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Рэпер Friendly Thug 52 Ngg (Александр Романов): «Принимаю за факты все, что слышу от других артистов, и этой же чистой монетой плачу»

Александр Романов aka Friendly Thug 52 Ngg — лауреат премии Собака.ru «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2026 в номинации «Музыка» и самый влиятельный русский рэпер райт нау! Он неспеша, без суеты стоит в авангарде прославляющего Петербург хип-хоп-объединения «52», пока его третий альбом Graf Monte-Cristo / Most Valuable Pirate букирует на год вперед первые строчки стриминг-чартов VK и Spotify! И это очень тру: Friendly Thug читает о своей жизни без прикрас на бум-бэп-биты (старая школа!) — в итоге 25-летнему рэперу респектуют (и с ним фитуют!) хип-хоп-титаны Скриптонит, Kizaru, Saluki и Markul, а простые пацаны с окраин Петербурга принимают его за своего. Просто послушайте трек Aist, чтобы все понять!

Куртка DOLCE & GABBANA (CHESTORE VINTAGE)

Куртка DOLCE & GABBANA (CHESTORE VINTAGE)

За утренним кофе (под саундтрек дрели соседа!) обсудили с Friendly Thug 52 Ngg честный рэп, энтертеймент и милых сердцу зомбаков с Васильевского острова. А еще затизерили летнее путешествие 52 Day, сольный тур осенью и колдовство над новой музыкой — и да, в этом вопросе главное без спешки.

«НАДО МОЛИТЬСЯ В САМОЙ ДАЛЬНЕЙ КОМНАТЕ, ЧТОБЫ ОБ ЭТОМ НИКТО НЕ УЗНАЛ»

Доброе утро! Сажусь на кухне с кофеечком, только сварил.

Звучит прекрасно! Я сегодня совершенно с этим не успела.

А ты сделай сейчас, я подожду, хочешь?

Нет-нет, все в порядке. Лучше расскажи, как дела?

Да все слава богу. Все прекрасно, как всегда. Все хорошо. Соседи начали сверлить с утра: разрешено с десяти, а они в девять. Проснулся, пошел к соседу к этому рассказывать про правила нашего дома, вернулся, доспал. И мне снился сон про интервьюера — там мужик был такой, знаешь, лет пятидесяти, здоровый, в очечках. Так что я уже это интервью прогнал у себя в голове.

Тогда без лишних предисловий: кто такой Friendly Thug 52 Ngg? Что нам нужно знать о тебе?

Про самого себя не хочется ни пуха накидывать, ни чего-то плохого. Я вижу себя очень простым человеком и одновременно очень сложным. Со мной легко дружить и одновременно невозможно. Постоянно как бы в самоанализе нахожусь, в разном настроении. Мне тяжело определиться. Как Господь управит, такой я и буду.

Хорошо, а какой ты сегодня, конкретно этим утром?

У меня, знаешь, уже 10 раз поменялось настроение. Проснулся, сходил вставил пистон соседу, лег доспать, проснулся, пообнимался с собакой, вышел на кухню, включил подборку итальянской музыки, сварил себе кофе, сказал «Алисе», чтобы она включила колумбийскую музыку, потом пять минут с ней рамсил, что она включила не то. И вот я здесь, пью кофе и разговариваю с тобой. Серьезно, я абсолютно разный. Могу быть счастливым, могу грустить.

Как погода в Петербурге! Кстати, какой город тебе ближе — солнечный или пасмурный?

Солнечный, конечно — это просто райский город. Когда солнце, можно вообще никуда не уезжать. Дождливый тоже хороший, но как-то потяжелее гулять во время дождя. Я любой Петербург люблю.

Бывает ли, что ты слушаешь свой старый трек и думаешь: я бы сейчас так не сказал — или об этом вовсе не стоило говорить?

Скажу так: я отношусь ко всему промыслительно. Не могу отрезать от себя какой-то пласт, все всегда происходит вовремя. Всякие демки, которым лет пять, я не выпускаю — они не могут актуально восприниматься моим слушателем сейчас. Было время, когда хотелось скрыть свои первые треки, но сейчас понимаю, что в этом нет ничего страшного, это уже часть меня. Даже интересно возвращаться к этим песням, переслушивать их и понимать, каким я был и каким стал. Могу покринжевать — и с треков, и с себя самого. Я не то чтобы исполняю сейчас, но могу сделать что-то такое, чтобы все испанский стыд испытали.

