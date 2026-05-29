Александр Романов aka Friendly Thug 52 Ngg — лауреат премии Собака.ru «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2026 в номинации «Музыка» и самый влиятельный русский рэпер райт нау! Он неспеша, без суеты стоит в авангарде прославляющего Петербург хип-хоп-объединения «52», пока его третий альбом Graf Monte-Cristo / Most Valuable Pirate букирует на год вперед первые строчки стриминг-чартов VK и Spotify! И это очень тру: Friendly Thug читает о своей жизни без прикрас на бум-бэп-биты (старая школа!) — в итоге 25-летнему рэперу респектуют (и с ним фитуют!) хип-хоп-титаны Скриптонит, Kizaru, Saluki и Markul, а простые пацаны с окраин Петербурга принимают его за своего. Просто послушайте трек Aist, чтобы все понять!
Куртка DOLCE & GABBANA (CHESTORE VINTAGE)
За утренним кофе (под саундтрек дрели соседа!) обсудили с Friendly Thug 52 Ngg честный рэп, энтертеймент и милых сердцу зомбаков с Васильевского острова. А еще затизерили летнее путешествие 52 Day, сольный тур осенью и колдовство над новой музыкой — и да, в этом вопросе главное без спешки.
«НАДО МОЛИТЬСЯ В САМОЙ ДАЛЬНЕЙ КОМНАТЕ, ЧТОБЫ ОБ ЭТОМ НИКТО НЕ УЗНАЛ»
Доброе утро! Сажусь на кухне с кофеечком, только сварил.
Звучит прекрасно! Я сегодня совершенно с этим не успела.
А ты сделай сейчас, я подожду, хочешь?
Нет-нет, все в порядке. Лучше расскажи, как дела?
Да все слава богу. Все прекрасно, как всегда. Все хорошо. Соседи начали сверлить с утра: разрешено с десяти, а они в девять. Проснулся, пошел к соседу к этому рассказывать про правила нашего дома, вернулся, доспал. И мне снился сон про интервьюера — там мужик был такой, знаешь, лет пятидесяти, здоровый, в очечках. Так что я уже это интервью прогнал у себя в голове.
Тогда без лишних предисловий: кто такой Friendly Thug 52 Ngg? Что нам нужно знать о тебе?
Про самого себя не хочется ни пуха накидывать, ни чего-то плохого. Я вижу себя очень простым человеком и одновременно очень сложным. Со мной легко дружить и одновременно невозможно. Постоянно как бы в самоанализе нахожусь, в разном настроении. Мне тяжело определиться. Как Господь управит, такой я и буду.
Хорошо, а какой ты сегодня, конкретно этим утром?
У меня, знаешь, уже 10 раз поменялось настроение. Проснулся, сходил вставил пистон соседу, лег доспать, проснулся, пообнимался с собакой, вышел на кухню, включил подборку итальянской музыки, сварил себе кофе, сказал «Алисе», чтобы она включила колумбийскую музыку, потом пять минут с ней рамсил, что она включила не то. И вот я здесь, пью кофе и разговариваю с тобой. Серьезно, я абсолютно разный. Могу быть счастливым, могу грустить.
Как погода в Петербурге! Кстати, какой город тебе ближе — солнечный или пасмурный?
Солнечный, конечно — это просто райский город. Когда солнце, можно вообще никуда не уезжать. Дождливый тоже хороший, но как-то потяжелее гулять во время дождя. Я любой Петербург люблю.
Бывает ли, что ты слушаешь свой старый трек и думаешь: я бы сейчас так не сказал — или об этом вовсе не стоило говорить?
Скажу так: я отношусь ко всему промыслительно. Не могу отрезать от себя какой-то пласт, все всегда происходит вовремя. Всякие демки, которым лет пять, я не выпускаю — они не могут актуально восприниматься моим слушателем сейчас. Было время, когда хотелось скрыть свои первые треки, но сейчас понимаю, что в этом нет ничего страшного, это уже часть меня. Даже интересно возвращаться к этим песням, переслушивать их и понимать, каким я был и каким стал. Могу покринжевать — и с треков, и с себя самого. Я не то чтобы исполняю сейчас, но могу сделать что-то такое, чтобы все испанский стыд испытали.
