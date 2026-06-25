19 лучших летних террас Петербурга в 2026 году

Крыши и причалы, секретные сады и исторические скверы: гастрожурналистка Наталья Бондаревская советует встречать летние рассветы-закаты на главных террасах Петербурга.
Il Lago dei Cigni
Спрос на столики террасы этого легендарного фэнси-ресторана на Крестовском — как на «Щелкунчика» в Большом театре. Не осуждаем! Сценография — пруд с черными и белыми лебедями. Либретто — нарядные гости и драматичная люстра-шоустоппер из индийского селенита. Примы и премьеры — фуа-гра с лесными ягодами, зобная железа с сезонной белой спаржей и андалузский гаспаччо. Первые солисты — барбареско и бароло редчайших винтажей. За дирижерским пультом — шеф-повар Дмитрий Трушкин, гений органолептики и виртуоз телячьей печени по-берлински и цветов цукини, фаршированных крабом и рикоттой.
Крестовский проспект, 21Б
Kuznya cruise
Плавучий бар-ресторан с танцами на палубе от повелителей нео-рейва из группировки Kontrkult — звучит как годное предложение. Корабль от новоголландского ресторана Kuznyahouse дает по Неве и Финскому заливу пять рейсов ежедневно, и лежаки на его открытой террасе не пустуют — покупайте билеты заранее. И устройте морской пикник: новый шеф Александр Богданов (занят во всех проектах Kuznyahouse, а также отеля «Гельвеция») готовит на борту паштет из печени индейки с финиками, крокеты с креветкой и тунцом под соусом лечо и хрустящего цыпленка с топинамбуром.
Английская набережная, 56
VOX
Год за годом эта терраса с исключительным видом на Академию Штиглица и Пантелеймоновскую церковь — главная летняя сенсация. За тарелкой земляники с ванильным мороженым здесь можно встретить и писательницу Ирину Оганову, и приму-балерину Марию Абашову: VOX разменял третий десяток, но не растерял пул высоких гостей, ожидающих столик в облаке благоухающей сирени (хештег # нашигости в доказательство). «Воксу» вообще идет время: в меню сплошь хиты-долгожители — гаспачо с крабом, пицца с цветками цукини и жареная клубника (рецепт первого шефа VOX неаполитанца Дженаро Пелузо).
ул. Пестеля, 4
Teplo | WÖD
Годы идут (на совершеннолетие натикало!), а двор Дома композиторов не сдает позиции душевного и очень петербургского хот-спота. Гонка за трендами — аут, стабильность — ин: на террасу Teplo и WöD мы ходим, чтобы сардины с гриля и пинцу с инжиром запивать глинтвейном на белом вине с саган-дайля (просите холодным!), а еще чтобы подпевать самому веселому любительскому «Нескучному хору». Важно: здесь классная детская площадка. И фан-факт: WÖD — это аббревиатура сборника Гете «Западно-восточный диван».
ул. Большая Морская, 45
Jam Cafe
Пока наша фитнес-богиня Анастасия Миронова не открыла в модном пространстве Hideout (дизайнерский апарт-отель, кафе-булочная Aster) свой первый офлайн-джим-зал, разрешаем себе летний чилл на террасе профранцузского кафе c парижским тартаром с картофелем фри, улитками по-бургундски и отличным десертом трес лечес. Полосатые лежаки, петанк и вид на мятные купола Исидоровской церкви прилагаются. Еще два бэнгера Jam Cafe — «хэппи мил 18+» с черной икрой и «грязным мартини» и коллекционные чашки Seletti с провокационным ню на дне.
проспект Римского-Корсакова, 22, стр. 3
«Рыба на даче»
Летом зеленые владения вокруг загородного двухэтажного шале Арама Мнацаканова на берегу реки Сестры превращаются в большую террасу. И первые лица светской хроники наконец-то могут расслабиться и вспомнить, что такое идеальная дача — это ферганский плов, скумбрия из местной коптильни, барашек на вертеле и чебурек с чашкой бульона из «Рыбы». Компаниям — огромная кастрюля с бараньей лопаткой, томленной в печи 18 часов. Детям — игровая площадка под соснами. И ждем традиционный турнир по настольному теннису: в этом году он посвящен 25-летию Probka Family.
