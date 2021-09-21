Пианист Абисал Гергиев: «Не из классики я люблю хаус и техно — Maceo Plex, Нину Кравиц и Disclosure»

Анна: Так, скажи, а ты часто вообще интервью даешь?

Абисал: Я очень редко даю интервью. Если не считать превью перед моими концертами — это по две-три минуты на камеру, — то у меня был только один более-менее полноценный разговор с журналистом. Поэтому да, для меня это важное событие, которое сейчас у нас с тобой происходит.

Анна: А что у тебя спрашивали в этом первом интервью? «Как вы так гениально живете?»

Абисал: (Смеется.) Мне задавали вопросы, связанные с двумя темами. Тема номер один: как тот факт, что мой папа — известный дирижер, повлиял на мою карьеру, на меня, и какие у нас отношения. Тема номер два довольно стандартная: гастроли, жизнь музыканта. Было прикольно, но я считаю, мне нужно достичь определенных высот в профессиональном плане, а потом уже начинать говорить о профессии.

Анна: То есть у тебя есть принцип: сначала делаю, потом рассказываю?

Абисал: Мне кажется, так будет правильнее.

Анна: А тебя вопросы про отца не беспокоят? Я не очень хочу тебе их задавать, если честно. Мне кажется, тебе скучно об этом говорить. Или я неправа?

Абисал: Нет. У меня не вызывают никаких негативных эмоций вопросы про папу. Обычно спрашивают, выбирал ли я профессию сам или это все-таки было давление. Но я сразу могу ответить, что давления не было. Я стал пианистом абсолютно по собственному желанию. Конечно, музыка была вокруг меня с самого детства и это имело определенный эффект, что папа — дирижер. Я слушал его лет с трех, наверное.

Анна: А не было такого, что тебя, наоборот, отговаривали? Типа зачем нам еще один музыкант? Хотя вряд ли с твоими родителями это было бы как-то вроде: «Ну, наконец-то, хоть кто-то займется нормальным делом!» Но, может, у них есть какой-то свой травмирующий опыт? Или не было такого?

Абисал: Меня никто никогда не отговаривал! Папа всегда хотел, чтобы я занимался на фортепиано, и всегда это поддерживал. И на фортепиано я начал заниматься, когда еще не совсем знал, что я делаю, нравится мне это или нет.

Анна: Тебя посадили за рояль?

Абисал: Да, меня посадили. И я начал сам петь песенки, читать ноты — это было в формате развлечения скорее. Почему фортепиано? Ну, во-первых, изначально мой папа сам занимался на фортепиано — перед тем как перейти на дирижера. И фортепиано просто... как сказать?.. не то чтобы предоставляет тебе больше всего возможностей, но... а я вообще не знаю, почему фортепиано! Почему не скрипка? Не труба? Почему не валторна?

Анна: А тебе показывали вообще скрипку, валторну, трубу?

Абисал: Да, конечно, я ведь часами слушал — мне было интересно.

Анна: И не было такого, что ты вот, маленький, в яме сидишь и говоришь «О, труба такая золотая, хочется научиться на ней играть!»

Абисал: Нет, нет. Я сейчас на самом деле понял, что для фортепиано есть очень богатый репертуар. В отличие от трубы.

Анна: Представляю себе прагматичного ребенка, который сидит, значит, в 4 года в оркестровой яме и такой: «Нет, ну я, пожалуй, выберу фортепиано — у него ведь очень богатый репертуар!» Так, теперь покончим с банальностями — еще один стандартный вопрос: а дирижером потом станешь?

Абисал: Может, и стану. Но сейчас я о карьере дирижера не думаю. Слушаю много симфонической музыки, разных дирижеров и, естественно, много записей папы. Да, хотелось бы попробовать точно. Но пока я не стану пианистом такого высокого качества, какого мне хочется, нет смысла и начинать. Может, это произойдет через 5 лет, может — через 10. Тогда я буду готов, наверное, и попробовать.