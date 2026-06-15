Татьяна Буланова как универсум: от вирусных танцев до божественной искры в кино. Большой разговор поп-иконы в 5-ом поколении с Николаем и Стасей Хомерики

Поп-икона сразу пяти поколений и лауреатка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2026 в номинации «Музыка» Татьяна Буланова мастерски перезапускает саунд-карьеру! Зумеры устраивают солдаут на сольниках Булановой и уходят в дикий дэнс под «Ясный мой свет» (требуем камбэк на «Алые паруса» вместо Надежды Кадышевой). Альфачи во всю косплеят танцы «энергосберегающей» экс-подтанцовки певицы в рилсах и липсингах. Миллениалы ставят «Мой ненаглядный» на нишевых рейвах. Даже первые беты с подачи родителей слушают «Не плачь» вместо колыбельной! Штош, мы уже молчим про олдов, которые знают легенду как пионера вирусных постсоветских шлягеров (да, именно так!). И важно: в кино треки Булановой гарантированно наделяют любую ленту статусом суперблокбастера (от сериальной ОПГ-драмы «Дети перемен» до каннского кинодебюта «Теснота» Кантемира Балагова!).
На Татьяне: шуба RAW STORAGE, колготки CALZEDONIA, туфли AMINA MUADDI (ДЛТ), серьги CAVIAR JEWELLERY и STATEMENTS (POISON DROP)
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Татьяна сфотографирована в Объединенном музее гражданской авиации на улице Пилотов. Здесь, на территории авиагородка, хранится 25 тысяч экспонатов: от истребителя МиГ-31 и навигационных тренажеров до формы авиаторов и шпалер, посвященных перелету Луи Блерио через Ла-Манш в 1909 году.
Пригласили ясный наш свет на лучший петербургский файв-о-клок ти: в люксе «Астории» с видом на Исаакиевский собор Татьяну Буланову встретили ее близкие друзья и соседи по Васильевскому острову — режиссер «Сказки про темноту» Николай Хомерики и его жена, художница по костюмам и документалистка Стася Хомерики. Обсудили всё (от хора до хардкора!): как Буланова стала дивой арт-хауса в «Печали» Хомерики, как не рассмеяться в кадре с Александром Палем, как декодировать универсальный хит (спойлер: никак) и почему Сомс Форсайт — это гринфлаг.
Что стало началом большой дружбы и при чем тут Паль и Каспарян
18:00 Татьяна приезжает в «Асторию» за полчаса до оговоренного времени: удалось пораньше освободиться из студии, где она записывает новый материал. Терпеливо ждет, когда приедут Николай и Стася, листает майский номер Собака.ru с Юлией Снигирь на обложке. Коля появляется ровно в 18:30.
НИКОЛАЙ: Таня, ты вообще помнишь, как мы познакомились?
ТАТЬЯНА: Смутно: кажется, лет 15 назад на какой-то тусовке в Москве. Я жила со вторым мужем, ты еще не переехал в Петербург. Мы перемещались весь вечер из одного места в другое, как цыгане. Отчетливый флешбэк: с нами там был Миша Ефремов.
НИКОЛАЙ: По-моему, это всё на «Красном Октябре» происходило.
ТАТЬЯНА: Возможно. Я в Москве не очень ориентируюсь, хотя мой нынешний, третий муж Валера мечтает туда переехать. Но я патриотка родного Петербурга. Наблюдение: мне сперва показалось, Коля, что ты очень замкнутый человек. Наверное, все режиссеры и художники такие — немного в себе.
НИКОЛАЙ: Пока трезвые. (Смеется.) Я уже тогда был твой поклонник! «Мой сон» звучала в моем фильме «Сердца бумеранг». Помню: мы тепло познакомились, но дальше я стеснялся тебя беспокоить.
