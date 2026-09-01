Что смотреть в кинотеатрах России в сентябре 2026-го: Юра Борисов в «Девятой планете», «Восставший» с Эндрю Гарфилдом и байопик об Энтони Бурдене «Тони»

А также — корейский экшен о битве с пришельцами «Надежда», сатирическая комедия «Хитрый койот», триллер «Бегущая» с Галь Гадот, новый мультфильм создателей «Смешариков» и «Финника» «Край чудес», сиквел «Вышки», семейное фэнтези «Тайная жизнь вещей», повторный прокат «Сумерек», «Драйва» и «Космоса как предчувствия» и многое другое! Собака.ru рассказывает о главных фильмах, которые покажут в кинотеатрах России в сентябре.
С 3 СЕНТЯБРЯ
«Электрический поцелуй» / La Vénus électrique (18+)
Французско-бельгийский ретро-ромком Пьера Сальвадори («Роковая красотка»), открывавший Каннский кинофестиваль-2026. Парижский художник Антуан (Пио Мармай) после смерти жены теряет вдохновение и прибегает к помощи медиума. Голосом из потустороннего мира оказывается Сюзанна (Анаис Демустье), обычная девушка из цирка. Антуан возвращается к творчеству, а вот Сюзанна внезапно начинает испытывать к нему чувства.
С 3 сентября
«Изгой» / Molt lluny (18+)
Испанская драма со звездой «Трех метров над уровнем неба» Марио Касасом. Его герой по имени Серхио едет в Нидерланды на игру любимой футбольной команды, но внезапно решает не возвращаться на родину — так он остается один на один с незнакомой страной и, что особенно важно, с самим собой. Режиссером выступил дебютант Герард Омс.
С 3 сентября
«Сыграть в ящик» / Just Play Dead (18+)
Заслуженный криминальный авторитет Джек Вулф (Сэмюэл Л. Джексон) решает навсегда сбросить хвост федералов и хочет инсценировать свою смерть, заодно получив страховку в 30 миллионов долларов. Однако у его жены Норы (Ева Грин) свой план — она собирается избавиться от мужа по-настоящему. Режиссером выступил Мартин Кэмпбелл («Казино Рояль», «Иностранец»).
С 3 сентября
«Тони» / Tony (18+)
Биографический фильм о начале карьеры прославленного шеф-повара, писателя и телеведущего Энтони Бурдена (Доминик Сесса, «Оставленные»). Картину поставил Мэтт Джонсон («Кто убил BlackBerry»), а среди известных лиц каста — Антонио Бандерас, Лео Вудалл и Эмилия Джонс.
C 3 сентября
«Бегущая» / The Runner (18+)
Британский экшен с Галь Гадот в роли адвоката по имени Майя, которая во время пробежки получает зловещий звонок. Некто на том конце провода сообщает, что похитил ее сына — теперь, чтобы его спасти, она обязана пробежать через весь Лондон, выполняя задания преступника. Режиссером выступил Кевин Макдональд («Последний король Шотландии» и «Мавританец»).
C 3 сентября
«Не по-детски» (16+)
Комедия с Сергеем Безруковым, играющим популярного телеведущего Марка (тот имеет очевидное сходство с Дмитрием Нагиевым), чью карьеру почти разрушила неосторожная фраза, брошенная на шоу в адрес девушки из детдома. После этого он собирается все исправить — и в процессе серьезно пересматривает свои взгляды на жизнь и славу. В фильме Анны Матисон («Плевако») также снялись Федор Добронравов, Мария Аронова, Виктория Агалакова и Мария Смольникова.
С 3 сентября
«Тайная жизнь вещей» / I, Object (6+)
Режиссер «Гаттаки» и «Оружейного барона» Эндрю Никкол снял семейное фэнтези о 10-летнем мальчике Томе (Бентли Стортебум), который после смерти отца находит себе воображаемых друзей среди неодушевленных предметов. Это злит отчима, который выбрасывает их на помойку — тогда Том решает во что бы то ни стало спасти приятелей. Также в касте — Карл Урбан, Анна Фэрис, Скайуокер Хьюз и Итан Хоук.
C 3 сентября
«Мой папа — медведь 2» (6+)
Сиквел популярной семейной комедии: по сюжету девочка Маша (Ева Смирнова) ссорится с папой Мишей (Борис Дергачев) и сбегает с дачи в лес, где берет под опеку оставшегося без родителей медвежонка. Режиссер продолжения — Владислав Богуш («На деревню дедушке»).