Я принимаю за факты и чистую монету все, что слышу от других артистов, и этой же чистой монетой плачу.

Не пойми неправильно, но я спрашиваю как человек, который вырос в тепличных условиях, вне улиц. Все, что в твоих треках, — это и есть правда твоей жизни? Местами пугающая и отталкивающая, но правда?

Мой рэп обо всем, что вокруг меня, обо мне. И только так. Как и, думаю, у всех рэперов, которых я слушаю и уважаю. Это не тот жанр музыки, где ты должен что-то выдумывать, он максимально искренний; ты делишься своими переживаниями, радостями. Для меня рэп равно правда. Никогда не уважал тех, кто для красного словца добавляет, флексит чем-то — это странно и неуместно. Мы, рэперы, всегда понимаем, кто говорит правду, а кто лукавит. Это слышится просто. Искренность либо есть, либо ее нет.

Я принимаю за факты и чистую монету все, что слышу от других артистов, и этой же чистой монетой плачу. Поэтому выпускаю не так много музыки. Не могу написать 10 треков за один день, мне не из чего это брать. Мне надо пожить, пострадать, порадоваться — так собираются истории и формируются мои размышления о них.

Из чего чаще рождаются новые строки: из хорошего или плохого?

Да по-разному. Я стараюсь думать, что что бы ни случилось в жизни, оно потом сыграет свою роль. Даже самые плохие дни превращаются в прекрасные песни.

Ты очень воцерковленный человек. Как ты пришел к Богу?

К Богу часто приходят от скорби, реже приходят от радости. Всем желаю прийти от радости. Думаю, что все мы к нему однажды придем... Мне просто посчастливилось при жизни это сделать.

Это все, что я могу сказать. Очень личный вопрос. И я уже неоднократно ругал себя за то, что в принципе позволял размышлять вслух об этом, публично. В Библии написано, что надо молиться в самой дальней комнате, чтобы об этом никто не узнал. Я тоже так считаю.

Фото: РОМАН КРАУЗОВ (CHELUSTI)

«ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОМПЕИ» И МОНСТРЫ ИЗ ГЛУБИН

Давай немного про быт. Как проходит твой день? Как ты отдыхаешь, чем ты увлекаешься?

Дни всегда разные, в зависимости от моего состояния, которое, как мы помним, постоянно меняется. Дела обычные, житейские, ничего такого. Спортом занимаюсь — железо, бокс. Это мне помогает держаться в тонусе. Сейчас абсолютно нет настроения: хочется уехать куда-то отдохнуть, прийти в себя, нормализовать свое состояние. Но вырваться не могу, поэтому поеду на тренировку через два часа.

Куда сбежишь, когда появится возможность?

Когда мне тяжело, мне просто хочется уехать куда-то. Просто ехать и ехать. Из самого легкодоступного, наверное, в Ленобласть — поближе к лесу, к природе. Знаешь, я так мало чего видел еще на этой планете... Мечтаю побывать в Италии. Пожил бы в какой-нибудь деревушке, где утром выходишь за свежими багетами и помидорами, вкусными овощами. Или где-то ближе к джунглям, к океану. Хоть мне и тяжело включиться в работу, когда много солнца: не могу настроиться, постоянно лежу, сплю, отдыхаю.

Что-то из энтертеймента, что запомнилось тебе в последнее время? Что ты вообще любишь?

Последние недели засыпаю под ютубчик про космос, про океаны. С самого детства меня не отпускают все эти монстры из глубин. Обожаю видео про Амазонку и места, которые могут тебя убить. Смотрю ребят из «Коллектива», канал про бокс «Тренер», «Раскадровку». Все смотрю, от мала до велика, и много всякого, что захламляет мне бошку. Вообще хочу удалить все эти приложения.

