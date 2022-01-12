Почему Дом культуры Льва Лурье — главный бренд Петербурга, и как он сделает из вас настоящего горожанина?

Как историк Лев Лурье строит Петербург будущего, рассказывая о Петербурге прошлого и настоящего: краевед, журналист, экскурсовод сделал из ДК своего имени пиар- и бренд-агентство ДНК города Петра, Ильича, Чайковского и объясняет, какие у нас всех перспективы. Видите, на Пяти углах у человека с лопатой берут автограф и благодарят за книги / лекции / подкасты / фильмы? Это Лев Яковлевич. Мы, петербуржцы, его очень любим.
Пальто Bottega Veneta, брюки Brunello Cucinelli, шарф Brioni, кепка Gucci, бадлон и угги Dolce & Gabbana (все — ДЛТ)
Все, что нужно знать о Доме культуры Льва Лурье
Все мы интуитивно и отчасти благодаря лозунгам из учебников истории догадываемся, что Петербург будущего должен так или иначе вырасти из прошлого Петербурга. В школе, правда, не учили понимать историю конструктивно, так, чтобы она действительно пускала плодотворные побеги в завтрашний день. Зато это делают в Доме культуры Льва Лурье — просветительской институции будущего, где на многое, и в первую очередь на город, учат смотреть как на источник вдохновения и созидания. Рассказываем об этом важнейшем городском бренде и его основателе Льве Лурье — специалисте по петербургской ДНК и знатоке человеческих характеров всех времен.
Что такое Дом культуры Льва Лурье?
Дом культуры Льва Лурье — частная просветительская институция. Его название и отчасти концепция говорят о символической преемственности с советскими домами культуры — местами, где самые разные люди могли получать дополнительное образование, слушать лекции и осваивать хобби. Вместе с тем концепция ДК Лурье — принципиально инновационная. Во-первых, она построена на идее, что образование может быть нескучным и неформальным, не становясь от этого менее серьезным и полезным. Рассказ о самых серьезных вещах, будь то история петербургских дворцов или микробиология, спикеры ДК Лурье непременно сделают увлекательным.
Во-вторых, Дом культуры Льва Лурье, в отличие от своих аналогов из прошлого, это не здание, существующее в определенном месте, а сетевая организация, которая благодаря коммуникации со слушателями через социальные сети и способность быстро что-то организовать присутствует в Петербурге почти повсеместно. Дом культуры Льва Лурье начинался с того, что в нем рассказывали про Петербург, его историю и архитектуру, но сегодня на встречах и прогулках можно узнать о самых разных вещах, например, о смысле психотерапии или об истории буддизма.
Как появился Дом культуры Льва Лурье?
Рассказывает Лев Лурье
Десять лет назад сменилось руководство Пятого канала, где я работал. Многие проекты закрыли, одновременно уволили около пятисот человек. Стало понятно, что и я больше там не нужен. Тогда же закрывались многие СМИ, а те, что оставались, уже не могли позволить себе платить хорошие гонорары. Мне исполнялось 60 лет, формально я становился пенсионером, а пенсии у нас известно какие. Ситуация для меня, словом, сложилась непростая. Я всегда хвастался, точнее хорохорился, что, если меня уволят с телевидения, я пойду рассказывать истории в теплую или холодную трубу перехода метро на Невском проспекте, и мне будут набрасывать деньги в кепку. Вот бывают уличные музыканты, а я представлял себя уличным рассказчиком.
