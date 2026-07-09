Чем заняться в Петербурге с 9 по 12 июля

Фестивали «Планета К-30», Atlanta Summer Festival и Summer Music Park, презентация книги Константина Райкина, концерты Татьяны Булановой и проекта «Бомба-Октябрь», спецпоказ дока про Мориса Бежара при участии Дианы Вишневой, паблик-ток Ивана Чечота, а также перформанс Олега Нестерова — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных в Петербурге.
ЧЕТВЕРГ: 9 ИЮЛЯ
Карина Разумовская
Главные премьеры этой недели в кино: исторический триллер «Кодекс Данте» (18+) со звездным кастом (Оскар Айзек! Аль Пачино! Галь Гадот!) и гонконгский экшен «Живая ярость» (18+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.
Выставка «О сладости мира. Современное искусство Индии», Главный штаб Эрмитажа (12+)
Одиннадцать легенд совриска Индии (в числе художников — Сумакши Сингх, которая прямо сейчас участвует с инсталляцией в Венецианской биеннале!) представляют болливудский блокбастер.
Гастролирующие арт-объекты здесь замиксованы с эрмитажной коллекцией. Например, с росписями монастырей Шелкового пути и древними монгольскими миниатюрами.
До 4 октября
Спектакль «Счастье», БДТ им. Товстоногова (12+)
19:00
Ученица Андрея Могучего Лиза Дороничева восстановила спектакль мастера, который тот поставил в Александринском театре в 2011-м. Пьесу Метерлинка «Синяя птица» инсценируют с большей частью труппы БДТ (например, с Кариной Разумовской!).
Выставка «Великая. Образ женщины в русском искусстве», Русский музей (0+)
Императрица Екатерина II, поэтесса Анна Ахматова, балерина Анна Павлова, художница Анна Остроумова-Лебедева и другие женщины с приставкой «великая» — на холстах Серова, Крамского, Кустодиева, Брюллова и Маковского.
Бонус: платья, сумочки, броши, веера, сервизы, шкатулки и прочие предметы одежды и декора.
До 11 января
Выставка «Окно, в котором... Собрание Власовых-Шишмаревой», KGallery (18+)
В трибьют династии художников Власовых-Шишмаревых и их окружению вошли 150 работ. Среди хайлайтов — рисунок Валентина Серова, найденный в заброшенном доме живописца.
До 13 сентября
«Самая грустная вечеринка», «Вечно молодой» (18+)
20:00
Диджеи-ньюкамеры сыграют архивные треки, которые давно не мелькают на тусовках. Место встречи — андеграундный спот на Владимирской.
+ Идея: изучить лучшие летние террасы Петербурга.
Редакция Собака.ru собрала список из 19 локаций — на крышах и причалах, в секретных садах и исторических скверах.
ПЯТНИЦА: 10 ИЮЛЯ
Татьяна Буланова
Фестиваль «Планета К-30», «Мануфактура 10|12» (18+)
Открытие фестиваля формации Roots United посвящено джазу (селебрити — британец Kamaal Williams, который впервые за 10 лет посетит Россию с бэндом!), а во второй вечер мы услышим более привычные для «Планеты» электронную музыку и техно.
Из того, что невозможно пропустить, — шоукейсы Stvol TV, Roots United и нижегородских селебрити «Станция метро Горьковская», а также выступления Cream Soda, «тима ищет свет» и Петара Мартича.
С 10 по 11 июля
Фестиваль Summer Music Park, Ботанический сад (0+)
Классика, советские хиты, поп, танго и даже саундтреки к «Интерстеллару» и прочим блокбастерам прозвучат в Ботсаду. В программе: моноспектакль Константина Райкина, фортепианный вечер рок-звезды академической музыки Ильи Папояна, а еще концерт Игоря Корнелюка (легендарный автор «Города, которого нет»!) и многих других артистов.
С 10 по 25 июля
Концерт Татьяны Булановой, Roof Place (6+)
19:00
Забираемся на крышу возле Финского залива и подпеваем бэнгерам поп-иконы в пятом поколении, перезапустившей саунд-карьеру.
Спецпоказ фильма «Морис Бежар. Дыхание танца», Cinéma Michèle (18+)
19:00
Единственная прима в мире с собственными фондом, фестивалем и труппой Диана Вишнева, а также танцовщик Роман Жиль и критик Марина Дудина обсудят документальную ленту об одном из главных имен в мире балета.
Фестиваль «Бродский DRIVE», сад Фонтанного дома (0+)
Отмечаем столетие ленинградского джаза лайн-апом, в котором пересекутся основатель Джазовой филармонии Давид Голощекин, американский вокалист JD Walter, французский исполнитель Monique B, а тажке лидер коллектива Non Cadenza Саша Алмазова.
C 10 по 12 июля
Перформанс Олега Нестерова, Новая сцена Александринского театра (16+)
19:30
Лидер группы «Мегаполис» Олег Нестеров представит шоукейс проекта Zerolines, где интуитивная музыка рождается на глазах зрителя.
