Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Мода
  • Герои
Герои

Поделиться:

Александар Радойичич — герой обложки (и диджитал-кавера!) сентябрьского номера Собака.ru!

Как взломать код истории, не вмешиваясь в ход истории? В коллекцию сериалов Wink Originals «Слово пацана» и «Фишер» врывается сентябрьская мегапремьера «Трудно быть богом» (смотрим в онлайн-кинотеатре Wink с 3 сентября!) — 10 серий по мотивам культовой классики братьев Стругацких (ленинградские фантасты с обэриу-аурой!). Каст — от Бондарчука и Исаковой до Безрукова, Ярмольника и Кологривого. Декорация — самая амбициозная в русском кинематографе: построили под Москвой средневековый город на 6,5 гектарах. Главная роль — у сверхновой звезды Александара Радойичича: таинственный дон Румата Эсторский прибывает с миссией Института экспериментальной истории в Арканар, и космическая одиссея начинается. Если это не заявка на главный блокбастер осени, то что это?

На Александаре: куртка MKI MIYUKI ZOKU, шорты ALPINESTARS RSRV, кроссовки ROMBAUT (все — Studio Slow)
Фото: Василий Швецов

На Александаре: куртка MKI MIYUKI ZOKU, шорты ALPINESTARS RSRV, кроссовки ROMBAUT (все — Studio Slow)

На Александаре: лонгслив ILYA ARKHANGELSKII
Фото: Василий Швецов

На Александаре: лонгслив ILYA ARKHANGELSKII

По просьбе редакции Собака.ru Радойичич провел нам экскурсию по всем 48 зданиям и бассейнам Арканара (скульптуру «Воин на пуме» высотой 17 метров и весом 20 тонн стоило бы выставить на Cosmoscow!). А еще Александар ненавязчиво затизерил героев сентябрьского модного номера Собака.ru, посвященного русскому кутюру и кастому. Сначала пробрался в средневековые залы в абстракционистском лонгсливе с вырезом-оммажем Лучо Фонтана от виртуоза авангардного кутюра Ильи Архангельского. Ну а следом оседлал ту самую пуму в легионерском шлеме, созданном вундеркиндом русской модистики Вероникой Кравченко (новейшая реинкарнация Филиппа Трейси!). 

На Александаре: куртка MKI MIYUKI ZOKU, шорты ALPINESTARS RSRV, кроссовки ROMBAUT (все — Studio Slow)
Фото: Василий Швецов

На Александаре: куртка MKI MIYUKI ZOKU, шорты ALPINESTARS RSRV, кроссовки ROMBAUT (все — Studio Slow)

На Александаре: кастомный свитер ЛАРИСА ШИШИНА
Фото: Василий Швецов

На Александаре: кастомный свитер ЛАРИСА ШИШИНА

На Александаре: шлем VERONIKA KRAVCHENKO, лонгслив SAINT MICHAEL
Фото: Василий Швецов

На Александаре: шлем VERONIKA KRAVCHENKO, лонгслив SAINT MICHAEL

На Александаре: лонгслив SAINT MICHAEL, шорты ALPINESTARS RSRV, (все — Studio Slow), лоферы PRINCIPE DI BOLOGNA (NO ONE)
Фото: Василий Швецов

На Александаре: лонгслив SAINT MICHAEL, шорты ALPINESTARS RSRV, (все — Studio Slow), лоферы PRINCIPE DI BOLOGNA (NO ONE)

На Александаре: лонгслив SAINT MICHAEL
Фото: Василий Швецов

На Александаре: лонгслив SAINT MICHAEL

На Александаре: джинсы KIDSUPER (Studio Slow), туфли PREMIATA (NO ONE)
Фото: Василий Швецов

На Александаре: джинсы KIDSUPER (Studio Slow), туфли PREMIATA (NO ONE)

На Александаре: лонгслив SAINT MICHAEL, шорты ALPINESTARS RSRV, (все — Studio Slow), лоферы PRINCIPE DI BOLOGNA (NO ONE)
Фото: Василий Швецов

