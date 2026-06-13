«Подписным изданиям» 100 лет! Рассказываем, зачем им свое издательство, филиал в Москве, фестиваль в Итальянском саду и еще один магазин в Петербурге

«Подписным изданиям» — сто лет! Ровесник века и проект — культурный феномен — это не только книжный магазин на Литейном с рок-н-ролльными вайбами, но и бесконечно расширяющаяся мультивселенная: одноименное издательство, импринт «Академики» с краеведческой оптикой, камерный филиал в московском Музее русского импрессионизма, стейтмент-мерч с интеллигентным флером, фестиваль в обычно закрытом для широкой публики Итальянском саду и кафе с фирменными булочками. Сенсация: скоро у «Подписных» появится еще один магазин в Петербурге! Все явки и пароли — в июне на сайте sobaka.ru.
Издательство «Подписные издания» — лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2026 в номинации «Книги».
Команда «Подписных изданий» сфотографирована у фасада здания на Литейном проспекте, 57. Этот образец северного модерна по проекту архитекторов Николая Васильева и Алексея Бубыря стал домом книжного почти 70 лет назад — магазин переехал сюда в 1958 году.
Михаил Иванов
Кто: совладелец «Подписных изданий»
Самоатрибуция: Михаил Сергеевич, Мишулик, глава местного самоуправления
Чем вы заняты в «Подписных»?
Я работаю в великом городе с великими книжными людьми — для лучших читателей и гостей. Мне посчастливилось буквально родиться в «Подписных», в том числе как личности. Теперь большую часть времени я ищу деньги, чтобы вкладывать в то, что их не приносит, но кажется мне важным и полезным.
Что у вас нового?
Стараюсь выстроить стратегию «Подписных изданий» на ближайшие три года, а также сделать все, чтобы магазин просуществовал еще лет сто минимум. Возможно, к тому моменту бумажная книга уже превратится в реликвию, а «Подписные » станут музеем. А пока — есть знания, умения и желание продолжать создавать проекты: скопилась куча идей и новых форматов для книжных. Еще есть амбициозные планы по развитию издательства — для начала до уровня топ-10 в стране по масштабу.
Что готовите?
Конечно, столетие «Подписных изданий» — главный проект 2026-го! Плюс открыли «Подписные в музее» — магазин в Музее русского импрессионизма в Москве, и готовим еще один в Петербурге. Я рад, что самые талантливые авантюристы на книжном рынке — это наши любимые сотрудники. Они, конечно, стараются меня сдерживать (хотя остановить меня сложно), но поддерживают самые смелые начинания, а иногда и сами являются их инициаторами.
Основатель «Подписных» Михаил Иванов на премии «Петербург будущего»-2026
Арина Громыко
Кто: пиар-директор книжного магазина «Подписные издания», руководитель одноименного издательства и фестиваля «Книжный сад»
Самоатрибуция: паникер-директор
Чем вы заняты в «Подписных»?
Я отвечаю за хаос и панику! А на самом деле за рекламу, коммуникации и мероприятия в «Подписных». Делаю так, чтобы книги нашего издательства выходили вовремя. И руковожу ежегодным фестивалем «Книжный сад», который мы проводим в сентябре в Итальянском саду — сокровенном и скрытом от глаз: мы проводим его прямо за «Подписными» и просто так в него не попасть. Делаю это не одна, а с лучшей командой. Как шутят коллеги, у меня есть состояние «арендовать Неву»: когда я придумываю, как нам надо заморочиться на следующем мероприятии.
Что вы готовите?
Столько запусков, как в 2026 году, мы не делали никогда — в честь столетнего юбилея. Готовим юбилейную книгу про людей внутри и вокруг «Подписных изданий» с рассказами прошлых и нынешних сотрудников, наших постоянных гостей. Еще мы наконец-то начали заниматься мерчем «Подписных», на который у нас не хватало сил, времени и идей. Мы вот-вот публично заявим о нашем проекте «Книжный консьерж», премиум-сервисе, в рамках которого мы уже несколько лет занимаемся разбором частных библиотек, формируем общественные пространства, помогаем отельерам и застройщикам. А в сентябре проведем наш уже традиционный фестиваль «Книжный сад», программа почти готова, ждем много гостей, в том числе одного маститого итальянского искусствоведа и очень известного зарубежного прозаика.
Арсений Гаврицков
Кто: главный редактор издательства «Подписные издания»
Самоатрибуция: солдат синтаксиса
Чем вы заняты в «Подписных»?
