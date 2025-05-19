9 треков с вайбом Петербурга: выбор солиста «тима ищет свет» (автор того самого бэнгера «Волна» из соцсетей!)

Derek Bailey — Laura

Я был очень пьян и шел в сторону своего отеля. В одном из переулков кто-то невероятно красиво играл на гитаре. Источником звука оказался мужик с пунцово-красным лицом и россыпью фиолетовых синяков под глазами. В руках у него была засаленная черная гитара, на которой не хватало двух струн. Я остолбенел: мне казалось, я никогда не видел, чтобы человек одновременно так тонко, нежно и грубо обращался с инструментом. Я прослезился, достал диктофон и записал его игру. Потом мне всю ночь снилась эта чудесная мелодия.

На утро с похмелья я переслушал запись. Она была похожа на композицию Дерека Бэйли. За одним лишь исключением: мужик оказался не авангардным джазовым гитаристом, а обычным бездомным, который в белой горячке ломал гитару. Это было невозможно слушать.

Вердикт: в тот момент я очень любил Петербург.