ТАТЬЯНА: Пока мне вдруг не позвонила актриса и режиссер Таня Колганова, у которой я снималась в фильме «Синдром отложенного счастья». Говорит: «Таня, а ты знакома с Колей Хомерики? Он теперь живет в Петербурге, приходи в гости, это рядом с тобой, на Ваське». Так я оказалась у вас со Стасей дома. Стася думала, что я не пью: во время съемок в «Синдроме» я постилась. Но у вас в гостях это недопонимание между нами быстро было устранено. (Смеется.) Как говорится, мы не алкоголики…
НИКОЛАЙ: …Но выпить можем.
ТАТЬЯНА: Ваша квартира — это будто портал в другой мир (Николай переехал в Петербург 13 лет назад, в его квартире снимали открывающую сцену призера Канн, российско-финской копродукции «Купе № 6» с Юрой Борисовым, а в подвале дома — «Кочегара» Алексея Балабанова. — Прим. ред.). Я у вас возвращаюсь в юность: мой первый муж тоже с Васильевского, и это он перетащил меня на остров с Охты, где я родилась и жила. Его папа — филокартист с мировым именем, и у них тоже была вот такая старинная квартира с лепниной. И у вас потрясающая атмосфера: везде картины висят, и Стася ставит всегда какую-то очень особенную музыку.
НИКОЛАЙ: Это все Стася, да. Раньше в съемном жилье у меня были стол, бумага, ручка — минимум предметов. Сейчас квартира у нас немаленькая: я как-то решил зарядку сделать и искал пустое место у стены, где можно прислониться, отжаться. Не нашел. Везде что-то висит.
А наши посиделки мне так запомнились: к нам в гости зашел Георгий Каспарян, с которым вы были не знакомы. И вы вместе спели песню «Печаль» «Кино». Кажется, даже видео есть.
На Татьяне: шуба RAW STORAGE, (ДЛТ), серьги CAVIAR JEWELLERY и STATEMENTS (POISON DROP)
ТАТЬЯНА: И вот тогда ты наконец позвал меня сняться в кино!
НИКОЛАЙ: Да, в короткий метр под названием «Печаль» для «Экшн» (культурно-благотворительный фонд Светланы Бондарчук и Евгении Поповой, который проводит ежегодный аукцион, короткометражки для него снимали Анна Меликян, Наталья Мещанинова, Борис Хлебников, Тимур Бекмамбетов и многие другие. — Прим. ред.).
ТАТЬЯНА: Но я сразу предупредила тебя, Коля, что актриса я так себе. И это не кокетство. Ну не дано мне. Вот петь — да.
НИКОЛАЙ: А я сказал: «Разберемся». У меня уже давно была идея для грустной «коротышки»: про одинокого молодого человека, который никак не может найти женщину и встречает продавщицу цветов. Главного героя сыграл Саша Паль.
ТАТЬЯНА: Я тогда не знала, кто это – ну Паль и Паль. Мне объяснили: «Ты чего, это же звезда!» На съемках оказалось, что у Саши очень смешное невозмутимое выражение лица. А я не актриса и, конечно, начала «колоться» — так хохотала, что запарывала дубль за дублем. Но потом ничего, собралась.
НИКОЛАЙ: Это было лоу-баджет. Нашли у метро ларек, и мой друг, который нам помогал со съемками, договорился за пять тысяч рублей, что тебя пустят подержать цветы для кадра.
ТАТЬЯНА: Да, никаких гримвагенов и кинокорма.
НИКОЛАЙ: Рабочая группа всего 10 человек — мы походили, поснимали на улице, потом в квартире. Такой печальной однушке, на проспекте то ли Ветеранов, то ли Просвещения.
ТАТЬЯНА: И на удивление съемки дались мне легко — несмотря на откровенный момент. Я же там целуюсь с Палем, свитер снимаю.
НИКОЛАЙ: Твоего мужа Валеру я тоже снял в эпизодической роли в сериале «Чистые» — в финальной сцене, где героини пришли сжигать Матушку.