Формирую издательский портфель: ищу интересных авторов; выбираю книги, которые издадим; договариваюсь с правообладателями и заключаю лицензионные договоры. Веду проекты от замысла до появления готовой книги на полке «Подписных». Мы выпускаем на русском престижных авторов интеллектуальной прозы, востребованных во всем мире: Наталию Гинзбург и Лорри Мур, Сьюзен Таубес и Адель Розенфельд, Микеле Мари и Кэролайн Блэквуд. А еще сотрудничаем с художниками, которых любим. Книги для нас оформляли Миша Никатин и Кася Денисевич, Лилит Матевосян и Маша Ивашкина, Никита Затворник и Варвара Аляй, Анна Самойлова и Ульяна Подкорытова.
Над чем работаете прямо сейчас?
Выпустили роман итальянской писательницы Наталии Гинзбург «Все наши вчера», который стал одним из главных бестселлеров весенней ярмарки non/ fictio№. Получили из типографии монументальное (почти 800 страниц!) исследование Алекса Росса «Вагнеризм» — о вкладе композитора в мировую культуру. Сдали в печать первую детскую книжку-картинку художника Миши Никатина — по сказке Шаши Мартыновой «Патату и Кулури».
Сейчас в работе у нас одновременно более сорока изданий. Выйдут авторы, которые прежде никогда не переводились на русский: Кентен Шарье, Микеле Мари, Мервин Уолл и Микела Мурджа. Одна из самых ожидаемых новинок — антология французской писательницы Колетт «Кошки моей жизни», которую для нас перевела великая Наталья Мавлевич. Это в ее переводе мы знаем тексты Бориса Виана, Эжена Ионеско, Ромена Гари, Луи Арагона, Мишеля Монтеня.
Топ-5 книг для расставания — это?
Ник Хорнби “Hi-Fi”. Сам формат вопроса напоминает о романе, герой которого одержим составлением списков «топ-5». На первой же странице вы найдете его топ болезненных расставаний. Если ищете отражение собственного опыта в чужом, эта книга может стать неплохим собеседником / товарищем по несчастью.
Итан Хоук «Яркий луч мрака». Если отношения закончились не по вашей воле, вам будет легко разделить горечь главного героя романа Итана Хоука (да, того самого актера из трилогии Линклейтера «Перед рассветом/закатом/по- луночью»). После ухода жены герой погружается в депрессию и не знает, как и зачем жить дальше. Если ему в финале удается спастись, получится и у вас.
Сьюзен Таубес «Развод». А если расставание инициировали вы, повстречайтесь с героиней этого романа. В гротескных описаниях тягот совместной жизни с нелюбимым человеком увидите что-то знакомое. Как и в сомнениях, которые испытывает героиня, прежде чем найти в себе смелость уйти.
Тэффи Бродессер-Акнер «Флейшман в беде». Изящная литературная игра перспектив, показывающая одно расставание сначала с точки зрения мужа, а затем — жены. Оба видят соринку в чужом глазу, не замечая бревна в своем. Обоих хочется обнять и плакать. Вот бы и в жизни так легко можно было взглянуть на ситуацию глазами другого человека.
Массимо Пильюччи «Как быть стоиком». Тут просто поверьте экспертному мнению: пригодится.
1 — Настя Чернега, 2 — Марина Кирьянова, 3 — Павел Альбрехт, 4 — Арсений Гаврицков, 5 — Ангелина Богатина, 6 — Аня Гордейчук, 7 — Арина Громыко, 8 — Михаил Иванов, 9 — Дмитрий Николюк, 10 — Ника Максимова
Павел Альбрехт
Кто: коммерческий директор книжного магазина «Подписные издания»
Самоатрибуция: —
Чем вы заняты в «Подписных»?
Я отвечаю за коммерческую часть, но в случае «Подписных изданий» это не значит, что меня волнуют только продажи. «Подписные» для меня — петербургский аттракцион: немного Диснейленд, немного Хогвартс: маст-визит нашего города. «Подписные» — сложный механизм, и моя задача — сделать так, чтобы все его части работали как единое целое: органично, точно и без потери магии, — которое чувствует наш покупатель. Книга очень отличается от любого другого товара в ретейле, для нас она про смысл, впечатление и опыт.
POV: рекламу какой книги вы бы крутили на больших экранах на «Алых парусах»?
Как человек из «Подписных», я, конечно, должен сказать: рекламировал бы книги нашего издательства. И это был бы правильный ответ. Но, если честно, выпускникам на «Алых парусах» после десяти лет учебников, обязательного чтения и экзаменов хочется пожелать другого: дать голове воздух, ощутить свободу. Пожить без списка литературы на лето. А потом вернуться к книге по любви, а не по обязанности.
Ника Максимова
Кто: ведущий редактор издательства «Академики»
Самоатрибуция: —
Чем вы заняты в «Подписных»?
Я занимаюсь издательством «Академики» и делаю книги о Петербурге. Горжусь тем, что наша серия сразу стала невероятно успешной. Уже вышло четыре книги — «Из жизни Петербурга на рубеже XIX–XX веков: Записки очевидцев», «Три века петербургской бани», «Петербургская жизнь в 1892 году. Заметки и зарисовки городского быта», «Рестораны, трактиры, чайные. Общественное питание в Петербурге».
