А это точно библиотека? 7 современных пространств Петербурга для чтения книг (где можно послушать винил у камина и записать подкаст)

Библиотечно-культурный центр в Пушкинском районе, который открылся там, где его давно ждали, — в быстрорастущих Шушарах. «Притяжение» занимает больше 1,7 тысячи квадратных метров: помимо читальных зон, внутри есть студия звукозаписи, концертный и выставочный залы, коворкинг, мини-типография и площадки для камерных событий.

Фонд собрали под разные запросы — от художественной литературы и научпопа до отраслевых изданий, периодики и лицензионных баз данных. В подборе книг помогает цифровой гид — робот БиблиоНика. А еще здесь можно поработать в тишине, записать подкаст, напечатать зин или авторский мерч, сыграть в интеллектуальные игры или зависнуть за прослушиванием винила в музыкальном салоне (у камина!).

Когда открыли: декабрь 2025 года

Где находится: Окуловская улица, 18, стр. 1