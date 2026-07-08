Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: «Кодекс Данте» с Оскаром Айзеком, экшен «Живая ярость» и мистическая драма «Долина улыбок»

«Трасса "Море — море"» (16+)

Комедийное роуд-муви дебютанта в полнометражном формате Ильи Храмова: в нем фотограф Тема (Арам Вардеванян) вместе с бывшей женой Сашей (Юлия Франц) и ее новым женихом Глебом (Олег Отс) на красном кабриолете едут из Петербурга в Сочи. И без того сложные личные отношения начинают накаляться, когда компания подбирает автостопщицу Киру (Дарья Матвеева).

C 9 июля