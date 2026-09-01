Александар Радойичич

Рассказывает Милошу Биковичу о съемках «Трудно быть богом»

Мой герой в «Трудно быть богом» — пришелец, чужак, и в этом между мной и доном Руматой есть некоторая символическая связь. Представь себе сцену: актер-серб пытается говорить на русском со съемочной группой в иранской пустыне. На съемках в Иране — стабильно плюс 40 в тени. А еще песчаные бури! Я думал, что ничего более эпичного быть уже не может — зороастрийские города, остров Кешм в Персидском заливе, — но потом мы увидели декорации, построенные для «Трудно быть богом» в Подмосковье. И Арканар, и спрятанная в нем космическая станция выглядели настолько убедительно, что в какой‑то момент я начал теряться: мне казалось — всё, я живу в этой истории, и другой реальности не существует. Кроме того, для всей съемочной группы «Трудно быть богом» проводили занятия по футурологии и медиевистике. А художников сериала консультировали астрофизики, ботаники, религиоведы. Продюсеры продумали абсолютно каждую деталь: например, плащ моего дона Руматы цитирует хитиновые чешуйки панциря доисторического членистоногого трилобита.