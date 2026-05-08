Режиссер фильма «Шурале» Алина Насибуллина: «Знаете — в прорубь с головой. Не люблю долго ждать, люблю брать и делать»

Сразу о «Шурале»: это же классический сюжет татарской мифологии, история про лесного духа. Как он к вам пришел, чем эта тема зацепила?

Я начала работать над фильмом лет пять назад, когда поняла, что хочу научиться писать сценарии самостоятельно, это необходимо. Хотя и до этого всегда писала сама, но с кем-то в соавторстве. Первые короткие метры у меня были с нелинейным сюжетом, не было даже героя. В общем, достаточно авангардные.

Но мне хотелось рассказать какую-то историю — поэтому я пошла учиться в Московскую школу нового кино Дмитрия Мамулии, в мастерскую полного метра. Одним из преподавателей был Игорь Поплаухин.

Там надо было за год написать сценарий и научиться его питчить — такая вот мастерская. Не полное образование, а школа для людей, у которых уже есть опыт съемок и режиссуры. Там началась эта история. Было много разных ее вариантов: изначально в ней не было лесного духа, но всегда была героиня — такая из Гете, Маргарита из «Фауста», у которой тоже был старший брат.

Но были локации леса, пилорамы. Был магический реализм — с героиней, которая чувствовала лес, жила им, такая полублаженная дурочка немножко. А потом появился Шурале — как я иногда шучу, он сам меня нашел. Я наткнулась на книгу и увидела это слово. В целом я с детства знала, кто это, но для меня это был какой-то мультяшный персонаж, я к нему серьезно не относилась.

А тут вдруг поняла, что это именно тот образ, который я искала. И он сложил пазл, потому что в фильм буквально ворвалась тюркская мифология, не только татарская. То есть это была история не про духа, а про ее отношения с миром через лес.