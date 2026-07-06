Почему карьера Дианы Вишнёвой — гран-жете межгалактического масштаба (от канонической баядерки Никии до этуали контемпорари и экспериментов с EDM и ИИ-костюмами!)

Прима Мариинского театра Диана Вишнёва — единственная балерина в мире с собственным фондом, фестивалем и труппой. Путь Вишнёвой — не классическая биография этуали, а энциклопедия танца последних трех десятилетий и художественный турбопроцесс мирового значения. Собрали жизнь Вишнёвой в искусстве (двойной юбилей: 50 лет и 30 лет на сцене!). Июльский номер Собака.ru стал спецвыпуском: Дианаzine — танцлетописью и культурным эпосом.
Публикуем его первую главу (впереди еще 4 эпизода!) про карьеру. Изучаем путь Дианы от Академии Вагановой и канонической Никии в «Баядерке» до этуали современного танца и экспериментов с видеоартом, EDM и уникальными цифровыми костюмами-аватарами.
Диана Вишнева и труппа Context
На Диане: платье VIVA VOX
Ваш коллега по Мариинскому театру, тогда ведущий солист, а теперь известный хореограф Вячеслав Самодуров, однажды сказал, что хотя 1990-е были трудными и лихими временами, он этого не заметил, потому что провел их в четырех стенах репетиционного зала — целиком был в профессии. Какими те годы были для вас? Это ведь самый старт вашей карьеры.
Я анализировала 1990-е ретроспективно, уже взрослым человеком, все-таки трудно оценивать время, когда ты подросток. Не помню, чтобы родители паниковали, хотя были и дефицит, и очереди в магазинах, и талоны. С повседневными трудностями справлялись, все воспринималось обыденно. Мои личные вызовы и ежедневные битвы происходили на улице Зодчего Росси (в Академии русского балета имени Вагановой. — Прим. авт.). Туда уходила вся энергия, весь мой фокус внимания. Мир маленькой девочки, которая жила в новостройке в Веселом поселке и вдруг попала в великие стены, перевернулся. Голова шла кругом настолько, что бытовые проблемы померкли.
В моей карьере, в моем становлении, все самое важное происходило именно в 1990-е годы. В 1994-м я выиграла конкурс в Лозанне (Prix de Lausanne — один из самых престижных международных балетных конкурсов для молодых танцоров в возрасте от 14 до 19 лет. — Прим. авт.). Там я почувствовала себя инопланетянкой, вдруг увидев, на каком серьезном уровне другие участники владеют современным танцем, я же знала о нем лишь по записям на видеокассетах. Наверное, мое понимание, кто я и как я буду мыслить себя в профессии, перевернул именно конкурс. Спустя год Академия поехала с гастролями в Японию, где меня встречали, будто мировую звезду — настолько в Японии был популярен Prix de Lausanne. В этот же год я была принята в Мариинский театр стажером, станцевала главную партию в «Золушке» Олега Виноградова и в «Дон Кихоте», а параллельно продолжалась учеба, шли госэкзамены. Это было невероятное физическое напряжение, о ментальном даже не говорю. Закончила школу — настал новый этап. И настолько стремительный… Совершенно неожиданно мне, недавней выпускнице академии, дают премию «Божественная». Какая я божественная, когда на церемонии награждения в Большом театре в ложе сидят Галина Уланова и Марина Семенова...
Я станцевала в Большом Китри, в родном Мариинском театре тоже продолжалась активная работа над классическим репертуаром. Но именно в это время к нам начала приходить западная хореография: свои балеты в театре ставили Ролан Пети, Джон Ноймайер, появились спектакли Джорджа Баланчина, затем случился Уильям Форсайт. Каждый сезон меня будто накрывали девятиметровые волны новых впечатлений. Хорошо помню, как меня поразило, насколько это однобоко — совершенствоваться только в классическом наследии.
Но даже классика потребовала внутренней перестройки. В 1999 году хореограф Сергей Вихарев, выпускник Ленинградского хореографического училища, премьер и главный балетмейстер Мариинского (тогда Кировского) театра в 1950–1970-х, показал новую «Спящую красавицу», которая при этом была радикально старой: это была реконструкция спектакля 1890 года, возвращение на сцену подлинного автора — Мариуса Петипа и стилистического единства самой первой версии. Одни негодовали, что это предательство великой школы ленинградских постановщиков, а кто-то говорил: мы наконец увидели настоящую «Спящую». В день премьеры в Мариинском вы танцевали центральную партию, принцессу Аврору. Каким был этот опыт?