Сестрорецк, Приморское шоссе, 319
AGA
Уникальное предложение: отличный сифуд и огромная зеленая (яблони, кусты малины и душица!) панорамная терраса, с которой смотрят праздничные салюты и считают все доминанты Петербурга — от шпиля Петропавловки до Лахта Центра. До куполов Князь-Владимирского собора можно и вовсе дотянуться рукой. В средиземноморском ресторане Александра Шавлиашвили завтракают кабачковыми драниками в зарослях смородины, обедают устрицами жилардо, а провожают гранатовый закат цезарем с голубыми анчоусами и бокалом адониса с бобами тонка.
проспект Добролюбова, 16к2
«Сад»
Терраса «Сада» — наша обсессия. Здешний «деревенский шик» — это белые скатерти, бублик с докторской колбасой и редиской на завтрак, посуда в трогательный цветочек и пышные яблони, выращенные командой (попробуйте угадать, какие сажал лично сооснователь «Сада» и самый титулованный тренер в истории «Зенита» Сергей Семак). Этим летом здесь премьера: новый шеф Хайбула Арсланов, ученик шефа-бури Анны Рязанской, сохранил курс на сезонность и деликатную обработку продуктов: если гребешок, то нежнейший, тонко украшенный боттаргой, если бри, то из печи и с необычным томатным джемом.
ул. Большая Зеленина, 23А
Juan
Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и на то, как на террасе Juan шеф-повар и душа компании Сергей Гальцев раздает фирменную шафрановую паэлью с лангустами, вонголе и мидиями, приготовленную на гигантской метровой сковороде на открытом огне. В южном дворе старинного и пышного особняка Мясникова — вечная сиеста: тако аль пастор с ананасом, пальмы, пинг-понг, шезлонги и мичелада с паломой нон-стоп.
ул. Восстания 45
«Сельский паб»
Если устали от апшифтинга и насыщенной культурной и духовной жизни, срочно в Комарово! В «Сельском пабе» дают все самое близкое сердцу и желудку: за чебуреками и скумбрией на гриле сюда приезжает галерист Кристина Березовская, директор Александринского театра Александр Малич, художник Вова Цыган и вся редакция Собака.ru. Внутренний двор паба похож на дачу мечты, а после клубнично-ромашковых или черносмородиновых настоек табличка «Кабинет психологической разгрузки» на входе уже не кажется шуткой.
Комарово, ул. 2 Дачная 3
Smoke BBQ
Вроде самый центр Петроградской, а кажется, что флексишь на даче, пока на трехметровом смокере тебе готовят ребро кальби на кости (только по субботам!). Ну, пастораль: в тени могучих лип петроградцы дегустируют авторский тартар шефа Алексея Каневского (с копченой свеклой), зреют крыжовник и смородина, а кто-то уже и задремал со стаканчиком пива в гамаке. И совет: берите костный мозг с лангустинами (вау!) и «Тот самый брискет» — говяжья грудинка коптится на березовых дровах 14 часов.
ул. Лодейнопольская, 5Б
Tel Aviv by Saviv
Лето, культурное пространство «Новая Голландия», зной. По соседству играют в стритбол, гуляют по Садовой аллее и в Травяном саду, а вы сидите на террасе израильского бистро Антонио Фреза в «Доме 12» и не можете справиться с навязчивым желанием узаконить свой собственный шабат на семь дней в неделю. Этому способствуют: иерусалимский бейгл, хумус с хрустящей курицей, фалафель с тахини, а также кукурузная каша с халвой на завтрак и рабби сауэр на финиках — на завтрак, обед и ужин.
наб. Адмиралтейского канала 2
Crown Hotel
Смотрим на исторический Петербург (купола Владимирского собора и Исаакия) с высоты седьмого этажа Crown Hotel. Летом на видовую террасу приходят гастрольные ужины от классных шефов: 19 июня Дмитрий Богачев из Mr. Bo приготовит зубатку в мисо-карамели и десерт в виде «Дома с башней», где Блок впервые читал «Незнакомку». А еще тут слушают живой джаз при свечах и смотрят кино под открытым небом. Закрепляем вау-эффект трюфельным негрони и огуречным гаспаччо из сезонного меню.