ТАТЬЯНА: Мы вообще по гендерному принципу дружим: я больше со Стасей, ты — с Валерой. А сошлись все на общем чувстве юмора и отсутствии пафоса. Я это выше всего ценю в дружбе. И еще — искренность.
Стася и Николай Хомерики в съемке для «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2022 года
Еще раз про любовь, или как сделать предложение через десять дней знакомства
18:45 Стук в дверь — на пороге номера Стася Хомерики-Гранковская, режиссер-документалист и художница по костюмам фильма Николая «Море волнуется раз» — последнего победителя «Кинотавра» (киносмотр перестал существовать в 2022‑м). Скидывает кеды и бежит обниматься с Татьяной.
СТАСЯ: Вот и получилось встретиться у нас наконец-то.
НИКОЛАЙ: Ну всё, пора говорить о любви. Таня, у тебя с годами менялось представление о любви?
ТАТЬЯНА: Знаешь, мне вот 57 лет, но ничего не поменялось с моих 15. Как я полагала, что мужчина должен оберегать и заботиться, пожалуй, даже любить чуть больше, чем женщина, так и считаю. Хотя мой старший сын с этим бы поспорил. И важно: люди вообще не меняются. Если человек родился подлецом, им до конца жизни и останется.
СТАСЯ: Уже в первом классе видно, кто депутатом родился.
ТАТЬЯНА: А кто артистом. Коля, а ты сам что про любовь думаешь?
НИКОЛАЙ: У меня целый фильм про любовь есть — «Море волнуется раз»: в нем я пытался понять, после нескольких лет совместной жизни со Стасей, что это такое. Ничего не понимал — и решил снять фильм.
ТАТЬЯНА: Стало понятнее?
НИКОЛАЙ: Нет, я на самом деле всегда не знаю, про что снимаю. Мне только так интересно исследовать. Если всё знаешь, то получается какой-то формальный процесс. Процесс творчества уже закончен.
ТАТЬЯНА: Признание: я восхищаюсь вашими отношениями. Коля, вы со Стасей поженились спустя 10 дней после знакомства! Мне из трех моих мужей так быстро предложение не делал никто. И, честно говоря, с Валерой, я думала, мы уже не поженимся никогда. Но в 50 лет это и не так критично. И когда Валера мне через три года сделал предложение, это было неожиданно и приятно. Я всегда за то, чтобы отношения были все же оформлены, а самое классное — если вы повенчаны. Высшее проявление любви: ты готов быть с человеком до конца и там, где все земное закончится, тоже быть вместе.
НИКОЛАЙ: А что для тебя нелюбовь?
ТАТЬЯНА: Я, как максималистка, считаю: есть любовь, есть ненависть. Нелюбви не существует. Но ненависть я никогда в жизни не испытывала. Даже к людям, которые меня предавали. Я забываю, отпускаю и через какое-то время даже могу с человеком общаться.
НИКОЛАЙ: Какое произведение искусства для тебя точно про любовь?
ТАТЬЯНА: «Анна Каренина» и «Мастер и Маргарита». Когда я училась в школе, считала, что скучнее Толстого нет ничего: из-за «Войны и мира», где половина текста на русском, другая — на французском. А потом, лет в 18, я прочла «Каренину» и поняла, насколько Лев Николаевич увлекательный писатель. Как эмпату, мне было бесконечно жаль Алексея Каренина. А в любви Мастера и Маргариты восхищала эта всепоглощающая жертвенность — и да, пусть коротко, но они были счастливы. Еще много о любви у Сомерсета Моэма. И, как ни странно, в «Саге о Форсайтах» я сочувствовала Сомсу Форсайту — этому жутко богатому Форсайту, который боготворил жену, которая его не любит. Коля, твой ход!
НИКОЛАЙ: Продолжу Толстым. Про нелюбовь у него есть прекрасное произведение — «Крейцерова соната». Я давно подбираюсь к Толстому, но снимать его — отдельный вызов. Даже подступиться страшно.
