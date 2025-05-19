9 треков с вайбом Петербурга: выбор солиста «тима ищет свет» (автор того самого бэнгера «Волна» из соцсетей!)

В клубе «Рассвет» 22 мая пройдет концерт инди- и хип-хоп-экспериментаторов «тима ищет свет». Это они исполняют тот самый завирусившийся в соцсетях трек «Волна» («прошу, моя маленькая, не беги так далече»)! Перед грядущим выступлением солист проекта Тимофей Якимов по просьбе Собака.ru составил свой топ-9 треков, которые ассоциируются у него с городом. Спойлер: песня Владимира Высоцкого — идеальный мэтч для истории про драку двух Петров I. А (почти) весь плейлист — в конце материала.
Derek Bailey — Laura
Я был очень пьян и шел в сторону своего отеля. В одном из переулков кто-то невероятно красиво играл на гитаре. Источником звука оказался мужик с пунцово-красным лицом и россыпью фиолетовых синяков под глазами. В руках у него была засаленная черная гитара, на которой не хватало двух струн. Я остолбенел: мне казалось, я никогда не видел, чтобы человек одновременно так тонко, нежно и грубо обращался с инструментом. Я прослезился, достал диктофон и записал его игру. Потом мне всю ночь снилась эта чудесная мелодия.
На утро с похмелья я переслушал запись. Она была похожа на композицию Дерека Бэйли. За одним лишь исключением: мужик оказался не авангардным джазовым гитаристом, а обычным бездомным, который в белой горячке ломал гитару. Это было невозможно слушать.
Вердикт: в тот момент я очень любил Петербург.
River — Leon Bridges
В школе я не являлся изгоем, но, как и у всех, у меня были друзья и недруги. Летом наш класс повезли на экскурсию в Петербург. Поехал и Кузя. Неприятная личность. Он постоянно орал, шутил, бахвалился походами по московским клубам, щеголял новыми шмотками и рассказывал, как хорошо знает Петербург. Кузя обещал, что лучше всего мы поймем город, когда увидим его с воды — и это оказалось правдой.
На третий день мы поехали на теплоходе по рекам и каналам. Было холодно, шел легкий дождь. Вдруг, когда мы заезжали под один из мостов, Кузя матерно вскрикнул — по его лбу полз чей-то свежий плевок. Откуда-то сверху нас провожал дружный гогот. В темноте Кузя рывком вытер лоб и бросился к носу теплохода, чтобы поскорее разглядеть обидчика. Но на мосту толпилась такая же экскурсионная группа школьников. Опознать везучего снайпера было невозможно.
Вердикт: в тот момент я обожал Петербург.
Владимир Высоцкий – «Песня о нейтральной полосе»
На набережной канала Грибоедова я как-то увидел драку двух мужиков. Она была настолько ожесточенной и животной, что вокруг застыла напряженная тишина. А петербуржцы буднично протискивались мимо. Город медленно плыл, будто не замечая битву.
Когда я подошел ближе, понял, что участники драки — двойники Петра I. Они лупили и таскали друг друга за лацканы золоченых камзолов, а их угольные парики, треуголка и трость уютно устроились на мостовой неподалеку. Усы одного из Петров неловко покосились. Схватка была серьезная. Я решил последовать примеру опытных местных: не стал вмешиваться в историческую битву и оставил сражающихся позади.
Вердикт: в тот момент я любил Петербург.
тима ищет свет – «сахар»
На мой сольник как-то зашел Дима Хаски, а после него потащил нас с большой компанией пировать. Во время этой веселой тусовки я встретил белокурую девушку с большими глазами-блюдцами. Мы немного пообщались, и она настолько мне понравилась, что я захотел посвятить ей песню. Драма в том, что в середине пирушки блондинка исчезла. Возможно даже, что ее вовсе никогда не существовало, а я был просто не в себе.
Вернувшись в отель, я всю ночь писал. Вообще-то у меня не было с собой гитары, поэтому пришлось купить ее в ближайшем магазине, а потом оставить в номере. Что ж, нестрашно, она стоила всего три тысячи рублей.
Вердикт: в тот момент я вполне себе любил Петербург.
Мафик – «Разработка»
«***, ***. Ну сколько *** можно, ***? Ну ты же сам, ***, видишь этот ***?! Я тебя везу, ***, уже 40 минут. *** я этот город. Еще месяц поработаю и поеду обратно домой», – говорил мне таксист, стоя в глухой пробке на Невском.
Вердикт: в тот момент я не знал, любить мне или ненавидеть Петербург.
Kevin Abstract – Joyride
Она «глобально не пила». Именно глобально. Я же был уверен в том, что мы обязательно должны пойти и попробовать коктейль, который настаивают на дыму. Был час ночи, мы вылезли из-под одеяла и оделись. Улица Некрасова пьяно гудела. Я купил целый литр дымного коктейля, но он оказался сильно хуже моих воспоминаний. Я его не осилил, она все еще «глобально не пила». Взгляды юношей в узких джинсах провожали нас до такси. Мы вернулись в отель и сразу же легли спать.
Вердикт: в тот момент я сильно любил ее, но ненавидел Петербург.
«Империя» – «Поезд на Ленинград»
Я проспал выезд из отеля, и команда полчаса нервно ждала меня в фойе. На Невском мы встали в пробку. Поезд отправлялся в 13:00, на часах — 12:46. Егор — мой менеджер — нервно теребил лямку рюкзака Reebok, а радио «Дача» мурлыкало песню «Поезд на Ленинград». Я понял это, потому что включил Shazam. И мне не стыдно: я молод и не должен знать такие старые песни.
От вокзала нас отделяли жалкие 500 метров алого Невского. «Надо бежать», — решительно сказал Егор. И я повиновался. За мной гремело бешеное дыхание Егора. Я слышал его мысли: «Ничего бы этого не случилось, если бы не полчаса ожидания в фойе. Не было бы одышки, не было бы пота в мякоти пуховика». Я вдохнул поглубже. «Поезд на Ленинград. Вдруг случится так, мы не встретимся уж вновь».
Вердикт: в тот момент я ненавидел Петербург, а Егор ненавидел меня.
Ференц Лист – 6 chants polonais, S. 480: No.2, Fruhling
В одном из залов Русского музея я однажды чуть не лишился девственности. Поэтому это место для меня навсегда связано с очень теплыми, хоть и слегка неловкими воспоминаниями. Почему я говорю именно «чуть не лишился»? Потому что тогда этого правда не произошло. Мы разгромно поссорились с моей возлюбленной. Я в одиночестве вышел из музея и брел под дождем без зонта.
Вердикт: в тот момент я ненавидел Петербург.
Тима Белорусских — «Мокрые кроссы»
Я стоял у входа в крошечный клуб и курил. На его двери висела афиша «тима ищет свет». Из площадки напротив — по удачной шутке вселенной — струились звуки саундчека Тимы Белорусских. Люди фланировали и спрашивали у меня, где можно купить билеты на его концерт. Я качал головой и сочувственно опускал уголки рта. Мол, не знаю, друзья, честное-пречестное слово.
Через полчаса к нам пришли менеджеры Тимы Белорусских и настойчиво просили снять афишу концерта некого «тима ищет свет». Как я понял, музыканту не очень понравилось такое соседство.
Вердикт: в тот момент я обожал Петербург.
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