танцы были, есть и будут. Но наравне с массовым появляется иное, настоящее.
Марго: Да, уклон рейва в искусство — только наш заскок.
Как бы вы определили свою нишу в тусовочном Петербурге? Для кого работаете?
Саша: Мы точно не делаем рэп для кабанчиков. (Смеется.)
Марго: В нашем случае нефоры — база, а нормисы — что-то непривычное. Мы их приобщаем к культуре, и через пару вечеринок они уже приходят нормально одетыми. (Смеется.) Тусовки Kontrkult — для людей, открытых к новому. Мы работаем не для снобов, а для тех, кто понимает, зачем пришел в пространство с полураздолбанной лестницей и отсутствием комфортных условий. Один из самых крутых наших ивентов проходил в заброшенном советском бункере 1980-х: мы танцевали по колено в глине. А в клубе Kontrkult на Полюстровском проспекте (вторая постоянная площадка команды, открывшаяся в 2022-м. — Прим.ред.) не было пола и окон. Мы просто накидали песка и кирпичей, положили доски и налепили на окна пленку.
На вас случайно не давит ответственность за то, что вы формируете представление о рейв-культуре у зумеров? То есть у тех, кто не застал вечеринки в «Грибоедове», «Доме быта», «Танцплощадке», Stackenschneider, «Кружке» и прочих местах силы.
Артур: Ко мне пока не пришло осознание, что мы влияем на культуру. Больше думаю о музыке и том, как сделать крутую тусовку.
Марго: Рейв в хороших руках. Мы серьезно фильтруем то, что даем послушать, и предлагаем мультикультурный опыт.
Тебе наверняка возразят те, кто хейтят Kontrkult за треки Платины на вечеринках.
Саша: Мы включаем рэп, потому что сами его любим. Мы вышли из хип-хопа и не любим рейверский снобизм.
Марго: Я помню, как Саша однажды поставил Пашу Техника! Тогда человек двести развернулись и ушли. (Смеется.)
Саша: Да, мы любим поугорать. Мы поняли, что не надо держать в себе то, что действительно хочешь делать.
Поделитесь с нами манифестом Kontrkult. Нестандартные локации, DIY-оформление, причудливый синтез музыки — что еще принципиально важно понимать про вашу ДНК?
Артур: Для меня главное — качество звука. Что люди приходят и говорят: здесь бочка пробивает грудь.
Марго: Kontrkult любят за демонстрацию актуального, неформального и авангардного.
Саша: Наша цель — создать корпорацию искусств, которая будет давать артистам возможность реализовываться и развиваться.
Кто вам ближе всего из контракультурщиков прошлого? Может быть обэриуты?
Саша: Маяковский.
Марго: Ненавижу Маяковского!
Саша: Еще Ленинградский рок-клуб и джазмены той эпохи. Ребята двигались красиво. Того же Давида Голощекина критиковали за то, что он исполняет джаз. А что в итоге? Он создал свой ансамбль и открыл филармонию в центре Петербурга. Кайф!
Марго: Я бы скорее сравнила нас с Сергеем Курехиным и его опытом соединения искусств. Или со школой мусорных ведер (художественное направление в США в начале ХХ века. — Прим.ред.): они крутые ребята, которые обращали внимание на малозаметные проявления повседневности.
Саша: Думаю, символично, что мы занимаемся электронной музыкой в городе, где зародился этот жанр. Лет десять назад папа отвел меня на концерт в Политех, и там я впервые узнал об одном гениальном выпускнике Политеха: физик-акустик, музыкант, изобретатель Лев Термен в 1920-е изобрел терменвокс, первый в мире электронный инструмент.
Получается, Kontrkult — наследники Термена?
Саша: Забавно, первый проект Kontrkult как раз назывался nasledie.
На Маргарите Котельниковой: футболка VETEMENTS (ДЛТ)
Почему экскурсия по пещере лучше афтепати, а рэп — это исток
Хотим погрузиться в ваш лор. Что из культуры было для вас магистральным?
Марго: Из музыки — альбом Мадонны «Erotica», группа $uicideBoy$ и Yung Lean с его лайвом трека Kyoto, записанным чуть ли не на диктофон. В целом в моей ДНК — французская новая волна, битники, гранж, южная готика, эпоха Tumblr и, конечно, Баухаус. Сейчас, когда я продумываю, как будет выглядеть пространство нашей тусовки, стараюсь следовать их правилам: двигаться от общего к частному, видеть крупные фигуры и их соотношение, работать по правилу комплементарности цветов и нежно относиться к пропорциям.