Как это не раз случалось в тяжелые моменты моей жизни, мне тогда встретился Анатолий Павлович Белкин (художник, основатель журнала «Собака.ru». — Прим. ред.). Он сказал, что в галерее KGallery, находящейся в его доме, хозяйка Кристина Березовская хочет, чтобы у них кто-то читал лекции. Она положила мне хороший по просвещенческим меркам гонорар, я каждую неделю рассказывал что-то родителям и детям разбогатевших петербуржцев. Постепенно это разрасталось и перенеслось в специально арендованное помещение, которое назвали «Дом Бенуа». В ходе чтения лекций я приметил молодого человека, который стал ходить на все мои курсы. Как это принято в моем кругу, мы стали вместе гулять и выпивать. Этим человеком оказался Борис Рохин, он окончил бизнес-школу в Англии. Борис по основной профессии хедхантер и довольно известен в своем кругу. Постепенно я начал жаловаться ему на организационные неурядицы, невозможность влиять на программу. Я экскурсовод по первой профессии и хотел кроме лекций вести экскурсии. Борис поверил в мою идею создания дома культуры, в том числе и как в коммерческий проект, и вместе мы начали это дело. Поначалу работником был я один, но за десять лет все изменилось, и сейчас в числе наших рассказчиков много самых разных людей.
Смокинг и бабочка Tom Ford, сорочка Brioni, обуви Bottega Veneta (все — ДЛТ), шарф «Богема Ленинград»
В чем заключается ноу-хау Дома культуры Льва Лурье?
Деятельность экскурсоводов и гидов десять лет назад была одной из наименее модернизированных услуг в Петербурге. Советская традиция заключалась в том, что гид заучивал наизусть написанную кем-то когда-то экскурсию. Как правило, после всех редакций в ней оставался только набор цифр и имен, не обязательно хорошо связанный в общую канву. Слушатель из такого рассказа мог почерпнуть разве что самую базовую информацию о предмете. В Доме культуры Льва Лурье стали делать, что называется, авторские прогулки: человек, чем-то увлеченный, рассказывает об этом так, как считает нужным. Подход оказался настолько востребованным, что сегодня на рынке таких авторских прогулок колоссальная конкуренция. И возникла она не в последнюю очередь благодаря ДК Лурье.
В чем состоит миссия Дома культуры Льва Лурье
Рассказывает Лев Лурье
Мы живем, так сказать, во времена «застоя», когда смелые планы и разговоры о будущем как будто бы теряют смысл и требуют постоянной оглядки. В такой момент естественно стараться уйти в прошлое, в архитектуру. Это вовсе не является дезертирством, потому что эпоха реакции — это эпоха мысли, и как раз сравнение с прошлым позволяет лучше понять настоящее и оптимистичнее к нему относиться. Если говорить про меня, то я всегда помню слова Александра Сергеевича о том, что журналисты — «курьеры просвещения». Мы всегда должны идти из тьмы к свету знания. Любая моя работа, от преподавания в 610-й гимназии до передач на телевидении и Дома культуры, всегда заключается в том, чтобы с юмором, простым языком, легко рассказать о важных вещах, которые лежат в основе национальной культуры и истории.
Чем занимается Дом культуры Льва Лурье?
- Устраивает самые модные в Петербурге авторские прогулки. Изучать город можно отправиться пешком, на автобусе, на трамвае, а летом еще и на кораблике. В программе не только великокняжеские дворцы, но и блошиный рынок на Удельной.
- Водит по некоторым из самых интересных петербургских музеев. Проводники из ДК Лурье расскажут, в чем смысл очередной выставки-блокбастера в Манеже, помогут осмысленно изучить экспозицию Музея истории религии.
- Организует встречи и дискуссии со знаменитыми интеллектуалами — например, с Павлом Лобковым, Татьяной Толстой или Дмитрием Быковым. Некоторые из таких мероприятий проходят в закрытом режиме, только для постоянных слушателей.
- Проводит публичные встречи, где можно узнать о самых любопытных и неожиданных вещах, например, о птичьих базарах на мысе Наварин на Чукотке или общности между Эдгаром Дега и Владимиром Шинкаревым.
- Устраивает семейные прогулки, интенсивы на выходные и каникулы и годичные курсы для детей. Это направление называется «Вместошкола». Детям не столько помогают лучше освоить школьную программу, сколько учат чему-то новому, что расширяет кругозор.