С женой смотрим буквально все, что выходит из сериалов. Из последнего очень впечатлил «Рыцарь Семи Королевств» Джорджа Мартина: теперь расстраиваюсь, что он еще кучу лет будет выходить, только через два года новый сезон. Кайфанули от «Лихих» Быкова про ОПГ в Хабаровском крае в 90-х, красиво снято. Русские сериалы сильно шагнули в своем продакшне за последние годы. «Больницу Питт» сейчас смотрю. Быть медиком — это жестко, я не вывез бы, наверное, надо быть серьезным. «Герои не носят плащи» — это точно про врачей.

Мне в плане рэпа всегда было важно пытаться самому что-то нащупать, отнестись к этому как к процессу создания чего-то нового, относительно неповторимого.

Что ты слушал в детстве, на какой музыке рос?

Лет до десяти, наверное, все, что мне давали послушать ребята постарше — от 50 Cent до Slipknot, от Green Day до Red Hot Chili Peppers. После, конечно, стало больше рэпа, хотя и патлатые времена случались.

Был ли кто-то в начале твоего рэп-пути, кого ты слушал и за кем пытался повторять?

В детстве сильно удивлял речитатив Грязного Луи: тембр его нравился, как он заворачивал рифмы и панчи. Ребята из УННВ. Ко всем отношусь с трепетом, с большой благодарностью. Но чтобы повторять читку прямо, такого за собой не замечал. Мне в плане рэпа всегда было важно пытаться самому что-то нащупать, отнестись к этому как к процессу создания чего-то нового, относительно неповторимого. Если я чувствовал, что это похоже на кого-то, меня, наоборот, отталкивало.

Какое произведение искусства могло бы определить тебя?

Безумно нравится Айвазовский, сильно меня впечатляет. Всегда на рабочем столе его картины — на каждый альбом ставлю определенную. Мечтаю однажды приобрести себе в личное пользование. Знаю, что так не делается, они все музейные. Но, может быть, какую-нибудь маленькую, если Господь управит. В принципе сейчас интересуюсь живописью, домой себе уже очень долго ищу что-нибудь. А такое, чтобы меня прямо охарактеризовало, наверное, «Последний день Помпеи» Брюллова. В детстве часами разглядывал, как зачарованный.

Что послушать из твоего, чтобы тебя понять?

Меня лет в 20 — Earth Walker 100. А меня в 25 — Aist.

Важно! Александр сфотографирован на территории пространства «Севкабель Порт» — в «Исткабеле». Сейчас в здании бывшей ситценабивной фабрики
Фото: РОМАН КРАУЗОВ (CHELUSTI)

Важно! Александр сфотографирован на территории пространства «Севкабель Порт» — в «Исткабеле». Сейчас в здании бывшей ситценабивной фабрики акционерного общества мануфактур «И. А. Воронин, Лютш и Чешер» работают мастерские, фотостудии и бары.

ПЕТЕРБУРГ НАВСЕГДА И 130 КАК МЕСТО СИЛЫ

Места в Петербурге, которые тебя воспитали, — где они? Хотим гид по городу от Френдли Тага!

Родился на Гражданке, на проспекте Культуры, в 130-м доме. Что интересно, потому что у Васильевского острова, где я сейчас живу, аббревиатура 130: 13 преобразуется в букву В, а ноль — в букву О. До девятого класса прожил в микрорайоне Коломяги, недалеко от Удельной. И уже, получается, десять лет живу здесь, на Ваське. Весь город прекрасно знаю, без навигатора могу двигаться, но всегда был больше северным человеком.

Нет ощущения, что Васильевский остров — тяжелое, мистическое место, где происходят всякие очень странные дела?

Ты знаешь, Васильевский — это гетто, ничего с этим не сделать. Днем прекрасное место, аристократическое довольно-таки. Дорогая жилплощадь. Ночью жену одну не отпускаю гулять с собакой, всегда с ней, переживаю за нее. Мне-то без разницы, я себя тут чувствую как рыба в воде. У меня здесь есть всякие сумасшедшие соседи, я с ними уже давно знаком, они меня по имени знают. Я со всеми этими зомбаками нормально контактирую. Но, конечно, человеку новенькому будет тяжеловато.

В студенчестве жила на Ваське, в коммуналке с подругой. Мы просыпались и первым делом читали криминальные сводки острова — каждый раз находили что-то мозговыносящее.