Лиговский проспект, 61
Saro
Почему на террасе Saro купаются в солнечных ваннах все главные модники Петербурга? Вот неполный список причин: деликатесы в нюдовой обработке шеф-повара Марии Дементьевой, отличный лист шампани, закатное солнце над водами Малой Невки, сад из берез и сирени, заботливо высаженный во дворе ЖК One Trinity Place британским ландшафтным дизайн-бюро. Местный хит — гребешок с зеленым горошком, красной икрой и итальянским гарумом из анчоусов. А неизменная примета лета — сезонные спешлы, которые бронируют по телефону: жареные нектарины с джелато и трюфельный бургер.
наб. Адмирала Лазарева 22
Kira
Средиземноморский флагман команды Jerome в историческом здании альбомной фабрики Самуила Бехли — главный по тихой роскоши в дальней части Кирочной улицы (рейтинг исторического района Пески растет с каждым годом!). В летний сезон к и без того внушительной посадке и площади в 1 000 квадратов прибавляется терраса под кружевом лип. Бронируем стол у цветочной клумбы и отправляемся в трип с заходами в порты Италии, Марокко и Ливана. Куриную печень со сливочным ризотто бьянко кремообразной текстуры и мясное рагу пепозо шеф-сомелье Екатерина Яценко рекомендует рифмовать с греческим ксиномавро.
ул. Кирочная, 67, стр. 2
Terrassa
Это факт: Казанская улица ведет свою историю с 1720 года! И будь флагман Ginza Project (и бессменный победитель соревнований по высотному террасингу в историческом центре Петербурга!) здесь всегда, то Достоевский, Рахманинов и Ахматова, жившие по соседству, непременно столовались бы в Terrasa. А сегодня за утку по-кантонски (готовят с 2006-го!), татаки из вагю с фуа-гра и маринованным стеблем васаби и столик с Казанским собором на ладошке может и драка случиться — классики современности Ольга Бузова и Наваи подтвердят. И лайфхак: в межсезонье команда Terrasa устанавливает прозрачные шатры.
ул. Казанская, 3
Sight
Слэй-терраса Sight — это спрятанный среди жужжащих улиц золотого треугольника Петроградской тихий и зеленый скандинавский дворик. Раньше о нем знали единицы, а теперь побеждает самый быстрый — тот, кто успел забронировать столик. Если это вы, то вам повезло: будете наслаждаться маковой запеканкой с ванилью, цукини-паем с салатом из фенхеля и сезонным коктейлем с ромом на вяленых бананах. А булочку кросс бан с мармеладом из апельсина возьмите с собой. Она — чудо!
ул. Корпусная 28
«Гельвеция»
Пятизвездочный отель Юниса Теймурханлы славится не только длинным списком звездных постояльцев (от Сергея Минаева до Леонида Агутина), но и террасой, увитой виноградными лозами и скрытой от лишних глаз. Двор-колодец «Гельвеции» делят сразу два ресторана. Из старейшего паба Marius (круглосуточно!) заказываем уху и пирожки (о них ходят легенды!). В Cafe Claret берем винегрет и холодец, переосмысленные шефом Александром Богдановым на итальянский манер.
ул. Марата, 11
«Лодочная станция»
Вид на акваторию Малой Невки и драматические закаты над стадионом «Зенит Арена»: первый летний сезон террасы своего ресторана (сверхновое место светской силы!) Наталья Цыпленко и Мария Смирнова открывают с козырей. К ужину гости швартуются на яхте и тут же идут на абордаж картофельных булочек, спагетти с костным мозгом и осьминога по-мароккански от Романа Грачева! А скоро с Петровской косы можно будет и вовсе не уезжать: по соседству с рестораном команда «Лодочной станции» откроет бани и детский клуб.
пр-т Петровский, 9Л
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