- В Школе гидов Льва Лурье слушателей за несколько месяцев учат самих создавать и проводить авторские прогулки. Несколько известных гидов ДК Лурье — выпускники именно этих курсов.
- В Школе спикеров учат ораторскому искусству и риторике, эффективно помогают всем, кто по любой причине захотел освоить навык публичных выступлений.
- Трудно поверить, но у Дома культуры Льва Лурье есть филиал в Москве, где можно отправиться на прогулку со знатоками столицы.
- С программой «Чудеса и приключения» можно отправиться путешествовать на несколько дней, скажем, в Карелию или город Тутаев.
ДК Лурье и его команда
Кто отвечает за Клуб домкультурных сердец, а кто устраивает для петербуржцев краеведческие прогулки по Костроме и Эгейскому морю.
Слева направо: на Марианне: пальто-пиджак, брюки и вязаная косынка Ushatava; на Юлии: пуховик Flug, свитер и брюки Ushatava; на Маргарите: пуховик Flug, брюки Ushatava; на Антонине: тренч 404 NOT FOUND, свитер Ushatava; на Елизавете: тренч 404 NOT FOUND, свитер и вязаная косынка Ushatava; на Елене: пальто и свитер Ushatava; на Борисе: пуховик Ushatava, свитер House of Leo; на Александре: пальто и вязаная косынка Ushatava; на Екатерине: брюки и шарф Ushatava; на Ларисе: пуховик Flug, свитер и брюки Ushatava; на Анне: пуховик Flug, свитер и брюки Ushatava; на Льве Яковлевиче: жилет, брюки и унты Dolce & Gabbana, кепка и шарф Gucci (все — ДЛТ)
Саша Алексаньянц
главная по координации всего и вся
Меня зовут Александра. Проект застала младенцем. В 2012-м пришла администрировать один из первых курсов по истории. Туда ходило человек 10, в основном друзья и знакомые. Мне тогда было слегка за 30, и я впервые попала на лекцию со времен института. Помню, как без конца повторяла Льву Яковлевичу, насколько я счастлива быть причастной. Потом мы решились на большой зал. Чтобы набрать аудиторию, я бомбила группы ВКонтакте просьбами опубликовать наш анонс. В зале мы пускали по рядам анкету с просьбой оставить контакты. А потом ночами я забивала их в базу. Так появились первые 2–3 тысячи подписчиков. Для меня то время было продуктивным: я росла личностно по всем направлениям сразу. Лев Яковлевич — строгий учитель, и планка была высока. Звезды сошлись: теперь мы проводим больше ста событий в месяц, а я все так же, выходя с очередной премьеры, не устаю повторять: «Как же я счастлива быть причастной!»
Анна Каварнукаева
главная по В2В и VIP
Я — Анна, курирую B2B и VIP. До ДК работала в бутиках Vanity и Babochka, занималась то маркетингом, то закупками. Первое время параллельно с В2В развивала встречи в больших и малых залах и вела личное расписание Льва Яковлевича. Но потом о нас узнало столько людей, что теперь отвечаю только за корпоративные проекты и частные программы. Работу люблю за сложные задачи и всегда интересных людей: за несколько лет с ДК я реализовала проекты для самых разных компаний от Ikea и «Газпрома» до Cartier и Sisley.
Катя Исаева
главная по путешествиям
Я — Катя. Дом культуры для меня — первый серьезный проект и второй дом (после родительского). Я начала сразу после Финэка. Занялась прогулками — так прошло 6 лет. За это время мы здорово выросли — все чаще при знакомстве слышу: «О-о-о, тот самый Дом культуры!» 4 года курировала Школу гидов Льва Лурье. Сколько часов про великих князей прослушала, даже боюсь считать... А потом мы со спикером ДК Лурье Константином Шолмовым начали ездить по городам: так у Дома появился партнерский проект «Чудеса и приключения: поездки по России и не только». Архангельск, Казань, Калининград, Тула, Елец, Кострома, Вологда, Тверь, Выборг, Новгород, Сортавала, а в ноябре — яхтинг по Эгейскому морю. Скоро — Рыбинск, Псков, Баку, Дагестан: мир большой, Россия большая. Наша задача — показать людям, как интересно за пределами родного города, сохраняя при этом качество и заботу, к которым привыкли клиенты ДК. Работа мечты: я ужасно люблю путешествовать!