Артур: Мой вкус сформировала старшая сестра. У нее была открытость к любым исполнителям. Летом она приезжала ко мне из Питера и давала послушать то, что считалось модным в 2010-х — например, DJ Smash и всякие вещи в жанре R&B. Так я полюбил ритмичную музыку.
Саша: У меня очень консервативные родители, поэтому долгое время я слушал только классику, джаз и оперу. В 14 лет после уроков подружка познакомила со Skrillex и дабстепом, и я сказал: «Да ну нахрен! Это что за звуки?» Буквально за полгода я прошерстил весь EDM и захотел стать диджеем. В моем плейлисте тогда были Tropkillaz, Yellow Claw, $uicideBoy$, Boulevard Depo, Pharaoh и Скриптонит.
На вечеринках Kontkult мы слышали буквально все: Глюкозу в новом амплуа техно-диджейки, мрачного рэп-артиста с миллионной аудиторией 9mice, сооснователя Mutabor и Arma17 Наташу Abelle. А что в ваших личных плейлистах?
Артур: Нет рамок. Могу включить разное — от Михаила Круга до последних релизов немецкой электронной сцены. Единственное, сильно не люблю EDM, ну и драм-н-бейс — не для меня.
Саша: Я года три-четыре назад мог гулять под техно-сетики. Сейчас больше на рэпе. Нравятся альбомы Хаски «сбчь жзнь» и «Хошхоног».
Марго: Однажды Саша поставил его трек «Мир мух» в бизнес-такси, и нас из него выгнали.
Саша: (Смеется.). Еще иногда у меня играет абстрактная музыка или классика. Шостакович — это круто.
Марго: Свиридов — тоже топ. Мой список: $uicideBoy$, Massive Attack, Boulevard Depo, Kito Jempere, Yung Lean, Portishead, A$AP Rocky. Я росла на рок-музыке, и мои вкусы формировали Metallica, Placebo и Type O Negative. Главное открытие последних лет — шотландская группа из 1980-х Cocteau Twins. Рекомендую! Послушала у них абсолютно все.
Где тусовались будущие сооснователи Kontrkult?
Саша: В моей жизни клубы появились, когда мы запустили свои вечеринки. Сначала мы двигались по наитию, а потом начали изучать, как устроена индустрия. Самые приятные воспоминания связаны с «Изичем» (в разгар пандемии сдвинул тусовочный центр с Конюшенной площади на Финбан, прославился чайной комнатой и синтезировал рейв с перфомансами, медитациями и бильярдом. — Прим.ред.). Оказавшись там, я понял, какую аудиторию хочу видеть в Kontrkult. Там собирались стилевые нетакусики, которые горели творчеством.
Марго: Я тоже начала активно тусоваться, только когда мы стартовали. Но вообще-то моим первым клубом была «Танцплощадка» (проект патриархов танцевального дела Александра Берковского и Кирилла Иванова из группы «СБПЧ», в котором богема и буржуазия встречались, чтобы послушать хаус, диско и экзотику среди пальм и венецианской штукатурки. — Прим.ред.). Тогда я только переехала в Петербург, и у меня совсем не было знакомых. В Новый год я встретила куранты на Дворцовой, а потом пошла в «Танцплощадку», до пяти утра пила шампанское и кружилась под Уитни Хьюстон. Это было счастье!
Артур: Я, наоборот, тусуюсь уже давно и в разных странах. Много всего посетил в Барселоне и Берлине. Например, Tresor и Berghain. Из российских клубов начинал с Mosaique — там сформировалось мое видение, RAF25 привил мне любовь к хардовому звуку, а «Кислоты» дали почувствовать энергию, равной которой нет нигде в мире.
Идеальный отдых для вас сейчас — какой он?
Артур: Взять билеты в незнакомую локацию и изучать, что там происходит.
Саша: Я обожаю после мероприятий на два-три дня уехать в Репино или Выборг. Даже недавно выкладывал пост: «А вы знаете, что поездки за город намного полезнее афтычей?» (Смеется.)
Марго: Я отдыхаю не только на природе, но и в музеях. В Петербурге больше всего наполняюсь галереей Марины Гисич и Генеральным штабом Эрмитажа. Совсем недавно поняла, что мне больше всего интересны импрессионисты.
Саша: Еще мы любим куда-нибудь залезть. Я на днях побывал в подземных речках Москвы, а две недели назад мы с Марго подключались к созвону из пещеры (Смеется.).
Александр Романов
Катарсис (и благодать!) в Пулкове и на сете Глюкозы
Мне кажется, или я видела у вас на тусовке создательницу агентства Lumpen Авдотью Александрову? Часто ли к вам приходят селебрити?
