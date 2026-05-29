«НАДО МОЛИТЬСЯ В САМОЙ ДАЛЬНЕЙ КОМНАТЕ, ЧТОБЫ ОБ ЭТОМ НИКТО НЕ УЗНАЛ»

Доброе утро! Сажусь на кухне с кофеечком, только сварил.

Звучит прекрасно! Я сегодня совершенно с этим не успела.

А ты сделай сейчас, я подожду, хочешь?

Нет-нет, все в порядке. Лучше расскажи, как дела?

Да все слава богу. Все прекрасно, как всегда. Все хорошо. Соседи начали сверлить с утра: разрешено с десяти, а они в девять. Проснулся, пошел к соседу к этому рассказывать про правила нашего дома, вернулся, доспал. И мне снился сон про интервьюера — там мужик был такой, знаешь, лет пятидесяти, здоровый, в очечках. Так что я уже это интервью прогнал у себя в голове.

Тогда без лишних предисловий: кто такой Friendly Thug 52 Ngg? Что нам нужно знать о тебе?

Про самого себя не хочется ни пуха накидывать, ни чего-то плохого. Я вижу себя очень простым человеком и одновременно очень сложным. Со мной легко дружить и одновременно невозможно. Постоянно как бы в самоанализе нахожусь, в разном настроении. Мне тяжело определиться. Как Господь управит, такой я и буду.

Хорошо, а какой ты сегодня, конкретно этим утром?

У меня, знаешь, уже 10 раз поменялось настроение. Проснулся, сходил вставил пистон соседу, лег доспать, проснулся, пообнимался с собакой, вышел на кухню, включил подборку итальянской музыки, сварил себе кофе, сказал «Алисе», чтобы она включила колумбийскую музыку, потом пять минут с ней рамсил, что она включила не то. И вот я здесь, пью кофе и разговариваю с тобой. Серьезно, я абсолютно разный. Могу быть счастливым, могу грустить.

Как погода в Петербурге! Кстати, какой город тебе ближе — солнечный или пасмурный?

Солнечный, конечно — это просто райский город. Когда солнце, можно вообще никуда не уезжать. Дождливый тоже хороший, но как-то потяжелее гулять во время дождя. Я любой Петербург люблю.

Бывает ли, что ты слушаешь свой старый трек и думаешь: я бы сейчас так не сказал — или об этом вовсе не стоило говорить?

Скажу так: я отношусь ко всему промыслительно. Не могу отрезать от себя какой-то пласт, все всегда происходит вовремя. Всякие демки, которым лет пять, я не выпускаю — они не могут актуально восприниматься моим слушателем сейчас. Было время, когда хотелось скрыть свои первые треки, но сейчас понимаю, что в этом нет ничего страшного, это уже часть меня. Даже интересно возвращаться к этим песням, переслушивать их и понимать, каким я был и каким стал. Могу покринжевать — и с треков, и с себя самого. Я не то чтобы исполняю сейчас, но могу сделать что-то такое, чтобы все испанский стыд испытали.

Я принимаю за факты и чистую монету все, что слышу от других артистов, и этой же чистой монетой плачу.

Не пойми неправильно, но я спрашиваю как человек, который вырос в тепличных условиях, вне улиц. Все, что в твоих треках, — это и есть правда твоей жизни? Местами пугающая и отталкивающая, но правда?

Мой рэп обо всем, что вокруг меня, обо мне. И только так. Как и, думаю, у всех рэперов, которых я слушаю и уважаю. Это не тот жанр музыки, где ты должен что-то выдумывать, он максимально искренний; ты делишься своими переживаниями, радостями. Для меня рэп равно правда. Никогда не уважал тех, кто для красного словца добавляет, флексит чем-то — это странно и неуместно. Мы, рэперы, всегда понимаем, кто говорит правду, а кто лукавит. Это слышится просто. Искренность либо есть, либо ее нет.

Я принимаю за факты и чистую монету все, что слышу от других артистов, и этой же чистой монетой плачу. Поэтому выпускаю не так много музыки. Не могу написать 10 треков за один день, мне не из чего это брать. Мне надо пожить, пострадать, порадоваться — так собираются истории и формируются мои размышления о них.

Из чего чаще рождаются новые строки: из хорошего или плохого?

Да по-разному. Я стараюсь думать, что что бы ни случилось в жизни, оно потом сыграет свою роль. Даже самые плохие дни превращаются в прекрасные песни.

Ты очень воцерковленный человек. Как ты пришел к Богу?

К Богу часто приходят от скорби, реже приходят от радости. Всем желаю прийти от радости. Думаю, что все мы к нему однажды придем... Мне просто посчастливилось при жизни это сделать.

Это все, что я могу сказать. Очень личный вопрос. И я уже неоднократно ругал себя за то, что в принципе позволял размышлять вслух об этом, публично. В Библии написано, что надо молиться в самой дальней комнате, чтобы об этом никто не узнал. Я тоже так считаю.