Лариса Конашенок
главная по всему новому
Я — Лариса. Окончила театроведческий факультет нашего театрального института в те времена, когда большинство моих теперешних коллег еще не родились. Преподавала в Институте культуры, была экскурсоводом в Меншиковском дворце, а пока росли мои дети, работала уборщицей — у меня мощный уборщицкий стаж. Когда дети выросли, я еще немного поучилась и стала заниматься пресловутыми связями с общественностью. Работала в разных бизнесах — от банковского до телевизионного. Во все этапы жизни я соприкасалась с деятельностью Льва Яковлевича — и школьного учителя, и журналиста, и теледокументалиста. И логично оказалась в ДК Лурье. Нахожу новые места и рассказчиков, придумываю детские истории и новые полемические темы. Вокруг меня — талантливые, увлеченные и остроумные люди. Что может быть прекраснее?
Юля Успенская
главная по Школе гидов Льва Лурье и Клубу домкультурных сердец
Меня зовут Юлия, я веду Школу гидов Льва Лурье. Хотя школой она только называется. Да и к туризму мы отношения не имеем и гидов для туристов не готовим. Школа — для тех, кто интересуется своим городом и часто гуляет по нему с друзьями. Впрочем, некоторые выпускники потом работают и профессиональными гидами. После окончания все слушатели становятся членами закрытого Клуба домкультурных сердец, где мы встречаемся с интересными собеседниками, ходим на прогулки с новыми спикерами. Члены клуба — настоящие знатоки и эксперты всего, что связано с Петербургом.
Лиза Комарова
главная по всему детскому
Меня зовут Лиза, а Дом культуры и мой дом тоже. Заканчивая университет по специальности «реклама и связи с общественностью», я точно знала, что хочу связать жизнь с культурой. Когда ДК распахнул передо мной двери, я задумалась о том, что хотела бы туда привнести. У меня был опыт работы с детьми, и хотелось развить это направление: так моим личным проектом стали семейные программы. Мне нравится то, как гибко у нас в ДК могут меняться роли, поэтому я взяла на себя ведение соцсетей. Также за мной остались два годовых курса (Школа спикеров и Школа коммуникаций) и каникулярные программы. Каждые каникулы мы 5 дней проводим вместе со школьниками: гуляем, изучаем город, общаемся. Первую смену проводили в доме Матюшина — дивном деревянном домике в сердце Аптекарского острова, с верандой и садом.
Марина Масленникова
главная по Москве
Я Марианна, в ДК Лурье совсем недавно. Развиваю московское направление, очень хочется, чтобы питерский авторский подход к прогулкам и музейным походам стал столь же популярен и в Москве. Меня вдохновляют встречи с людьми, любящими свой город, неравнодушными к нему. Всю свою жизнь я работала в индивидуальном заграничном туризме, а теперь мне нравится по-новому смотреть на мой город. Особенно когда у тебя есть дети: ведь на мне в Москве абсолютно всё — и взрослое, и детское, и семейное.
Рита Слуцкая
главная по организации событий
Меня зовут Маргарита, я с Домом культуры больше года. Учусь в Академии художеств на искусствоведа. Сейчас на мне весь цикл проведения каждого события. Помню, как училась в Школе гидов: большая ценность слушать Льва Яковлевича о городе, находиться среди людей, которым тоже важно это знать. А потом случилось первое событие, которое меня поразило: поход со спикером ДК Лурье Антоном Успенским в музей современного искусства. Я вышла оттуда просветленной.
