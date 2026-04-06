Актер и фронтмен группы «Ме4та» Евгений Цыганов: 10 песен, подходящих по духу Петербургу

Во вторник, 7 апреля, в клубе Factory 3 в «Севкабель Порту» состоится концерт группы «Ме4та». Специально для Собака.ru ее фронтмен Евгений Цыганов составил список треков, которые ассоциируются у него с Петербургом (блестяще знакомым актеру по классике нулевых: «Прогулке» и «Питер FM»!).
Бонус: плейлист в конце материала!
Майк Науменко — «Уездный город N»
В возрасте 13-14 лет Майк Науменко был для меня героем рок-н-ролла. Он казался писаным красавцем и олицетворением духа свободы. Его голос сопровождал меня. С ним хотелось сбегать из дома, петь песни под гитару и гулять до утра.
«АукцЫон» — «Седьмой»
Мой первый в жизни рок-концерт случился в московском клубе «Не бей копытом». Для выпускника музыкальной школы это было очень громкое, совершенно непонятное, но завораживающее зрелище. После выступления «АукцЫона» сразу захотелось поехать в Питер.
«Кирпичи» — «Байка»
Когда в 1995-м году я впервые оказался в Питере, первым делом пошел в клуб «Нора», где услышал группу «Кирпичи». Позже, благодаря им, в 2015-м впервые состоялось выступление нашей группы POKAPRRËT. Ребята из «Кирпичей» знали, что я тоже играю музыку и с трепетом отношусь к их творчеству, и позвали меня с парнями на свое двадцатилетие исполнить кавер. После концерта они сказали: «Как круто! Почему мы вас раньше не слышали?» И мы с Андреем Муравкиным и Михаилом Химаковым тут же придумали название группы и признались, что это наша первая песня. Ребята ответили: «Вам надо выступать!»
«Колыбель» — «Дорога»
Все в том же 1995-м я познакомился с музыкантами из «Колыбели» и однажды попросил их дать совет, что послушать. Участники группы рассказали про Alice in Chains, Faith No More и Rage Against the Machine. Таким образом я впервые открыл для себя американскую альтернативу. С тех пор эти коллективы ассоциируются у меня с Петербургом, потому что в Москве такие мелодии мне не попадались.
«Ленинград» — «Света»
Под впечатлением от своих поездок в Петербург я создал коллектив «Гренки». Мы приехали с группой на студию «Мелодия», где нас записывал звукорежиссер Саша Докшин. В альбоме не хватало духовой секции, и для нее пригласили ребят из «Ленинграда»: Илью Ивашова и Сашу Привалова. Вместе мы слушали два их последних альбома: «Пуля» (где вокалистом был Игорь Вдовин) и «Мат без электричества» (на нем солировал Шнур). Мы поинтересовались, с кем круче выступать, а ребята ответили: «Когда Игорь пел “Светку“, он плакал».
Олег Каравайчук — «Городской романс»
Во время записи все того же альбома группы «Гренки» к нам в студию зашел странный человек: невысокого роста, в берете, больших очках и валенках. Он поинтересовался: «Что за ребятки?», пожелал нам удачи и ушел. Звукорежиссер Саша Докшин позже объяснил, что это легенда — Олег Каравайчук. С тех пор у меня особенное отношение к его творчеству.
«Химера» — «Карма мира»
Драйв, энергия и обреченность, которые есть в музыке Эдуарда Старкова, в свое время очень впечатлили меня и всех участников «Ме4ты». Иногда мы позволяем себе вспоминать песни этой группы на концертах.
Markscheider Kunst — «Бабушка» и Гавриил Лубнин — «Бадяга»
Уход Сергея Ефременко и Гавриила Лубнина связались для меня в одну печальную ноту, в связи с тем, что они случились один за другим. Таким образом появилась наша песня-трибьют «Не спеша». С Гавриилом Лубниным мы не были знакомы лично, но я всегда являлся поклонником его творчества. С Сергеем Ефременко мы впервые встретились на съемках картины «Питер FM» и с тех пор общались. Он умел сразу становиться твоим другом.
«Внезапный сыч» — «Роза-мимоза»
Мы познакомились с Кириллом (Кешей) Спечинским на дне рождения клуба «Грибоедов». Тогда мы постеснялись вместе исполнить его «Розу-мимозу», зато он предложил мне прислать свой киносценарий о пришествии инопланетян. Он до сих пор сохранился у меня где-то во «ВКонтакте». Кто знает, может быть однажды мы все-таки встретимся, чтобы его материализовать.
Комментарии (0)