Вообще для меня про любовь в литературе — Платонов: у него много разных линий, искренних и настоящих. А в кино фильм, который точно про любовь, — это «Солярис». Я не про мелодраматический сюжет, историю мужчины и женщины, «Солярис» — именно о сути любви.
На Татьяне: шуба RAW STORAGE, колготки CALZEDONIA, туфли AMINA MUADDI (ДЛТ), серьги CAVIAR JEWELLERY и STATEMENTS (POISON DROP)
Почему «Не плачь» — часть культурного кода и от чего плачет сама Татьяна Буланова
19:00 Стася достает портативную колонку и включает музыку. Звучит «Дорога» «АукцЫона».
НИКОЛАЙ: Наконец-то! Мы как раз до твоего прихода говорили, как ты музыкой задаешь атмосферу.
СТАСЯ: Коля, а это же ты выключил верхний свет?
ТАТЬЯНА: Нет, так и было.
НИКОЛАЙ: Я обычно даже в гостях лампочки меняю. Почему-то у всех, даже творческих людей, дома сейчас энергосберегающие лампочки.
ТАТЬЯНА: Они ужасные. Я вообще яркий свет не люблю. Видимо, профессиональная специфика. Громкая музыка и яркий свет — это мне тяжело.
НИКОЛАЙ: Таня, ты вообще ожидала, что «Не плачь» станет частью ДНК вообще всех, кто вырос в России? В том числе режиссеров?
ТАТЬЯНА: Я себя воспринимаю как ремесленника. Зарабатываю на жизнь тем, что умею. И это пение. Совершенно не возношу себя. Сделали хорошую песню? Ну и классно.
НИКОЛАЙ: «Не плачь», мне кажется, можно в любой фильм вставить, как Баха или Бетховена. И это всегда сработает: такое кино сразу смотришь как что-то серьезное. Твоя песня вобрала народную скорбь, что ли.
ТАТЬЯНА: Поверишь, я не воспринимаю это так. Но, может, со стороны виднее.
СТАСЯ: Ты просто любовницей никогда не была. (Все смеются.)
ТАТЬЯНА: Любовницей — четко нет! Чувство собственного достоинства у меня всегда гипертрофировано было.
НИКОЛАЙ: А она вообще есть — универсальная формула хита?
ТАТЬЯНА: Это лотерея. Должны совпасть музыка, слова, время, контекст. Бывает, что мне песня кажется классной, но у публики отклика не находит. Проходит лет 10 — а ее все слушают. Пресловутая «Один день» была записана в 2012-м. И все эти годы мы исполняли ее на концертах вместе с теми самыми танцами.
СТАСЯ: А как тебе слушать твои песни?
ТАТЬЯНА: Ты знаешь, я могу слушать те из моих, которые давно не слышала. И новые. А песни, которые мы на концертах работаем, — я что, идиотка, что ли? Представляешь, я вот сейчас как заведу: «Скажи мне правду, атаман». (Все смеются.)
СТАСЯ: Давайте послушаем!
ТАТЬЯНА: Если честно, поражаюсь своим коллегам, которые могут ехать в машине и слушать себя.
СТАСЯ: А есть у тебя такие коллеги, да?
ТАТЬЯНА: Полно! Не буду называть фамилии.
НИКОЛАЙ: Для многих твой трек «Не плачь» — способ легализации эмоций. Человек выдает разрешение самому себе, чтобы зарыдать. А что у тебя гарантированно вызывает слезы — песни, фильмы?