С 3 сентября
«Почтальон победы» (16+)
Военная драма о молодом почтальоне Азамате (Алихан Нуржаувов), в 1943 году оказавшемся в лесах Беларуси с ответственной и опасной миссией — забрать важный секретный груз с борта потерпевшего крушение советского самолета. В фильме Айнура Аскарова («Отряд Таганок») также сыграли Юлия Лазовская, Василий Копейкин, Олег Васильков и Константин Адаев.
С 3 сентября
С 10 СЕНТЯБРЯ
«Надежда» / Hope (18+)
Ураганный корейский экшен об инопланетном вторжении в маленький портовый городок — в неравный бой с агрессивными существами вступает горстка выживших. Помимо местных звезд (Хван Джон-мин из «Избави нас от лукавого» и Чон Хо-ен из «Игры в кальмара») в картине поучаствовали и голливудские — Майкл Фассбендер и Алисия Викандер. Режиссером выступил На Хон-джин («Вопль»).
C 10 сентября
«Хитрый койот» / Coyote vs. Acme (12+)
Многострадальная сатирическая комедия (три года пролежавшая на полке из-за производственных разногласий), в которой персонаж мультипликационной вселенной Looney Tunes Хитрый Койот попадает в мир людей и оказывается втянутым в судебную тяжбу. Картину, сочетающую в себе анимацию и игровой фильм, поставил Дэйв Грин («Черепашки-ниндзя 2»), а среди актеров — Уилл Форте, Лана Кондор и Джон Сина.
C 10 сентября
«Затмение» / L'Eclisse (1962) (16+)
Повторный прокат заключительного фильма из «трилогии отчуждения» Микеланджело Антониони — история отношений переводчицы Виттории (Моники Витти) и брокера Пьеро (Ален Делон), которые хотят сблизиться, но вместо этого отдаляются все дальше и дальше.
C 10 сентября
«Восставший» / The Uprising (18+)
Историческая драма Пола Григнрасса («Кровавое воскресенье» и три фильма о Джейсоне Борне), в которой во времена средневековой Англии обычный пахарь Уот (Эндрю Гарфилд) становится лидером крупномасштабного народного восстания. Также в картине снялись Джейми Белл, Стивен Диллэйн, Том Холландер и Космо Джарвис.
C 10 сентября
«Соавторы» (16+)
Инди-драмеди дебютанта в полнометражном кино Филиппа Ларса о странном альянсе двух противоположностей. Молодой карманник Алдар (Давид Сократян) сначала крадет у известного писателя Игоря Ангелевского (Егор Корешков) кошелек, но затем знакомится с его книгами — и сразу хочет стать его учеником и соавтором. В других ролях — Аня Чиповская, Владимир Майзингер и Олжас Тогымбет.
С 10 сентября
«Край чудес» (6+)
Новый мультфильм аниматора Дениса Чернова, известного по «Смешарикам» и «Финнику» — в ней художник Филя (Андрей Левин) попадает в волшебный мир, который спрятан где-то в Сибири, заводит дружбу с его обитателями и спасает их от гибели. Также роли озвучили Сергей Голубцов, Виталия Корниенко и Леонид Каневский.
С 10 сентября
«Драйв» / Drive (2011) (18+)
Не нуждающийся в представлении фильм Николаса Виндинга Рефна снова в прокате — отличный повод не только вспомнить мемы про Райана Гослинга, но и всмотреться в нюансы картины на большом экране.
C 10 сентября
«Космос как предчувствие» (2005) (18+)
Повторный релиз одного из лучших фильмов Алексея Учителя — на Евгения Цыганова, Евгения Миронова, Ирину Пегову и Елену Лядову вновь можно посмотреть в символистской драме в декорациях советских пятидесятых.
С 10 сентября
С 17 СЕНТЯБРЯ
«Курьер» / Runner (16+)
Комедийный боевик о двух курьерах, попавших в затруднительное положение. Бывший военный Хэнк (Алан Ричсон) и его пугливый медицинский коллега Бен (Оуэн Уилсон) везут контейнер с печенью для умирающей семилетней девочки: проблема в том, что в процессе на них ополчается целая армия бандитов, имеющих в этом деле свои интересы. Режиссером выступил Скотт Во («Круче некуда» и «Need for Speed: Жажда скорости»).
C 17 сентября
«Натиск» / Onslaught (18+)
Бывшая профессиональная снайперша Селеста (Адриа Архона) живет вместе с дочерью в уединении посреди пустыни. Однако когда из расположенной неподалеку секретной лаборатории сбегают вышедшие из-под контроля суперсолдаты, ей приходится вспомнить все свои армейские навыки. Экшен выпустила студия A24, а режиссером стал Адам Вингард («Годзилла против Конга»).