Конечно, я выросла на ленинградских редакциях Константина Сергеева, впитала эстетику исполнителей и педагогов такого уровня, как Ирина Александровна Колпакова (прима Кировского театра, затем его педагог-репетитор, с 1990-х — балетмейстер American Ballet Theatre в Нью-Йорке. — Прим.ред.), которые оттачивали каждое движение, даже взгляд и положение каждого пальца. Ирина Александровна для меня всегда была и остается энциклопедией ленинградской школы. Мой педагог, Людмила Валентиновна Ковалева, с которой мы идем вместе с самого училища, воспитывая и передавая мне знания и стиль нашей балетной школы, во многом опиралась на Колпакову. Как же это все менять? В «Спящей» Вихарева даже цветовая гамма старинных костюмов поначалу меня отталкивала, было внутреннее непринятие. Но после я начала воспринимать реконструкции не как музейные, а, наоборот, как живое дыхание. Классику необходимо обновлять. В старинных балетах каждое па имеет смысл, подчиняется этикету. Сережа Вихарев был огромным профессионалом, я ценила его терпение, уважение к первоисточнику. Он всегда говорил, что расшифровка старинных записей — это дисциплина ума, а не только ног. До этого вместе с Роберто Болле я станцевала в Ла Скала «Спящую красавицу» в редакции Рудольфа Нуреева и очень противилась тому, когда мне говорили: позиции рук нужно брать не так, а эдак. Я говорила: «Вы меня после Академии Вагановой будете учить, как правильно водить руками?»
Иногда говорят, что вы совершили «переход из лагеря классики в лагерь contemporary dance». Ощущаете ли вы так свою карьеру и свое тело — или не было никакого перехода?
Конечно, в первую очередь — я классическая балерина. В Мариинском современный танец был редким гостем, для многих он оставался чужеродным. Помню, как про меня говорили: «Это она сейчас так одержима Форсайтом. Пройдет». Не прошло. Продолжилось: я стала еще больше работать с мастерами современного танца — Матсом Эком, Иржи Килианом, Эдуаром Локом, Полом Лайтфутом и Соль Леон, Каролин Карлсон, Охадом Наарином. Тело отзывалось на их работы, и я осознала, что классическая школа не противоречит контемпорари, а только обогащает его. И я не могу сказать, что просто «перешла из одного лагеря в другой». Скорее оба лагеря во мне объединились.
Тем не менее для большинства зрителей и профессионалов между классикой и новым танцем до сих пор стоит нерушимая стена.
Вся классика когда-то была современностью. Художники разных эпох решали похожие задачи, превращали вызов в новое правило. Мне кажется, суть не в дате создания, а в мысли и чувстве. Живое искусство не умещается в эти две коробки. Классика — ориентир, к ней полезно обращаться, как к фундаменту. В новом часто видится неочевидное и болезненное. Есть классика, которая воспринимается остро, современно — и есть современные работы, которые мертвы. «Классика» не равна «шедевру», она бывает и умершей. А современность не равна пустому хайпу. Дело в энергии и диалоге со зрителями, а не в возрасте. Картина Рембрандта и новая инсталляция в галерее — просто это абсолютно разные языки, разный инструментарий. Мне кажется, важно не разделять, а различать контексты.
Чем радикально отличалась работа с хореографами современного танца от репетиций балетного репертуара?
Они трансформировали не только пластику, но и самоощущение — учили двигаться по-новому. Скажем, уйти от классического «держи спину» к «отдай спину полу». Меняется даже нервная система. Это дает внутреннюю свободу, которая остается в обычной жизни. Страх исчезает — не потому, что ты победил роль, а потому, что расширил границы своего «я». Ты начинаешь видеть связи, которых раньше не замечал. Каждый хореограф прежде всего ищет свой язык, потому что тело — инструмент движения, а через движение они транслируют разные смыслы. Хореография для них — не просто набор движений, а философия, наука. У Форсайта — чистая математика и смещение центра. У Бежара — ритуал и страсть. У Наарина — поток интуиции, погружение в себя и свои ощущения. Когда пропускаешь через себя несколько систем, обретаешь такой… метавзгляд. Перестаешь бояться сломать классику, потому что понимаешь: классика — это не хрупкая вещь, а мощная основа, которая выдержит любые эксперименты. И самое важное — учишься доверять моменту. В новой хореографии нет жесткого рисунка. Есть поле импровизации, которое задает хореограф, и нельзя выучить все до миллиметра, как в «Лебедином озере». Нужно реагировать на партнера, на музыку, даже на собственную усталость. Этот навык превращает спектакль из воспроизведения в живое событие. Когда зрители это чувствуют, возникает магия, ради которой всё затевается. Риск и страх остаются, но к ним прибавляется азарт исследователя, радость узнавания себя заново, ощущение, что ты не просто танцуешь роль, а создаешь новый кусочек реальности. Наверное, это и есть главный дар, который я обрела при встрече с хореографами, — я поняла, что мне интересно исследовать свою природу через разный танец. Мне понравилось переходить из контемпорари в классический репертуар, и я сделала всё, чтобы они стали не параллельными мирами, а одной вселенной. Это травмоопасно, зато обогащает твою личность. Мое дополнительное образование было в трансформации, в обнулении. Сейчас я рассказываю об этом достаточно спокойно, но иногда приходилось поступать с собой жестоко. Ты должен стереть всё: свой статус, привычки, — перенастроить тело, а это даже физически больно. Полностью перекроить себя, не жалея. А когда такое происходит, то у организма возникает защитная реакция: мне плохо, я хочу убежать. И приходится через себя переступать. Не каждый на такое решится.
