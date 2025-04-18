Лурье-трип: Первая визионерская экскурсия Льва Яковлевича по Петербургу, которая работает как машина времени

Архитектурный критик

Петербург невозможно охватить одним взглядом, понять как нечто цельное. Он состоит, как и любой мегаполис, из районов с разной историей, атмосферой и перспективами. Именно в этом разнообразии, сосуществовании разных культурных, архитектурных и социальных реалий и заключается большая, пока не познанная в полной мере сила. Важно понимать: районы или даже отдельные улицы могут быть не менее популярны, чем целые мегаполисы. Мало кто никогда не слышал о магазинах на Пятой авеню на Манхэттене или комьюнити мигрантов в берлинском Нойкельне. Петербург до сих пор не пытался всерьез увидеть величие отдельных своих частей. Но это ошибка, которую нужно немедленно начать исправлять.

Во-первых, потому что никому не нравится стереотипное восприятие города, его сведение к Ростральным колоннам и Невскому проспекту. Единственное противоядие — создание других ярких образов, которые и жителям, и туристам помогут понимать город глубже. Во-вторых, органичное развитие отталкивается от особенностей и возможностей каждой локации, его задача и заключается в том, чтобы как можно более ярко их раскрыть.

Мы написали «Всю историю Петербурга» с естественным желанием уместить все сложности и хитросплетения в одном томе. Однако на деле речь идет не о какой-то одной истории, а о множестве — и главное, об истории множества иногда совершенно непохожих друг на друга мест, все из которых расположены в административных границах Петербурга.

Наша визионерская экскурсия — Лурье-трип — проведет вас по семи частям Петербурга, где гений места присутствует наиболее ощутимо, и тени, отбрасываемые прошлым и будущим, разглядеть проще всего. И праздничное: в качестве дополнения к гиду по петербургским локациям Лев Лурье рассказал о том, где находится его самое любимое место в Петербурге.