C 17 сентября
«Сумерки» / Twilight (2008) (18+)
Возвращение легендарной вампирской саги в кинотеатры — в течение полугода прокатчики планируют выпустить все пять частей истории Беллы (Кристен Стюарт) и Эдварда (Роберт Паттинсон).
C 17 сентября
«Как Иван в сказку попал» (6+)
Семейный фильм о мальчике Ване (Мирон Проворов), который упорно не верил в сказки, но однажды нашел волшебный сундук и оказался в гостях у героев русского фольклора — к тому же их нужно спасать от нашествия нечистой силы. В картине режиссера «Бременских музыкантов» Алексея Нужного также снялись Мария Аронова, Илья Виногорский, Ирина Горбачева, Виктор Бычков, Никита Кологривый и другие.
С 17 сентября
«Мой Север» (16+)
Фэнтези в инопланетных декорациях Мурманской области: по сюжету саамский бог Мяндаш (Филипп Ершов) испокон веков сражается с богиней смерти Ябме (Дарья Екамасова) — по случайности в центре этого эпического противостояния оказывается обычный инженер Виктор (Александр Константинов). Режиссером выступила дебютантка Юлия Крылова.
С 17 сентября
С 24 СЕНТЯБРЯ
«Девятая планета» (18+)
Российский сай-фай с Юрой Борисовым в главной роли — он играет вернувшегося из армии бойца с позывным Хруст, которого преследуют видения о таинственной планете и сражениях с монстрами. Как выясняется, эти события были в его жизни на самом деле — теперь ему необходимо разузнать подробности своей биографии и вспомнить все.
Также в фильме снялись Алексей Серебряков, Ирина Старшенбаум, Даниил Спиваковский и другие, а режиссером выступил Николай Рыбников (сериал «Трудные подростки»).
С 24 сентября
«Вышка 2» / Fall 2: Deadpoint (18+)
Сиквел картины-аттракциона о страхе высоты: если в первой части действие происходило на огромной телебашне, то в этот раз героини окажутся на шатком мосту в километре над землей. По сюжету ими стали сестра погибшей в оригинальном фильме Шайло по имени Джакс (Харриет Слейтер) и ее подруга Люс (Арсема Томас). Постановщиками выступили братья Спириги («Патруль времени»).
С 24 сентября
«Романовы: Преданность и предательство» (12+)
Масштабная история о последних годах правления Николая II (Виталий Кищенко) — действие картины охватит период с 1914-го до 1918-го. Режиссером выступил Василий Чигинский («Лев Яшин. Вратарь моей мечты»), в касте — Ксения Кутепова, Денис Пропалов, Мария Маслова и другие. Проект планируют выпустить в двух вариантах: полнометражного фильма и сериала из 12 эпизодов.
С 24 сентября
«Флорист» / The Florist (18+)
Экшен о наемном убийце Карле (Дэннис Куэйд), который притворяется тихим любителем растений, а на деле вместе с напарником Чарли (Жан Рено) занимается темными делами. Но однажды он спасает девушку Лейлу (Скай Кац), очень много знающую о коррупции в местной полиции — и всех причастных к этой тайне собираются убрать. Режиссер — Бабак Наджафи («Падение Лондона»).
C 24 сентября
«Девочки учатся бриться» (18+)
Драма о взрослении двух девушек-подростков в российские девяностые в небольшом городе у моря: подруги Миша (Маша Раскина) и Тая (Катерина Кузьмина) учатся разбираться в своих чувствах и недружелюбном мире взрослых. Также в картине дебютантки Ольги Панкратовой снялись Ирина Пегова, Анастасия Красовская, Ольга Сутулова, Любовь Толкалина и Константин Белошапка.
С 24 сентября
«Ариэтти из страны лилипутов» / The Secret World of Arrietty (2010) (6+)
Повторный релиз популярного аниме Хиромаса Енэбаяси (ученика Хаяо Миядзаки): по сюжету девочка Ариэтти из волшебной страны очень маленьких людей знакомится с подростком Се — это становится началом крепкой дружбы.
C 24 сентября
«Капитан Невельской и земли Черного дракона» (12+)
Приключенческий мультфильм в духе Жюля Верна о капитане Невельском, который вместе с отважной девочкой Надей отправляется в опасное путешествие на Дальний Восток. Режиссерами стали дебютанты Никита Сличный и Глеб Павленко.
С 24 сентября
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