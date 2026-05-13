7 секретных арт-пространств Петербурга, которые можно посетить в мае

«Подпространство»

Где: набережная Фонтанки, 32/1, калитка 02018В

В подвальной мастерской на Фонтанке уже больше года проводят выставки под руководством кураторской группы, состоящей из художниц Веры Светловой и Марии Грабаревой и искусствоведа Александра Недеры. Здесь показывают камерное, экспериментальное искусство, часто ориентированное на рефлексию художников по поводу собственной практики.

Именно тут с «Круглого стола с острыми предметами», посвященного теме «Вова Лило: гений или святой», стартовала «Коллекция странностей». На сайте сохранилась запись эпохального заседания, хотя, говорят, она не передает и малой части происходившего.

Сейчас на площадке можно увидеть выставку Иры Васильевой «Тайная страсть». А в конце фестиваля обещают пока засекреченный ивент в честь закрытия.

Доступность: доступно тем, кто следит за новостями на сайте площадки

