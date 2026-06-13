«Подписным изданиям» 100 лет! Рассказываем, зачем им свое издательство, филиал в Москве, фестиваль в Итальянском саду и еще один магазин в Петербурге

Арсений Гаврицков

Кто: главный редактор издательства «Подписные издания»

Самоатрибуция: солдат синтаксиса

Чем вы заняты в «Подписных»?

Формирую издательский портфель: ищу интересных авторов; выбираю книги, которые издадим; договариваюсь с правообладателями и заключаю лицензионные договоры. Веду проекты от замысла до появления готовой книги на полке «Подписных». Мы выпускаем на русском престижных авторов интеллектуальной прозы, востребованных во всем мире: Наталию Гинзбург и Лорри Мур, Сьюзен Таубес и Адель Розенфельд, Микеле Мари и Кэролайн Блэквуд. А еще сотрудничаем с художниками, которых любим. Книги для нас оформляли Миша Никатин и Кася Денисевич, Лилит Матевосян и Маша Ивашкина, Никита Затворник и Варвара Аляй, Анна Самойлова и Ульяна Подкорытова.

Над чем работаете прямо сейчас?

Выпустили роман итальянской писательницы Наталии Гинзбург «Все наши вчера», который стал одним из главных бестселлеров весенней ярмарки non/ fictio№. Получили из типографии монументальное (почти 800 страниц!) исследование Алекса Росса «Вагнеризм» — о вкладе композитора в мировую культуру. Сдали в печать первую детскую книжку-картинку художника Миши Никатина — по сказке Шаши Мартыновой «Патату и Кулури».

Сейчас в работе у нас одновременно более сорока изданий. Выйдут авторы, которые прежде никогда не переводились на русский: Кентен Шарье, Микеле Мари, Мервин Уолл и Микела Мурджа. Одна из самых ожидаемых новинок — антология французской писательницы Колетт «Кошки моей жизни», которую для нас перевела великая Наталья Мавлевич. Это в ее переводе мы знаем тексты Бориса Виана, Эжена Ионеско, Ромена Гари, Луи Арагона, Мишеля Монтеня.

Топ-5 книг для расставания — это?

Ник Хорнби “Hi-Fi” . Сам формат вопроса напоминает о романе, герой которого одержим составлением списков «топ-5». На первой же странице вы найдете его топ болезненных расставаний. Если ищете отражение собственного опыта в чужом, эта книга может стать неплохим собеседником / товарищем по несчастью.

Итан Хоук «Яркий луч мрака» . Если отношения закончились не по вашей воле, вам будет легко разделить горечь главного героя романа Итана Хоука (да, того самого актера из трилогии Линклейтера «Перед рассветом/закатом/по- луночью»). После ухода жены герой погружается в депрессию и не знает, как и зачем жить дальше. Если ему в финале удается спастись, получится и у вас.

Сьюзен Таубес «Развод» . А если расставание инициировали вы, повстречайтесь с героиней этого романа. В гротескных описаниях тягот совместной жизни с нелюбимым человеком увидите что-то знакомое. Как и в сомнениях, которые испытывает героиня, прежде чем найти в себе смелость уйти.

Тэффи Бродессер-Акнер «Флейшман в беде» . Изящная литературная игра перспектив, показывающая одно расставание сначала с точки зрения мужа, а затем — жены. Оба видят соринку в чужом глазу, не замечая бревна в своем. Обоих хочется обнять и плакать. Вот бы и в жизни так легко можно было взглянуть на ситуацию глазами другого человека.