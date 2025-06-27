23-летний музыкант Георгий Гергерт встряхнул российскую рэп-сцену: прошел путь из строгих рядов курсантов Суворовского в ряды резидентов лейбла Басты GAZ, возрождает культуру бандитского Петербурга и эстетику «Крестного отца» в треках, влюблен в барокко, лепнину, позолоту (ну, наш?) и придерживается спортивного режима вместо «строгого». Тем временем в соцсетях вирусятся тысячи роликов под его строчки «ее типаж сегодня — только молодой мошенник», которые снимают фельдшеры скорой и целые семьи на отдыхе в Египте (что? да!). А еще Icegergert записал фиты с другим легендарным рэп-петербуржцем — Kizaru, которые уже попали во все топ-чарты России и СНГ.
Георгий Гергерт aka Icegergert — лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2025 в номинации «Музыка».
Георгий сфотографирован в культурном пространстве «Третье место» на Литейном проспекте. Бывший особняк Лопухиных-Нарышкиных (архитектор Гаральд Боссе, 1858 год) с историческими интерьерами (голубой зал, колонны с росписями!) в ближашие годы ждет редевелопмент.
БАЛЫ СО СТУДЕНТКАМИ ИЗ АКАДЕМИИ ВАГАНОВОЙ И КАК СУВОРОВСКОЕ СДЕЛАЛО ПЕТЕРБУРЖЦЕМ
Георгий, у тебя есть день Х — тот, когда ты проснулся знаменитым?
Нет. Думаю, это история про путь, а не один день — к успеху я шел почти три года. История эта началась давно, я тогда еще служил. Служил и понимал, что моя судьба — про музыкальный бизнес. Я для этого был создан и просто ждал, когда момент настанет. Он настал.
Это самый знаменитый про тебя факт — ты был суворовцем, а стал рэпером, который взрывает чарты. Как так вышло?
Я всегда жил на контрастах, с детства. Военная история была сразу — самообороной занимался, картингом. А параллельно — иностранные языки, бальные танцы, музыка. С танцев все и началось. Помню, я в костюме, танцую маленький на сцене, а в зале сидят зрители, гости, судьи. Мне это нравилось. Я другого пути, кроме музыки, для себя вообще не видел.
Есть распространенный миф, что ты из «заряженной» семьи...
В каком смысле «заряженной»?
Семьи дипломатов или людей, связанных с госслужбой.
Ну, только если «черной» дипломатии. (Смеется.) Люди вообще любят про меня додумывать, что я из семьи полковников ФСБ. Я из обычной семьи. Воспитывала меня тетя, время прово дил на бесконечных кружках и занятиях, на ры балку ездил, на лыжах катался, на велосипедах. В 10 лет мое детство кончилось — в 2011 году я уехал поступать в Суворовское, в Петербург.
Ты из Сибири, родился в Братске и подростком переехал в Петербург. Помнишь свой первый день в городе?
Я прилетел и сразу к сестре поехал, было тепло и лето. Мы погуляли по городу, первые впечатления с сестрой связаны. А потом началось — центр, Гостиный двор, завертелось. Получается, все время я прожил в центре Петербурга — даже сейчас отсюда почти не выезжаю.
Если оглядываться назад, как думаешь, что дало тебе Суворовское?
Железную дисциплину и навык правильно использовать свое время. Это если говорит о чем-то, кроме отличного базового образования. Нас учили всему: от химии до астрономии. Знаю, что раньше ребята в Суворовском еще круче воспитывались: прыгали с парашютами, фехтовали...
Ходил ли ты на балы?
Да, на них еще приходили девчонки из Академии Вагановой. Для балов пригодились курсы по этикету — ему нас тоже учили. Знаешь, я скажу так — Суворовское из пацанов делает петербуржцев. И меня сделало.
Сохранились ли у тебя друзья с периода учебы?
Есть друзья из роты, с которыми стабильно держим связь. Немного, но есть. Некоторых я звал на съемки клипов, еще несколько человек участвуют в моей службе безопасности. Вот так вышло: начинали вместе с учебы и вместе дошли до музыки.
ВСЕЛЕННАЯ ICEGERGERT И СПОРТ КАК МОЩНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
У тебя есть место силы в Петербурге?
Дом и есть. Я здесь сплю, книги читаю, восполняю свои ресурсы. В квартире спокойнее всего себя чувствую, а так, конечно, выбираюсь — с друзьями встречаюсь, кто тут живет, и вожу экскурсии для тех близких, кто заезжает в Петербург на пару дней.
Любишь музеи?
Я бывший курсант Суворовского, я не могу их не любить. Обычный маршрут для друзей-туристов — это Кунсткамера и Зимний дворец, сам же я часто заглядываю на фотовыставки.
Где тебя чаще всего можно встретить в Петербурге? Кроме дома, конечно!
В спортзалах — есть несколько залов, которые относятся к Федерации бокса Петербурга. Муниципальный зал Центрального района, например. Я там, кстати, какое-то время даже был трудоустроен. В этом зале часто занимаются ребята, которые слушают мою музыку, но лояльности сильно не проявляют на ринге — не принято. Это интересный опыт. Где еще... В ресторанах, кафе. На улицах.