Тоня Румянцева
главная по клиентам
Меня зовут Антонина, еще три года назад я была просто клиентом ДК Лурье. Проект давно был мне симпатичен, и я самонадеянно считала себя потенциально полезной. Уходить с офисной работы было страшно, но я рискнула. Мы начали системно развивать контент в соцсетях, и я горжусь результатом. Если в вашем инстаграме сплошная муть и реклама, почитайте нас. А еще неожиданно я стала отвечать на вопросы клиентов Дома и частенько даю советы. «Ответственный за счастье клиентов» — это я. Неожиданно — потому что я никогда не предполагала, что справлюсь. Возможно, секрет не в моих талантах, а в нашей аудитории. Как правило, это умные, образованные люди, которым нужен совет. Чем удивить иногородних гостей? Как небанально провести день рождения с друзьями? Или чем один маршрут по Коломне отличается от другого? Мы рады отзывам на наши события, и люди регулярно их пишут на сайте. А еще звонят и благодарят.
Лена Берлина
главная по «Вместошколе»
Я — Елена. Когда родился наш третий ребенок, муж сказал: «Не пора ли тебе стать индивидуальным предпринимателем и сделать свой проект?». И вот «Вместошкола» при Доме культуры Льва Лурье, место, где лучшие педагоги встречаются с любознательными детьми, работает уже шестой год. Мы не готовим ни к каким поступлениям (а если и готовим, то исподволь). Наша задача — дать кругозор, заронить и развить интерес к разным вещам — от биологии до лингвистики, познакомить с яркими людьми. Мне нравится приходить на занятия, видеть увлеченных детей, придумывать новые курсы. Нравится, что клиенты возвращаются из года в год. Нравится смотреть, как растут их дети. Люблю фразу о том, что вы делаете правильное дело, если хотите, чтобы тем, что вы продаете, пользовались ваши дети. Я люблю «примерять» курсы на своих детей и про каждый могу сказать: я очень хочу, чтобы мои дети в этом участвовали!
Борис Рохин
главный по...
Хотел написать, по чему же я «главный», — и не смог. Видимо, моя роль была только
в одном — встретить Льва Яковлевича 10 лет назад. А дальше все получилось само собой: к нам присоединялось все больше увлеченных единомышленников — авторов, фрилансеров, ИП, — каждый с уникальным талантом, свежими идеями, нескончаемым энтузиазмом, собственной лидерской ролью. Так и получился наш Дом, у которого нет ни офис, ни иерархии, ни бюрократии. Зато есть душа и те, кто разделяет с нами нашу страсть, — наши клиенты. Вышло что-то вроде клубной площадки, которая соединяет три типа горожан: любопытных неравнодушных людей, ярких авторитетных рассказчиков и тех, кто помогает им найти друг друга. Остальное происходит как-то естественно и само собой. Мы всегда останемся маленькими, потому что таких любопытных, как мы, не так уж много. Мы никогда не станем онлайновыми, потому что ценим человеческий контакт с личностью. Мы продолжим находить, придумывать, пробовать новое. Чтобы радовать и себя и Петербург.
За счет чего существует Дом культуры Льва Лурье?
ДК Лурье — успешный бизнес, за десять лет деятельности он не получил ни копейки бюджетных денег на свою деятельность. Прогулки, встречи, детские кружки существуют только благодаря слушателям. Цены, правда, не слишком демократичные, билет на мероприятие в среднем обойдется примерно как в театр.
Кто составляет основную аудиторию Дома культуры Льва Лурье?
Петербуржцы, которые хотят получать разностороннее образование. Приезжие из Москвы и других регионов, желающие больше знать о Петербурге, чтобы почувствовать себя «местными» и избавиться от комплекса самозванца. Путешественники, стремящиеся получить интересные и разносторонние впечатления о Петербурге.