Не пойми неправильно, но я спрашиваю как человек, который вырос в тепличных условиях, вне улиц. Все, что в твоих треках, — это и есть правда твоей жизни? Местами пугающая и отталкивающая, но правда?
Мой рэп обо всем, что вокруг меня, обо мне. И только так. Как и, думаю, у всех рэперов, которых я слушаю и уважаю. Это не тот жанр музыки, где ты должен что-то выдумывать, он максимально искренний; ты делишься своими переживаниями, радостями. Для меня рэп равно правда. Никогда не уважал тех, кто для красного словца добавляет, флексит чем-то — это странно и неуместно. Мы, рэперы, всегда понимаем, кто говорит правду, а кто лукавит. Это слышится просто. Искренность либо есть, либо ее нет.
Я принимаю за факты и чистую монету все, что слышу от других артистов, и этой же чистой монетой плачу. Поэтому выпускаю не так много музыки. Не могу написать 10 треков за один день, мне не из чего это брать. Мне надо пожить, пострадать, порадоваться — так собираются истории и формируются мои размышления о них.
Из чего чаще рождаются новые строки: из хорошего или плохого?
Да по-разному. Я стараюсь думать, что что бы ни случилось в жизни, оно потом сыграет свою роль. Даже самые плохие дни превращаются в прекрасные песни.
Ты очень воцерковленный человек. Как ты пришел к Богу?
К Богу часто приходят от скорби, реже приходят от радости. Всем желаю прийти от радости. Думаю, что все мы к нему однажды придем... Мне просто посчастливилось при жизни это сделать.
Это все, что я могу сказать. Очень личный вопрос. И я уже неоднократно ругал себя за то, что в принципе позволял размышлять вслух об этом, публично. В Библии написано, что надо молиться в самой дальней комнате, чтобы об этом никто не узнал. Я тоже так считаю.
«ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОМПЕИ» И МОНСТРЫ ИЗ ГЛУБИН
Давай немного про быт. Как проходит твой день? Как ты отдыхаешь, чем ты увлекаешься?
Дни всегда разные, в зависимости от моего состояния, которое, как мы помним, постоянно меняется. Дела обычные, житейские, ничего такого. Спортом занимаюсь — железо, бокс. Это мне помогает держаться в тонусе. Сейчас абсолютно нет настроения: хочется уехать куда-то отдохнуть, прийти в себя, нормализовать свое состояние. Но вырваться не могу, поэтому поеду на тренировку через два часа.
Куда сбежишь, когда появится возможность?
Когда мне тяжело, мне просто хочется уехать куда-то. Просто ехать и ехать. Из самого легкодоступного, наверное, в Ленобласть — поближе к лесу, к природе. Знаешь, я так мало чего видел еще на этой планете... Мечтаю побывать в Италии. Пожил бы в какой-нибудь деревушке, где утром выходишь за свежими багетами и помидорами, вкусными овощами. Или где-то ближе к джунглям, к океану. Хоть мне и тяжело включиться в работу, когда много солнца: не могу настроиться, постоянно лежу, сплю, отдыхаю.
Что-то из энтертеймента, что запомнилось тебе в последнее время? Что ты вообще любишь?
Последние недели засыпаю под ютубчик про космос, про океаны. С самого детства меня не отпускают все эти монстры из глубин. Обожаю видео про Амазонку и места, которые могут тебя убить. Смотрю ребят из «Коллектива», канал про бокс «Тренер», «Раскадровку». Все смотрю, от мала до велика, и много всякого, что захламляет мне бошку. Вообще хочу удалить все эти приложения.