ТАТЬЯНА: Фильмы из моего детства. Причем необязательно грустные, даже комедии. Смотрю их и вспоминаю, как мои родители и некоторые друзья были еще живы. Деревья были большими, не существовало страхов — только беззаботность и надежды. Например, картины Динары Асановой «Жена ушла», «Не болит голова у дятла» — не могу смотреть их без эмоций. Или недавно попала по ТВ на комедию с Татьяной Догилевой «Нежданно-негаданно». И, нежданно-негаданно для себя, расплакалась в середине. Еще всегда плачу над романом Сомерсета Моэма «Бремя страстей человеческих» — для меня слишком болезненно, когда страдают дети.
СТАСЯ: А что думаешь про романтизацию страданий?
ТАТЬЯНА: Это способ немножко их облегчить. В красивом таком разрезе. Не «А-а-а, меня бросили!», а «Ничего, ты еще пожалеешь!» (Все смеются.) Да-да, мои песни еще и об этом! Я вообще склонна к тому, чтобы заняться самоедством, надавить на больное место посильнее, но это способствует скорейшему проживанию страдания на максимуме и тем самым — освобождению от него.
НИКОЛАЙ: Хочу добавить, что еще есть разница между страданиями, печалью и депрессией.
ТАТЬЯНА: И скорбью.
НИКОЛАЙ: Да, вот печаль — светлое чувство. Тебе может быть грустно…
СТАСЯ: Даже больно…
НИКОЛАЙ: Да, но ты будешь чувствовать свет внутри. Депрессию надо лечить. А печаль стоит просто проживать. Мне так в институте один друг сказал, когда я жаловался, что ощущаю печаль: «Ты что, Коля, радуйся! Печаль — прекрасное чувство, храни его».
На Татьяне: платье и пиджак BALENCIAGA, блузка DOLCE & GABBANA, туфли AMINA MUADDI (ВСЕ — ДЛТ), колготки CALZEDONIA, серьги OMUT (POISON DROP), ОЧКИ P.Y.E
Что такое душа и почему ИИ не уговорил бы маму Балабанова сняться в кино
19:15 Стася отдергивает штору в номере «Астории». Комнату заливает светом.
НИКОЛАЙ: Мы поговорили про любовь и печаль. А что такое душа?
СТАСЯ: Это вот то, что здесь. (Показывает на область сердца.) Оно иногда болит, и не напрасно.
ТАТЬЯНА: Мне кажется, это наша возможность сопереживать. Говорят же: когда человек умирает, его удельный вес уменьшается на 21 грамм. Как будто что-то и правда улетает. Возможно, это и есть то, что в нас Божье. Человек создан по образу и подобию Бога. И, возможно, это не про внешнее, а о душе.
НИКОЛАЙ: Мы же понимаем, что мы не только тело, что у нас есть внутри тот, с кем мы разговариваем. И он подсказывает нам что-то. Или не подсказывает.
ТАТЬЯНА: Я похоронила и маму, и папу. Первым ушел папа. Помню, когда он умер, для меня было откровением, что в гробу лежит как будто не он, а кто-то посторонний. Словно моего папы здесь уже не было. И с мамой то же самое. В этом году будет уже 9 лет, как мамы нет, а я до сих пор не могу спокойно об этом говорить. Я с ней была очень близка. Но в день ее похорон мне было немного легче осознавать: в гробу лежит не она, а лишь ее оболочка. Я не особо набожный человек, но тогда физически почувствовала: что-то улетело, утекло куда-то.
НИКОЛАЙ: Скажи, а талант — это все-таки божественное или нет?
ТАТЬЯНА: Перескажу историю про великую певицу Елену Образцову, которую слышала от кого-то. К ней пришел человек, который хотел то ли жену, то ли дочку свою продвинуть. Девушка спела, но, видимо, не слишком хорошо. И вот этот человек спрашивает: «Ну что, Елена Васильевна, сделаете из нее артистку?» Я сейчас буду матом, но это прямая цитата. Образцова отвечает: «Что … (мужским детородным органом) не дано, то кувалдой не выправишь». Я с этим согласна. Можно выучиться на кого угодно, но если ты не родился режиссером, певцом, артистом, тебя невозможно этому научить. Тебя могут причесать, помочь раскрыть талант. Но если таланта нет, то ты хоть пять высших образований получи, никогда интересным человеком не станешь. Сказала я, у которой нет высшего образования. Я недоучка. Будем считать, это мое оправдание.
