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Кино и сериалы

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Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: «Кодекс Данте» с Оскаром Айзеком, экшен «Живая ярость» и мистическая драма «Долина улыбок»

А также — авантюрный байопик о Яне Боярском «Фальшивомонетчик», природный хоррор «Пасть» и комедийное роуд-муви «Трасса "Море — море"». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.

ГЛАВНОЕ
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

ГЛАВНОЕ

Dreamcrew, Exemplary Films Corporation, Intromagine Pictures, Mad Gene Media, MeMo Films, 2025

«Кодекс Данте» / In the Hand of Dante (18+)

Исторический триллер, который разворачивается в двух таймлайнах: пока Данте Алигьери ищет вдохновение для своей «Божественной комедии» современный нью-йоркский писатель Ник собирается выяснить подлинность ее рукописи (обоих играет Оскар Айзек). В по-настоящему звездном касте — Аль Пачино, Галь Гадот, Джерард Батлер, Джейсон Момоа и Джон Малкович. Картину снял Джулиан Шнабель, автор «Скафандра и бабочки».

C 9 июля

Edko Films, XYZ Films, Zhejiang Hengdian Film Production, 2025

«Живая ярость» / The Furious (18+)

Зубодробительный гонгконгский экшен: у обычного работяги Ван Сэя (Се Мяо) похищают дочь — тогда он объединяется с Навином (Джо Таслим), мужем пропавшей журналистки, расследовавшей дело о торговле детьми. Разгневанные мужчины идут разбираться с бандой своими силами. Режиссер — Кэндзи Танигаки («Выход жирного дракона»).

C 9 июля

Vision Distribution, Fandango, Nightswim, SPOK Films, Sky, 2025

«Долина улыбок» / La valle dei sorrisi (18+)

Фолк-хоррор Паоло Стрипполи («Классическая история ужасов»), в котором учитель физкультуры Серджио (Микеле Риондино) приезжает в небольшую деревню и сталкивается со странной ситуацией — в местном храме жители регулярно собираются, чтобы обнять подростка Маттео (Джулио Фельтри). Они верят, что мальчик обладает даром исцеления — Серджио решает помочь ему стать свободным от своей участи.

С 9 июля

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Le Bureau, Les Compagnons du Cinema, Artémis Productions, France 2 Cinéma, Restons Groupés Production, 2025

«Фальшивомонетчик» / L'affaire Bojarski (18+)

Байопик о гениальном фальшивомонетчике Яне Боярском (Реда Катеб, «Особенные»), промышлявшем во Франции в 1950-е годы и считавшимся врагом номер один для Банка Франции. Его пытается поймать инспектор Матте (Бастьен Буйон, «Граф Монте-Кристо»). Режиссер — Жан-Поль Саломе («Крестная мама»).

C 9 июля

Signature Entertainment, 2026

«Пасть» / Hungry (18+)

Классический хоррор про сложные отношения людей и животного-монстра: группа туристов на озерах Луизианы сталкивается с очень агрессивным гиппопотамом весом с внедорожник. В фильме снялись Мэдисон Девенпорт, Трэйси Боннер, Жоакин де Алмейда, Мишель Куриэль и другие. Режиссером выступил Джеймс Нанн («Челюсти. Столкновение»).

C 9 июля

Черноморская киностудия, Кинокомпания CTB, СТВ, СКИФ, 2026

«Трасса "Море — море"» (16+)

Комедийное роуд-муви дебютанта в полнометражном формате Ильи Храмова: в нем фотограф Тема (Арам Вардеванян) вместе с бывшей женой Сашей (Юлия Франц) и ее новым женихом Глебом (Олег Отс) на красном кабриолете едут из Петербурга в Сочи. И без того сложные личные отношения начинают накаляться, когда компания подбирает автостопщицу Киру (Дарья Матвеева).

C 9 июля

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