Марго: Да, ее муж Shaka (Даниил Кондратьев. — Прим.ред.) у нас выступал.
Саша: К нам заглядывали и артистка «Газгольдера» Baby Cute, и модель Саша Траутвейн.
Марго: Прикольные ребята попадаются, но суперзвезд типа Джорджа Клуни пока не было.
Какой сет Kontrkult запомнился вам больше всего?
Марго: В 2021 году мы привозили из Казани лейбл Get Busy. У них получилось суперкрутое трехчасовое выступление. Наш 24-часовой рейв с командой «Грибоедова» в доках Кронштадта, фестиваль «Отдых24», на котором выступила Глюкоза: она возникла в его лайн-апе очень органично.
Саша: Мы с Марго ели блинчики, и я наткнулся на ее трек (Смеется.).
Марго: Причем когда мы созванивались с ее менеджером, он рассказал, что вечеринки Глюкозы под названием Cosa Nostra делали по лекалам Kontrkult.
Саша: Еще я бы тут упомянул запуск первой площадки Kontrkult, где играл дуэт Partia! В 2021-м мы вместе с Марго и Артуром работали в клубе на Конюшенной, но проект поменял концепцию. Когда нас просто выставили на улицу, пришла мысль: «Почему бы не открыть свое место?» Мы нашли огромный кирпичный ангар на Московском проспекте. Там была дырка в потолке…
Маргарита: И в крыше! Приходилось работать чуть ли не круглосуточно, без отопления и удобств, но мы сделали все сами — вплоть до электрики и сантехники.
А бывал ли у вас момент катарсиса на своих тусовках?
Саша: Он наконец случился в этом году на Новой сцене Александринского театра во время перформанса «Закат на спицы-улицы упал», который мы делали с Kito Jempere. Зрители наблюдали музыкальное и пластическое путешествие по фазам сна: от быстрой — к медленной. Пик произошел, когда толпа выплеснула эмоции и закричала посреди моего сета.
В прошлом подобное бывало в 2024-м на ивенте «При-сутствование» в храме на Минеральной, где мы организовали выставку-размышление о вере, фортепьянный лайв и сет. Катарсис — это когда ты видишь перед собой 600 человек, сзади тебя — алтарь, а над головой — потрясающие своды.
Артур: Я вспоминаю свой день рождения на тусовке Kult два года назад. В три часа ночи ко мне подошел Саша и сказал: «Людей так много, что мы закрываем вход!», и я ответил: «О, да!» Атмосфера тогда реально была невероятной.
Марго: У меня с катарсисом ассоциируется первая персональная выставка Ethics+Aesthetics. Она прошла 2022-м в нашем клубе на Московском, и специально для нее я написала картину «Плоть-смерть-дьявол». Это далось мне огромной кровью, и я работала с температурой 39, а после выставки просто села и разрыдалась. Второй похожий момент был, когда мы организовали рейв+фэшн-показ в неработающем терминале аэропорта «Пулково-2». До последнего момента у меня тряслись поджилки, и я гоняла по площадке с папкой документов…
Саша: Это я гонял с папкой документов!
Марго: Их было две.
Саша: Восемь!
Марго: Короче, катарсис произошел, когда я увидела розовый рассвет и летящий самолет. Затем третий раз был во время трека Harmony Глюкозы в Кронштадте. Есть даже видео, где я оборачиваюсь, на танцполе 2000 человек, и в моих глазах немой вопрос: «Неужели мы целый месяц умирали не просто так?!» И последнее — когда я вышла на поклон на Новой сцене Александринского театра. Обычно я серый кардинал вечеринок, а тут впервые лично получила благодарность. В моменте я закрыла глаза и почувствовала: «Вау, вот это благодать!»
На Артуре Роосе: рубашка VETEMENTS (ДЛТ), тренч RAW STORAGE
Рейв на МКС и (вау-новость!) запуск лейбла
Пофантазируем: чем бы вы занимались, если бы не Kontrkult?
Саша: В параллельной вселенной, где мы с Марго и Артуром не встретились, я бы все равно увлекался творчеством. Может, стал бы актером, скульптором или рэпером.
Марго: Я бы писала холсты и сто процентов продолжала заниматься режиссурой.
Артур: В моем случае можно даже не фантазировать. Помимо Kontrkult я участвую в других проектах, где работаю звукорежиссером. Ну и стараюсь успевать воспитывать детей (Смеется.).
Где вы мечтаете провести вечеринку?
Марго: На МКС!
Саша: Но есть места и в Питере. Среди них — цирк на Фонтанке.
