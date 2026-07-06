Почему карьера Дианы Вишнёвой — гран-жете межгалактического масштаба (от канонической баядерки Никии до этуали контемпорари и экспериментов с EDM и ИИ-костюмами!)

Ваш коллега по Мариинскому театру, тогда ведущий со­лист, а теперь известный хореограф Вячеслав Само­дуров, однажды сказал, что хотя 1990-е были трудными и лихими временами, он это­го не заметил, потому что провел их в четырех стенах репетиционного зала — цели­ком был в профессии. Какими те годы были для вас? Это ведь самый старт вашей ка­рьеры.

Я анализировала 1990-е ретроспективно, уже взрос­лым человеком, все-таки трудно оценивать время, когда ты подросток. Не помню, чтобы родители паниковали, хотя были и дефицит, и очереди в ма­газинах, и талоны. С повседневными трудностями справлялись, все воспринималось обыденно. Мои личные вызовы и ежедневные битвы происходили на улице Зодчего Росси (в Академии русского балета имени Вагановой. — Прим. авт.). Туда уходила вся энергия, весь мой фокус внимания. Мир маленькой девочки, которая жила в новостройке в Веселом поселке и вдруг попала в великие стены, перевер­нулся. Голова шла кругом настолько, что бытовые проблемы померкли.

В моей карьере, в моем становлении, все самое важ­ное происходило именно в 1990-е годы. В 1994-м я выиграла конкурс в Лозанне (Prix de Lausanne — один из самых престижных международных балет­ных конкурсов для молодых танцоров в возрасте от 14 до 19 лет. — Прим. авт.). Там я почувствовала себя инопланетянкой, вдруг увидев, на каком се­рьезном уровне другие участники владеют совре­менным танцем, я же знала о нем лишь по записям на видеокассетах. Наверное, мое понимание, кто я и как я буду мыслить себя в профессии, перевер­нул именно конкурс. Спустя год Академия поехала с гастролями в Японию, где меня встречали, будто мировую звезду — настолько в Японии был популя­рен Prix de Lausanne. В этот же год я была принята в Мариинский театр стажером, станцевала главную партию в «Золушке» Олега Виноградова и в «Дон Кихоте», а параллельно продолжалась учеба, шли госэкзамены. Это было невероятное физическое на­пряжение, о ментальном даже не говорю. Закончила школу — настал новый этап. И настолько стреми­тельный… Совершенно неожиданно мне, недавней выпускнице академии, дают премию «Божествен­ная». Какая я божественная, когда на церемонии награждения в Большом театре в ложе сидят Галина Уланова и Марина Семенова...

Я станцевала в Большом Китри, в родном Мариин­ском театре тоже продолжалась активная работа над классическим репертуаром. Но именно в это время к нам начала приходить западная хорео­графия: свои балеты в театре ставили Ролан Пети, Джон Ноймайер, появились спектакли Джорджа Баланчина, затем случился Уильям Форсайт. Каж­дый сезон меня будто накрывали девятиметровые волны новых впечатлений. Хорошо помню, как меня поразило, насколько это однобоко — совершенство­ваться только в классическом наследии.