Да, я тоже подписан. Мы с Кирюхой Алблаком и ребятами тоже жили в коммуналке на 15-й линии. Ну, как жили, я скорее в гости каждый день приходил, время от времени ночевал.

То есть можно назвать Васильевский остров твоим местом силы в Петербурге?

Однозначно. Наверное, немаловажный факт еще и в том, что здесь похоронена Ксения Петербургская, на Смоленском кладбище. К ней со всей России приезжают люди приложиться, огромные очереди стоят. Мне посчастливилось жить поближе к нашей очень сильной святой.

В целом Васильевский остров для меня — это определенно сильнейший дух города, его сердце. Ходишь, рассматриваешь архитектуру, понимаешь, сколько лет этим зданиям, что они пережили и видели. Безусловно, есть места намного более безопасные, но я принял решение остаться здесь в ближайшие годы. Я это место люблю, каждый день благодарен Богу, что я здесь.

Я только рад, если могу хоть на минутку, на секундочку сделать кого-то счастливее.

Где еще тебе было хорошо?

Лет в 17-18 ездил попить кофе на Казанскую площадь. У меня там была определенная скамейка: вторая справа от входа в сквер. Так романтично, знаешь, сидел, о чем-то грустил. Канал Грибоедова в принципе люблю, там жену свою встретил. Люблю прогуляться по центру, но много туристов, конечно, летом вообще невозможно. Весь город как место силы, везде свои воспоминания.

А сейчас где она — твоя вторая справа от входа скамейка? Куда ты приходишь поразмышлять?

Наверное, это мой балкон в новой квартире, очень большой, 20 метров. Оттуда открывается вид на храм — тот же, который виднелся из окон, когда я лежал в рехабе, только с другого ракурса. Это мое место. Я могу посидеть, подумать, меня никто не трогает, не видит. Потому что, конечно, сейчас чуть потяжелее в плане узнаваемости стало. Не то чтобы я отказываюсь, когда со мной хотят сфотографироваться, — наоборот, к этому с очень большой благодарностью отношусь. Я только рад, если могу хоть на минутку, на секундочку сделать кого-то счастливее. Но иногда хочется тишины, и я могу ее получить только на своем балконе, в своем «кабинете».

Петербург нулевых, десятых или двадцатых — в каком городе ты бы остался навсегда?

Нулевые я не помню, потому что только родился. Десятые и двадцатые для меня не сильно отличаются — разница только в моем возрасте. Интересно, конечно, разглядывать архивы, где Невский весь в рекламных баннерах. Это кажется таким романтичным. Но я иду вместе со временем: мне хорошо сейчас и, надеюсь, будет хорошо позже.

Как думаешь, где можно осесть и воспитать ребенка, не боясь за его будущее?

Когда я размышляю о переезде, это почти всегда Ленобласть: отстроить себе дом в каком-нибудь коттеджном поселке с охраной. А в плане районов, мне кажется, что везде есть и хорошие, и плохие люди. Можно поселиться в каком-нибудь дорогущем ЖК, а у тебя соседи будут мудаки отмороженные. И наоборот, на окраине, в гетто, обрести прекрасных соседей, ребенка в хорошую школу устроить. Как Господь управит. Надеюсь, в этой жизни ничто не заставит меня уехать с родного места. Все для этого делаю, чтобы здесь мне было хорошо, в Петербурге.

Фото: РОМАН КРАУЗОВ (CHELUSTI)

КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ

Кто воспитал тебя как человека?

Меня воспитали родители, друзья, которые всю жизнь со мной, с первого класса, ошибки и их решения. Все, к чему я прикасался, со всего черпал вдохновение. Где-то старался делать хорошо, где-то получалось плохо. Конкретного человека, какого-то там «старшего», у меня никогда не было.

А кого ты считаешь своими крестными отцами из мира музыки?

Всех, кого я слушал, пропускал через себя: не один трек, а всю дискографию. Все на что-то повлияли, всем за это безумно благодарен, но опять же кого-то одного не выделю. Сейчас для меня важно духовное наполнение человека. Даже если у рэпера очень сильная музыка, он круто рифмует и так далее, но я внутри себя понимаю, что как человек он так себе, то меня и музыка его не сильно будет привлекать.

