Александар Радойичич

Как взломать код истории, не вмешиваясь в ход истории? В коллекцию сериалов Wink Originals «Слово пацана» и «Фишер» врывается сентябрьская мегапремьера «Трудно быть богом» (смотрим в онлайн-кинотеатре Wink с 3 сентября!) — 10 серий по мотивам культовой классики братьев Стругацких (ленинградские фантасты с обэриу-аурой!). Каст — от Бондарчука и Исаковой до Безрукова, Ярмольника и Кологривого. Декорация — самая амбициозная в русском кинематографе: построили под Москвой средневековый город на 6,5 гектарах. Главная роль — у сверхновой звезды Александара Радойичича: таинственный дон Румата Эсторский прибывает с миссией Института экспериментальной истории в Арканар, и космическая одиссея начинается. Если это не заявка на главный блокбастер осени, то что это?
По просьбе редакции Собака.ru Радойичич провел нам экскурсию по всем 48 зданиям и бассейнам Арканара (скульптуру «Воин на пуме» высотой 17 метров и весом 20 тонн стоило бы выставить на Cosmoscow!). А еще Александар ненавязчиво затизерил героев сентябрьского модного номера Собака.ru, посвященного русскому кутюру и кастому. Сначала пробрался в средневековые залы в абстракционистском лонгсливе с вырезом-оммажем Лучо Фонтана от виртуоза авангардного кутюра Ильи Архангельского. Ну а следом оседлал ту самую пуму в легионерском шлеме, созданном вундеркиндом русской модистики Вероникой Кравченко (новейшая реинкарнация Филиппа Трейси!).
На Александаре: куртка MKI MIYUKI ZOKU, шорты ALPINESTARS RSRV, кроссовки ROMBAUT (все — Studio Slow)
На Александаре: кастомный свитер ЛАРИСА ШИШИНА
На Александаре: шлем VERONIKA KRAVCHENKO, лонгслив SAINT MICHAEL
На Александаре: лонгслив SAINT MICHAEL, шорты ALPINESTARS RSRV, (все — Studio Slow), лоферы PRINCIPE DI BOLOGNA (NO ONE)
На Александаре: лонгслив SAINT MICHAEL
На Александаре: джинсы KIDSUPER (Studio Slow), туфли PREMIATA (NO ONE)
На Александаре: лонгслив SAINT MICHAEL, шорты ALPINESTARS RSRV, (все — Studio Slow), лоферы PRINCIPE DI BOLOGNA (NO ONE)
На Александаре: футболка CHERNIM_CHERNO
На Александаре: лонгслив ILYA ARKHANGELSKII, ремень COPERNI
Поговорил с другом Александаром фронтмен одного из самых кассовых фильмов в истории нового русского кино (эпопея «Холоп»!) Милош Бикович. Тизер: лучшая реклама Сербии в России — это, конечно, сербские актеры.
Александар Радойичич
Рассказывает Милошу Биковичу о съемках «Трудно быть богом»
Мой герой в «Трудно быть богом» — пришелец, чужак, и в этом между мной и доном Руматой есть некоторая символическая связь. Представь себе сцену: актер-серб пытается говорить на русском со съемочной группой в иранской пустыне. На съемках в Иране — стабильно плюс 40 в тени. А еще песчаные бури! Я думал, что ничего более эпичного быть уже не может — зороастрийские города, остров Кешм в Персидском заливе, — но потом мы увидели декорации, построенные для «Трудно быть богом» в Подмосковье. И Арканар, и спрятанная в нем космическая станция выглядели настолько убедительно, что в какой‑то момент я начал теряться: мне казалось — всё, я живу в этой истории, и другой реальности не существует. Кроме того, для всей съемочной группы «Трудно быть богом» проводили занятия по футурологии и медиевистике. А художников сериала консультировали астрофизики, ботаники, религиоведы. Продюсеры продумали абсолютно каждую деталь: например, плащ моего дона Руматы цитирует хитиновые чешуйки панциря доисторического членистоногого трилобита.
На Александаре: лонгслив ILYA ARKHANGELSKII
На Александаре: футболка и брюки CHERNIM_CHERNO, туфли FABI (NO ONE)
На Александаре: кастомный свитер ЛАРИСА ШИШИНА
На Александаре: куртка MKI MIYUKI ZOKU (Studio Slow)
На Александаре: футболка и брюки CHERNIM_CHERNO
На Александаре: куртка MKI MIYUKI ZOKU, балаклава HELIOT EMIL (все — Studio Slow)
На Александаре: кастомный свитер ЛАРИСА ШИШИНА
Полное интервью Милоша Биковича с Александаром Радойичичем читайте в сентябрьском номере и (совсем скоро!) на сайте Собака.ru!
Фото: Василий Швецов
Главный редактор: Яна Милорадовская
Креативный директор: Ксения Гощицкая
Стиль: Семен Уткин
Продюсер: Дарья Венгерская
Визаж и волосы: Мару Ловэ
Ассистент стилиста: Эвелина Глушкова
Ассистенты продюсера: Николай Торпогосов, Юлия Пыткина, София Тевелева
Свет: Костя Терентьев, Еужиниу Барабаш Gromov rental
Ретушь: Анастасия Суворова
Стажер стилиста: Кристина Ермолаева
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