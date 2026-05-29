Главные итоги мая в культуре Петербурга: роман Водолазкина, фильм Михайлова и «Маленькие трагедии» (Дель! Варнава! Ткачук!)

А еще сиквел «Дьявол носит Prada», фестиваль «Звезды белых ночей» (Хорева! Терешкина! Абдразаков!), выставка с коллажами Тимура Новикова, роман Андрея Аствацатурова и сразу три альбома Дрейка. Редакция Собака.ru рассказывает (субъективно!) о самых интересных культурных новостях последнего месяца весны — все важное, что вы могли пропустить.
Филиал книжного магазина «Порядок слов»
Какие новые места появились в Петербурге?
Филиал книжного магазина «Порядок слов». В арт-центре «Пушкинская-10» теперь можно закупиться книгами о неофициальном искусстве XX века и современным самиздатом. Бонус: армянский кофе, приготовленный на песке + главный резидент локации — кот Спирит!
Максим Има
Какие выставки проходили в музеях и галереях?
В мае в Эрмитаже открылся трибьют первой российской императрице «Екатерина I» (до 27 сентября). Среди экспонатов — портреты членов правящей семьи, коронационная карета и даже чучела любимой собачки. В «Борее» обосновались «Дураки и дуры» (до 6 июня): на ежегодной выставке объединения «Паразит» можно встретить разноплановые работы всех ее представителей — от мала до велика. На «Фабрике лимонной кислоты» более 50 художников показали чужие детские сны (до 26 июля). В Marina Gisich Projects Максим Има представил нехарактерную для него графику на бумаге (до 19 июля).
В Музее Анны Ахматовой в постоянную экспозицию «Натюрморт» включили 13 коллажей Тимура Новикова. Получился очень красивый и тонкий проект «Бродский — Новиков. Эскиз перспективы» (до 2 августа). А в катакомбах Петрикирхе прошел проект Вильгения Мельникова «Я могу бросить курить» (до 31 мая). Металлические скульптуры, создававшиеся специально для этого пространства в течение полутора лет, привезли всего на десять дней. Но оно того стоило!
Илья Дель
Что мы увидели в театре?
Хитовая коллаборация месяца — «Пушкин. Опыты: “Скупой рыцарь”» (ближайшие показы 23 и 24 июля). В проекте собралась россыпь театральных селебрити Петербурга — от Ильи Деля и Евгения Ткачука до Владимира Варнавы и Александра Челидзе. С помощью синтеза искусств они изобретательно показали историю о незакрытых гештальтах и проблеме отцов и детей.
Не менее звездным оказался смотр балетных и оперных премьер «Звезды белых ночей» (до 24 июля) в Мариинском театре. Среди первых показов — «Борис Годунов» (Абдразаков!), «Лебединое озеро» (Хорева!) и «Ромео и Джульетта» (Терешкина и Чон!). Наконец, гастролями запомнился новосибирский «Старый дом», который привез «Бременских музыкантов» в трактовке одного из хедлайнеров российской сцены Антона Федорова. Он повторил сюжет советского мультфильма, но с львиной долей абсурда и гротеска.
Роман Михайлов
На что мы ходили в кино и что смотрели дома?
Из главного в мае — «Пока небо смотрит» Романа Михайлова. Очень живое мокьюментари о молодых андеграундных танцорах и столкновении одержимости творчеством с миром бездушной коммерции (отдельно радует прекрасный дуэт Федора Лаврова и Валерии-Гай Германики!).
Вполне симпатичным получился сиквел «Дьявол носит Prada»: спустя 20 лет все любимые герои на месте и вынуждены бороться с современными реалиями. Конечно, не обошлось без фансервиса, но смотрится все так же легко и увлекательно (и мы в очередной раз благодарим мироздание за существование Мэрил Стрип!). Последнее — сериал «Бухта вдов» — изобретательный гибрид комедии и хоррора про мэра островного городка, который хочет превратить его в туристическую мекку, но сталкивается с разнообразной чертовщиной.
Дрейк — ICEMAN
Что мы слушали?
Дрейк — ICEMAN / MAID OF HONOUR / HABIBTI. Один альбом официально и два в довесок — так выглядит новая эра Дрейка, ставшего первым исполнителем, который занял сразу три первые строчки чарта Billboard 200.
Хадн дадн — «Эжен». «Это история надежды на спасение и хроника неукротимого веселья, где рядом сосуществуют богатство, шашлыки, солнце и внутренние разломы», — говорят о пластинке музыканты.
Labrinth — COSMIC OPERA ACT II. Labrinth размышляет о религии и искуплении, эксплуатации и спасении, а также наивности и самости. Любой, кто недавно смотрел третий сезон «Эйфории», откуда музыкант ушел со скандалом, сможет провести параллели с реальностью.
Оливия Родриго — You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Любимая песня певицы с грядущего альбома (релиз 12 июня!) отсылает к хиту Роберта Смита напоминает о том, что не стоит искать спасение в другом человеке.
almost monday — no more regrets. Предсказываем: лето пройдет под знаком инди-попа! В копилку виральных Temper City и Sombr — новый сингл, звучащий как саундтрек для прогулки по улицам, раскаленным солнцем.
Евгений Водолазкин
Что мы читали?
Самый долгожданный релиз: роман Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова». В центре сюжета детектива без хэппи-энда оказываются загадочно убитый нейрофизиолог Литвин, ищущий смысл жизни майор Чистов и робот Иван Иваныч, которого хотят очеловечить ученые. Спойлер: не обошлось без смешения языка Достоевского с протоколами допросов!
Самая заметная нонфикшн-новинка — «Вагнеризм: Искусство и политика в тени музыки» Алекса Росса. Музыкальный критик журнала The New Yorker хронологически препарирует феномен Рихарда Вагнера и выстраивает дорожную карту по интерпретациям его музыки в творчестве Эйзенштейна, Кандинского, Вулф, Джойса и даже дуэта сестер Вачовски.
Ну и маст-хэв месяца для всех петербуржцев: первый роман кумира студентов филфака СПбГУ Андрея Аствацатурова за последние семь лет. Его «Зеркала и паутина» продолжают линию лирического героя, уже знакомого нам по «Людям в голом», «Скунскамере» и «Осени в карманах». Иначе говоря, внутри блестящие (и ироничные!) истории из жизни локальной интеллигенции.
Топ-10 материалов отдела культуры Собака.ru, которые вы могли пропустить в этом месяце
- Чем заняться в Новой Голландии летом 2026 года: выставка Могучего, читка Горчилина и концерт Папояна
- Новая книга Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова»: рассказываем, каким получился роман, в котором автор выносит вердикт ИИ
- Как хореографу и экс-премьеру Мариинского театра Вячеславу Самодурову удалось стать главным по вау-спектаклям в Театре им. Якобсона и реформировать «Урал Опера Балет»?
- Знакомьтесь, Simple Music Ensemble — академические музыканты играют треки Агутина и Linkin Park (а еще готовят коллаборацию с техно-фестивалем Gamma!)
- Как проходит звуковой перформанс в российском павильоне Венецианской биеннале? Рассказывают участники — ансамбль «Толока»
- Где в Петербурге познакомить ребенка с искусством? Вот 7 вариантов
- 7 секретных арт-пространств Петербурга, которые можно посетить в мае
- Режиссер фильма «Шурале» Алина Насибуллина: «Знаете — в прорубь с головой. Не люблю долго ждать, люблю брать и делать»
- 15 недавних триллеров, которые вы могли пропустить (и зря!)
- Стыковка отменена: какой получилась драма «Космос засыпает» с Марком Эйдельштейном?
Комментарии (0)