Татьяна Буланова как универсум: от вирусных танцев до божественной искры в кино. Большой разговор поп-иконы в 5-ом поколении с Николаем и Стасей Хомерики

Что такое душа и почему ИИ не уговорил бы маму Балабанова сняться в кино

19:15 Стася отдергивает штору в номере «Астории». Комнату заливает светом.

НИКОЛАЙ: Мы поговорили про любовь и печаль. А что та­кое душа?

СТАСЯ: Это вот то, что здесь. (Показывает на область сердца.) Оно иногда болит, и не напрасно.

ТАТЬЯНА: Мне кажется, это наша возмож­ность сопереживать. Говорят же: когда че­ловек умирает, его удельный вес уменьша­ется на 21 грамм. Как будто что-то и правда улетает. Возможно, это и есть то, что в нас Божье. Человек создан по образу и подо­бию Бога. И, возможно, это не про внеш­нее, а о душе.

НИКОЛАЙ: Мы же понимаем, что мы не только тело, что у нас есть внутри тот, с кем мы разговариваем. И он подска­зывает нам что-то. Или не подсказывает.

ТАТЬЯНА: Я похоронила и маму, и папу. Пер­вым ушел папа. Помню, когда он умер, для меня было откровением, что в гробу лежит как будто не он, а кто-то посторон­ний. Словно моего папы здесь уже не было. И с мамой то же самое. В этом году бу­дет уже 9 лет, как мамы нет, а я до сих пор не могу спокойно об этом говорить. Я с ней была очень близка. Но в день ее похо­рон мне было немного легче осознавать: в гробу лежит не она, а лишь ее оболоч­ка. Я не особо набожный человек, но тогда физически почувствовала: что-то улетело, утекло куда-то.

НИКОЛАЙ: Скажи, а талант — это все-таки божественное или нет?

ТАТЬЯНА: Перескажу историю про великую певицу Елену Образцову, которую слыша­ла от кого-то. К ней пришел человек, ко­торый хотел то ли жену, то ли дочку свою продвинуть. Девушка спела, но, види­мо, не слишком хорошо. И вот этот чело­век спрашивает: «Ну что, Елена Васильев­на, сделаете из нее артистку?» Я сейчас буду матом, но это прямая цитата. Об­разцова отвечает: «Что … (мужским де­тородным органом) не дано, то кувалдой не выправишь». Я с этим согласна. Мож­но выучиться на кого угодно, но если ты не родился режиссером, певцом, ар­тистом, тебя невозможно этому научить. Тебя могут причесать, помочь раскрыть талант. Но если таланта нет, то ты хоть пять высших образований получи, ни­когда интересным человеком не станешь. Сказала я, у которой нет высшего образо­вания. Я недоучка. Будем считать, это мое оправдание.

НИКОЛАЙ: А как ты относишься к искус­ственному интеллекту в музыке?

ТАТЬЯНА: Я недавно как раз записывала му­зыку с искусственным интеллектом. Ничего сложнее в этой жизни у меня еще не было. Скажу так: ИИ никогда не заменит живое. Вот эту искру. Возможно, и божью.

НИКОЛАЙ: Да, искусственный интеллект и фильмы будет целиком снимать, но в них не будет жизни. А многие даже не заме­тят. И даже пойдут в кино, деньги заплатят. Но кто надо заметит.

СТАСЯ: Я сейчас как раз снимаю док, ко­торый никогда не сможет сделать искус­ственный интеллект. Это фильм про маму Алексея Балабанова Ингу Александров­ну. Я провела с ней вместе последние три года. В первый год мы просто обща­лись, потом я предложила снять про нее фильм. Инга Александровна сказала: «Нет, не хочу, чтобы на меня вот без при­чески и такую старую смотрели». Я отве­тила: «Хорошо» — и еще полгода не сни­мала. Потом мне пара человек, более умных, чем я, сказали, что нет, ты должна это снять. Пришла и говорю: «Инга Алек­сандровна, хотите вы этого или нет, я вас буду снимать. Мне Надя Васильева дала задание».

НИКОЛАЙ: Был еще ход неожиданный.

СТАСЯ: Какой?

НИКОЛАЙ: Что это же для внуков.

СТАСЯ: Да, чтобы для них была память о ба­бушке. Ну и Инга Александровна согла­силась, раз уж Надя Васильева и потом Сельянов сказали, что надо — значит обя­зательно надо. Говорит: «Стасенька, толь­ко причеши меня. И так и быть, будем сни­мать». И вот два года я снимала ее и сейчас почти уже домонтировала фильм. Искус­ственный интеллект так бы не смог. Док — последнее, что осталось неподвластно ИИ.

НИКОЛАЙ: Таня, а что по сверхзадаче? Она у тебя есть?

ТАТЬЯНА: Хотелось бы сказать что-то вро­де «нести любовь людям и веру в то, что победит добро». Но я же понимаю, что в реальности это невозможно. Хочется просто записать как можно больше хо­роших песен, которые станут потом про­должением меня, когда меня самой уже не будет. Для тебя это, Коля, фильмы, для меня — песни.

НИКОЛАЙ: Хороший финал. Но спрошу еще: каково быть василеостровцем? Мы, жители Васильевского острова, чем-то отличаемся?

ТАТЬЯНА: Ну, мы все-таки с тобой не ко­ренные василеостровцы, а понаехавшие: ты из Москвы, я с Охты. Но я люблю наш район: он тихий, зеленый, спокойный. На­ходится близко к центру, но не такой за­газованный. Рядом любимая Нева, залив, большая вода. Мои дети здесь с рождения жили, и третий муж Валера родился в род­доме Отта, между Биржей, Стрелкой Ва­сильевского и зданием Двенадцати колле­гий СПбГУ.

НИКОЛАЙ: Стася тоже в Отта родилась.

СТАСЯ: Как сказал Константин Мурзенко, все нормальные люди рождаются в Отта.

ТАТЬЯНА: Я родилась на Синопской набе­режной — рядом с заводом шампанских вин. Ни о чем не жалею. (Все смеются.)