С женой смотрим буквально все, что выходит из сериалов. Из последнего очень впечатлил «Рыцарь Семи Королевств» Джорджа Мартина: теперь расстраиваюсь, что он еще кучу лет будет выходить, только через два года новый сезон. Кайфанули от «Лихих» Быкова про ОПГ в Хабаровском крае в 90-х, красиво снято. Русские сериалы сильно шагнули в своем продакшне за последние годы. «Больницу Питт» сейчас смотрю. Быть медиком — это жестко, я не вывез бы, наверное, надо быть серьезным. «Герои не носят плащи» — это точно про врачей.
Что ты слушал в детстве, на какой музыке рос?
Лет до десяти, наверное, все, что мне давали послушать ребята постарше — от 50 Cent до Slipknot, от Green Day до Red Hot Chili Peppers. После, конечно, стало больше рэпа, хотя и патлатые времена случались.
Был ли кто-то в начале твоего рэп-пути, кого ты слушал и за кем пытался повторять?
В детстве сильно удивлял речитатив Грязного Луи: тембр его нравился, как он заворачивал рифмы и панчи. Ребята из УННВ. Ко всем отношусь с трепетом, с большой благодарностью. Но чтобы повторять читку прямо, такого за собой не замечал. Мне в плане рэпа всегда было важно пытаться самому что-то нащупать, отнестись к этому как к процессу создания чего-то нового, относительно неповторимого. Если я чувствовал, что это похоже на кого-то, меня, наоборот, отталкивало.
Какое произведение искусства могло бы определить тебя?
Безумно нравится Айвазовский, сильно меня впечатляет. Всегда на рабочем столе его картины — на каждый альбом ставлю определенную. Мечтаю однажды приобрести себе в личное пользование. Знаю, что так не делается, они все музейные. Но, может быть, какую-нибудь маленькую, если Господь управит. В принципе сейчас интересуюсь живописью, домой себе уже очень долго ищу что-нибудь. А такое, чтобы меня прямо охарактеризовало, наверное, «Последний день Помпеи» Брюллова. В детстве часами разглядывал, как зачарованный.
Что послушать из твоего, чтобы тебя понять?
Меня лет в 20 — Earth Walker 100. А меня в 25 — Aist.
Важно! Александр сфотографирован на территории пространства «Севкабель Порт» — в «Исткабеле». Сейчас в здании бывшей ситценабивной фабрики акционерного общества мануфактур «И. А. Воронин, Лютш и Чешер» работают мастерские, фотостудии и бары.
ПЕТЕРБУРГ НАВСЕГДА И 130 КАК МЕСТО СИЛЫ
Места в Петербурге, которые тебя воспитали, — где они? Хотим гид по городу от Френдли Тага!
Родился на Гражданке, на проспекте Культуры, в 130-м доме. Что интересно, потому что у Васильевского острова, где я сейчас живу, аббревиатура 130: 13 преобразуется в букву В, а ноль — в букву О. До девятого класса прожил в микрорайоне Коломяги, недалеко от Удельной. И уже, получается, десять лет живу здесь, на Ваське. Весь город прекрасно знаю, без навигатора могу двигаться, но всегда был больше северным человеком.
Нет ощущения, что Васильевский остров — тяжелое, мистическое место, где происходят всякие очень странные дела?
Ты знаешь, Васильевский — это гетто, ничего с этим не сделать. Днем прекрасное место, аристократическое довольно-таки. Дорогая жилплощадь. Ночью жену одну не отпускаю гулять с собакой, всегда с ней, переживаю за нее. Мне-то без разницы, я себя тут чувствую как рыба в воде. У меня здесь есть всякие сумасшедшие соседи, я с ними уже давно знаком, они меня по имени знают. Я со всеми этими зомбаками нормально контактирую. Но, конечно, человеку новенькому будет тяжеловато.
В студенчестве жила на Ваське, в коммуналке с подругой. Мы просыпались и первым делом читали криминальные сводки острова — каждый раз находили что-то мозговыносящее.