Почему Дом культуры Льва Лурье мог появиться только в Петербурге
Объясняет Лев Лурье
В Петербурге есть одно важное качество: местный культурный ландшафт подобен айсбергу: его большая часть скрыта от глаз. При низкой востребованности труда люди ищут, к чему бы приложить свои силы. Вкупе с красотой местного пейзажа это приводит к тому, что горожане занимаются массой вроде бы бесполезных вещей. Вы нигде не найдете столько специалистов по киникам, обэриутам, пермской деревянной скульптуре, как в Петербурге. Здесь не составит труда отыскать человека, который знает все про знакомство Маяковского и Лили Брик, — их примерно 25, и с большинством из них у вас найдутся общие знакомые. Это делает хедхантинг для Дома культуры довольно простым, на одну вакансию всегда найдется много желающих.
В городе на каждом углу есть то, что требует, так сказать, дешифровки. Одно дело жить на Бармалеевой улице, а другое — в Москва-Сити. Все те странные артефакты, которые образуют декорации когда-то происходивших в Петербурге пьес, вызывают интерес к прошлому.
Дурацкое ощущение себя как некоторых особенных людей у петербуржцев — как и у, например, англичан — вызывает желание узнать то, чего никто не знает, пополнить свой культурный багаж чем-нибудь неординарным.
Кардиган Balenciaga, брюки и унты Dolce&Gabbana (все — ДЛТ), кепка 404 NOT FOUND, шарф «Богема Ленинграда»
Почему Дом культуры Льва Лурье — один из главных брендов Петербурга и как он сделает из вас петербуржца?
Мысль о том, что Петербург — совершенно особенный город, не похожий ни на какой другой, разделяют, кажется, все: петербуржцы, москвичи, европейцы, жители Владивостока и Китая. Однако только в Доме культуры Льва Лурье вам помогут не только эфемерно ощутить, но и осознать, в чем заключается уникальность самого северного пятимиллионного мегаполиса на планете.
Петербургская идентичность не ограничивается холодным климатом. К ней относятся и имперское прошлое, и трагедии XX века, и тысячи старинных зданий, и особая манера воспринимать жизнь слегка отстраненно, и привычка долго гулять в задумчивости. Есть такая игра, когда надо для множества разных вещей и явлений найти общее слово, которое бы со всеми было так или иначе связано. Все характерное, что есть в нашем городе, имеет отношение к историям. Мы рассказываем истории про жизнь императоров и в империи, мы знаем о революции и особенно о блокаде, в первую очередь, через тысячи разных личных историй. Мы смотрим на все вокруг как на что-то, что происходит не вполне с нами, потому что как никто точно знаем, что однажды и это станет историей. И когда мы задумываемся, то чаще всего вспоминаем какую-то историю. ДНК Петербурга, возможно, это не тысячи зданий, стоящих вдоль прямых коридоров улиц, а миллионы историй, рассказанных или только ждущих своего часа, чтобы быть кем-то услышанными.
Дом культуры Льва Лурье занимается тем, что собирает вокруг себя людей, не просто что-то там знающих, а способных превратить это в интересную историю. Это первая причина, по которой его стоит считать одним из главных брендов современного Петербурга: он впитал главную отличительную черту города и нашел ей формальное выражение. Узнав на экскурсии что-то о быте советского Комарово или жизни смолянок, вы становитесь обладателем пусть совсем крошечной, но все же части Петербурга, начинаете чувствовать его логику.
Вторая причина заключается в надежности. В мире интернета и открытых данных никакие сведения сами по себе не имеют ценности, потому что они доступны всем, но вы не знаете, стоит ли им доверять. К тому же и совершенно достоверные вещи иногда лучше не знать. Истории, по большому счету, делятся не на правдивые и выдуманные, а на имеющие смысл и лишенные его. Все, что вам расскажут спикеры Дома культуры Льва Лурье, имеет знак качества, заключающийся в том, что все услышанное вы можете так или иначе примерить к себе, своим знаниям и впечатлениям от жизни. И только это делает их настоящими.
Искусствовед Джон Берджер в книге «Блокнот Бенто» утверждает, что прочитанные нами истории влияют на то, как мы переживаем и рассказываем свои собственные. С каждой новой лекцией или прогулкой Дома культуры Льва Лурье, на которую вы сходили, вы становитесь чуть больше петербуржцем и не перестанете быть им, даже если навсегда покинете берега Невы.