Что у вас нового?
Готовим в 2026-м продолжение серии: уникальные истории Николая Животова — журналиста-авантюриста, который как актер перевоплощался в извозчиков и официантов и записал свои наблюдения. Комментарии к этой книге пишет для нас Лев Яковлевич Лурье. А еще летом вас ждет переиздание серии «100 лет дачной жизни» — путеводителей по пригородам Петербурга.
Топ-5 книг, которые посоветуете иностранцу, чтобы лучше понять Петербург и петербуржцев?
Маша Ивашкина «Петербург. Тихий ход». Эта книга поможет понять Петербург даже самим петербуржцам. И сверить свои эмоции и ощущения от города. Сотрудники «Подписных» рассказали художнице о своих любимых местах и маршрутах.
Игорь Богданов «Три века петербургской бани». Петербургская баня — явление особого рода. И иностранцы, приезжая к нам, зачастую первым делом шли в баню — что Александр Дюма, что Джейн Биркин. Книга поможет узнать, как любовь к парениям пережила века и какие бани предпочитают петербуржцы сегодня.
Ксения Сидорина «Осторожно отмыто». Книга о любви к городу и его истории. И том, как волонтерская инициатива может стать большим сообществом.
Дарья Усова «Путеводитель по Коломне». Коломна — абсолютно не туристический и, пожалуй, самый загадочный район Петербурга. Гуляя по ее улочкам, можно встретить только истинных петербуржцев в окружении героев Достоевского, Гоголя и Блока. Антон Секисов «Комната Вагинова». Не самая простая для иностранца, но очень отражающая петербургский дух художественная книга от одного из самых популярных петербургских писателей. Странные жители коммуналки, серая погода, полукриминальный-полумистический сюжет — и абсолютно прекрасный в своей аутентичности Петербург.
Книжные новинки, которые понравятся даже вашей бабушке, — это?
Лев Данилкин «Палаццо Мадамы. Воображаемый музей Ирины Антоновой». Проверено на бабушке нашей коллеги, которая записала внучке восторженные голосовые после прочтения.
Наталья Громова «Евгений Шварц: Судьба Сказочника в эпоху Дракона». Не только бабушкам, но всем, кто любит мемуары и хочет научиться у великого сказочника умению нести свет и сохранять смыслы даже в темные времена.
Сергей Светлов «Петербургская жизнь в 1892 году. Заметки и зарисовки городского быта». Новинка в краеведческой серии издательства «Академики» — о том, как жили, что ели, как праздновали и проводили будни в старом Петербурге. Особо ценно, что автор, чиновник и театральный журналист, не только скрупулезно все записал, но еще и зарисовал для нас свой быт.
Станислав Востоков «Коза и великаны». Бабушки обожают детскую литературу. Новинка в серии «Розового жирафа» — о девочке Соне, которая открывает для себя новый мир и находит новых друзей.
Камерный концерт, посвященный столетию «Подписных»
Настя Чернега
Кто: руководитель отдела персонала
Самоатрибуция: дарю коллегам стикеры со Шреком по поводу и без, в офисе у меня висят фотографии Хью Гранта и моей кошки, очень люблю слово «трэш», а мой удивленный взгляд уже стал предметом пародий
Чем вы заняты в «Подписных»?
Наш отдел персонала работает над внутренними ценностями компании. Еще мы стараемся всячески разнообразить рутину сотрудников и в шутку зовем себя «отделом приколов». Выпускаем стенгазету раз в двамесяца: собираем новости всех отделов, оформляем, пишем свежие сплетни. В прошлых выпусках у нас был топ-лист орешков со сгущенкой от департамента закупок и гороскоп издательств. Серьезной работой тоже занимаемся: принимали участие в формировании и обучении команды московского магазина «Подписные в музее».
Топ книг, чтобы снизить кортизол, — это?
Неспешные книги-заметки: они лучше всего помогают успокоиться. Например, поэзия Эмили Дикинсон — ее рефлексия о жизни, любви, природе и Боге. Также рекомендую «Города на бумаге» Доминик Фортье — размышление про природу творчества той же Дикинсон и попытка понять ее выбор провести жизнь в затворничестве. А одна из моих любимых книг — «Река, текущая вспять» Жан-Клода Мурлева. Да, она для детей, но понравится всем. В ней есть холодящий ужас, чувство утраты и, в противовес, — жажда приключений, надежда, дружба и счастливый конец.
Аня Гордейчук
Кто: арт-директор книжного магазина «Подписные издания»
Самоатрибуция: отвечаю за красивое
Чем вы заняты в «Подписных»?