Да, я тоже подписан. Мы с Кирюхой Алблаком и ребятами тоже жили в коммуналке на 15-й линии. Ну, как жили, я скорее в гости каждый день приходил, время от времени ночевал.
То есть можно назвать Васильевский остров твоим местом силы в Петербурге?
Однозначно. Наверное, немаловажный факт еще и в том, что здесь похоронена Ксения Петербургская, на Смоленском кладбище. К ней со всей России приезжают люди приложиться, огромные очереди стоят. Мне посчастливилось жить поближе к нашей очень сильной святой.
В целом Васильевский остров для меня — это определенно сильнейший дух города, его сердце. Ходишь, рассматриваешь архитектуру, понимаешь, сколько лет этим зданиям, что они пережили и видели. Безусловно, есть места намного более безопасные, но я принял решение остаться здесь в ближайшие годы. Я это место люблю, каждый день благодарен Богу, что я здесь.
Где еще тебе было хорошо?
Лет в 17-18 ездил попить кофе на Казанскую площадь. У меня там была определенная скамейка: вторая справа от входа в сквер. Так романтично, знаешь, сидел, о чем-то грустил. Канал Грибоедова в принципе люблю, там жену свою встретил. Люблю прогуляться по центру, но много туристов, конечно, летом вообще невозможно. Весь город как место силы, везде свои воспоминания.
А сейчас где она — твоя вторая справа от входа скамейка? Куда ты приходишь поразмышлять?
Наверное, это мой балкон в новой квартире, очень большой, 20 метров. Оттуда открывается вид на храм — тот же, который виднелся из окон, когда я лежал в рехабе, только с другого ракурса. Это мое место. Я могу посидеть, подумать, меня никто не трогает, не видит. Потому что, конечно, сейчас чуть потяжелее в плане узнаваемости стало. Не то чтобы я отказываюсь, когда со мной хотят сфотографироваться, — наоборот, к этому с очень большой благодарностью отношусь. Я только рад, если могу хоть на минутку, на секундочку сделать кого-то счастливее. Но иногда хочется тишины, и я могу ее получить только на своем балконе, в своем «кабинете».
Петербург нулевых, десятых или двадцатых — в каком городе ты бы остался навсегда?
Нулевые я не помню, потому что только родился. Десятые и двадцатые для меня не сильно отличаются — разница только в моем возрасте. Интересно, конечно, разглядывать архивы, где Невский весь в рекламных баннерах. Это кажется таким романтичным. Но я иду вместе со временем: мне хорошо сейчас и, надеюсь, будет хорошо позже.
Как думаешь, где можно осесть и воспитать ребенка, не боясь за его будущее?
Когда я размышляю о переезде, это почти всегда Ленобласть: отстроить себе дом в каком-нибудь коттеджном поселке с охраной. А в плане районов, мне кажется, что везде есть и хорошие, и плохие люди. Можно поселиться в каком-нибудь дорогущем ЖК, а у тебя соседи будут мудаки отмороженные. И наоборот, на окраине, в гетто, обрести прекрасных соседей, ребенка в хорошую школу устроить. Как Господь управит. Надеюсь, в этой жизни ничто не заставит меня уехать с родного места. Все для этого делаю, чтобы здесь мне было хорошо, в Петербурге.
КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ
Кто воспитал тебя как человека?
Меня воспитали родители, друзья, которые всю жизнь со мной, с первого класса, ошибки и их решения. Все, к чему я прикасался, со всего черпал вдохновение. Где-то старался делать хорошо, где-то получалось плохо. Конкретного человека, какого-то там «старшего», у меня никогда не было.
А кого ты считаешь своими крестными отцами из мира музыки?
Всех, кого я слушал, пропускал через себя: не один трек, а всю дискографию. Все на что-то повлияли, всем за это безумно благодарен, но опять же кого-то одного не выделю. Сейчас для меня важно духовное наполнение человека. Даже если у рэпера очень сильная музыка, он круто рифмует и так далее, но я внутри себя понимаю, что как человек он так себе, то меня и музыка его не сильно будет привлекать.