НИКОЛАЙ: А как ты относишься к искусственному интеллекту в музыке?
ТАТЬЯНА: Я недавно как раз записывала музыку с искусственным интеллектом. Ничего сложнее в этой жизни у меня еще не было. Скажу так: ИИ никогда не заменит живое. Вот эту искру. Возможно, и божью.
НИКОЛАЙ: Да, искусственный интеллект и фильмы будет целиком снимать, но в них не будет жизни. А многие даже не заметят. И даже пойдут в кино, деньги заплатят. Но кто надо заметит.
СТАСЯ: Я сейчас как раз снимаю док, который никогда не сможет сделать искусственный интеллект. Это фильм про маму Алексея Балабанова Ингу Александровну. Я провела с ней вместе последние три года. В первый год мы просто общались, потом я предложила снять про нее фильм. Инга Александровна сказала: «Нет, не хочу, чтобы на меня вот без прически и такую старую смотрели». Я ответила: «Хорошо» — и еще полгода не снимала. Потом мне пара человек, более умных, чем я, сказали, что нет, ты должна это снять. Пришла и говорю: «Инга Александровна, хотите вы этого или нет, я вас буду снимать. Мне Надя Васильева дала задание».
НИКОЛАЙ: Был еще ход неожиданный.
СТАСЯ: Какой?
НИКОЛАЙ: Что это же для внуков.
СТАСЯ: Да, чтобы для них была память о бабушке. Ну и Инга Александровна согласилась, раз уж Надя Васильева и потом Сельянов сказали, что надо — значит обязательно надо. Говорит: «Стасенька, только причеши меня. И так и быть, будем снимать». И вот два года я снимала ее и сейчас почти уже домонтировала фильм. Искусственный интеллект так бы не смог. Док — последнее, что осталось неподвластно ИИ.
НИКОЛАЙ: Таня, а что по сверхзадаче? Она у тебя есть?
ТАТЬЯНА: Хотелось бы сказать что-то вроде «нести любовь людям и веру в то, что победит добро». Но я же понимаю, что в реальности это невозможно. Хочется просто записать как можно больше хороших песен, которые станут потом продолжением меня, когда меня самой уже не будет. Для тебя это, Коля, фильмы, для меня — песни.
НИКОЛАЙ: Хороший финал. Но спрошу еще: каково быть василеостровцем? Мы, жители Васильевского острова, чем-то отличаемся?
ТАТЬЯНА: Ну, мы все-таки с тобой не коренные василеостровцы, а понаехавшие: ты из Москвы, я с Охты. Но я люблю наш район: он тихий, зеленый, спокойный. Находится близко к центру, но не такой загазованный. Рядом любимая Нева, залив, большая вода. Мои дети здесь с рождения жили, и третий муж Валера родился в роддоме Отта, между Биржей, Стрелкой Васильевского и зданием Двенадцати коллегий СПбГУ.
НИКОЛАЙ: Стася тоже в Отта родилась.
СТАСЯ: Как сказал Константин Мурзенко, все нормальные люди рождаются в Отта.
ТАТЬЯНА: Я родилась на Синопской набережной — рядом с заводом шампанских вин. Ни о чем не жалею. (Все смеются.)
Текст: Елена Анисимова, Елизавета Вельяминова
Фото: Сулпан Акназарова
Продюсер: Дарья Венгерская
Стиль: Вадим Дуров
Визаж и волосы: Мария Швец, Мария Евсеева
Свет: Иван Волков, Айрат Муратов Octa Light
Ретушь: Анастасия Билык
Ассистент продюсера: Алена Чиркова
Ассистент стилиста: Валерия Зеленая
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