Делаю оформление наших мероприятий, рекламных акций, спецпроектов (например, фестиваля «Книжный сад»), PR-рассылок с новыми книгами. А еще каждый день слежу, чтобы посетители видели в магазине что-то необычное — будь то плакаты или принт на витрине. Я регулярно вижу, как наш дизайн выкладывают в соцсети, а люди ходят по городу с мерчем «Подписных». И ужасно радуюсь, что моя работа позволяет каждый день немного влиять на визуальный образ Петербурга.
Над чем работаете прямо сейчас?
Делаю спецколлекцию мерча к столетию «Подписных» — хочется, чтобы у гостей осталось что-то особенное на память об этой важной для нас и Петербурга дате. Еще один важный проект — «Галерея бумаги». Это коллекции лимитированных оберток, созданные в коллаборации с близкими нам художниками. В ней мы переосмысляем саму идею книжной упаковки: например, уже заворачивали книги в «асфальт» (с художницей Марией Королевой) и в бумагу с изображением собак (с Сергеем Хеато).
Марина Кирьянова
Кто: управляющая торговым залом книжного магазина «Подписные издания»
Самоатрибуция: —
Чем вы заняты в «Подписных»?
Выстраиваю процессы так, чтобы в «Подписных» работали классные ребята, глаз радовали интересные выкладки и магазин продолжал удивлять покупателей. Вместе с отделом персонала придумываем для сотрудников зала что-нибудь интересное — чтобы не заскучали. Например, у нас уже несколько лет действует проект НИИ «Книги». Это когда коллеги из разных департаментов читают лекции на темы, в которых разбираются лучше всего. А еще мы придумали отправлять ребят из торгового зала на пару дней работать в другие отделы: посмотреть, как проходит день отдела закупок, издательства, склада.
У путеводителей по повседневности старого Петербурга — книг из придуманной «Подписными» год назад серии «Академики» — всегда мгновенный солдаут
Игорь Богданов «Три века петербургской бани»
С. Ф. Светлов «Петербургская жизнь в 1892 году. Заметки и зарисовки городского быта»
Юлия Демиденко «Рестораны, трактиры, чайные. Общественное питание в Петербурге»
Дмитрий Засосов и Владимир Пызин «Из жизни Петербурга на рубеже XIX–XX веков: Записки очевидцев»
Дмитрий Николюк
Кто: директор по закупкам книжного магазина «Подписные издания», руководитель отдела продаж одноименного издательства
Самоатрибуция: закупаем-продаем
Чем вы заняты в «Подписных»?
Все товары, которые вы видите на полках магазина, проходят через наш отдел: от маленького ластика до многотомного собрания сочинений. И это нашими силами все новинки издательства «Подписных» вы можете найти в книжных по всей России и в других странах.
Что у вас нового?
Уже в начале июня 2026-го ждем на полках магазина новую книгу Патти Смит, впервые выходящую на русском языке в импринте Corpus. А в издательстве «Подписных» вый дут: премьера от Сьюзен Таубес, полюбившейся читателям по «Разводу», и уже третья для нас книга Наталии Гинзбург «Маленькие добродетели».
Топ-5 книг, чтобы обсудить на первом свидании, — это?
Мое первое свидание, окончившееся свадьбой, началось с «Анны Карениной», хорошее начало! А вот еще варианты: «Лето целого века» Флориана Иллиеса — для мечтательных натур, «Лялькин город» — для романтической завязки, «Свидание Джима» Виктора Емельянова — для перформативных, «Петербургская жизнь в 1892 году» Сергея Светлова — для проверки визави на петербуржца.
Ангелина Богатина
Кто: автор контента «Подписных изданий»
Самоатрибуция: очень талантливый кассир в прошлом
Чем вы заняты в «Подписных»?
Снимаю посты и рилсы. У нас продакшн на коленке, в приоритете — веселье и приключения. Было много всего: то снимали ночью в Фонарных банях и шатались по барам «по работе», то переодевались в старушек и приводили на работу собак. Как всегда, старались сокращать дистанцию между книгой и читателем и развлекаться по дороге.
Топ-5 книг, чтобы впечатлить сотрудника «Подписных»?
«Мой путь к “старухам” Малого театра» Людмилы Поляковой, «Песенный фольклор советских тюрем и лагерей как исторический источник 1917–1991» Майкла и Лидии Джекобсон, «Прежняя деревня Риихисюрья. Краснознаменка в своем инобытии» Евгения Балашова, «Романов. Борисоглебск. Тутаев» Юрия Стародубова, 52 тома православной энциклопедии.
Какую книгу нужно успеть прочесть перед концом света?
Новый Завет — чтобы ничего не бояться.
Текст: Елена Анисимова
Фото: Лина Либо
Продюсер: Алена Чиркова
Визаж: Мария Швец, Вера Тиранова
Свет: Михаил Шеламагин Skypoint
Ретушь: Софья Полякова
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