На Александаре: лонгслив SAINT MICHAEL, шорты ALPINESTARS RSRV, (все — Studio Slow), лоферы PRINCIPE DI BOLOGNA (NO ONE)

На Александаре: футболка CHERNIM_CHERNO
Фото: Василий Швецов

На Александаре: футболка CHERNIM_CHERNO

На Александаре: лонгслив ILYA ARKHANGELSKII, ремень COPERNI
Фото: Василий Швецов

На Александаре: лонгслив ILYA ARKHANGELSKII, ремень COPERNI

Поговорил с другом Александаром фронтмен одного из самых кассовых фильмов в истории нового русского кино (эпопея «Холоп»!) Милош Бикович. Тизер: лучшая реклама Сербии в России — это, конечно, сербские актеры. 

Александар Радойичич

Рассказывает Милошу Биковичу о съемках «Трудно быть богом»

Мой герой в «Трудно быть богом» — пришелец, чужак, и в этом между мной и доном Руматой есть некоторая символическая связь. Представь себе сцену: актер-серб пытается говорить на русском со съемочной группой в иранской пустыне. На съемках в Иране — стабильно плюс 40 в тени. А еще песчаные бури! Я думал, что ничего более эпичного быть уже не может — зороастрийские города, остров Кешм в Персидском заливе, — но потом мы увидели декорации, построенные для «Трудно быть богом» в Подмосковье. И Арканар, и спрятанная в нем космическая станция выглядели настолько убедительно, что в какой‑то момент я начал теряться: мне казалось — всё, я живу в этой истории, и другой реальности не существует. Кроме того, для всей съемочной группы «Трудно быть богом» проводили занятия по футурологии и медиевистике. А художников сериала консультировали астрофизики, ботаники, религиоведы. Продюсеры продумали абсолютно каждую деталь: например, плащ моего дона Руматы цитирует хитиновые чешуйки панциря доисторического членистоногого трилобита.

На Александаре: лонгслив ILYA ARKHANGELSKII
Фото: Василий Швецов

На Александаре: лонгслив ILYA ARKHANGELSKII

Фото: Василий Швецов
На Александаре: футболка и брюки CHERNIM_CHERNO, туфли FABI (NO ONE)
Фото: Василий Швецов

На Александаре: футболка и брюки CHERNIM_CHERNO, туфли FABI (NO ONE)

На Александаре: кастомный свитер ЛАРИСА ШИШИНА
Фото: Василий Швецов

На Александаре: кастомный свитер ЛАРИСА ШИШИНА

На Александаре: куртка MKI MIYUKI ZOKU (Studio Slow)
Фото: Василий Швецов

На Александаре: куртка MKI MIYUKI ZOKU (Studio Slow)

Фото: Василий Швецов
На Александаре: футболка и брюки CHERNIM_CHERNO
Фото: Василий Швецов

На Александаре: футболка и брюки CHERNIM_CHERNO

Фото: Василий Швецов
На Александаре: куртка MKI MIYUKI ZOKU, балаклава HELIOT EMIL (все — Studio Slow)
Фото: Василий Швецов

На Александаре: куртка MKI MIYUKI ZOKU, балаклава HELIOT EMIL (все — Studio Slow)

Фото: Василий Швецов
На Александаре: кастомный свитер ЛАРИСА ШИШИНА
Фото: Василий Швецов

На Александаре: кастомный свитер ЛАРИСА ШИШИНА

Полное интервью Милоша Биковича с Александаром Радойичичем читайте в сентябрьском номере и (совсем скоро!) на сайте Собака.ru!

Фото: Василий Швецов

Главный редактор: Яна Милорадовская

Креативный директор: Ксения Гощицкая

Стиль: Семен Уткин

Продюсер: Дарья Венгерская

Визаж и волосы: Мару Ловэ

Ассистент стилиста: Эвелина Глушкова

Ассистенты продюсера: Николай Торпогосов, Юлия Пыткина, София Тевелева

Свет: Костя Терентьев, Еужиниу Барабаш Gromov rental 

Ретушь: Анастасия Суворова

Стажер стилиста: Кристина Ермолаева

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: