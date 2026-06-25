19 лучших летних террас Петербурга в 2026 году

Kuznya cruise

Плавучий бар-ресторан с танцами на палубе от повелителей нео-рейва из группировки Kontrkult — звучит как годное предложение. Корабль от новоголландского ресторана Kuznyahouse дает по Неве и Финскому заливу пять рейсов ежедневно, и лежаки на его открытой террасе не пустуют — покупайте билеты заранее. И устройте морской пикник: новый шеф Александр Богданов (занят во всех проектах Kuznyahouse, а также отеля «Гельвеция») готовит на борту паштет из печени индейки с финиками, крокеты с креветкой и тунцом под соусом лечо и хрустящего цыпленка с топинамбуром.

Английская набережная, 56