Спектакль «Б.Р.», «Летний театр» в Новой Голландии (18+)
Микс из поэзии Бориса Рыжего, музыки и хореографии, который инсценируют премьеры Большого театра и артисты МХТ им. Чехова.
10 и 11 июля
Вечеринка-открытие, «Грибоедов» (18+)
Не отчаивайтесь, если на прошлых выходных не успели застать камбэк грандиозного тусовочного спота после тотальной реконструкции. С пятницы по субботу в «Грибыче» легенды электронной музыки Lena Popova, Andrey Kaptsan, Katsura и другие продолжат раздавать праздничные вайбы.
10 и 11 июля
Вечеринка Birthday Party, Roof18 (18+)
18:00
Мастера симбиоза электронной музыки, искусства, яркого дресс-кода и ЗОЖа из команды фестиваля Odyssey устраивают торжество в честь дня рождения своего идеолога Алексея Изотова.
СУББОТА: 11 ИЮЛЯ
Юлия Сенина
Фестиваль Atlanta Summer Festival, площадь Морского вокзала (16+)
В хип-хоп-феерии (концерты с 12:00 до 22:00 + афтепати с диджей-сетами до 06:00!) примет участие более 19 хитмейкеров: Guf, ЛСП, Friendly Thug 522 NGG, Icegergert, Yanix, Saluki, Thomaz Mraz, Bushido Zho, Gone.Fludd. Также обещают маркет дизайнеров, фотозоны и фудтраки.
C 11 по 12 июля
Паблик-ток «Барокко. Большой разговор о Большом стиле», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)
16:00
Солнце русского искусствоведения Иван Чечот расскажет, как современный зритель видит шедевры эпохи барокко.
Презентация книги «Школа удивления. Дневник ученика», «Подписные издания» (16+)
12:00
Худрук «Сатирикона» Константин Райкин ответит на вопросы о профессии, творчестве, семье, современниках и своей первой автобиографии.
Концерт Абисала Гергиева и Хадижи Исрапил (6+)
14:00
Дуэт сына маэстро Валерия Гергиева и ученицы Андрея Лимаева выступит с композициями Шуберта, Листа, Дебюсси, Стравинского, Прокофьева и Рахманинова.
Фестиваль «Идем за книгами!», сквер «Ленфильма» (0+)
12:00
Издательство «Самокат» приглашает на дискуссию о детских стихах с куратором музея «ОБЭРИУ» Юлией Сениной и об образе детства в кинематографе с экс-главой журнала «Сеанс» Василием Степановым.
Синемарейв «НИЭЛИТНИМАСС», бар «Игла» (18+)
14:30
Авторы самых виральных киночиток (с участием Разумовской, Серзина, Насибуллиной и Джало!) презентуют экспериментальный формат: синтез лекции, диджей-сета и перформанса. Круг тем — падение Берлинской стены, «Новое немецкое кино» и детройт-техно.
Круиз Kuznyahouse, Английская набережная, 56А (0+)
17:30
Забираемся на борт к нашим любимым устроителям речных вояжей — команде «Кузни». В эти выходные они зовут на романтическую вечеринку Love Boat, где за музыку ответит Виталий Козак (вы можете помнить его по «Симачу» и «Солянке»!).
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 12 ИЮЛЯ
Ксения Прихотько
Фестиваль «Опера — всем», Петропавловская крепость, Елагиноостровский дворец, Гатчинский дворец, Екатерининский дворец (6+)
Смотрим и слушаем «Псковитянку» Римского-Корсакова, «Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича, «Лючию ди Ламмермур» Доницетти и «Бал-маскарад» Верди в версии звезд «Ла Скала», Римской оперы, Мариинского театра и Музыкального театра им. Шаляпина.
С 12 по 25 июля
Концерт Риада Маммадова, «Летний театр» в Новой Голландии (18+)
20:00
Композитор и пианист (а также участник проектов с Теодором Курентзисом и оркестром musicAeternа!) Риад Маммадов исполнит пьесы собственного сочинения, в которых сочетаются восточные мотивы и западные трактовки.
Концерт «Бомба-Октябрь», «Юнион» (18+)
21:00
Декаданс-дуэт актера Василия Михайлова (тот самый неприятный сосед из инди-драмеди «Здесь был Юра»!) и продюсера Игоря Ушакова отыграет сет из инди-авангарда и меланхоличной лирики.
Спецпоказ «Мужчины и женщины», Cinéma Michèle (18+)
18:30
Филолог и фэшн-комикесса Ксения Прихотько представит классическую драму Клода Лелуша о случайной встрече, которая превращается в трогательную связь.
+ Идея: отправиться в самые современные библитотеки Петербурга.
Семь пространств для чтения, записи подкаста, печати зина или мерча, прослушивания винила, изучения иностранных языков и перерыва на чашку фильтра.
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