Burning man в Мариинском: премьера экспериментального проекта с дополненной реальностью «Сны Спящей красавицы»
Вы не только соединили лагеря, но и вообще шагнули в своих экспериментах за пределы сцены и даже физического тела. На сцене Мариинского театра вы танцевали главную роль в уникальном эксперименте: мультимедиаспектакле с цифровыми гибридами, датчиками движения и дополненной реальностью «Сны Спящей красавицы». Это будущее танца?
Не знаю, замена ли это живому танцу или расширение языка. Пока нет уверенности в том, что именно в этом будущее танца. «Сны Спящей красавицы» был экспериментальным проектом международной команды. За хореографию отвечал Эдвард Клюг, моим партнером был Марсело Гомес, а затем Марайн Радемакер. Часть персонажей представала в виде огромных цифровых проекций-аватаров, с которыми я должна была взаимодействовать. Их создал медиахудожник из Гонконга Тобиас Греммлер (он часто работает с Бьорк), а команда Fuse из Италии технически отвечала за цифровой костюм и мой диалог с аватарами. Музыку написал один из самых интересных экспериментаторов в области электронной музыки, EDM-пионер Тайс де Влигер из голландской драм-н-бэйс группы Noisia. Костюмы создал их соотечественник — дизайнер и художник-авангардист Барт Хесс, сотрудничающий с Леди Гагой. Собралась очень сильная команда, нам всем был интересен этот опыт: как технологии будут взаимодействовать с артистом на сцене. С одной стороны, получилось по-настоящему впечатляюще, в каком-то смысле даже пугающе, когда огромный аватар смотрит на тебя с экрана и начинает двигаться. С другой — я поняла, что цифровые технологии пока не готовы создавать ту магию на сцене, которая возникает, когда мы видим дуэт живых артистов.
С Клюгом наша история продолжилась в 2023 году — на сцене Большого театра я выступила в партии Маргариты в его спектакле «Мастер и Маргарита». Об этом замысле Клюг рассказывал мне еще во время работы над «Снами». Он был погружен в роман Булгакова и горел идеей перенести книгу на балетную сцену. Рассказывал, как создается музыка словенским композитором Милко Лазарем, как тонко соединяются темы Шнитке, написанные к фильму «Мастер и Маргарита» и взятые для балета, с новой партитурой. И мы обсуждали возможность, чтобы я исполняла главную роль. Так и случилось, но уже без присутствия Клюга в театре, мы были с ним на связи онлайн. Мне очень нравится этот спектакль и возможность раскрывать себя в своей мистической природе. Действие в нем разворачивается в декорациях заброшенного бассейна с 12 дверями-порталами, который превращается в «нехорошую квартиру», клинику или Патриаршие пруды. Это завораживает.
Команда Дианаzine:
Фото и арт-дирекшн: Дамир Жукенов
Стиль: Оксана Он
Текст: Богдан Королёк
Креативный директор: Ксения Гощицкая
Главный редактор: Яна Милорадовская
Продюсер: Екатерина Кузнецова
Визаж: Ольга Глазунова
Волосы: Ульяна Чернова
Сет-дизайн: Тимофей Грициенко
Визаж и волосы труппы: Ксения Козьминых, Алина Избышева, София Диган
Ассистенты стилиста: Лилия Кабирова, Анастасия Неводина
Ассистенты продюсера: Арина Волнягина, Алена Чиркова
Ассистент сет-дизайнера: Максим Монин
Ретушь: Анастасия Суворова
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