А что вообще слушаешь для себя, для души?
Все наши русские рэп-релизы: стараюсь ознакамливаться с тем, что выпускают ребята. Вернулся к Nautilus Pompilius, как начал по городу гулять. Есть итальянская подборочка какой-нибудь мафиозной музыки, что-нибудь колумбийское такое, знаешь, чтобы расслабиться, проникнуться какими-то вайбами. Знаю людей, которые просыпаются, сразу включают себе в колонки музон, так начинают свой день. Я могу и без музыки спокойно жить, гулять без наушников, просто думать о чем-то, как-то быть внутри себя. В душе слушать музыку и петь — не моя тема.
Какие-нибудь аналоговые носители коллекционируешь: винил, CD, кассеты?
Все мечтаю о виниловом проигрывателе. Который день говорю себе: блин, может сейчас прямо поехать и купить? И уже коллекция небольшая пластинок собралась, но все не случается. Круто, когда есть целый альбом, который ты можешь с удовольствием послушать от начала и до конца. С винилом это еще круче работает: у тебя есть какой-то айтем, которым
ты обладаешь.
И главное, что физическую пластинку не удалят со стримингов в рандомную среду! Только не покупай проигрыватель в виде чемоданчика. Иглы в таких винил портят.
Ты знаешь, стараюсь не экономить на музыке.
«52»
Над чем-то работаешь сейчас? Ждать ли нам релизы в ближайшее время?
После Graf Monte-Cristo / Most Valuable Pirate уже год прошел, я выпустил три сингла. Хочется думать об альбоме и не показывать, над чем я колдую. Еще не было ни дня без мыслей о своем творчестве. Постоянно в думках нахожусь, что мне надо работать.
Ну это же хорошие мысли?
Я боюсь показаться неблагодарным человеком, поэтому, конечно, это хорошие мысли... В моменте надо останавливаться и просто наслаждаться. Но когда ты постоянно думаешь о чем-то, не получается это сделать. Знаешь, я спрашиваю ChatGPT: почему у меня уже неделю дергается глаз? На что ChatGPT отвечает: наверное, это стресс, есть ли он у вас? Как его может не быть? Есть ли вообще сейчас люди, у которых нет стресса? Я не могу себе такое представить. У каждого свои проблемы и размышления.
Расскажи немного про тур, в который вы отправляетесь с «52» — «по традиции всей семьей в летнее путешествие».
52 Day — это наши фестивали в девяти городах, очень долгожданное событие: еще даже лето не наступило, а мы все время только и говорим о том, как ждем эти поездки. Будто возвращаемся в лагерное состояние, когда вместе с друзьями засыпаете, просыпаетесь, у вас движуха. Вообще не отношусь к этому как к работе. С нами жены едут в некоторые города, друзья. Это действительно семейный праздник. Мы проживаем нашу молодость прекрасную и стараемся передать эти эмоции слушателям.
А потом осенью ты отправишься в сольный тур.
Mille Grazie Tour. Проедем всю Россию, всех приглашаем — давно у меня не было больших сольных концертов. Еще не откатал программу Graf Monte-Cristo, хочется и старое вспомнить, и как-то вдохновиться на новый альбом. Много о чем подумать, много кого повстречать. В каждом городе я встречаю прекрасных людей, поэтому да, большой тур, жду его.
Да будет так! Если есть что добавить, ёр вэлком.
Да нет, спасибо большое! Рад был знакомству. Пойду завтрак себе готовить. А тебе хорошо кофе попить!
Текст: ДАРЬЯ ГЛАДКИХ
Фото: РОМАН КРАУЗОВ (CHELUSTI)
Продюсер: ЕКАТЕРИНА КУЗНЕЦОВА
Стиль: ТЕЙМУРАЗ МУШКУДИАНИ
Свет: ВАСИЛИЙ КАБАЙЛОВ SKYPOIN
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