Пальто Bottega Veneta, брюки Brunello Cucinelli, шарф Brioni, кепка Gucci, бадлон и угги Dolce & Gabbana (все — ДЛТ)
Лев Лурье представляет спикеров ДК Лурье
Кто расскажет про Бродского и Довлатова, а кто знает Петроградскую, как Пастер — микробов.
Павел Котляр
Историк из Ораниенбаума, блестящий искусствовед, эрудит, интеллектуал. Любит нравиться людям, получает удовольствие от того, что его слушают с неизменным восторгом. Это и отличает блестящего гида от заурядного.
Константин Шолмов
Известный и очень успешный журналист, долгое время редактировавший главный оппозиционный орган печати в Выборге. Он соединяет в себе любопытство к жизни, отличное гуманитарное образование и специальный мужской навык — умение путешествовать, разжигать костер, общаться с детьми. Может построить вигвам, смастерить лодку, проложить трамвайную линию.
Анна Маркович
Красотка, модница, светская женщина, любящая жизнь в ее самых ярких проявлениях и поэтому прекрасно рассказывающая про роскошь, моду, роковую любовь в дворцовых интерьерах, на фоне кариатид и гранитных набережных. Выпускница Школы гидов Льва Лурье.
Александр Уткин
Человек, который знает все о Васильевском острове и может рассказать в подробностях о бурных 1990-х в Чекушах, на Голодае и в Соловьевском саду. Чеки «Альбатроса», нравы фарцовщиков у «Прибалтийской», убийство Капыша.
Софья Лурье
Интеллектуалка с фирменной семейной иронией. Одинаково хорошо рассказывает про Сумарокова с Херасковым и Бродского с Довлатовым. Способна укротить двадцать буйных шестиклассников квестом про вампиров, муз и малые архитектурные детали.
Александр Буров
Проблема некоторых гидов в том, что они мнят себя проповедниками. На самом деле про религию надо рассказывать так, как вы рассказывали бы, например, про экономические теории или архитектурные стили: в чем смысл какого-то странного ритуала, как буддисты относятся к власти и чем паства одного католического собора в Петербурге отличалась от паствы другого. Именно это и делает Александр Буров.
Митя Ганопольский
Чемпион по положительным отзывам. Знает Петроградскую сторону, как Пастер — микробов. Профессиональный фотограф — подмечает невидимые архитектурные и бытовые детали.
Иван Квасов
Рассказывает про мамонтов или пещеры в Саблино так увлекательно и неординарно, что дети слушают его часами, раскрыв рот.
Антон Успенский
Сотрудник Отдела новейших течений Русского музея обладает даром провести по любой фигуративной и нефигуративной выставке и сделать ее совершенно понятной человеку любого возраста.
Кира Долинина
Известнейший искусствовед и бывший обозреватель газеты «Коммерсантъ» не нуждается в представлении. Редкий специалист, который без употребления специальных терминов ясно и логично может объяснить человеку с высшим образованием, чем Сезанн в принципе отличается от Гаврильчика.
Татьяна Мучник
Выпускница Школы гидов Льва Лурье основательно знает все, о чем рассказывает. Ее главные темы — Невский район и смолянки, выпускницы знаменитой школы благородных девиц.
Роман Везеин
Изучил, кажется, каждую петербургскую парадную. Открывает все кодовые замки культуры. Понять глубину и смысл его знания невозможно, пока вы просто не последуете за ним.
Текст: Мария Элькина
Фото: Валентин Блох
Дрон: Михаил Поморцев
Стиль: Эльмира Тулебаева
Ассистент стилиста: Анастасия Пилова
Визаж и волосы: Евгения Сомова, Елена Попова и Валерия Стародубцева
Ассистент продюсера: Елизавета Синцова
Свет: Алексей Галенин Skypoint
Ретушь: Жанна Галай
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