А что вообще слушаешь для себя, для души?

Все наши русские рэп-релизы: стараюсь ознакамливаться с тем, что выпускают ребята. Вернулся к Nautilus Pompilius, как начал по городу гулять. Есть итальянская подборочка какой-нибудь мафиозной музыки, что-нибудь колумбийское такое, знаешь, чтобы расслабиться, проникнуться какими-то вайбами. Знаю людей, которые просыпаются, сразу включают себе в колонки музон, так начинают свой день. Я могу и без музыки спокойно жить, гулять без наушников, просто думать о чем-то, как-то быть внутри себя. В душе слушать музыку и петь — не моя тема.

Какие-нибудь аналоговые носители коллекционируешь: винил, CD, кассеты?

Все мечтаю о виниловом проигрывателе. Который день говорю себе: блин, может сейчас прямо поехать и купить? И уже коллекция небольшая пластинок собралась, но все не случается. Круто, когда есть целый альбом, который ты можешь с удовольствием послушать от начала и до конца. С винилом это еще круче работает: у тебя есть какой-то айтем, которым
ты обладаешь.

И главное, что физическую пластинку не удалят со стримингов в рандомную среду! Только не покупай проигрыватель в виде чемоданчика. Иглы в таких винил портят.

Ты знаешь, стараюсь не экономить на музыке.

Афиша тура 52 Day 2026

Афиша тура 52 Day 2026

Афиша сольного тура Friendly Thug 52 Ngg

Афиша сольного тура Friendly Thug 52 Ngg

«52»

Над чем-то работаешь сейчас? Ждать ли нам релизы в ближайшее время?

После Graf Monte-Cristo / Most Valuable Pirate уже год прошел, я выпустил три сингла. Хочется думать об альбоме и не показывать, над чем я колдую. Еще не было ни дня без мыслей о своем творчестве. Постоянно в думках нахожусь, что мне надо работать.

Ну это же хорошие мысли?

Я боюсь показаться неблагодарным человеком, поэтому, конечно, это хорошие мысли... В моменте надо останавливаться и просто наслаждаться. Но когда ты постоянно думаешь о чем-то, не получается это сделать. Знаешь, я спрашиваю ChatGPT: почему у меня уже неделю дергается глаз? На что ChatGPT отвечает: наверное, это стресс, есть ли он у вас? Как его может не быть? Есть ли вообще сейчас люди, у которых нет стресса? Я не могу себе такое представить. У каждого свои проблемы и размышления.

Расскажи немного про тур, в который вы отправляетесь с «52» — «по традиции всей семьей в летнее путешествие».

52 Day — это наши фестивали в девяти городах, очень долгожданное событие: еще даже лето не наступило, а мы все время только и говорим о том, как ждем эти поездки. Будто возвращаемся в лагерное состояние, когда вместе с друзьями засыпаете, просыпаетесь, у вас движуха. Вообще не отношусь к этому как к работе. С нами жены едут в некоторые города, друзья. Это действительно семейный праздник. Мы проживаем нашу молодость прекрасную и стараемся передать эти эмоции слушателям.

А потом осенью ты отправишься в сольный тур.

Mille Grazie Tour. Проедем всю Россию, всех приглашаем — давно у меня не было больших сольных концертов. Еще не откатал программу Graf Monte-Cristo, хочется и старое вспомнить, и как-то вдохновиться на новый альбом. Много о чем подумать, много кого повстречать. В каждом городе я встречаю прекрасных людей, поэтому да, большой тур, жду его.

Да будет так! Если есть что добавить, ёр вэлком.

Да нет, спасибо большое! Рад был знакомству. Пойду завтрак себе готовить. А тебе хорошо кофе попить!

Текст: ДАРЬЯ ГЛАДКИХ

Фото: РОМАН КРАУЗОВ (CHELUSTI)

Продюсер: ЕКАТЕРИНА КУЗНЕЦОВА

Стиль: ТЕЙМУРАЗ МУШКУДИАНИ

Свет: ВАСИЛИЙ КАБАЙЛОВ SKYPOIN

Теги:
ТОП 50 2026 СПБ
Материал из номера:
Июнь
Люди:
Friendly Thug 52 Ngg

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