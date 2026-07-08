Юлия Сенина — о том, как выучить Гегеля, выжить в секте и возглавить музей ОБЭРИУ, главное культурное пространство Петербурга в 2026 году

Кто придумал сенсационный музей ОБЭРИУ

Как ты оказалась в Музее ОБЭРИУ? Или это он оказался с тобой?

Создание Музея ОБЭРИУ в Петербурге — изначально наша идея с основателем издательства «ИМА-пресс» и арт-усадьбы «Веретьево» Андреем Гнатюком. Встретившись полтора года назад, мы разговорились про любимых для Андрея и меня поэт ов бессмыслицы и абсурда и подумали, что нам было бы интересно попробовать создать место памяти, им посвященное. Тогда это все казалось не очень реальным, но я стала узнавать судьбы мемориальных пространств, связанных с обэриутами, и попала в квартиру Александра Введенского. Это оказалось единственное мемориальное пространство, которое еще сохранило дух и атмосферу встреч обэриутов, а стены, паркеты и даже дверные ручки — их помнили. Тут-то все и началось.

Что такое для тебя мемориальный музей? Что в нем должно быть? И чего в нем быть не должно?

Мемориальный музей — это место работы памяти и работы с памятью. Он может быть очень разным, но определяющая составляющая — это категория подлинности: места и/или предмета. Без этой категории мемориальный музей, на мой взгляд, существовать не может.

Чем тебе запомнилось открытие Музея ОБЭРИУ? Сосиски были отменные.

Открытие музея было невероятно счастливым днем и в то же время — самым организационно сложным в моей жизни. Из-за ограниченного места мемориальной квартиры мы придумали шесть театрализованных сеансов с разными участниками и программой. Кульминацией каждого слота было выступление музыканта. В середине дня выступал композитор Владимир Мартынов. Он пришел немного раньше, и мы показали ему квартиру и комнату неправильной трапеции Александра Введенского. Владимир Иванович провел в ней минут десять, а потом сыграл на рояле что-то совершенно завораживающее под три строки из Введенского: «Иноходец / С того света / Дожидается рассвета».

Все время вижу в рилсах, как экскурсоводы Музея ОБЭРИУ ведут экскурсии, а экскурсанты вовлеченно их слушают. Как ты собирала команду?

У нас небольшая команда, и каждый ее участник уникален. Когда музей еще строился, я пригласила дорогого друга, так же любящего тему, как и я, — Насю Коптеву — заниматься соцсетями и рассказывать, как музей создается и кто такие обэриуты. Теперь уже невозможно представить и музей без Наси, и что социальные сети мог делать кто-то другой. К открытию Нася сделала еще и гениальный мерч. После надо было собрать команду экскурсоводов, кто мог бы интересно и бережно рассказывать про поэзию ОБЭРИУ и контекст времени. Всех ребят получилось найти в моей альма-матер — Европейском университете.

Что считаешь своим самым большим достижением на этапе становления Музея ОБЭРИУ?

Самым важным было знакомство и общение с людьми, которые занимались темой ОБЭРИУ давно: исследователями, коллекционерами, родственниками поэтов и писателей. Это позволило сформировать вокруг музея сообщество и вовлечь в процесс его создания увлеченных и знающих людей.

Кто приходит в Музей ОБЭРИУ? Это те же люди, что выжидали слот на твои

экскурсии в доме Мурузи — в музее «Полторы комнаты»? (Музей ОБЭРИУ — это уже второй культблокбастер от Юлии Сениной. До этого она набивала руку в роли куратора частной мемориальной квартиры Иосифа Бродского «Полторы комнаты» — сделала из рефлексирующей ностальгии зумерский тренд! — Прим. ред.). Я смею утверждать, что ты — один из самых известных кураторов нашей страны. На тебя идут и едут сапсанами!

Многие люди, узнавшие меня по музею «Полторы комнаты», конечно, идут и в ОБЭРИУ тоже. Приятно видеть знакомые лица. Часто люди возвращаются и на мероприятия в музей, и на новые выставки. И это самое важное для нас — что сходить в музей не единая акция, а место продолжает оставаться интересным и притягивать людей.