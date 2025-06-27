БАЛЫ СО СТУДЕНТКАМИ ИЗ АКАДЕМИИ ВАГАНОВОЙ И КАК СУВОРОВСКОЕ СДЕЛАЛО ПЕТЕРБУРЖЦЕМ

Георгий, у тебя есть день Х — тот, когда ты проснулся знаменитым?

Нет. Думаю, это история про путь, а не один день — к успеху я шел почти три года. История эта началась давно, я тогда еще служил. Служил и понимал, что моя судьба — про музыкальный бизнес. Я для этого был создан и просто ждал, когда момент настанет. Он настал.

Это самый знаменитый про тебя факт — ты был суворовцем, а стал рэпером, который взрывает чарты. Как так вышло?

Я всегда жил на контрастах, с детства. Военная история была сразу — самообороной занимал­ся, картингом. А параллельно — иностранные языки, бальные танцы, музыка. С танцев все и началось. Помню, я в костюме, танцую ма­ленький на сцене, а в зале сидят зрители, гости, судьи. Мне это нравилось. Я другого пути, кро­ме музыки, для себя вообще не видел.

Есть распространенный миф, что ты из «заряженной» семьи...

В каком смысле «заряженной»?

Семьи дипломатов или людей, связанных с госслужбой.

Ну, только если «черной» дипломатии. (Смеется.) Люди вообще любят про меня додумывать, что я из семьи полковников ФСБ. Я из обычной семьи. Воспитывала меня тетя, время прово­ дил на бесконечных кружках и занятиях, на ры­ балку ездил, на лыжах катался, на велосипедах. В 10 лет мое детство кончилось — в 2011 году я уехал поступать в Суворовское, в Петербург.

Ты из Сибири, родился в Братске и подростком переехал в Петербург. Помнишь свой первый день в городе?

Я прилетел и сразу к сестре поехал, было тепло и лето. Мы погуляли по городу, первые впечат­ления с сестрой связаны. А потом началось — центр, Гостиный двор, завертелось. Получается, все время я прожил в центре Петербурга — даже сейчас отсюда почти не выезжаю.

Если оглядываться назад, как думаешь, что дало тебе Суворовское?

Железную дисциплину и навык правильно ис­пользовать свое время. Это если говорит о чем-­то, кроме отличного базового образова­ния. Нас учили всему: от химии до астрономии. Знаю, что раньше ребята в Суворовском еще круче воспитывались: прыгали с парашютами, фехтовали...

Ходил ли ты на балы?

Да, на них еще приходили девчонки из Акаде­мии Вагановой. Для балов пригодились кур­сы по этикету — ему нас тоже учили. Знаешь, я скажу так — Суворовское из пацанов делает петербуржцев. И меня сделало.

Сохранились ли у тебя друзья с периода учебы?

Есть друзья из роты, с которыми стабильно дер­жим связь. Немного, но есть. Некоторых я звал на съемки клипов, еще несколько человек уча­ствуют в моей службе безопасности. Вот так вышло: начинали вместе с учебы и вместе до­шли до музыки.