7 секретных арт-пространств Петербурга, которые можно посетить в мае

Недавно куратор и художница Мария Грабарева организовала первый в Петербурге фестиваль «Коллекция странностей». Он объединяет закрытые и полузакрытые художественные локации, в которых показывают некоммерческое искусство и встречаются местные сообщества. «Собака.ru» выбрала семь точек (от галереи в микроволновке до дачи), где в последний месяц весны можно посмотреть арт вне привычных обстоятельств.
Старт "фестиваоя странностей". "Круглый стол с острыми предметами".
На карту проекта попали полузакрытые галереи и мастерские, в которые обычно пускают по приглашению. На каждой площадке можно получить зин-маршрут — путеводитель по остальным выставкам «Коллекции». Летом, когда фестиваль закончится, организаторы выпустят каталог и опубликуют на сайте архив экспозиций, перформансов и событий.
«Подпространство»
Где: набережная Фонтанки, 32/1, калитка 02018В
В подвальной мастерской на Фонтанке уже больше года проводят выставки под руководством кураторской группы, состоящей из художниц Веры Светловой и Марии Грабаревой и искусствоведа Александра Недеры. Здесь показывают камерное, экспериментальное искусство, часто ориентированное на рефлексию художников по поводу собственной практики.
Именно тут с «Круглого стола с острыми предметами», посвященного теме «Вова Лило: гений или святой», стартовала «Коллекция странностей». На сайте сохранилась запись эпохального заседания, хотя, говорят, она не передает и малой части происходившего.
Сейчас на площадке можно увидеть выставку Иры Васильевой «Тайная страсть». А в конце фестиваля обещают пока засекреченный ивент в честь закрытия.
Доступность: доступно тем, кто следит за новостями на сайте площадки
Галерея «СВЧ»
Где: Рентгена, 4
Давным-давно, в далекой-далекой галактике (если говорить точнее — в 2019-м году на территории Kunsthalle nummer sieben — базы арт-группы «Север-7») художник Вова Лило, тот самый то ли гений, то ли святой, открыл микрогалерею (НеНеМу на ее фоне — дворец культуры!) в старом микроволновом шкафу. История началась с выставки Семена Мотолянца (который был не при чем). С тех пор галерея успела обзавестись вторым этажом, дважды переехать и закрыться.
На время фестиваля самое маленькое выставочное пространство воскресло в туалете НИИ PARAZIT. Работает только второй этаж, первый утерян безвозвратно. Выставляется одна работа неизвестного автора (предполагают, что Мотолянца, но это не точно). Сколько просуществует экспозиция, неясно — ее в любой момент может окончить любой из «паразитов», так что торопитесь видеть!
А еще из подвала НИИ можно забрать домой недавно родившегося котенка — плюс сто к решению посетить «СВЧ»!
Доступность: по графику НИИ PARAZIT
Галерея «Пробка»
Где: набережная Обводного канала, 9А (4 этаж)
Различный ар-брют и инклюзивные выставки от авторов с ментальными особенностями давно стали привычным компонентом художественной среды. Галерея «Пробка» — одновременно часть этой тенденции и нечто особенное. Это четыре пробковых стенда на территории ПНД № 6. Выставки здесь не просто демонстрируют творчество посетителей, занимающихся в студии 6 (прекрасном месте, где автор текста когда-то слепила несколько объектов в компании некоторых современных арт-деятелей, состоящем из швейной, живописной и керамической мастерских. В последней преподает художница Вера Светлова), тут зрителям представляют кураторские высказывания от арт-деятельниц Зины Николаевой и Юлианы Моргун.
Во время фестиваля в «Пробке» можно увидеть экспозицию «Штучки» Тамары Фокиной — абстрактные вязаные формы, которые мимикрируют под живые биоморфные объекты.
Доступность: вторник-четверг, с 12:00 до 14:00 по предварительной договоренности с кураторами
Петр Белый. Плач
Галерея «Мося»
Где: Моисеенко, 8БВ
Еще одна галерея в мастерской — на этот раз художников Ивана Химина и Константина Ужве. Здесь обычно устраивают двухдневные экспозиции, на которых можно увидеть сайтспецифичное искусство и тотальные инсталляции, которые из-за сложностей с их монетизацией часто оказываются вне сферы интересов коммерческих галерей. Как выразился по поводу выставки Петра Белого «Плач» (вернувшей пошатнувшуюся было веру в современное искусство автору текста) экс-соорганизатор арт-пространства «Стыд» Евгений Кузьмичев: такое искусство — или в музей, или на помойку.
В мае здесь покажут проект Вероники Рудьевой-Рязанцевой, наконец прервав цепочку исключительно мужских выставок. Точные даты пока не объявлены, следите за каналом галереи.
Доступность: в дни работы выставок
«Станция Песочная»
Где: поселок Песочный
В 2024-м междисциплинарная художница Анна Калач сняла в поселке Песочный дачу (как оказалось, в историческом доме Менделеевых) в попытке сбежать подальше от культурного к дикому и отвязаться от жизни общества, чтобы вернуться к жизни истинной. В итоге старинное здание превратилось в место силы для арт-тусовки и творческой мысли.
Здесь можно увидеть сайт-специфик проект Анны «Трансгрессия. В Песочном», ставший первым художественным произведением в локации. А 17 мая тут пройдет вовлеченный перформанс в лесу «Маемся».
Доступность: в дни мероприятий
Галерея «Кабинет»
Где: Большая Морская, 56
С 2019-го на Большой Морской существует пространство интеллектуального салона «Популярные лекции», где успели выступить, например, Павел Пепперштейн и Александр Секацкий. В этом же помещении периодически пробуждается «галерея с плавающей идентичностью», название которой меняется от выставки к выставки. Основная цель площадки — показывать интересные маргиналии, остающиеся за рамками мейнстрима, и предоставлять авторам возможности, недоступные в других институциях.
На время фестиваля в галерее поселился художник Иван Смирнов, который постепенно обживает пространство, одновременно создавая намеренные произведения и случайные следы арт-присутствия.
Доступность: по договоренности с художником
Пространство «Где плотина?»
Где: Большая Зеленина, 21А, вход в подвал у третьего подъезда
Чего только не видел подвал возле метро «Чкаловская». Сначала здесь проходили выставки «Север-7», тогда место называлось Kunsthalle nummer sieben, и в нем собирался весь богемный бомонд. Потом тут существовало закрытое пространство «Крыса» с инклюзивными занятиями по керамике, тату-будуаром, аудиоклубом, кинопоказами etc.
А в начале мая здесь сгустился проект «Где плотина?». Возникло то, чего меньше всего ожидали, — почти белый куб. Первая выставка «↷Жизнь с грунтовыми водами» откроется 15 мая и будет исследовать подземность и затопляемость пространства (с которой «Где плотина?» столкнулась сразу после первого ивента).
Доступность: в дни проведения выставок
