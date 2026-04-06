Актер и фронтмен группы «Ме4та» Евгений Цыганов: 10 песен, подходящих по духу Петербургу

«Кирпичи» — «Байка»

Когда в 1995-м году я впервые оказался в Питере, первым делом пошел в клуб «Нора», где услышал группу «Кирпичи». Позже, благодаря им, в 2015-м впервые состоялось выступление нашей группы POKAPRRËT. Ребята из «Кирпичей» знали, что я тоже играю музыку и с трепетом отношусь к их творчеству, и позвали меня с парнями на свое двадцатилетие исполнить кавер. После концерта они сказали: «Как круто! Почему мы вас раньше не слышали?» И мы с Андреем Муравкиным и Михаилом Химаковым тут же придумали название группы и признались, что это наша первая песня. Ребята ответили: «Вам надо выступать!»