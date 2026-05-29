Главные итоги мая в культуре Петербурга: роман Водолазкина, фильм Михайлова и «Маленькие трагедии» (Дель! Варнава! Ткачук!)

Какие выставки проходили в музеях и галереях?

В мае в Эрмитаже открылся трибьют первой российской императрице «Екатерина I» (до 27 сентября). Среди экспонатов — портреты членов правящей семьи, коронационная карета и даже чучела любимой собачки. В «Борее» обосновались «Дураки и дуры» (до 6 июня): на ежегодной выставке объединения «Паразит» можно встретить разноплановые работы всех ее представителей — от мала до велика. На «Фабрике лимонной кислоты» более 50 художников показали чужие детские сны (до 26 июля). В Marina Gisich Projects Максим Има представил нехарактерную для него графику на бумаге (до 19 июля).

В Музее Анны Ахматовой в постоянную экспозицию «Натюрморт» включили 13 коллажей Тимура Новикова. Получился очень красивый и тонкий проект «Бродский — Новиков. Эскиз перспективы» (до 2 августа). А в катакомбах Петрикирхе прошел проект Вильгения Мельникова «Я могу бросить курить» (до 31 мая). Металлические скульптуры, создававшиеся специально для этого пространства в течение полутора лет, привезли всего на десять дней. Но оно того стоило!