Тебя узнают на улицах? Были кейсы?
Далеко ходить не надо — мы делали съемку для Собака.ru в «Третьем месте», подходили люди, брали автографы. Ощущения? Спокойные, уверенные. Я долго шел к этому, к тому, чтобы люди меня знали.
Ты выглядишь очень сдержанным!
Это благодаря спорту, он моя психотерапия. Спорт и еще музыка: если бы не эти два явления, мне кажется, я был бы большой про блемой для социума. (Смеется.)
Вселенная Icegergert — она про что? Какой мир ты создаешь?
Это мир безопасности, справедливости, и там обязательно, ОБЯЗАТЕЛЬНО, присутствуют развлечения. Которые не выходят за границы морали, конечно. (Смеется.)
Лучший способ развлечься?
Прийти ко мне на концерт.
На каких площадках тебя искать в 2025-м?
В мае у нас начался тур по России, а 5 июня, в день премии Собака.ru «ТОП50», я буду выступать с сольным концертом на «VK Музыка Летом» в Москве. Но даты, которые я особенно жду, — это 26 октября и 2 ноября. Сначала у меня в Москве масштабный концерт в VK Stadium, а потом — в Петербурге большой сольник в А2. Важный для меня очень. Понимаешь, впереди много работы, в принципе. И поэтому сейчас я такой спокойный — потому что впереди много беспокойства.
ФИТ С KIZARU И БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ НА СТОПЕ
Ты недавно ездил к другому небезызвестному рэперу, родом из Петербурга, — Kizaru (Олегу Нечипоренко). И ваш общий трек Fake ID уже взорвал чарты.
Да, я поехал в турне по Европе. Раньше не путешествовал — армия была и остальное. Сходил в консульство Франции, получил визу, пригласил девушку, фотографа, и поехали. Проехал Францию, Нидерланды, доехал до Барселоны, где Олег живет.
Как ощущения от Европы?
Я видел самое хорошее. Красивые города, приятные люди, отличный сервис. Но эмоционально в поездке было непросто!
Почему?
Постоянно выяснял отношения с противоположным полом. Было тяжеловато совмещать эмоции и работу, но вышло так, как вышло. И всё не зря.
Как тебе Олег в реальной жизни?
С Олегом у нас много общих знакомых было в Петербурге. Он обо мне слышал, наблюдал в соцсетях, поддерживал. Лояльность обоюдная была еще до поездки. Когда я оказался в Барселоне, написал ему о встрече — мы словили очень приятный коннект. Kizaru достойный артист, давно слушаю его музыку.
Как проводили время?
Очень тепло. Олег пригласил к себе на территорию — у него дом в Испании, огромный участок. Мы там жили, ужинали, болтали, знакомились. Прямо в доме есть студия музыкальная и живет талантливый звукорежиссер Molly Mo. Такая близость к записи нас подтолкнула к идее послушать наши голоса на одном бите. И нам очень понравилось, мы словили определенную химию музыкальную. И сделали не один, а два трека.
Женщины в твоем творчестве занимают особенное место. Ты веришь в любовь?
Конечно, верю. У меня в жизни уже была большая любовь, пока хватит. Много большой любви — опасно. (Улыбается.)
А к женщинам как относишься?
Ну как? Плохо не могу относиться — меня с ранних лет воспитывала женщина. Отец и дядя особого участия в жизни не принимали. Я уважаю и люблю женщин и часто пускаю их в свою жизнь и карьеру. Мне кажется, это правильно и романтично — быть серьезным парнем и двигаться вместе с девушкой. Это дополняет, улучшает, расслабляет и разрушает одновременно. Этот процесс — он не каждому по плечу.
Тебе по плечу?
Да.
Тебя слушает очень много девочек, как думаешь почему?
Не знаю, если честно. Многие спрашивают. Может, им звук нравится, а может, я. (Улыбается.)
У тебя есть детская мечта?
Купить джип большой. Но она, вроде, скоро осуществится. Сегодня вообще не мечтаю особо, а просто делаю.
Чудесно! Давай блиц?
Давай.
Москва или Петербург?
Петербург. В Москве не получится быть исключительно собой. Всегда приходится кого-то слушать.
Быть тобой — что это значит?
Быть супергероем, делать невозможное.
Когда последний раз было страшно?
На машине недавно быстро ехал, был момент.
Ты счастлив сейчас?
Удовлетворен. Счастье, наверное, попозже будет.
Что вообще такое счастье, как думаешь?
Баланс. Отсутствие тревоги.
Текст: АЛИНА ИСМАИЛОВА
Фото: ДМИТРИЙ КРАПИВИН
Стиль: ЕЛИЗАВЕТА САВИНА
Визаж: РЕГИНА САДЫКОВА
Свет: ФЕДОР ШТОФ и ВЛАДИМИР САКУНОВ (SKYPOINT)
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«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025
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