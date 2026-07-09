Чем заняться в Петербурге с 9 по 12 июля

Главные премьеры этой недели в кино: исторический триллер «Кодекс Данте» (18+) со звездным кастом (Оскар Айзек! Аль Пачино! Галь Гадот!) и гонконгский экшен «Живая ярость» (18+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.

Выставка «О сладости мира. Современное искусство Индии», Главный штаб Эрмитажа (12+)

Одиннадцать легенд совриска Индии (в числе художников — Сумакши Сингх, которая прямо сейчас участвует с инсталляцией в Венецианской биеннале!) представляют болливудский блокбастер.

Гастролирующие арт-объекты здесь замиксованы с эрмитажной коллекцией. Например, с росписями монастырей Шелкового пути и древними монгольскими миниатюрами.

До 4 октября

Спектакль «Счастье», БДТ им. Товстоногова (12+)

19:00

Ученица Андрея Могучего Лиза Дороничева восстановила спектакль мастера, который тот поставил в Александринском театре в 2011-м. Пьесу Метерлинка «Синяя птица» инсценируют с большей частью труппы БДТ (например, с Кариной Разумовской!).

Выставка «Великая. Образ женщины в русском искусстве», Русский музей (0+)

Императрица Екатерина II, поэтесса Анна Ахматова, балерина Анна Павлова, художница Анна Остроумова-Лебедева и другие женщины с приставкой «великая» — на холстах Серова, Крамского, Кустодиева, Брюллова и Маковского.

Бонус: платья, сумочки, броши, веера, сервизы, шкатулки и прочие предметы одежды и декора.

До 11 января

Выставка «Окно, в котором... Собрание Власовых-Шишмаревой», KGallery (18+)

В трибьют династии художников Власовых-Шишмаревых и их окружению вошли 150 работ. Среди хайлайтов — рисунок Валентина Серова, найденный в заброшенном доме живописца.

До 13 сентября

«Самая грустная вечеринка», «Вечно молодой» (18+)

20:00

Диджеи-ньюкамеры сыграют архивные треки, которые давно не мелькают на тусовках. Место встречи — андеграундный спот на Владимирской.

+ Идея: изучить лучшие летние террасы Петербурга.

Редакция Собака.ru собрала список из 19 локаций — на крышах и причалах, в секретных садах и исторических скверах.