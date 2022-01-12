Почему Дом культуры Льва Лурье — главный бренд Петербурга, и как он сделает из вас настоящего горожанина?

Что такое Дом культуры Льва Лурье?

Дом культуры Льва Лурье — частная просветительская институция. Его название и отчасти концепция говорят о символической преемственности с советскими домами культуры — местами, где самые разные люди могли получать дополнительное образование, слушать лекции и осваивать хобби. Вместе с тем концепция ДК Лурье — принципиально инновационная. Во-первых, она построена на идее, что образование может быть нескучным и неформальным, не становясь от этого менее серьезным и полезным. Рассказ о самых серьезных вещах, будь то история петербургских дворцов или микробиология, спикеры ДК Лурье непременно сделают увлекательным.

Во-вторых, Дом культуры Льва Лурье, в отличие от своих аналогов из прошлого, это не здание, существующее в определенном месте, а сетевая организация, которая благодаря коммуникации со слушателями через социальные сети и способность быстро что-то организовать присутствует в Петербурге почти повсеместно. Дом культуры Льва Лурье начинался с того, что в нем рассказывали про Петербург, его историю и архитектуру, но сегодня на встречах и прогулках можно узнать о самых разных вещах, например, о смысле психотерапии или об истории буддизма.

Как появился Дом культуры Льва Лурье?

Рассказывает Лев Лурье

Десять лет назад сменилось руководство Пятого канала, где я работал. Многие проекты закрыли, одновременно уволили около пятисот человек. Стало понятно, что и я больше там не нужен. Тогда же закрывались многие СМИ, а те, что оставались, уже не могли позволить себе платить хорошие гонорары. Мне исполнялось 60 лет, формально я становился пенсионером, а пенсии у нас известно какие. Ситуация для меня, словом, сложилась непростая. Я всегда хвастался, точнее хорохорился, что, если меня уволят с телевидения, я пойду рассказывать истории в теплую или холодную трубу перехода метро на Невском проспекте, и мне будут набрасывать деньги в кепку. Вот бывают уличные музыканты, а я представлял себя уличным рассказчиком.

Как это не раз случалось в тяжелые моменты моей жизни, мне тогда встретился Анатолий Павлович Белкин (художник, основатель журнала «Собака.ru». — Прим. ред.). Он сказал, что в галерее KGallery, находящейся в его доме, хозяйка Кристина Березовская хочет, чтобы у них кто-то читал лекции. Она положила мне хороший по просвещенческим меркам гонорар, я каждую неделю рассказывал что-то родителям и детям разбогатевших петербуржцев. Постепенно это разрасталось и перенеслось в специально арендованное помещение, которое назвали «Дом Бенуа». В ходе чтения лекций я приметил молодого человека, который стал ходить на все мои курсы. Как это принято в моем кругу, мы стали вместе гулять и выпивать. Этим человеком оказался Борис Рохин, он окончил бизнес-школу в Англии. Борис по основной профессии хедхантер и довольно известен в своем кругу. Постепенно я начал жаловаться ему на организационные неурядицы, невозможность влиять на программу. Я экскурсовод по первой профессии и хотел кроме лекций вести экскурсии. Борис поверил в мою идею создания дома культуры, в том числе и как в коммерческий проект, и вместе мы начали это дело. Поначалу работником был я один, но за десять лет все изменилось, и сейчас в числе наших рассказчиков много самых разных людей.