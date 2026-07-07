А это точно библиотека? 7 современных пространств Петербурга для чтения книг (где можно послушать винил у камина и записать подкаст)

Старые библиотеки с пыльными полками и строгим «не шуметь» — официально аут! Только за прошлый год в Петербурге открыли три новых и обновили восемь уже существующих библиотек. Теперь это общественные пространства, где можно выпить фильтр, записать подкаст, напечатать зин или мерч и послушать винил у камина. А еще — выучить иностранные языки, собрать стильный обвес на сумку, сходить на тактильную выставку или обсудить любимую литературу с 3D-голограммой Льва Толстого (что? да!). Собака.ru рассказывает о библиотеках будущего, которые уже доступны для посещения или преобразятся в ближайшее время.
«Притяжение»
Библиотечно-культурный центр в Пушкинском районе, который открылся там, где его давно ждали, — в быстрорастущих Шушарах. «Притяжение» занимает больше 1,7 тысячи квадратных метров: помимо читальных зон, внутри есть студия звукозаписи, концертный и выставочный залы, коворкинг, мини-типография и площадки для камерных событий.
Фонд собрали под разные запросы — от художественной литературы и научпопа до отраслевых изданий, периодики и лицензионных баз данных. В подборе книг помогает цифровой гид — робот БиблиоНика. А еще здесь можно поработать в тишине, записать подкаст, напечатать зин или авторский мерч, сыграть в интеллектуальные игры или зависнуть за прослушиванием винила в музыкальном салоне (у камина!).
Когда открыли: декабрь 2025 года
Где находится: Окуловская улица, 18, стр. 1
«Книжный порт»
Библиотечный центр в Красносельском районе рядом с Большим портом Петербурга. Эту близость обыграли в оформлении интерьера: мультимедийные экраны на стенах рассказывают о кораблях, судостроении и людях, чья работа связана с морем. Само помещение небольшое, но продуманное: есть холл с оборудованием для самообслуживания, зал для мероприятий и коворкинг для работы с ноутбуком или помощи ребенку с домашним заданием.
Фонд насчитывает больше 6 тысяч изданий — их можно изучать со стаканчиком кофе. При этом новые поступления — почти каждую неделю! Сюда также приходят, чтобы взять пару уроков скетчинга или обсудить любимое произведение в литературной гостиной. А еще здесь учат шведскому языку: бесплатные занятия в разговорном клубе «Lagom» проводит преподаватель-носитель, проживший 16 лет в Стокгольме.
Когда открыли: апрель 2025 года
Где находится: улица Морской Пехоты, 26, корп. 1
Библиотека имени Льва Толстого
В этой библиотеке посетителей встречает 3D-голограмма Льва Толстого. Виртуальный граф, чей голос синтезировали на основе архивных аудиозаписей, проверяет читательский билет, советует книги и рассказывает о предстоящих событиях. В остальном интерьер оформлен в классическом стиле — с уважением к возрасту библиотеки, которой уже больше 100 лет.
Здесь особенно понравится краеведам: на полках — десятки книг об истории Васильевского острова, в том числе раритетные издания и даже чертежи домов. Если этого окажется мало, можно заглянуть на интерактивную выставку с занимательными фактами о районе: от маршрутов первой конки до места, где выращивали ананасы.
Афиша поражает разнообразием: кинолекторий, коллажная мастерская, клуб чтения корейской литературы, презентации селфи-квестов по местной архитектуре и камерные концерты классической музыки — остается найти время, чтобы все это посетить! А еще в библиотеке открыта галерея «Форум» с работами петербургских художников и фотографов.
Когда открыли: сентябрь 2025 года
Где находятся: 6-я линия В.О., 17
«Зонтик» и «Полка»
После капитального ремонта в Невском районе открылись сразу две библиотеки для юных читателей: «Зонтик» — для младших школьников, и подростковая «Полка». Их интерьеры оформлены в нейтральных оттенках, но с цветовыми акцентами, чтобы не заскучать. Само пространство интерактивно: с открытыми стеллажами и возможностью выбора мест для чтения — от мягких пуфов до круглых столов с удобными креслами. А для лекций и мастер-классов предусмотрены отдельные залы.
В этих библиотеках легко зависнуть на несколько часов после школы. В «Зонтике» учат правильно сортировать отходы, превращать читательский дневник в альбом с коллажами и наклейками или лепить дымковскую барышню ко Дню семьи. В «Полке» делают ставку на подростковые интересы: здесь можно собрать стильный обвес на сумку, сыграть в настолки или отправиться на групповую пробежку, а потом обсудить книги о спорте, фитнесе и мотивации в соседней кофейне.
Когда открыли: март и июнь 2025 года
Где находится: бульвар Красных Зорь, 1; проспект Большевиков, 8
Библиотека имени Маяковского
Новый филиал в Калининском районе! После масштабного обновления здесь появятся автоматические станции книговыдачи и комфортные зоны для чтения, залы для камерных встреч и крупных событий, а также интерактивные панели с доступом к одному из самых богатых фондов Петербурга — около 130 тысяч изданий!
Главной фишкой станет подкаст-студия, где можно будет записывать аудио- и видеоподкасты для культурно-просветительских проектов вместе с опытным специалистом. Библиотека будет работать не только как место для чтения, но и как городская площадка для молодежных инициатив, творческой самореализации и профессионального общения.
Когда откроют: октябрь 2026 года
Где находится: Гражданский проспект, 121/100
«Точки зрения»
Единственная библиотека в Петербурге и Ленобласти, которая обслуживает людей с нарушениями зрения и ограниченными возможностями здоровья. Опыт здесь накопили такой, что ее сотрудники проводят собственные семинары и конференции, а также консультируют другие учреждения по доступной среде и работе с особенными посетителями.
Фонд насчитывает больше 665 тысяч единиц на разных носителях: от изданий с укрупненным шрифтом до аудиокниг. В афише — тактильные выставки, кинопоказы с тифлокомментариями, вокальные и фортепианные вечера, разговорные клубы по английскому языку, групповые экскурсии по Петроградской стороне и даже уроки танго!
Когда откроют: уже доступна для посещения, кроме одного этажа (его откроют в 2027 году — к 100-летию библиотеки)
Где находится: Стрельнинская улица, 11
Какие еще библиотеки обновят в Петербурге в ближайшее время?
- Театральная библиотека
Что изменится: помещения на улице Некрасова, 58 приспособят для современного использования. Ориентировочно там разместят фондохранилище.
Сроки: 2026–2027 годы.
- Детская библиотека имени Пушкина
Что изменится: у библиотеки появится новое подразделение — Есенинский центр в бывшей башне Вячеслава Иванова на Таврической улице, 35. Там соберут материалы о Сергее Есенине и его литературном окружении и будут проводить культурно-просветительские мероприятия.
Сроки: 2026–2027 годы.
- Библиотека имени Некрасова
Что изменится: филиал Лермонтовки на 2-й Советской улице ждет комплексный капитальный ремонт, а после — оснащение новым оборудованием.
Сроки: 2027 года.
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