Марго: Меня интересует продвижение на более официальном уровне. Когда то, что мы считаем настоящим, становится массовым, можно говорить о серьезном культурном влиянии. Например, я хочу устроить событие на Красной или Дворцовой площади.
Почти как Prodigy в 1997-м!
Марго: Именно! Или на сценах больших театров.
Саша: Вообще, есть крутая площадка Red Rocks в Колорадо. Когда я впервые знакомился с электронной музыкой, увидел там выступление Skrillex. Две огромных скалы, амфитеатр почти 10 тысяч человек и сцена. Максимально массово!
Какие тусовки нужны Петербургу сегодня?
Марго: Важно создавать комфортные условия для разных людей: не только для тех, кто веселится ночью, но и днем. Не фокусироваться только на тех, кто приходит ради музыки, но и ради общения.
Кофейные рейвы!
Марго: Скорее вечеринки со спокойной и легкой музыкой. Не хватает олдскульных хип-хоп- и приличных поп-тусовок. Совсем нет классического электро. Вообще, я отношусь с критикой только к вечеринкам, где торгуют лицом, — такого хотелось бы поменьше.
Саша: В Петербурге в целом мало мест, где комфортно зумерам. Да, недавно открылась резиденция «К-30», но это спот для взрослых людей, и у него вайб концертной площадки. Там не получится повеселиться и побегать — остановит охранник.
Что вы считаете для себя потолком в индустрии развлечений?
Марго: Например, проводить концерты. Наш зритель изголодался по большим артистам.
Саша: А я думаю, можно будет говорить про потолок где-нибудь после 47 тура. Мы постоянно меняемся, и каждый раз перед нами новый вызов. Например, за последние два года мы провели много ивентов и почувствовали, что стала теряться их эксклюзивность. Теперь будем переходить на другой формат: вместо небольших тусовок на заброшках на 700 человек — знаковые массовые мероприятия с сильным наполнением и концептом.
Масштабно! А какие у Kontrkult планы на ближайшие пять лет?
Саша: Две недели назад мы запустили букинг-агентство с десятью резидентами Kontrkult: в их числе я (Nienshanz. — Прим.ред.), Matrix of Fate, Siberra, Victor Nagaev, Superlative, Partia, DJ XNX, Sixxxseven, Panorama Channel и Mvrlya. Пока что получили почти 30 заявок и планируем расти дальше. В процессе подготовки наш лейбл и третий флагманский фестиваль «Отдых24», который пройдет с 29 по 30 августа. После планируем поехать в тур по России и Азии — Китаю, Японии, Таиланду, Вьетнаму.
Марго: Вместе с командой моих друзей из перформанса «Закат на спицы-улицы упал» я запускаю собственную лабораторию свободных искусств — НИИ «Куколка». Сейчас мы ищем для нее площадку и параллельно снимаем короткий метр в стиле «Порожденного» Мериджа. Вообще, в этом проекте мы будем заниматься визуальными исследованиями, пластическими и драматическими постановками, выставками и творческими вечерами по типу просмотра телешоу MTV или читки стихов Маршака. Из ближайших планов — в августе покажем две экспозиции: в Екатерининском собрании и на фестивале «Отдых24», который упомянул Саша.
Важно! Команда Kontrkult сфотографирована на бывшем заводе «Красный треугольник» — 150 корпусов, построенных с 1860 по 1917 год, когда-то производили первые в мире шины из синтетического каучука, а сейчас это крупнейшая заброшенная промзона Петербурга.
Как стать частью Kontrkult и сколько стоит рейв
Хотим узнать, из кого сейчас состоит комьюнити Kontrkult и как к вам можно присоединиться. Давайте по порядку: кто отвечает за визуальную часть?
Марго: У нас есть постоянный состав продакшна: я, арт-директор Matrix Of Fate и видеомейкер Оля Лякс. Мы отвечаем за продвижение: создаем концепты, сеттинги и продукты графического дизайна. Декорациями занимается специальная группа в связке с монтажниками, а мы направляем их.
Саша: Ну а попасть к нам несложно: напишите нам в мессенджере, контакты указаны в шапке телеграм-канала Kontrkult.
А как отбираете художников для выставок?
Марго: У нашего куратора Миши Sixxxseven есть свой набор любимых авторов. Я периодически хожу на выставки и поп-апы, плюс отсматриваю заявки, которые мне отправляют лично. Есть несколько критериев отбора: во-первых, совпадение по стилистике. Это должен быть человек, который не боится нонконформизма и гранжа. Во-вторых, я не могу представить у нас работы уровня художки. Важно, чтобы у автора была поставлена рука, он имел понимание цвета, линии, пятна. Не люблю дилетантов.
Кто ваши арт-селебрити?
Марго: Певец макабрических образов и апологет эмо-кор-эстетики с театральным бэкграундом Никита Пирумов, мастер по металлу и стеклу, отливающий прозрачные корсеты Сергей Коста (он же автор суперлука Марии Миногаровой на обложке Собака.ru. — Прим.ред.), а еще режиссер лиминальных видео, соосновательница арт-группы ROMB и участница «Third Place Art Fair»-2024 Александра Cоко.
Кажется, следующим в списке должен стать Покрас Лампас — ваш сосед по офису в «Вавилов Лофте».
Саша: Я все жду, когда мы с ним пересечемся, чтобы сказать: «Братишка, давай к нам!» (Смеется.).
Что насчет диджеев? Как оказаться в вашем лайн-апе?
Саша: Это может случиться рандомно. Когда мы были еще совсем малышами, в 2022 году, нам прислал свой сет Victor Nagaev. Я послушал и подумал: «Ничего себе!» Это было совсем не похоже на классические миксы электронной музыки. У него был интересный отбор мелодичного техно с вокалом, было видно, что проделана большая работа. Сейчас он наша звездочка и самый продаваемый артист Kontrkult.
Кто еще среди звездных резидентов?
Саша: Я бы назвал Лену Siberra и ребят, которые перешли к нам, когда закрылся клуб «Грибоедов»: Лешу Superlative и Мишу Sixxxseven.
Есть ли у вас жанровые ограничения?
Саша: В основном у нас играет прямая бочка и различная альтернативная электроника, но в целом ограничений нет: мы делаем и рок-, и рэп-тусовки. Главное — не драм-н-бейс и не памп.
Марго: Я бы поправила: мы занимаемся активной электронной музыкой. С нами будет сложно ребятам, играющим в более спокойных жанрах.
Теперь разберемся с брендами. Кто и как появляется на маркетах?
Марго: Мы объявляем опен-коллы, и Matrix Of Fate занимается отбором. Чаще всего сотрудничаем с локальными авторами, которые актуально и оригинально работают с материалами.
Саша: Например, бренд LICÈLIUM — красавчики с абстрактной и авангардной стилистикой. Они начинали с того, что брали шмотки из винтажек и с помощью красок и трафаретов наносили на них принты.
Расскажите про перформеров.
Марго: Пластикой у нас заведует Александра Киселева.
Саша: Мы познакомились давно, когда оба занимались в театральной студии. Только я бросил, а Саша продолжила и поступила на актрису.
Марго: Еще я бы выделила Елену Жива и ее «Русский сакральный перформанс». Со свечой в руках она вела за собой толпу рейверов и пела народные песни. Меня это завораживало.
Кому вы точно не дадите рупор?
Марго: Тем, кто гонится за капиталистическими ценностями, хочет расхайпиться и не соответствует моим субъективным крестьянским ценностям (Смеется.).
Саша: В то же время у нас выступал 9mice!
Марго: Да, это, конечно... [абсурд].
Сколько стоит провести вечеринку?
Саша: Наш первый поп-ап, неоготический бал, встало в 160 тысяч рублей. Потом ивенты доросли до 300-500 тысяч. Сейчас один-два миллиона. И, по-моему, предела нет.
Марго: Плюс у нас теперь огромная команда. Когда мы были мелкими, не надо было думать про большие зарплаты. Сейчас, когда люди отдают этому полный рабочий день, всех надо кормить.
Саша: Да, 15 человек получают гонорары проектно, а те, кто работают 24/7, в штате и на зарплате. Плюс на каждой тусовке ты должен подумать про налоги, ЧОП и скорую.
Хорошо, а что насчет окупаемости? Проект Kontrkult вас кормит?
Саша: Да.
Текст: ЕЛИЗАВЕТА ВЕЛЬЯМИНОВА, ДАРЬЯ ГЛАДКИХ
Фото: РОМАН ЕРМОЛАЕВ
Продюсер: ДАРЬЯ ВЕНГЕРСКАЯ
Стиль: ВАДИМ ДУРОВ
Визаж и волосы: МАРИЯ ШВЕЦ
Свет: ИВАН ВОЛКОВ, ПАВЕЛ ЗНАМЕНСКИЙ, РАВИЛЬ ИСЛАМОВ OCTA LIGHT
Ретушь: СОФЬЯ ПОЛЯКОВА
Ассистент продюсера: АЛЕНА ЧИРКОВА
Асистент стилиста: ВАЛЕРИЯ ЗЕЛЕНАЯ
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